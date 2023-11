Emirates: operativi i primi voli alimentati con Saf dall’aeroporto di Dubai Emirates ha effettuato i primi voli operati con carburante Saf fornito da Shell Aviation dall’aeroporto di Dubai: tra questi il volo per Sydney del 24 ottobre scorso. Shell ha fornito 315.000 galloni di Saf miscelato da utilizzare nell’hub della compagnia aerea a Dubai. Questa prima fornitura ha permesso alla compagnia aerea di alimentare una serie di voli nel corso delle ultime settimane. Il Saf miscelato fornito da Shell al sistema di rifornimento dell’aeroporto di Dubai era composto per il 40% da Saf puro e per il 60% da carburante Jet A-1 convenzionale. Le caratteristiche chimiche di questo rapporto sono identiche a quelle del carburante per jet convenzionale e questo vuol dire che questo tipo di carburante può essere usato senza problemi nell’attuale infrastruttura di rifornimento aeroportuale e nei motori dell’intera flotta Emirates senza alcun bisogno di modifiche. Nella sua forma pura, il Saf riduce le emissioni di gas a effetto serra fino all’80% nel suo ciclo di vita rispetto al carburante per jet convenzionale. Emirates ha inoltre monitorato i vantaggi dell’uso del Saf durate la consegna, l’utilizzo e i relativi benefici ambientali attraverso Avelia, la soluzione di Shell Aviation basata sulla blockchain per le prenotazioni e le richieste di rimborso. «Stiamo portando avanti misure proattive per consentire un volo più sostenibile ora e in futuro, e l’aver alimentato con Saf i voli dal nostro hub di Dubai è solo uno dei passi che abbiamo intrapreso per ridurre le emissioni e aiutare concretamente i nostri clienti a minimizzare la loro impronta di carbonio – ha dichiarato Tim Clark, presidente del vettore -. La strada da percorrere è ancora lunga e ci auguriamo che la nostra partnership con Shell Aviation ispiri altri produttori a colmare le lacune di approvvigionamento e a rendere il Saf presto disponibile nei principali hub come Dubai, oltre che in altri punti della nostra rete». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455686 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono quattro le rotte operate da Ryanair nell'inverno 2023-24 dall'aeroporto di Perugia: la novità è Cagliari che, come già anticipato, diventa un volo annuale andandosi ad affiancare a Catania, Palermo e Londra. La low cost irlandese stima di trasportare oltre 430.000 passeggeri nell'anno fiscale in corso, il 44% in più rispetto all'esercizio precedente. «Quest'inverno operiamo con 18 voli settimanali da Perugia verso quattro destinazioni - sottolinea Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -: Catania, Palermo, Londra e Cagliari, che sarà attiva per la prima volta in assoluto nella stagione invernale, offrendo ai perugini e a tutta Italia una scelta imbattibile alle tariffe più basse per le vacanze invernali. Con oltre 2,6 milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, questo operativo invernale evidenzia il ruolo vitale di Ryanair nel connettere le persone e nel contribuire alla crescita e alla connettività dell'Aeroporto di Perugia». «Gli accordi pluriennali ed il programma di sviluppo intrapreso con la compagnia aerea ci hanno permesso di raggiungere risultati impensabili e non immaginabili - aggiunge Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. L’estensione della rotta da/per Cagliari, ora disponibile tutto l'anno, è una notizia straordinaria che arricchisce ulteriormente l'offerta di viaggi per i nostri passeggeri. L'aumento costante di traffico è una testimonianza del contributo significativo di Ryanair all'economia locale e al settore turistico. Il nostro impegno è continuare a fornire servizi di alta qualità ai vettori che operano presso il nostro scalo, contribuendo a una crescita sostenibile e assicurando al contempo un'esperienza di viaggio sempre più piacevole ai passeggeri che scelgono l'aeroporto internazionale dell'Umbria come loro punto di partenza o arrivo». [post_title] => Ryanair da Perugia con quattro rotte per l'inverno. Nel mirino 430.000 passeggeri [post_date] => 2023-11-08T13:12:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699449138000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455678 