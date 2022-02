Emirates scommette sulla riapertura dell’Australia: secondo volo giornaliero per Sydney

Emirates introduce un secondo volo giornaliero sulla rotta Sydney-Dubai, servito dall’A380: dal 1°marzo quindi, la compagnia aerea opererà altri sette voli settimanali, per raggiungere quattordici servizi settimanali da Dubai alla capitale del Nuovo Galles del Sud.

Con la riapertura dei confini australiani prevista per il 21 febbraio, Emirates sta aumentando i servizi per soddisfare la domanda e offrire ai clienti maggiore flessibilità, scelta e connettività. La frequenza giornaliera aggiuntiva tra Sydney e Dubai opererà come EK412/413 e offrirà 14 suite di prima classe, 76 sedili reclinabili in Business Class e 426 posti ergonomici in Economy Class.

L’A380 opera anche voli giornalieri per Melbourne, come upgrade rispetto al Boeing 777-300er, dal 1° febbraio. Il passaggio all’aereo a due piani consente una capacità aggiuntiva del 50% per soddisfare la domanda prevista derivante dalla riapertura dei confini internazionali dell’Australia. L’Australia è stata a lungo una destinazione popolare per i turisti e per coloro che visitano la famiglia e gli amici, principalmente dall’Europa, inclusi Regno Unito, Francia, Italia e Germania, oltre a India, Pakistan, Sud Africa ed Emirati Arabi Uniti, tra gli altri.

In Australia, oltre a Sydney e Melbourne, Emirates vola anche su Brisbane con cinque voli settimanali e su Perth, con tre voli settimanali, serviti da Boeing 777-300er.