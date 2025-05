Ethiopian Airlines: intesa con Ge Aerospace per i motori di 11 nuovi Boeing 787 Ethiopian Airlines e Ge Aerospace hanno firmato un accordo che conferma la scelta del motore GEnx per alimentare 11 nuovi Boeing 787. Con questa intesa, la flotta di aeromobili del vettore etiope alimentata da motori GEnx passerà da 19 a 30 velivoli, rafforzando ulteriormente la posizione della compagnia come leader nell’aviazione tecnologica moderna. Ethiopian Airlines ha inoltre firmato un accordo con Ge Aerospace per confermare il precedente ordine di motori GE9X per alimentare 8 Boeing 777-9, con un’opzione per ulteriori 6 aeromobili dotati con lo stesso motore. I due accordi includono anche un contratto di assistenza per la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori GEnx e GE9X, sottolineando l’impegno della compagnia verso l’eccellenza operativa e quello di Ge Aerospace nel sostenere la crescita e il successo della compagnia aerea. «La nostra partnership con Ge Aerospace è stata fondamentale per permetterci di offrire un servizio di classe mondiale ai nostri passeggeri, in qualità di compagnia aerea leader in Africa – ha dichiarato il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Questi accordi per i motori GE9X e GEnx riflettono il nostro impegno verso la modernizzazione della flotta, l’efficienza operativa e la sostenibilità, mentre continuiamo a collegare l’Africa al resto del mondo». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Maggio 2025 è un mese speciale per Air France e Klm che, proprio oggi, celebrano due anniversari legati alla città di Milano: nel maggio 1935 Klm Royal Dutch Airlines iniziava a collegare il capoluogo lombardo con Amsterdam; e sempre a maggio, ma del 1950, Air France avviava la rotta da Milano a Parigi. Per festeggiare questo compleanno congiunto, 75 anni di collegamenti per Air France e 90 anni per Klm, nella giornata di oggi, i passeggeri in partenza con i voli AF1213 e KL1614 da Milano Linate hanno ricevuto una spilletta celebrativa e due possessori di tessera Flying Blue, il programma fedeltà dei due vettori, hanno ricevuto uno status upgrade, che gli darà vantaggi eslusivi per un anno. «Milano si conferma una città storica e fondamentale per il network delle nostre compagnie dalla quale continuaimo ad offrire, grazie a 15 collegamenti giornalieri, un capillare accesso ai nostri hub di Amsterdam-Schiphol e Parigi-CharlesDeGaulle - afferma Eléonore Tramus, general manager East Mediterranean del gruppo -. Un grazie speciale a tutti i clienti che hanno scelto Air France-Klm e che ci scelgono e, ovviamente, un grazie anche a Sea per la costante e proficua collaborazione». «Un importante anniversario, che testimonia il successo della presenza strategica di due grandi vettori come Air France e Klm sugli scali milanesi - aggiungedichiara Alessandro Fidato, chief operating officer di Sea Aeroporti di Milano -. Due ricorrenze che testimoniano la solidità e la continuità dei collegamenti tra Milano e tra due delle più apprezzate capitali europee quali Parigi e Amsterdam». L'operativo della summer 2025 Durante l'estate 2025 dal city airport milanese Air France e Klm saranno operative con un totale di 10 frequenze giornaliere (5 su Parigi e 5 su Amsterdam). A questi, si aggiungono gli ulteriori 5 voli giornalieri di Air France, in partenza da Milano Malpensa a Parigi. Dai due hub europei, i passeggeri in partenza dall'Italia hanno poi accesso ad un network globale di oltre 300 destinazioni. [post_title] => Doppio anniversario milanese per Air France e Klm nel maggio 2025 [post_date] => 2025-05-20T12:41:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747744911000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' di nuovo record di profitti per Qatar Airways a chiusura dell'anno fiscale 2024: la compagnia ha infatti registrato un utile netto di 7,8 miliardi di riyal (2,1 miliardi di dollari), per una crescita del +28% rispetto all'anno precedente. E le aspettative per i prossimi mesi sono di una ulteriore crescita. La domanda dal Golfo ha sfidato il rallentamento globale, con le compagnie aeree regionali che hanno registrato prenotazioni costanti, malgrado le tensioni commerciali, le oscillazioni valutarie e i timori di recessione pesino sui principali mercati occidentali. «Questi risultati da record sono la testimonianza del duro lavoro, della competenza e della dedizione dei team di tutto il Gruppo Qatar Airways. So che nessuno dei risultati eccezionali che annunciamo oggi sarebbe possibile senza il nostro personale - più di 55.000 persone in tutto il mondo - ed è proprio la nostra attenzione a promuovere questo talento, che è stato un punto centrale della nostra strategia Qatar Airways 2.0 - commenta il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Abbiamo anche implementato con successo partnership strategiche in tutto il settore, in modo che il gruppo possa rimanere agile di fronte agli eventi mondiali in continua evoluzione, siano essi politici, economici o ambientali». Tra i risultati più significativi raggiunti nel 2024 il vettore segnala l'espansione dell'aeroporto internazionale di Hamad, che ha permesso di accogliere 65 milioni di passeggeri all'anno; Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea globale, e prima nell’area Mena, a installare il wi-fi superveloce Starlink sulla sua flotta di Boeing 777; acquisizione della quota di minoranza del 25% in Virgin Australia e del 25% della prima compagnia aerea regionale sudafricana, Airlink; l'introduzione dell'intelligenza artificiale conversazionale nel suo primo personale di bordo digitale, Sama. [post_title] => Qatar Airways: nuovo balzo in avanti dei profitti, che salgono alla cifra record di 2,1 mld di dollari [post_date] => 2025-05-20T10:49:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747738165000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ethiopian Airlines e Ge Aerospace hanno firmato un accordo che conferma la scelta del motore GEnx per alimentare 11 nuovi Boeing 787. Con questa intesa, la flotta di aeromobili del vettore etiope alimentata da motori GEnx passerà da 19 a 30 velivoli, rafforzando ulteriormente la posizione della compagnia come leader nell’aviazione tecnologica moderna. Ethiopian Airlines ha inoltre firmato un accordo con Ge Aerospace per confermare il precedente ordine di motori GE9X per alimentare 8 Boeing 777-9, con un'opzione per ulteriori 6 aeromobili dotati con lo stesso motore. I due accordi includono anche un contratto di assistenza per la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori GEnx e GE9X, sottolineando l’impegno della compagnia verso l’eccellenza operativa e quello di Ge Aerospace nel sostenere la crescita e il successo della compagnia aerea. «La nostra partnership con Ge Aerospace è stata fondamentale per permetterci di offrire un servizio di classe mondiale ai nostri passeggeri, in qualità di compagnia aerea leader in Africa - ha dichiarato il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Questi accordi per i motori GE9X e GEnx riflettono il nostro impegno verso la modernizzazione della flotta, l’efficienza operativa e la sostenibilità, mentre continuiamo a collegare l’Africa al resto del mondo». [post_title] => Ethiopian Airlines: intesa con Ge Aerospace per i motori di 11 nuovi Boeing 787 [post_date] => 