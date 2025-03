Emirates stanzia quasi 5 mld di dollari per il riallestimento dei velivoli in flotta Cinque miliardi di dollari: a tanto ammonta l’investimento di Emirates per il rinnovo di 220 aeromobili, secondo quanto dichiarato dal presidente Tim Clark in questi giorni all’Itb di Berlino. «Abbiamo dovuto prendere il controllo del nostro destino – ha dichiarato Clark -. Vedendo i problemi all’orizzonte, abbiamo preso questa decisione. Ed è l’unico modo per sostenere il network e farlo crescere». Il riferimento è chiaramente ai problemi legati alla catena di approvvigionamento e ai ritardi nelle consegne dei velivoli. La compagnia non è per nulla ottimista sulle consegne – nell’ottobre 2025 – del 777X di Boeing, poiché l’ultima versione del widebody è ancora in attesa della certificazione finale, ha dichiarato Clark. Il vettore prenderà in considerazione anche gli Airbus A350-1000, di dimensioni simili al Boeing 777, anche se Clark ha detto che il fornitore di motori Rolls-Royce Holdings Plc dovrà dimostrare che il suo motore è sufficientemente affidabile prima di effettuare un ordine. Il vettore sta effettuando il retrofit dei velivoli presso le proprie strutture di Dubai, dotandoli di nuovi interni di cabina e altre migliorie per allungare la durata di modelli quali l’A380, di cui è di gran lunga il più grande operatore a livello mondiale. Condividi

