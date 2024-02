Ethiopian Airlines: inaugurato il nuovo terminal dello scalo di Gode Taglio del nastro per il nuovo terminal dell’aeroporto di Gode Ugaas Miraad e del parcheggio degli aeromobili con la costruzione della via di rullaggio. Il nuovo terminal aeroportuale (situato nell’Etiopia orientale) ha richiesto tre anni per la realizzazione su un’area totale di 3.500 mq, con un nuovo piazzale in grado di gestire quattro aerei De Havilland Q400 o B737 alla volta, edifici accessori come la stazione di soccorso e antincendio dell’aeroporto, un serbatoio d’acqua e aree di parcheggio. «L’inaugurazione di questo nuovo terminal dimostra il nostro impegno a migliorare le nostre operazioni nazionali insieme a quelle internazionali – ha dichiarato l’amministratore delegato di Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew -. Gode non sarà né l’unico né l’ultimo aeroporto che costruiremo e/o ristruttureremo. La costruzione di terminal aeroportuali simili sta procedendo bene negli scali di Jinka, Kombolcha, Goba/Robe e Bahir Dar. Questi progetti ci consentono di fare la nostra parte nella crescita turistica e socio-economica del nostro Paese». Ethiopian Airlines svolge un ruolo significativo nella connettività regionale con le sue oltre 22 destinazioni domestiche, con voli giornalieri da/per Gode. Essendo Gode il terzo aeroporto dello stato, accanto a Jigjiga e Kebridahar, i passeggeri possono viaggiare tra Jigjiga e Gode direttamente senza dover passare per Addis Abeba. Condividi

Sabato 16 marzo l'aeroporto riaprirà alle 8 del mattino.\r

\r

I lavori riguardano la sostituzione e l'ammodernamento degli aiuti visivi luminosi. Le luci della pista saranno aggiornate con sistemi a led, di maggiore efficienza, efficacia e con notevole riduzione dei consumi elettrici e quindi con minore impatto ambientale. Questi interventi fanno parte di un vasto programma di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico del 'Vincenzo Florio' iniziato circa quattro anni fa, il committente è l'aeronautica militare. Ci saranno al contempo dei lavori di manutenzione della pista stessa, realizzati da Airgest (società di gestione dello scalo) come la rimozione dei depositi di gomma e la riqualificazione della segnaletica orizzontale.\r

\r

«La programmazione di questo periodo di chiusura – ha spiegato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, è frutto di un recente coordinamento, teso ad individuare il periodo meno trafficato dell'anno e quindi a ridurre in assoluto l'impatto e il disagio sulle compagnie aeree e sui passeggeri. Anche il tempo dei lavori, venti giorni, è stato compresso il più possibile nell'ottica di minimizzare il disagio. Si tratta di lavori necessari che implementeranno ulteriormente la sicurezza del Vincenzo Florio e ci preparano al meglio all’arrivo di una grande stagione estiva, dal prossimo aprile, in cui il traffico esploderà nuovamente».","post_title":"Trapani: scalo chiuso dal 25 febbraio al 16 marzo per i lavori di manutenzione della pista","post_date":"2024-02-13T11:42:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707824538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per il nuovo terminal dell'aeroporto di Gode Ugaas Miraad e del parcheggio degli aeromobili con la costruzione della via di rullaggio. Il nuovo terminal aeroportuale (situato nell'Etiopia orientale) ha richiesto tre anni per la realizzazione su un'area totale di 3.500 mq, con un nuovo piazzale in grado di gestire quattro aerei De Havilland Q400 o B737 alla volta, edifici accessori come la stazione di soccorso e antincendio dell'aeroporto, un serbatoio d'acqua e aree di parcheggio.\r

\r

«L'inaugurazione di questo nuovo terminal dimostra il nostro impegno a migliorare le nostre operazioni nazionali insieme a quelle internazionali - ha dichiarato l'amministratore delegato di Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew -. Gode non sarà né l'unico né l'ultimo aeroporto che costruiremo e/o ristruttureremo. La costruzione di terminal aeroportuali simili sta procedendo bene negli scali di Jinka, Kombolcha, Goba/Robe e Bahir Dar. Questi progetti ci consentono di fare la nostra parte nella crescita turistica e socio-economica del nostro Paese».\r