2025-05-20T10:37:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747737453000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo quadrimestre 2025 che centra una crescita superiore al 30% rispetto all’anno precedente per Glamour, sulla scia delle performance positive già registrate nel 2024. «I primi mesi dell'anno confermano i numeri Glamour 2024 con una crescita superiore al 30% su tutte le destinazioni - commenta Nicola Bonacchi, direttore generale del to (nella foto) -. Gli Stati Uniti si confermano la prima destinazione, seguiti da Africa, Maldive e Giappone». In un contesto internazionale ancora ricco di incognite, Glamour ha saputo rafforzare il proprio modello di business puntando su tre leve fondamentali: una proposta tour operator fortemente orientata al valore, un’innovativa piattaforma di biglietteria aerea, e una presenza costante e capillare sul territorio. L’area prodotto, guidata da Emmer Guerra, ha registrato un’accelerazione significativa grazie a un’attenta selezione delle destinazioni su cui creare valore per le agenzie partner. Sud Africa e Namibia emergono come nuovi protagonisti dell’offerta tailor made, insieme a una programmazione completa già disponibile per estate, Capodanno e, a breve, anche per l’inverno 2026. «Abbiamo lavorato sulla disponibilità alle vendite: oggi nei nostri sistemi sono presenti i prodotti per l’estate, il Capodanno e presto anche per l’inverno 2026» afferma Bonacchi. Sul fronte della biglietteria aerea, il lavoro coordinato da Alessandro Vaneffi ha portato a un’espansione dei contenuti e dei servizi disponibili su Volaglamour, arricchito da nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza utente e garantire maggiore efficienza operativa per le agenzie. Il servizio h24 è stato ulteriormente potenziato per offrire un supporto costante e affidabile. A completare il quadro, una presenza forte sul territorio, orchestrata da Simone Prinari, che ha visto nei primi cinque mesi del 2025 decine di incontri in agenzia ed eventi in tutta Italia. L’obiettivo è chiaro: consolidare le relazioni umane, raccontare il valore dell’azienda e presentare l’ampiezza dell’offerta in modo diretto e coinvolgente. Le priorità strategiche per il 2025 puntano ad allargare il numero di agenzie partner, concentrarsi sulle destinazioni a maggiore valore aggiunto e sfruttare la digitalizzazione per innovare l’intera filiera. [post_title] => Glamour in accelerata: crescita del +30% nei primi quattro mesi del 2025 [post_date] => 2025-05-20T09:47:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747734460000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due elementi si sono messi in evidenza con forza in Obiettivo X , il maxi evento di Ota Viaggi, organizzato quest'anno in Sardegna a al Marina Beach di Orosei. Sono: da una parte una grande partecipazione di agenti di viaggio. Circa 300. E credetemi. Raggiungere questi numeri specialmente in questi tempi di disgregazione non è facile. Dall'altra: i dibattiti che si sono svolti e che hanno dato un'identità alle prospettive e alle sfide, sia personali che economiche al turismo organizzato. Da osservatore ho trovato tutto interessante. E vorrei partire dal concetto proprio di interesse. I tre convegni (due coordinati da un eccellente Remo Vangelista) che si sono succeduti hanno bloccato sulle sedie molti agenti e molti operatori del settore. Non solo per gli argomenti (serissimi e importanti) ma anche per la qualità dei relatori. Ora il mantra comune di tutti e tre i Club Ota, cioè quegli spazi aperti alla riflessione e alle prospettive, è stato questo: gli agenti di viaggio devono cambiare. L'hanno detto gli operatori, i vettori, ma anche le istituzioni e i network. Io su questo tema la penso esattamente dal contrario. Fermo restando che gli adv devono cambiare, secondo me la priorità è un'altra. Sono i tour operator che devono iniziare a cambiare. E in questo faccio mia un'intuizione di Massimo Diana, direttore commerciale Ota e vero deus ex machina di Obiettivo X. Lui sostiene che è più importante seguire l'agenzia che non vende Ota o la vende poco, invece di quella che vende molto. E ha ragione. Per questo mi permetto di suggerire agli operatori che hanno invocato, alcuni anche con un certo senso di piccola superiorità, il cambiamento. Se avessi avuto la parola durante uno di questi panel, avrei detti che no, la situazione bisogna capovolgerla. Sono gli operatori che devono cambiare approccio con le agenzie. Eliminate le overcommission per le agenzie che vendono molto. Quelle già vi vendono. Dedicatevi invece a quelli che non vi vendono o vi vendono poco. Solo in questo modo riuscirete a recuperare nel mercato un bel numero di agenzie che invece in questo momento sono isolate, e in difficoltà. Perché se voi non fate questo è naturale che alcuni agenti non potranno fare altro che chiudere. Altro aspetto: gli operatori (non tutti, ma alcuni sì) possono lavorare su risorse enormi e quindi i loro piani d'investimenti si reggono su una forza finanziaria eccezionale. Le agenzie di viaggio no. Le loro risorse sono limitate. E questo significa che se non vengono incentivate, alla fine, si danno per vinte. Quindi il primo cambiamento lo devono fare gli operatori. Poi le agenzie. Questa è la prospettiva che bisogna seguire. Direttiva pacchetti Secondo punto. La direttiva pacchetti che ha suscitato un sentimento di inquietudine sia negli ascoltatori che nei relatori. È una direttiva pericolosamente a sfavore del turismo organizzato. Che significa che se dovesse passare, molte aziende italiane, e specialmente gli agenti, verrebbero spazzati via per insostenibilità finanziaria. Ora a dirla tutta, a quanto mi si dice, l'Italia, e nella fattispecie il nostro ministero del turismo, sta lottando e lavorando per introdurre modifiche alla direttiva. Gli altri paesi sono schierati (in modo incomprensibile) sull'intoccabilità dei diritti dei consumatori. Questo vuol dire, in parole povere che quando la direttiva andrà ai voti, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, sarà approvata. In Europa si vota a maggioranza e in questo momenti, l'Italia è in minoranza. Capisco che non è una situazione piacevole. Ma confidiamo nell'arte aggregativa del nostro ministero. In questo sono d'accordo con Luana De Angelis, vice presidente di Fiavet e Gabriele Milani, direttore generale di Fto: il pareggio sarebbe ottimo. Pareggio inteso non come una rinuncia a lottare, ma una spinta a non toccare niente della vecchia direttiva che tutelava consumatori e turismo organizzato. I radicalismi in questa fase sono solo retorica. Non hanno niente a che fare con le battaglie che si devono affrontare a Bruxelles. Sono posizione che servono solo ad infiammare la platea ma rimangono vuote si significato. Su questo argomento faccio mie le parole di Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group. Durante la sessione di Club Ota dedicata i network ha affermato: «Questa Direttiva è molto più seria del Covid. Sarebbe il caso di fare delle manifestazioni per farci sentire. E inoltre chiedo anche ai vettori a fare un lavoro comune, affinché, qualora la direttiva passi, possano supportarci nel rimborso al cliente». Che sarebbe anche ora, aggiungo io. Perché i vettori dall'alto della loro intoccabilità ancora non hanno capito che o si lavora insieme o le cose andranno male per tutti. Per cui sarebbe necessario che anche le compagnie aeree iniziassero a pensare a un fondo di garanzia come ce l'hanno tutti. Andate a vedere nei