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha effettuato i primi voli operati con carburante Saf fornito da Shell Aviation dall'aeroporto di Dubai: tra questi il volo per Sydney del 24 ottobre scorso. Shell ha fornito 315.000 galloni di Saf miscelato da utilizzare nell'hub della compagnia aerea a Dubai. Questa prima fornitura ha permesso alla compagnia aerea di alimentare una serie di voli nel corso delle ultime settimane. Il Saf miscelato fornito da Shell al sistema di rifornimento dell'aeroporto di Dubai era composto per il 40% da Saf puro e per il 60% da carburante Jet A-1 convenzionale. Le caratteristiche chimiche di questo rapporto sono identiche a quelle del carburante per jet convenzionale e questo vuol dire che questo tipo di carburante può essere usato senza problemi nell'attuale infrastruttura di rifornimento aeroportuale e nei motori dell'intera flotta Emirates senza alcun bisogno di modifiche. Nella sua forma pura, il Saf riduce le emissioni di gas a effetto serra fino all'80% nel suo ciclo di vita rispetto al carburante per jet convenzionale. Emirates ha inoltre monitorato i vantaggi dell’uso del Saf durate la consegna, l'utilizzo e i relativi benefici ambientali attraverso Avelia, la soluzione di Shell Aviation basata sulla blockchain per le prenotazioni e le richieste di rimborso. «Stiamo portando avanti misure proattive per consentire un volo più sostenibile ora e in futuro, e l'aver alimentato con Saf i voli dal nostro hub di Dubai è solo uno dei passi che abbiamo intrapreso per ridurre le emissioni e aiutare concretamente i nostri clienti a minimizzare la loro impronta di carbonio - ha dichiarato Tim Clark, presidente del vettore -. La strada da percorrere è ancora lunga e ci auguriamo che la nostra partnership con Shell Aviation ispiri altri produttori a colmare le lacune di approvvigionamento e a rendere il Saf presto disponibile nei principali hub come Dubai, oltre che in altri punti della nostra rete». [post_title] => Emirates: operativi i primi voli alimentati con Saf dall'aeroporto di Dubai [post_date] => 2023-11-08T12:03:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699445002000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455667 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà nell'estate del 2024 Shebara, il primo brand di resort di proprietà a gestione diretta Rsg nella destinazione The Red Sea: il mega complesso turistico da 28 mila kmq in fase di costruzione in un’area a 500 chilometri a nord di Gedda dalla società per azioni interamente controllata dal fondo Pubblico di Investimento saudita (Pif),. Shebara si aggiungerà a una serie di brand di ospitalità di fama internazionale che operano nella destinazione, tra cui St. Regis e Ritz Carlton Reserve, oltre a Six Senses, che ha iniziato ad accogliere i primi ospiti da questo mese. La presentazione del nuovo resort segue l'annuncio del mese scorso con cui Rsg ha rivelato lo sviluppo del Thuwal Private Retreat: un'esclusiva destinazione insulare anch'essa interamente di proprietà e gestita dalla stessa Red Sea Global. Situato sull'isola di Sheybarah, nella fiorente laguna di Al Wajh, caratterizzata da una spettacolare barriera corallina situata a 30-40 metri dalla spiaggia, Shebara sarà costituito da iconiche sfere di acciaio e sta ora reclutando attivamente il team operativo per l'apertura. Il resort disporrà di 73 ville, tra cui sistemazioni overwater e sulla spiaggia. Gli ospiti potranno arrivare in 45 minuti di barca dalla terraferma o in 20 minuti di idrovolante. Previste pure due piscine, una per famiglie e una per soli adulti, con terrazze dotate di ninfee con vista panoramica sul tramonto. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra due ristoranti di specialità, mentre il resort comprenderà anche una spa e un centro fitness immerso tra dune di sabbia. Sarà infine possibile prenotare un'isola in esclusiva, con un molo dedicato per l'ormeggio di yacht privati, una villa con quattro camere da letto e tre ville con una camera da letto, oltre a una spiaggia e un'area barbecue. Come per tutta la destinazione The Red Sea, anche Shebara sarà alimentata dalla luce del sole, grazie al proprio parco solare dedicato, che comprende più di 11 mila pannelli fotovoltaici. Il mese scorso il mega-complesso saudita ha accolto i suoi primi ospiti. Due dei suoi hotel sono aperti alle prenotazioni, mentre all'aeroporto Red Sea International atterrano voli regolari da settembre. Una volta completata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. The Red Sea comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e per il tempo libero. [post_title] => The Red Sea lancia il brand Shebara per resort di proprietà a gestione diretta Rsg [post_date] => 2023-11-08T11:52:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699444338000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455653 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways ha inaugurato le nuove lounge premium press il Terminal A dell'aeroporto internazionale di Abu Dhabi, in parallelo al passaggio completo delle attività della compagnia al nuovo Terminal, che avverrà gradualmente tra il 9 e il 14 novembre. Le impressionanti nuove lounge di Etihad si estendono su tre piani del lato nord del Terminal A, incastonate tra i moli C e D. Le lounge First e Business offrono una serie di opzioni di ristorazione, spazi per il relax e l'intrattenimento per soddisfare tutti gli ospiti, tra cui il Constellation Bar nella Roof Lounge. «Quando abbiamo progettato le lounge Etihad nella nostra nuova sede, il Terminal A, i nostri team hanno pensato a ogni dettaglio, assicurando un'esperienza che delizierà i nostri ospiti dal momento in cui varcheranno la soglia - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer del vettore -. La lounge è un aspetto estremamente importante del viaggio dei nostri ospiti e abbiamo voluto creare un'esperienza unica che li farà desiderare di volare di nuovo presto. Nel vero stile Etihad, abbiamo innovato il design e offriremo una selezione di esperienze memorabili, sia che i nostri ospiti scelgano di rilassarsi, di concedersi varie opzioni di ristorazione o di sorseggiare un drink rinfrescante al Constellation Bar». Le lounge Etihad sono accessibili agli ospiti che volano in The Residence, in First e Business Class e ai membri Etihad Guest. [post_title] => Etihad Airways: taglio del nastro per le nuove lounge premium all'aeroporto di Abu Dhabi [post_date] => 2023-11-08T11:17:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699442242000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air propone una nuova edizione di #LetsGetLost in Italia: un volo speciale in partenza da Milano il 17 novembre, ospiterà a bordo i passeggeri più avventurosi per un viaggio di un giorno verso una destinazione sconosciuta. Solo una volta atterrati i passeggeri capiranno dove sono stati trasportati. Questa edizione speciale di un giorno fa seguito al primo Get Lost Italy tenutosi a marzo di quest'anno, dove 100 passeggeri hanno preso un volo dall'aeroporto Marco Polo di Venezia senza sapere dove sarebbero atterrati. In quel caso la meta finale era Riyadh, prima tappa della loro avventura organizzata da Wizz Air in collaborazione con l'Ente del Turismo dell'Arabia Saudita. Per partecipare gli utenti devono postare una foto su Instagram entro il 12 novembre, spiegando cosa significhi essere italiani, taggando @wizzair e utilizzando gli hashtag #LetsGetLostItaly e #WizzAirLetsGetLost. I concorrenti devono avere un profilo pubblico e devono essere residenti in Italia. «Le testimonianze dei passeggeri entusiasti sono ciò che ci ha reso più orgogliosi e siamo ansiosi di vedere quali saranno le reazioni questa volta - ha dichiarato Tamara Nikiforova, corporate communications manager della low cost -. Crediamo che ogni viaggio, ogni incontro e ogni esperienza lascino il segno e contribuiscano a definirci come persone. In qualità di compagnia aerea con uno dei network di destinazioni più unici d'Europa, siamo felici di accompagnare ogni giorno i nostri passeggeri in viaggi che lascino nuovi ricordi e diano vita a momenti indimenticabili». [post_title] => Wizz Air: nuova edizione italiana del concorso #LetsGetLost [post_date] => 2023-11-08T09:36:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699436213000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454854 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leisure