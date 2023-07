Ethiopian Airlines investe sulla formazione insieme a Boeing e ThinkYoung Ethiopian Airlines, Boeing e ThinkYoung uniti per la formazione dei giovani con l’apertura della Stem School, un’iniziativa progettata per fornire ai ragazzi e agli insegnanti in Etiopia le competenze necessarie per ottenere migliori opportunità di lavoro. Il programma si concentra sui giovani africani svantaggiati, in particolare sulle donne, incoraggiandoli a perseguire un’istruzione superiore in ambito Stem, con particolare attenzione all’aviazione. La scuola sarà ospitata presso l’Ethiopian Airlines Aviation University, sfruttando l’esperienza della compagnia di bandiera dell’Etiopia. Questa collaborazione garantisce a studenti e insegnanti di beneficiare delle vaste conoscenze e delle risorse della compagnia aerea in più rapida crescita in Africa, migliorando la loro esperienza educativa e fornendo loro conoscenze reali. Il programma, della durata di sei settimane, prevede oltre 300 ore di lezioni e formazione pratica. Il programma accoglierà 24 studenti tra gli 11 e i 12 anni provenienti da diverse regioni dell’Etiopia. Il 50% degli studenti saranno ragazze. Gli studenti impareranno le basi di Stem, il coding e la programmazione, oltre a competenze trasversali come il lavoro di squadra e la risoluzione dei problemi. Il job shadowing presso Ethiopian Airlines consentirà agli studenti di sperimentare vari ruoli legati alle Stem e di migliorare le competenze acquisite durante il programma. Gli studenti avranno l’opportunità di incontrare i professionisti di Ethiopian Airlines che faranno loro da tutor durante i loro progetti individuali. Questo stage ha anche il vantaggio di fornire raccomandazioni professionali, esperienze degne di un curriculum e opportunità di networking. Condividi