vari report quante compagnie sono fallite negli ultimi anni e vi renderete conto che nessuno è immune dal default. [caption id="attachment_490746" align="alignleft" width="236"] Massimo Diana[/caption] Destagionalizzazione e mercato Un altro punto: destagionalizzazione. Il discorso dell'assessore al turismo della regione Sardegna Franco Cuccureddu, è stato molto apprezzato perché parlava proprio di questo. Ed è stato ripreso un po' da tutti. Il fatto che gli italiani vadano in ferie a luglio e agosto, hanno detto, non ha più senso. Bisogna spalmare le vacanze in più periodi dell'anno. Bene. Questo a parole. La verità è che mentre in Germania i lavoratori possono scegliere di fare viaggi durante tutto l'anno, per la composizione economica e legislativa del Paese, in Italia questo non è possibile. O quasi possibile. Le grandi aziende, ma anche le piccole chiudono a luglio o a agosto, per cui i lavoratori possono muoversi solo durante questo periodo. Se cambiamo mentalità la destagionalizzazione è possibile. Altrimenti è un'utopia. E francamente mi sono stancato di parlare di utopie. Passiamo al mercato. Massimo Diana, che è ottimista sull'anno in corso di Ota, lancia un messaggio: «Bisogna che tutti noi del settore capiamo che la vendita e quindi le prenotazioni hanno un andamento che non si riesce a classificare. Ci sono periodi di grandi richieste e periodi più o meno morti. Coloro che non riescono a capire questi andamenti avranno mesi complicati. Anche per la situazione economica delle famiglie italiane il cui potere d'acquisto (quindi gli stipendi in relazione al costo della vita) è fermo da 17 anni. Inoltre l'Europa sta inserendo, per esempio, la tassa ecologica sulle compagnia di navigazione. Per cui se il biglietto aumenta, una delle cause è proprio per l'ingiusta tassazione che poi si riversa sul cliente finale. Sarebbe il caso che queste imposizioni fiscali finissero una buona volta». Un'ultima annotazione la partecipazione a Obiettivo X. Come dicevo si tratta di un'evento attrattivo al massimo per agenti e per gli operatori del settore. E consiglierei Massimo Diana, e naturalmente a Domenico e Mario Aprea, di riproporlo anche il prossimo anno. I momenti di confronto sono sempre pochi e questo invece spicca per originalità e interesse. [gallery ids="490734,490735,490736,490737,490738,490739,490740,490741,490742,490743"] [post_title] => Ota Obiettivo X: le grande sfide che aspettano il turismo organizzato al varco [post_date] => 2025-05-19T13:01:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747659712000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490702 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Finalmente Taiwan torna a promuoversi in Italia. Una destinazione conosciuta soprattutto per il business ma che ora apre al leisure. È un paese che va scoperto. Una destinazione molto sicura e facile da visitare dove l’inglese è parlato ovunque, dopo il mandarino», così Adriana Bacchini, passengers sales e product account manager di China Airlines, in occasione della prima campagna promozionale di Taiwan in Italia. Ad attrarre i viaggiatori, un tour gratuito della città dalla durata di 3-4 ore per chi ha un transito di oltre sette, in collaborazione con l’ente del turismo. Il passaporto italiano non richiede visto. Girare Taipei è facile anche facendo da soli. La percorrenza dall’aeroporto al centro città è di 40 minuti. La città è facilmente visitabile grazie alla capillarità dei mezzi di trasporto. Un accordo in esclusiva di China Airlines con la metro di Taipei, permette di acquistare il pass di 72 ore con uno sconto del 16% per un numero di corse illimitate. È possibile inoltre usufruire anche di un overnight e day use alberghiero. China Airlines, compagnia aerea di bandiera di Taiwan dal 1959, opera sulla rotta Roma-Taipei da 30 anni, ad oggi la frequenza è di tre voli settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì, con possibilità di voli di avvicinamento in connessione da tutta Italia. Instradamenti in connessione anche dall’Europa: Francoforte, Amsterdam, Praga e Vienna con Ita Airways, Lufthansa o British Airways per connessioni in tutto il mondo. Dall’Europa opera con i nuovi aeromobili A350-900 dotati di tre cabine di servizio, economy, premium economy e business. «Puntiamo inoltre a incrementare la frequenza dei voli tra le due capitali - afferma anche Pony Tung Cha (nella foto), direttore generale per l’Italia di China Airlines - soprattutto dopo i nuovi accordi bilaterali tra Roma e Taipei». Il volo da Roma a metà mattinata giunge a Taipei la mattina presto del giorno successivo, ciò consente una facile connessione con tutto il network della compagnia. Gli aeromobili sulla tratta regionale vengono effettuati con gli aeromobili A321 neo dotate di due classi di servizio, business ed economy. La compagnia è partner SkyTeam con 42 destinazioni in 29 Paesi di cui fa parte anche il brand Mandarin, la sussidiaria che opera regionalmente. Sette lounge di proprietà nel mondo di cui tre a Taipei, una a Bangkok, Tokyo e San Francisco. «Il nostro riempimento principale è sempre stato di business, il segmento leisure è soprattutto oltre Taipei, sui voli in connessione. Ora puntiamo a sviluppare il traffico leisure diretto su Taipei» -- [post_title] => La spinta leisure di China Airlines sulle rotte per Taipei [post_date] => 2025-05-19T10:46:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747651611000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463749" align="alignleft" width="300"] Bernabò Bocca[/caption] A Merano per la tre giorni dedicata alla 75a Assemblea Nazionale della Federalberghi: nel territorio a vocazione turistica tra i più richiesti da visitatori italiani ed internazionali, caratterizzato da un’offerta preziosa che copre le due stagioni, estiva ed invernale, si sono dati appuntamento gli albergatori di tutta Italia per confrontarsi con le tematiche attuali che maggiormente stanno a cuore al settore. Di fronte ad una platea di oltre 400 persone tra associazioni provinciali, presidenti territoriali, operatori del settore, figure istituzionali e giornalisti, si è svolto al Kurhaus l’evento pubblico in cui ha fatto gli onori di casa il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca assieme a Manfred Pinzger presidente dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell'Alto Adige - HGV. In occasione dell’evento pubblico dell’assemblea sul tema “Turismo e Territorio: Tendenze Impatti e Dinamiche di Impresa”, la premier Giorgia Meloni ha voluto inviare un saluto agli albergatori d’Italia: "Ho sempre considerato il turismo come uno dei motori trainanti dell'economia italiana e da questa convinzione è nata la scelta, all'atto della formazione del Governo, di ripristinare il ministero del turismo dotandolo di portafoglio e risorse importanti - ha detto la premier - È una scelta che si è rivelata vincente, perché ha permesso di disegnare una strategia a lungo termine, di dare risposte concrete al comparto portando anche a meta riforme che erano attese da tempo, di questo devo ringraziare prima di tutto il ministro Daniela Santanché". Istituzioni “Una cosa è certa - ha detto il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca – abbiamo bisogno che le istituzioni siano sempre al nostro fianco affinché il comparto. In riferimento alle esigenze sempre più pressanti del nostro settore ed alla necessità di risorse finanziarie e stabili che consentano di sviluppare