\r

Ethiopian Airlines svolge un ruolo significativo nella connettività regionale con le sue oltre 22 destinazioni domestiche, con voli giornalieri da/per Gode. Essendo Gode il terzo aeroporto dello stato, accanto a Jigjiga e Kebridahar, i passeggeri possono viaggiare tra Jigjiga e Gode direttamente senza dover passare per Addis Abeba. \r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ethiopian Airlines: inaugurato il nuovo terminal dello scalo di Gode","post_date":"2024-02-13T11:16:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707822960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines vola verso un'estate da record per numero di collegamenti fra Italia e Stati Uniti. Saranno cinque gli hub statunitensi raggiungibili direttamente dall’Italia (New York Jfk, Chicago, Philadelphia, Dallas - Fort Worth e Charlotte), debutterà la nuova rotta tra Napoli e Philadelphia e verrà ripristinato il secondo volo giornaliero tra Roma e New York.\r

\r

«Il nostro network transatlantico cresce e include nuovi voli da Napoli e un ulteriore volo giornaliero da Roma al Jfk - ha dichiarato José Freig, vice president, international operations -. Con 11 voli giornalieri fra Italia e Stati Uniti, l’operativo estivo di American offre ai passeggeri un accesso più agevole per godersi le vacanze estive vivendo esperienze in luoghi indimenticabili».\r

\r

Quest’estate la compagnia volerà da Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli e Venezia; American opera voli lungo tutto l’anno tra Milano e New York, tra Roma e Philadelphia e tra Roma e Dallas-Fort Worth.\r

\r

Il collegamento stagionale giornaliero tra New York Jfk e Roma sarà operativo dal 31 marzo. Il secondo volo giornaliero tra il Jfk e Roma sarà reintrodotto a partire dal 5 giugno e opererà fino al 25 ottobre, allungando così la stagione di quasi quattro mesi.\r

\r

Per la prima volta dal 2019, in data 5 giugno American reintrodurrà il collegamento stagionale tra Venezia e Chicago con un Boeing 787-9 in grado di trasportare fino a 285 passeggeri. Quest’estate, la compagnia aerea inizierà la stagione in anticipo sui voli per Venezia con un servizio non-stop per Philadelphia, operativo dal 4 aprile.\r

\r

","post_title":"American Airlines sull'estate: 11 voli giornalieri fra Italia e Stati Uniti, stagione allungata","post_date":"2024-02-13T09:24:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707816246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rilancia dalla base di Venezia nel 2024, programmando una crescita a doppia cifra: il Marco Polo «ha da sempre rivestito un ruolo importante nelle nostre attività - osserva Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Chiudiamo un 2023 ricco di conferme e per quest'anno abbiamo previsto una crescita del 17%, confidando che ci possa essere un ripensamento in merito all’applicazione della nuova addizionale comunale per lo sviluppo sia del territorio sia dello scalo».\r

Nel 2023 la compagnia spagnola ha operato da Venezia 25 rotte - di cui 10 in esclusiva - effettuando più di 3.000 voli e trasportando quasi 460.000 passeggeri: il tutto con un’offerta di oltre 500.000 posti in vendita e un load factor del 91%.\r

Si tratta di risultati di business positivi che si traducono anche in un’offerta di viaggio dagli standard elevati. Nel 2023 presso il Marco Polo, Volotea ha registrato in media un completion factor – la percentuale di voli operati con successo – del 98%.\r

