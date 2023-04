Emirates protagonista all’Arabian Travel Market per il trentesimo anno consecutivo Emirates sarà protagonista alla trentesima edizione dell’Arabian Travel Market di quest’anno, che prenderà il via il 1° maggio. Un anno fondamentale per l’evento, che celebra il suo terzo decennio di collegamento con l’industria dei viaggi e che quest’anno segna anche il 30° anno di partnership e di impegno di Emirates con la fiera. Quest’anno, il tema scelto per lo stand della compagnia aerea è “Il viaggio non riguarda solo la destinazione finale. Il viaggio è come ci arrivi”. La compagnia di Dubai presenterà gli ultimi prodotti firmati in tutte le classi e tutte le novità come, per esempio, una galleria di intelligenza artificiale che consente ai visitatori di creare le proprie opere d’arte digitali personalizzate. Emirates ha anche dedicato una parte dello stand per evidenziare alcune delle sue numerose iniziative di sostenibilità che si svolgono in tutta l’azienda. La poltrona Emirates di Premium Economy, che sarà esposta all’Atm anche quest’anno, vanta uno spazio per le gambe fino a 40 pollici, sedili larghi 19,5 pollici con una generosa reclinazione di 8 pollici e altri accorgimenti per consentire ai clienti di sedersi comodamente e rilassarsi. Inoltre, il vettore presenterà anche la First Class del suo Boeing 777-300er, una suite privata completamente chiusa, un sedile di Business Class del Boeing 777, una Onboard Lounge dell’ A380 di ultima generazione, oltre ad altri prodotti iconici come la Shower Spa di First Class e le sue generose poltrone rivoluzionarie per l’Economy Class. Lo stand di Emirates comprenderà anche 90 spazi per riunioni e potrà ospitare quasi 200 visitatori in qualsiasi momento.