al meglio le nostre attività, oggi il sistema bancario italiano sta aprendo nuovi orizzonti che fanno bene al turismo e dunque all’Italia. E’ proprio grazie alla sinergia tra istituti di credito ed il nostro sistema associativo che oggi è possibile accedere ad incentivi e misure agevolative che riducono il rischio d’impresa e valorizzano gli investimenti. Per questo voglio ringraziare il dottor Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, per la sua presenza oggi alla nostra assemblea – ha aggiunto Bocca – Questo a testimonianza dell’attenzione che il primo operatore bancario nazionale dedica al nostro settore”. “In un comparto come quello del turismo che cambia così rapidamente, intendiamo allargare lo sguardo verso nuovi orizzonti – ha sottolineato il presidente di Federalberghi –. Per questo siamo fortemente impegnati nel promuovere a livello nazionale ed europeo progetti concreti di formazione. Con la nostra attività, siamo concentrati nell’obiettivo di avviare giovani talenti al lavoro. Perché, a nostro avviso, questo è il modo migliore per costruire il futuro”. L’Assemblea nazionale della Federalberghi è stata inoltre cornice per il rinnovo della lunga collaborazione con Intesa Sanpaolo, attraverso un accordo siglato tra Stefano Barrese e Bernabò Bocca, che punta a rinnovare l’impegno della banca a sostegno del processo di rinnovamento e crescita dell’intero comparto e delle filiere connesse. Intesa Sanpaolo e Federalberghi hanno siglato questo nuovo accordo di collaborazione con l’obiettivo di accompagnare gli associati in un percorso di crescita e sviluppo del proprio business. La collaborazione si arricchisce di nuove soluzioni in favore delle imprese associate, per contribuire ad accrescerne l’attrattività ed a rafforzare il posizionamento competitivo del sistema paese collocandolo ai vertici delle classifiche globali per destinazione. [post_title] => Assemblea Federalberghi: rapporti sempre più stretti con le istituzioni [post_date] => 2025-05-19T10:23:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747650219000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways si prepara ad ampliare ulteriormente il network di destinazioni servite negli Stati Uniti con il debutto di Charlotte, North Carolina, programmato per il 4 maggio 2026. Etihad sarà la prima compagnia aerea della regione a volare direttamente a Charlotte. La nuova rotta collega Abu Dhabi con uno degli hub finanziari e culturali più dinamici d'America: Charlotte diventerà quindi la sesta destinazione di Etihad negli Stati Uniti, aggiungendosi a New York, Chicago, Washington, Boston e Atlanta, che verrà inaugurata il prossimo 2 luglio. La rotta sarà operata quattro volte a settimana con l'ammiraglia Boeing 787 Dreamliner, configurato con le cabine di Business ed Economy. «Charlotte rappresenta un'aggiunta strategica al nostro network statunitense, consentendo l'accesso diretto a una delle regioni più dinamiche e in rapida crescita del Paese - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer del vettore di Abu Dhabi -. Siamo entusiasti di essere la prima compagnia aerea della nostra regione a servire questo mercato e non vediamo l'ora di collegare altri viaggiatori ad Abu Dhabi e oltre». Con partenze al mattino presto da Abu Dhabi e ritorni a mezzogiorno, l'operativo è concepito per garantire collegamenti agevoli con la rete globale di Etihad. I viaggiatori da Charlotte potranno usufruire di voli in un'unica soluzione con destinazioni in Medio Oriente, nel Subcontinente indiano e in Asia. I passeggeri che viaggiano verso gli Stati Uniti beneficiano della preclearance della U.S. Customs and Border Protection presso l'aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi, che consente loro di arrivare a Charlotte come passeggeri nazionali, assicurando un'esperienza di arrivo senza problemi e con risparmio di tempo. [post_title] => Etihad Airways: Charlotte sarà la sesta destinazione servita negli Stati Uniti [post_date] => 2025-05-19T10:18:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747649900000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trinity ViaggiStudio ha integrato nel sito il nuovo motore di ricerca weTrinity, grazie al quale l'intera programmazione dei pacchetti di gruppo per l’estate 2025, ma anche i soggiorni studio sia all’estero che in Italia per privati o Inps, possono essere ora visualizzati immediatamente usando i filtri ‘data’ e ‘città di partenza’. Con l’adozione dell’intera suite di Zoho One, uno dei principali provider di Crm, le soluzioni a disposizione sono poi del tutto personalizzabili e interfacciate al gestionale di Trinity ViaggiStudio: dalle richieste di preventivo al ciclo di vendita e post-vendita o all’invio di newsletter e DEM, passando per la comunicazione omnicanale coi clienti (e-mail, telefono, messaggistica), la gestione degli eventi incluso il loro follow-up, ma anche il monitoraggio delle attività interne e relativo feedback, così come delle attività di tutti i canali dell’operatore (social networks, Google, recensioni), basta un click e via. «Gli aggiornamenti introdotti testimoniano il nostro costante orientamento all’innovazione e alla digitalizzazione dei processi - dichiara Claudia Randazzo, ceo e founder del tour operator milanese (nella foto) - due risorse fondamentali per il miglioramento della customer experience in ogni fase del viaggio. Clienti, scuole, famiglie e partner commerciali possono godere dello stesso livello di ottimizzazione del servizio, usufruendone con tempi più rapidi per il minor numero di inefficienze operative, ma anche in modalità maggiormente efficaci grazie ai criteri di personalizzazione. In due parole, siamo ancor più easy e user-friendly». Le novità per Trinity ViaggiStudio non sono terminate: «Abbiamo infatti in previsione almeno altre quattro innovazioni: l’integrazione di strumenti di automazione marketing per una comunicazione ancora più efficace; l’analisi dei dati per anticipare i bisogni dei clienti e perfezionare il taglio tailor-made dei viaggi; l’introduzione di nuove funzionalità self-service per scuola e famiglia; l’impiego di Ia per velocizzare l’esperienza in funzione delle esigenze individuali. Vogliamo arrivare a un modello organizzativo totalmente orientato al cliente, affinché possa apprezzare al meglio i valori fondamentali di Trinity ViaggiStudio: cura, competenza, innovazione e trasparenza». Nell’immediato futuro saranno perciò previste l’aggiunta dei programmi tailor made dell’operatore, oltre che dell’indicazione dell’accompagnatore del gruppo vacanza, in modo tale da creare una community affiatata ancor prima dell’inizio del viaggio. [post_title] => Trinity ViaggiStudio: il nuovo motore di ricerca weTrinity semplifica le pianificazioni [post_date] => 2025-05-19T10:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747648805000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ethiopian airlines intesa con ge aerospace per i motori di 11 nuovi boeing 787" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":113,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1698,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maggio 2025 è un mese speciale per Air France e Klm che, proprio oggi, celebrano due anniversari legati alla città di Milano: nel maggio 1935 Klm Royal Dutch Airlines iniziava a collegare il capoluogo lombardo con Amsterdam; e sempre a maggio, ma del 1950, Air France avviava la rotta da Milano a Parigi.\r