A livello generale, il 2024 del vettore in Italia prevede un aumento della capacità del 16%, con 4,5 milioni di posti offerti, con l'apertura di nuove rotte e della ottava base italiana a Bari, che sarà operativa dalla prossima estate.","post_title":"Volotea stima una crescita del 17% da Venezia. E auspica un «ripensamento sull'addizionale comunale»","post_date":"2024-02-12T12:30:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707741029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ripristinerà dal prossimo aprile i collegamenti verso Israele. La compagnia aerea, che aveva sospeso la rotta per Tel Aviv lo scorso ottobre a causa delle crescenti ostilità tra Israele e Hamas, ha annunciato che opererà quattro voli settimanali di andata e ritorno, dal 1° aprile.\r

\r

Sulla rotta saranno inizialmente impiegati aeromobili più piccoli in linea con una domanda che almeno per ora potrebbe risultare debole, a causa dei continui combattimenti nella regione. \r

\r

La compagnia aerea britannica, che si riserva di valutare costantemente la situazione, ha inoltre specificato che i voli Londra Heathrow-Tel Aviv prevedono uno scalo di 45 minuti a Cipro per consentire il cambio dell'equipaggio: questo perché il personale di volo non può rimanere a Tel Aviv per motivi di sicurezza e le regole sulle ore di volo devono essere rigorosamente applicate.\r

\r

","post_title":"British Airways ripristina dal 1° aprile i collegamenti verso Israele","post_date":"2024-02-12T10:04:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707732270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 800 partecipanti, 80 compagnie internazionali - di bandiera e low cost -, 300 rappresentanti di aeroporti di tutto il mondo. Sono le cifre da record della 20aesima Connect Aviation 2024 Route Development Forum, la più grande di sempre, che si è chiusa a Torino, lo scorso 9 febbraio.\r

Per la seconda volta in Italia, dopo l'edizione Cagliari nel 2019, è stata coordinata a livello internazionale dalla società francese da The Airport Agency e realizzata grazie all’impegno della Regione Piemonte in collaborazione con le Camere di commercio di Torino e Cuneo attraverso Unioncamere Piemonte, e gestita da Visit Piemonte.\r

I risultati concreti dei contatti fra compagnie, aeroporti e tutti gli attori del trasporto aereo si vedranno fra qualche tempo, ma è certo che il Piemonte ha avuto l’opportunità di mostrare ai delegati (molti dei quali per la prima volta nel capoluogo subalpino) le potenzialità del territorio e l’offerta di 70 aziende piemontesi di settori quali l’agroalimentare, i servizi ambientali e la mobilità.\r

Occasione unica per supportare l’attività dei due aeroporti di riferimento, Torino Airport e Cuneo Airport, e l’avvio delle linee ferroviarie che da qualche settimana collegano direttamente lo scalo di Caselle alla stazione torinese di Porta Susa, ma anche alle Langhe e a numerose località della pianura cuneese, in attesa di raggiungere Asti e in futuro anche le Valli Olimpiche. Terreno più che fertile per conolidare le tratte attive e incrementare le rotte del 35%, sull’onda di quanto avvenuto nelle città che hanno accolto le passate edizioni della business convention.","post_title":"Connect 2024: numeri da record a Torino per il forum dell'aviazione","post_date":"2024-02-12T09:48:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707731308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways abbandona Londra Heathrow: dal prossimo 31 marzo la compagnia aerea non volerà più sul principale aeroporto britannico e concentrerà le proprie operazioni, inizialmente, su London City con 7 frequenze giornaliere, cinque da Milano Linate e due da Roma Fiumicino, operate con un Airbus A220-100.\r

\r

Successivamente, a partire da giugno 2024, Ita volerà anche sullo scalo di Gatwick, con frequenze giornaliere sempre da Roma Fiumicino.\r

\r

La decisione si riconduce essenzialmente alla cronica mancanza di slot a Heathrow e quelli finora utilizzati dalla compagnia aerea italiana non sono di sua proprietà: e l'affitto rappresenta un costo decisamente elevato.\r

