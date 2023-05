Ethiopian Airlines accoglie in flotta il ventesimo Airbus A350-900 Ethiopian Airlines ha accolto in flotta il suo ventesimo Airbus A350-900. L’aeromobile ha raggiunto l’hub della compagnia con un volo che ha visto l’utilizzo del 30% di Saf, carburante per l’aviazione sostenibile, riducendo così la sua impronta di carbonio e contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo delle “zero emissioni nette carbonio entro il 2050”. L’aereo trasportava anche 10 tonnellate di carichi umanitari in Etiopia. «Questo è un altro primato storico per Ethiopian Airlines in quanto è il nostro primo volo operato con carburante Saf in collaborazione con Airbus, a dimostrazione del nostro impegno nella realizzazione di un’industria del trasporto aereo sostenibile – ha commentato il ceo di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew –. La spedizione umanitaria trasportata è anche un segno del nostro impegno ad assumerci la nostra responsabilità sociale. Continueremo a investire per adempiere alla nostra responsabilità sociale d’impresa riducendo le emissioni di carbonio e trasportando spedizioni umanitarie». Con la nuova consegna dell’A350, la compagnia aerea africana opera con 144 aeromobili verso oltre 150 destinazioni passeggeri e cargo nazionali e internazionali nei cinque continenti. In flotta ci sono Airbus A350-900, Boeing 737, 777, 787 e Bombardier Dash 8-400 a doppia cabina.