\r

Per festeggiare questo compleanno congiunto, 75 anni di collegamenti per Air France e 90 anni per Klm, nella giornata di oggi, i passeggeri in partenza con i voli AF1213 e KL1614 da Milano Linate hanno ricevuto una spilletta celebrativa e due possessori di tessera Flying Blue, il programma fedeltà dei due vettori, hanno ricevuto uno status upgrade, che gli darà vantaggi eslusivi per un anno.\r

\r

«Milano si conferma una città storica e fondamentale per il network delle nostre compagnie dalla quale continuaimo ad offrire, grazie a 15 collegamenti giornalieri, un capillare accesso ai nostri hub di Amsterdam-Schiphol e Parigi-CharlesDeGaulle - afferma Eléonore Tramus, general manager East Mediterranean del gruppo -. Un grazie speciale a tutti i clienti che hanno scelto Air France-Klm e che ci scelgono e, ovviamente, un grazie anche a Sea per la costante e proficua collaborazione».\r

\r

«Un importante anniversario, che testimonia il successo della presenza strategica di due grandi vettori come Air France e Klm sugli scali milanesi - aggiungedichiara Alessandro Fidato, chief operating officer di Sea Aeroporti di Milano -. Due ricorrenze che testimoniano la solidità e la continuità dei collegamenti tra Milano e tra due delle più apprezzate capitali europee quali Parigi e Amsterdam».\r

\r

L'operativo della summer 2025\r

\r

Durante l'estate 2025 dal city airport milanese Air France e Klm saranno operative con un totale di 10 frequenze giornaliere (5 su Parigi e 5 su Amsterdam). A questi, si aggiungono gli ulteriori 5 voli giornalieri di Air France, in partenza da Milano Malpensa a Parigi.\r

\r

Dai due hub europei, i passeggeri in partenza dall'Italia hanno poi accesso ad un network globale di oltre 300 destinazioni.\r

\r

","post_title":"Doppio anniversario milanese per Air France e Klm nel maggio 2025","post_date":"2025-05-20T12:41:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747744911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' di nuovo record di profitti per Qatar Airways a chiusura dell'anno fiscale 2024: la compagnia ha infatti registrato un utile netto di 7,8 miliardi di riyal (2,1 miliardi di dollari), per una crescita del +28% rispetto all'anno precedente. E le aspettative per i prossimi mesi sono di una ulteriore crescita.\r

\r

La domanda dal Golfo ha sfidato il rallentamento globale, con le compagnie aeree regionali che hanno registrato prenotazioni costanti, malgrado le tensioni commerciali, le oscillazioni valutarie e i timori di recessione pesino sui principali mercati occidentali.\r

\r

«Questi risultati da record sono la testimonianza del duro lavoro, della competenza e della dedizione dei team di tutto il Gruppo Qatar Airways. So che nessuno dei risultati eccezionali che annunciamo oggi sarebbe possibile senza il nostro personale - più di 55.000 persone in tutto il mondo - ed è proprio la nostra attenzione a promuovere questo talento, che è stato un punto centrale della nostra strategia Qatar Airways 2.0 - commenta il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Abbiamo anche implementato con successo partnership strategiche in tutto il settore, in modo che il gruppo possa rimanere agile di fronte agli eventi mondiali in continua evoluzione, siano essi politici, economici o ambientali».\r

\r

Tra i risultati più significativi raggiunti nel 2024 il vettore segnala l'espansione dell'aeroporto internazionale di Hamad, che ha permesso di accogliere 65 milioni di passeggeri all'anno; Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea globale, e prima nell’area Mena, a installare il wi-fi superveloce Starlink sulla sua flotta di Boeing 777; acquisizione della quota di minoranza del 25% in Virgin Australia e del 25% della prima compagnia aerea regionale sudafricana, Airlink; l'introduzione dell'intelligenza artificiale conversazionale nel suo primo personale di bordo digitale, Sama.\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: nuovo balzo in avanti dei profitti, che salgono alla cifra record di 2,1 mld di dollari","post_date":"2025-05-20T10:49:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747738165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines e Ge Aerospace hanno firmato un accordo che conferma la scelta del motore GEnx per alimentare 11 nuovi Boeing 787.\r

\r

Con questa intesa, la flotta di aeromobili del vettore etiope alimentata da motori GEnx passerà da 19 a 30 velivoli, rafforzando ulteriormente la posizione della compagnia come leader nell’aviazione tecnologica moderna. Ethiopian Airlines ha inoltre firmato un accordo con Ge Aerospace per confermare il precedente ordine di motori GE9X per alimentare 8 Boeing 777-9, con un'opzione per ulteriori 6 aeromobili dotati con lo stesso motore.\r

\r

I due accordi includono anche un contratto di assistenza per la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori GEnx e GE9X, sottolineando l’impegno della compagnia verso l’eccellenza operativa e quello di Ge Aerospace nel sostenere la crescita e il successo della compagnia aerea.\r

\r

«La nostra partnership con Ge Aerospace è stata fondamentale per permetterci di offrire un servizio di classe mondiale ai nostri passeggeri, in qualità di compagnia aerea leader in Africa - ha dichiarato il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Questi accordi per i motori GE9X e GEnx riflettono il nostro impegno verso la modernizzazione della flotta, l’efficienza operativa e la sostenibilità, mentre continuiamo a collegare l’Africa al resto del mondo».","post_title":"Ethiopian Airlines: intesa con Ge Aerospace per i motori di 11 nuovi Boeing 787","post_date":"2025-05-20T10:37:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747737453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo quadrimestre 2025 che centra una crescita superiore al 30% rispetto all’anno precedente per Glamour, sulla scia delle performance positive già registrate nel 2024. \r

«I primi mesi dell'anno confermano i numeri Glamour 2024 con una crescita superiore al 30% su tutte le destinazioni - commenta Nicola Bonacchi, direttore generale del to (nella foto) -. Gli Stati Uniti si confermano la prima destinazione, seguiti da Africa, Maldive e Giappone».\r

In un contesto internazionale ancora ricco di incognite, Glamour ha saputo rafforzare il proprio modello di business puntando su tre leve fondamentali: una proposta tour operator fortemente orientata al valore, un’innovativa piattaforma di biglietteria aerea, e una presenza costante e capillare sul territorio.\r