\r

Il London City, di fatto, è lo scalo ideale e logisticamente più comodo per raggiungere il centro città, sia in taxi sia con i mezzi pubblici, nonché il prediletto da un segmento di clientela business-\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways dice addio a Heathrow. Focus su London City e Gatwick","post_date":"2024-02-12T09:23:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1707729819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sceglie Roma per l'apertura del suo secondo centro per l'addestramento dei piloti. “Si tratta di un investimento importante - spiega Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia - che supererà i 38 milioni di euro ed evidenzia la rilevanza del mercato italiano per il nostro business\".\r

\r

Fiumicino, in particolare, rappresenta per la compagnia la prima base per importanza in Italia. \"Dei 13 milioni di posti che offriamo nell'estate 2024 dall'Italia verso 40 Paesi, ben 4,5 milioni riguardano le rotte da Fiumicino e Ciampino\", precisa Nikiforova.\r

\r

Nella nuova struttura, che sorgerà a pochi passi dal terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ci saranno spazi destinati all'insegnamento teorico e alle sale per le riunioni che si estenderanno su 1.290 metri quadrati distribuiti su due livelli, mentre circa 600 metri quadrati saranno riservati all'allenamento pratico, dotati di tre simulatori di volo all'avanguardia per Airbus A320. Ogni simulatore ha la capacità di accogliere fino a 135 piloti mensilmente, permettendo così l'addestramento periodico di più di 4800 piloti ogni anno.\r

\r

\"Grazie a questo investimento - continua Nikiforova -, Wizz Air fornirà opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il team in Italia con circa mille nuovi dipendenti\".\r

\r

L'espansione sul mercato Italia\r

\r

I piani di sviluppo sulla Penisola vedono l'introduzione di sei nuove rotte per l'estate: da Roma Fiumicino verso Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca), con quest'ultima disponibile da settembre, e da Milano Malpensa verso Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna).","post_title":"Wizz Air apre a Roma un centro per l'addestramento piloti: previsti mille nuovi dipendenti.","post_date":"2024-02-09T15:55:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707494119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings rilancia da Foggia che, dal prossimo 11 marzo, sarà collegata con voli giornalieri a Milano e, subito dopo Pasqua, il martedì e giovedì è garantita l’andata e ritorno in giornata.\r

\r

La compagnia aerea è stata selezionata nel 2022 per operare dal “Gino Lisa” e, da settembre 2022, opera sullo scalo foggiano con Boeing 737-300 configurati a 139 posti.\r

\r

“Penso che la decisione presa da Lumiwings di aumentare le frequenze e successivamente di garantire l’andata e il ritorno in giornata – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – risponda appieno alle esigenze del territorio più volte manifestate dall’avvio delle attività operative del ‘Gino Lisa’. Questo primo anno, che possiamo definire per tutti di rodaggio e monitoraggio, è servito per comprendere appieno come intervenire per migliorare le connessioni tra Foggia e Milano. Noi di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione, abbiamo ascoltato le esigenze del mondo imprenditoriale e di quanti confidano in una ulteriore razionalizzazione dei collegamenti. Confido che da oggi si apra un nuovo percorso di sviluppo del Gino Lisa su basi più solide”.\r

\r

A far data dal prossimo 11 marzo, infatti, i voli sul sistema Milano saranno operati ogni giorno, venendo incontro a un’esigenza in più occasioni rappresentata dall’utenza. Ma non sarà questa l’unica novità. Dal successivo 2 aprile Lumiwings istituirà due frequenze settimanali, ogni martedì e giovedì, da Milano Bergamo che consentiranno la partenza e il rientro nella stessa giornata, con grande beneficio per una clientela business oriented e una migliore connettività con il Nord-Ovest.\r

\r

La concentrazione dei voli su Milano, peraltro con partenze al mattino presto, consentirà comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali e potrà rappresentare un migliore strumento in termini di mobilità area anche per quanti vorranno raggiungere, attraverso l’aeroporto di Foggia, le principali mete turistiche della provincia.","post_title":"Lumiwings: voli giornalieri sulla Foggia-Milano dall'11 marzo. Debutto su Bergamo","post_date":"2024-02-09T12:33:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707482033000]}]}}