L’area prodotto, guidata da Emmer Guerra, ha registrato un’accelerazione significativa grazie a un’attenta selezione delle destinazioni su cui creare valore per le agenzie partner. Sud Africa e Namibia emergono come nuovi protagonisti dell’offerta tailor made, insieme a una programmazione completa già disponibile per estate, Capodanno e, a breve, anche per l’inverno 2026.\r

«Abbiamo lavorato sulla disponibilità alle vendite: oggi nei nostri sistemi sono presenti i prodotti per l’estate, il Capodanno e presto anche per l’inverno 2026» afferma Bonacchi.\r

Sul fronte della biglietteria aerea, il lavoro coordinato da Alessandro Vaneffi ha portato a un’espansione dei contenuti e dei servizi disponibili su Volaglamour, arricchito da nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza utente e garantire maggiore efficienza operativa per le agenzie. Il servizio h24 è stato ulteriormente potenziato per offrire un supporto costante e affidabile.\r

A completare il quadro, una presenza forte sul territorio, orchestrata da Simone Prinari, che ha visto nei primi cinque mesi del 2025 decine di incontri in agenzia ed eventi in tutta Italia. L’obiettivo è chiaro: consolidare le relazioni umane, raccontare il valore dell’azienda e presentare l’ampiezza dell’offerta in modo diretto e coinvolgente.\r

Le priorità strategiche per il 2025 puntano ad allargare il numero di agenzie partner, concentrarsi sulle destinazioni a maggiore valore aggiunto e sfruttare la digitalizzazione per innovare l’intera filiera.","post_title":"Glamour in accelerata: crescita del +30% nei primi quattro mesi del 2025","post_date":"2025-05-20T09:47:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747734460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due elementi si sono messi in evidenza con forza in Obiettivo X , il maxi evento di Ota Viaggi, organizzato quest'anno in Sardegna a al Marina Beach di Orosei. Sono: da una parte una grande partecipazione di agenti di viaggio. Circa 300. E credetemi. Raggiungere questi numeri specialmente in questi tempi di disgregazione non è facile. Dall'altra: i dibattiti che si sono svolti e che hanno dato un'identità alle prospettive e alle sfide, sia personali che economiche al turismo organizzato. Da osservatore ho trovato tutto interessante. E vorrei partire dal concetto proprio di interesse. I tre convegni (due coordinati da un eccellente Remo Vangelista) che si sono succeduti hanno bloccato sulle sedie molti agenti e molti operatori del settore. Non solo per gli argomenti (serissimi e importanti) ma anche per la qualità dei relatori.\r

\r

Ora il mantra comune di tutti e tre i Club Ota, cioè quegli spazi aperti alla riflessione e alle prospettive, è stato questo: gli agenti di viaggio devono cambiare. L'hanno detto gli operatori, i vettori, ma anche le istituzioni e i network.\r

\r

Io su questo tema la penso esattamente dal contrario. Fermo restando che gli adv devono cambiare, secondo me la priorità è un'altra. Sono i tour operator che devono iniziare a cambiare. E in questo faccio mia un'intuizione di Massimo Diana, direttore commerciale Ota e vero deus ex machina di Obiettivo X. Lui sostiene che è più importante seguire l'agenzia che non vende Ota o la vende poco, invece di quella che vende molto. E ha ragione.\r

\r

Per questo mi permetto di suggerire agli operatori che hanno invocato, alcuni anche con un certo senso di piccola superiorità, il cambiamento. Se avessi avuto la parola durante uno di questi panel, avrei detti che no, la situazione bisogna capovolgerla. Sono gli operatori che devono cambiare approccio con le agenzie. Eliminate le overcommission per le agenzie che vendono molto. Quelle già vi vendono. Dedicatevi invece a quelli che non vi vendono o vi vendono poco. Solo in questo modo riuscirete a recuperare nel mercato un bel numero di agenzie che invece in questo momento sono isolate, e in difficoltà.\r

\r

Perché se voi non fate questo è naturale che alcuni agenti non potranno fare altro che chiudere. Altro aspetto: gli operatori (non tutti, ma alcuni sì) possono lavorare su risorse enormi e quindi i loro piani d'investimenti si reggono su una forza finanziaria eccezionale. Le agenzie di viaggio no. Le loro risorse sono limitate. E questo significa che se non vengono incentivate, alla fine, si danno per vinte. Quindi il primo cambiamento lo devono fare gli operatori. Poi le agenzie. Questa è la prospettiva che bisogna seguire.\r

Direttiva pacchetti\r

Secondo punto. La direttiva pacchetti che ha suscitato un sentimento di inquietudine sia negli ascoltatori che nei relatori. È una direttiva pericolosamente a sfavore del turismo organizzato. Che significa che se dovesse passare, molte aziende italiane, e specialmente gli agenti, verrebbero spazzati via per insostenibilità finanziaria. Ora a dirla tutta, a quanto mi si dice, l'Italia, e nella fattispecie il nostro ministero del turismo, sta lottando e lavorando per introdurre modifiche alla direttiva. Gli altri paesi sono schierati (in modo incomprensibile) sull'intoccabilità dei diritti dei consumatori.\r

\r

Questo vuol dire, in parole povere che quando la direttiva andrà ai voti, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, sarà approvata. In Europa si vota a maggioranza e in questo momenti, l'Italia è in minoranza. Capisco che non è una situazione piacevole. Ma confidiamo nell'arte aggregativa del nostro ministero.\r

\r

In questo sono d'accordo con Luana De Angelis, vice presidente di Fiavet e Gabriele Milani, direttore generale di Fto: il pareggio sarebbe ottimo. Pareggio inteso non come una rinuncia a lottare, ma una spinta a non toccare niente della vecchia direttiva che tutelava consumatori e turismo organizzato. I radicalismi in questa fase sono solo retorica. Non hanno niente a che fare con le battaglie che si devono affrontare a Bruxelles. Sono posizione che servono solo ad infiammare la platea ma rimangono vuote si significato.\r

\r

Su questo argomento faccio mie le parole di Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group. Durante la sessione di Club Ota dedicata i network ha affermato: «Questa Direttiva è molto più seria del Covid. Sarebbe il caso di fare delle manifestazioni per farci sentire. E inoltre chiedo anche ai vettori a fare un lavoro comune, affinché, qualora la direttiva passi, possano supportarci nel rimborso al cliente».\r

\r

Che sarebbe anche ora, aggiungo io. Perché i vettori dall'alto della loro intoccabilità ancora non hanno capito che o si lavora insieme o le cose andranno male per tutti. Per cui sarebbe necessario che anche le compagnie aeree iniziassero a pensare a un fondo di garanzia come ce l'hanno tutti. Andate a vedere nei vari report quante compagnie sono fallite negli ultimi anni e vi renderete conto che nessuno è immune dal default.\r

\r

[caption id=\"attachment_490746\" align=\"alignleft\" width=\"236\"] Massimo Diana[/caption]\r

Destagionalizzazione e mercato\r

Un altro punto: destagionalizzazione. Il discorso dell'assessore al turismo della regione Sardegna Franco Cuccureddu, è stato molto apprezzato perché parlava proprio di questo. Ed è stato ripreso un po' da tutti. Il fatto che gli italiani vadano in ferie a luglio e agosto, hanno detto, non ha più senso. Bisogna spalmare le vacanze in più periodi dell'anno. Bene. Questo a parole.\r

\r

La verità è che mentre in Germania i lavoratori possono scegliere di fare viaggi durante tutto l'anno, per la composizione economica e legislativa del Paese, in Italia questo non è possibile. O quasi possibile. Le grandi aziende, ma anche le piccole chiudono a luglio o a agosto, per cui i lavoratori possono muoversi solo durante questo periodo. Se cambiamo mentalità la destagionalizzazione è possibile. Altrimenti è un'utopia. E francamente mi sono stancato di parlare di utopie.\r

\r

Passiamo al mercato. Massimo Diana, che è ottimista sull'anno in corso di Ota, lancia un messaggio: «Bisogna che tutti noi del settore capiamo che la vendita e quindi le prenotazioni hanno un andamento che non si riesce a classificare. Ci sono periodi di grandi richieste e periodi più o meno morti. Coloro che non riescono a capire questi andamenti avranno mesi complicati.\r

\r

Anche per la situazione economica delle famiglie italiane il cui potere d'acquisto (quindi gli stipendi in relazione al costo della vita) è fermo da 17 anni. Inoltre l'Europa sta inserendo, per esempio, la tassa ecologica sulle compagnia di navigazione. Per cui se il biglietto aumenta, una delle cause è proprio per l'ingiusta tassazione che poi si riversa sul cliente finale. Sarebbe il caso che queste imposizioni fiscali finissero una buona volta».\r

\r

Un'ultima annotazione la partecipazione a Obiettivo X. Come dicevo si tratta di un'evento attrattivo al massimo per agenti e per gli operatori del settore. E consiglierei Massimo Diana, e naturalmente a Domenico e Mario Aprea, di riproporlo anche il prossimo anno. I momenti di confronto sono sempre pochi e questo invece spicca per originalità e interesse.\r

\r

[gallery ids=\"490734,490735,490736,490737,490738,490739,490740,490741,490742,490743\"]\r

\r

","post_title":"Ota Obiettivo X: le grande sfide che aspettano il turismo organizzato al varco","post_date":"2025-05-19T13:01:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1747659712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

«Finalmente Taiwan torna a promuoversi in Italia. Una destinazione conosciuta soprattutto per il business ma che ora apre al leisure. È un paese che va scoperto. Una destinazione molto sicura e facile da visitare dove l’inglese è parlato ovunque, dopo il mandarino», così Adriana Bacchini, passengers sales e product account manager di China Airlines, in occasione della prima campagna promozionale di Taiwan in Italia.\r

\r

Ad attrarre i viaggiatori, un tour gratuito della città dalla durata di 3-4 ore per chi ha un transito di oltre sette, in collaborazione con l’ente del turismo. Il passaporto italiano non richiede visto. Girare Taipei è facile anche facendo da soli. La percorrenza dall’aeroporto al centro città è di 40 minuti. La città è facilmente visitabile grazie alla capillarità dei mezzi di trasporto. Un accordo in esclusiva di China Airlines con la metro di Taipei, permette di acquistare il pass di 72 ore con uno sconto del 16% per un numero di corse illimitate. È possibile inoltre usufruire anche di un overnight e day use alberghiero.\r

\r

China Airlines, compagnia aerea di bandiera di Taiwan dal 1959, opera sulla rotta Roma-Taipei da 30 anni, ad oggi la frequenza è di tre voli settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì, con possibilità di voli di avvicinamento in connessione da tutta Italia. Instradamenti in connessione anche dall’Europa: Francoforte, Amsterdam, Praga e Vienna con Ita Airways, Lufthansa o British Airways per connessioni in tutto il mondo. Dall’Europa opera con i nuovi aeromobili A350-900 dotati di tre cabine di servizio, economy, premium economy e business.\r

\r

«Puntiamo inoltre a incrementare la frequenza dei voli tra le due capitali - afferma anche Pony Tung Cha (nella foto), direttore generale per l’Italia di China Airlines - soprattutto dopo i nuovi accordi bilaterali tra Roma e Taipei».\r

\r

Il volo da Roma a metà mattinata giunge a Taipei la mattina presto del giorno successivo, ciò consente una facile connessione con tutto il network della compagnia. Gli aeromobili sulla tratta regionale vengono effettuati con gli aeromobili A321 neo dotate di due classi di servizio, business ed economy.\r

\r

La compagnia è partner SkyTeam con 42 destinazioni in 29 Paesi di cui fa parte anche il brand Mandarin, la sussidiaria che opera regionalmente. Sette lounge di proprietà nel mondo di cui tre a Taipei, una a Bangkok, Tokyo e San Francisco.\r

\r

«Il nostro riempimento principale è sempre stato di business, il segmento leisure è soprattutto oltre Taipei, sui voli in connessione. Ora puntiamo a sviluppare il traffico leisure diretto su Taipei» \r

\r

\r

\r

--","post_title":"La spinta leisure di China Airlines sulle rotte per Taipei","post_date":"2025-05-19T10:46:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747651611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463749\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

A Merano per la tre giorni dedicata alla 75a Assemblea Nazionale della Federalberghi: nel territorio a vocazione turistica tra i più richiesti da visitatori italiani ed internazionali, caratterizzato da un’offerta preziosa che copre le due stagioni, estiva ed invernale, si sono dati appuntamento gli albergatori di tutta Italia per confrontarsi con le tematiche attuali che maggiormente stanno a cuore al settore.\r

\r

Di fronte ad una platea di oltre 400 persone tra associazioni provinciali, presidenti territoriali, operatori del settore, figure istituzionali e giornalisti, si è svolto al Kurhaus l’evento pubblico in cui ha fatto gli onori di casa il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca assieme a Manfred Pinzger presidente dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell'Alto Adige - HGV.\r

\r

In occasione dell’evento pubblico dell’assemblea sul tema “Turismo e Territorio: Tendenze Impatti e Dinamiche di Impresa”, la premier Giorgia Meloni ha voluto inviare un saluto agli albergatori d’Italia: \"Ho sempre considerato il turismo come uno dei motori trainanti dell'economia italiana e da questa convinzione è nata la scelta, all'atto della formazione del Governo, di ripristinare il ministero del turismo dotandolo di portafoglio e risorse importanti - ha detto la premier - È una scelta che si è rivelata vincente, perché ha permesso di disegnare una strategia a lungo termine, di dare risposte concrete al comparto portando anche a meta riforme che erano attese da tempo, di questo devo ringraziare prima di tutto il ministro Daniela Santanché\".\r

Istituzioni\r

“Una cosa è certa - ha detto il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca – abbiamo bisogno che le istituzioni siano sempre al nostro fianco affinché il comparto. In riferimento alle esigenze sempre più pressanti del nostro settore ed alla necessità di risorse finanziarie e stabili che consentano di sviluppare al meglio le nostre attività, oggi il sistema bancario italiano sta aprendo nuovi orizzonti che fanno bene al turismo e dunque all’Italia. E’ proprio grazie alla sinergia tra istituti di credito ed il nostro sistema associativo che oggi è possibile accedere ad incentivi e misure agevolative che riducono il rischio d’impresa e valorizzano gli investimenti. Per questo voglio ringraziare il dottor Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, per la sua presenza oggi alla nostra assemblea – ha aggiunto Bocca – Questo a testimonianza dell’attenzione che il primo operatore bancario nazionale dedica al nostro settore”.\r

\r

“In un comparto come quello del turismo che cambia così rapidamente, intendiamo allargare lo sguardo verso nuovi orizzonti – ha sottolineato il presidente di Federalberghi –. Per questo siamo fortemente impegnati nel promuovere a livello nazionale ed europeo progetti concreti di formazione. Con la nostra attività, siamo concentrati nell’obiettivo di avviare giovani talenti al lavoro. Perché, a nostro avviso, questo è il modo migliore per costruire il futuro”.\r

\r

L’Assemblea nazionale della Federalberghi è stata inoltre cornice per il rinnovo della lunga collaborazione con Intesa Sanpaolo, attraverso un accordo siglato tra Stefano Barrese e Bernabò Bocca, che punta a rinnovare l’impegno della banca a sostegno del processo di rinnovamento e crescita dell’intero comparto e delle filiere connesse.\r

\r

Intesa Sanpaolo e Federalberghi hanno siglato questo nuovo accordo di collaborazione con l’obiettivo di accompagnare gli associati in un percorso di crescita e sviluppo del proprio business. La collaborazione si arricchisce di nuove soluzioni in favore delle imprese associate, per contribuire ad accrescerne l’attrattività ed a rafforzare il posizionamento competitivo del sistema paese collocandolo ai vertici delle classifiche globali per destinazione.","post_title":"Assemblea Federalberghi: rapporti sempre più stretti con le istituzioni","post_date":"2025-05-19T10:23:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747650219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways si prepara ad ampliare ulteriormente il network di destinazioni servite negli Stati Uniti con il debutto di Charlotte, North Carolina, programmato per il 4 maggio 2026. Etihad sarà la prima compagnia aerea della regione a volare direttamente a Charlotte.\r

\r

La nuova rotta collega Abu Dhabi con uno degli hub finanziari e culturali più dinamici d'America: Charlotte diventerà quindi la sesta destinazione di Etihad negli Stati Uniti, aggiungendosi a New York, Chicago, Washington, Boston e Atlanta, che verrà inaugurata il prossimo 2 luglio. La rotta sarà operata quattro volte a settimana con l'ammiraglia Boeing 787 Dreamliner, configurato con le cabine di Business ed Economy.\r

\r

«Charlotte rappresenta un'aggiunta strategica al nostro network statunitense, consentendo l'accesso diretto a una delle regioni più dinamiche e in rapida crescita del Paese - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer del vettore di Abu Dhabi -. Siamo entusiasti di essere la prima compagnia aerea della nostra regione a servire questo mercato e non vediamo l'ora di collegare altri viaggiatori ad Abu Dhabi e oltre».\r

\r

Con partenze al mattino presto da Abu Dhabi e ritorni a mezzogiorno, l'operativo è concepito per garantire collegamenti agevoli con la rete globale di Etihad. I viaggiatori da Charlotte potranno usufruire di voli in un'unica soluzione con destinazioni in Medio Oriente, nel Subcontinente indiano e in Asia.\r

\r

I passeggeri che viaggiano verso gli Stati Uniti beneficiano della preclearance della U.S. Customs and Border Protection presso l'aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi, che consente loro di arrivare a Charlotte come passeggeri nazionali, assicurando un'esperienza di arrivo senza problemi e con risparmio di tempo.","post_title":"Etihad Airways: Charlotte sarà la sesta destinazione servita negli Stati Uniti","post_date":"2025-05-19T10:18:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747649900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trinity ViaggiStudio ha integrato nel sito il nuovo motore di ricerca weTrinity, grazie al quale l'intera programmazione dei pacchetti di gruppo per l’estate 2025, ma anche i soggiorni studio sia all’estero che in Italia per privati o Inps, possono essere ora visualizzati immediatamente usando i filtri ‘data’ e ‘città di partenza’. \r

Con l’adozione dell’intera suite di Zoho One, uno dei principali provider di Crm, le soluzioni a disposizione sono poi del tutto personalizzabili e interfacciate al gestionale di Trinity ViaggiStudio: dalle richieste di preventivo al ciclo di vendita e post-vendita o all’invio di newsletter e DEM, passando per la comunicazione omnicanale coi clienti (e-mail, telefono, messaggistica), la gestione degli eventi incluso il loro follow-up, ma anche il monitoraggio delle attività interne e relativo feedback, così come delle attività di tutti i canali dell’operatore (social networks, Google, recensioni), basta un click e via. \r

«Gli aggiornamenti introdotti testimoniano il nostro costante orientamento all’innovazione e alla digitalizzazione dei processi - dichiara Claudia Randazzo, ceo e founder del tour operator milanese (nella foto) - due risorse fondamentali per il miglioramento della customer experience in ogni fase del viaggio. Clienti, scuole, famiglie e partner commerciali possono godere dello stesso livello di ottimizzazione del servizio, usufruendone con tempi più rapidi per il minor numero di inefficienze operative, ma anche in modalità maggiormente efficaci grazie ai criteri di personalizzazione. In due parole, siamo ancor più easy e user-friendly».\r

Le novità per Trinity ViaggiStudio non sono terminate: «Abbiamo infatti in previsione almeno altre quattro innovazioni: l’integrazione di strumenti di automazione marketing per una comunicazione ancora più efficace; l’analisi dei dati per anticipare i bisogni dei clienti e perfezionare il taglio tailor-made dei viaggi; l’introduzione di nuove funzionalità self-service per scuola e famiglia; l’impiego di Ia per velocizzare l’esperienza in funzione delle esigenze individuali. Vogliamo arrivare a un modello organizzativo totalmente orientato al cliente, affinché possa apprezzare al meglio i valori fondamentali di Trinity ViaggiStudio: cura, competenza, innovazione e trasparenza».\r

Nell’immediato futuro saranno perciò previste l’aggiunta dei programmi tailor made dell’operatore, oltre che dell’indicazione dell’accompagnatore del gruppo vacanza, in modo tale da creare una community affiatata ancor prima dell’inizio del viaggio. \r

","post_title":"Trinity ViaggiStudio: il nuovo motore di ricerca weTrinity semplifica le pianificazioni","post_date":"2025-05-19T10:00:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747648805000]}]}}