o business, le navi Costa sono il luogo ideale per qualsiasi tipo di viaggio. Per una vacanza di piacere, durante la quale abbandonarsi al relax e trascorrere giorni senza pensieri, o per un viaggio Mice, dove la crociera diventa l’ambiente ideale sia per lo svago, sia per promuovere il team building e favorire il networking tra i partecipanti, scopo principale dei viaggi incentive, contribuendo così alla coesione della squadra e alla creazione di legami. Le Aziende Clienti che sceglieranno Costa per i loro eventi, tra i molti plus a disposizione, avranno un unico interlocutore dedicato che si occuperà di tutto: il Guest Relation Manager. Questa figura è il punto di riferimento responsabile dell’organizzazione personalizzata di tutti i servizi di bordo: dall’accomodation alla ristorazione, fino all’intrattenimento. Sulle navi Costa sono disponibili, inoltre, numerose sale o ambienti polifunzionali con la strumentazione tecnica necessaria per qualsiasi tipologia di riunione, convention aziendale, premiazione o altre cerimonie ufficiali. Anche le escursioni durante le soste nei porti possono essere costruite su misura, per adattarle alle esigenze specifiche del gruppo. Tradizione, innovazione e italianità, ma anche vocazione internazionale si uniscono a soluzioni all’avanguardia sempre più attente al tema della sostenibilità. A questo si aggiunge l’inconfondibile tocco umano e lo spirito di squadra dell’equipe Costa, che rende gli eventi inimitabili e indimenticabili. Naturalmente, Costa offre anche l’opportunità di charterizzare l’intera nave. In questo caso, è possibile definire itinerari su misura con il Cliente e personalizzare tutti gli aspetti della crociera. Il marchio e i messaggi aziendali possono essere comunicati su tutta la nave mediante newsletter giornaliere, key card con logo aziendale, foto dei partecipanti, menù e molto altro ancora. Anche l’offerta di destinazioni firmata Costa permette di incontrare tutte le esigenze: molto richieste per chi organizza viaggi incentive sono le minicrociere, disponibili dalla prossima primavera. Un assaggio di Mediterraneo, sia ad Est che ad Ovest, con una durata che varia dai quattro ai sei giorni a bordo di Costa Fortuna, Costa Favolosa, Costa Diadema e Costa Toscana. Per vacanze o eventi con una disponibilità di tempo maggiore è possibile vivere il Mediterraneo d’inverno con crociere che vanno dagli 8 ai 15 giorni, a bordo di Costa Smeralda, Costa Deliziosa e Costa Firenze. Sempre per chi avesse a disposizione più giorni, da questo autunno è in programma un nuovo format per vivere le crociere lunghe: le Costa Voyages. Itinerari unici, dai 10 ai 15 giorni, in cui l’esperienza di viaggio a terra, ridisegnata per l’occasione, verso destinazioni insolite, incontra il meglio della gastronomia e dell’intrattenimento a bordo, ancora più innovativi e sorprendenti. Le destinazioni comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d’Egitto, la natura sorprendente delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, passando per la Normandia sino alle calde mete della Spagna. Per chi invece sogna una destinazione dai mille volti, dove l’affascinante atmosfera delle moschee e il silenzio del deserto convivono con la modernità dei grattacieli più alti del mondo, può salire, già da questo autunno, a bordo di Costa Toscana alla scoperta degli Emirati Arabi. Gli imbarchi in programma sono da Dubai, Abu Dhabi e Doha, raggiungibili con un consistente piano di voli diretti da Milano Malpensa, Roma Fiumicino ed altri 10 aeroporti italiani. Con il nuovo pacchetto “Fly, Cruise & Doha”, inoltre, si avrà l’opportunità di vivere ancora più pienamente la capitale del Qatar, pernottando in pensione completa, la notte prima dell’imbarco, in un hotel cinque stelle a scelta tra l’InterContinental Doha Beach & Spa, il Grand Hyatt Doha e il Marriot Marquis City Center Doha e attraverso un tour di cinque ore allo sbarco, con cena al Souq Waqif. Infine, per una fuga dal freddo inverno verso le calde destinazioni tropicali, si può scegliere una crociera ai Caraibi tra Repubblica Dominicana, Giamaica, Turks e Caicos, Antille e Isole Vergini, in programma con Costa Pacifica e Costa Fortuna, con itinerari che prevedono la partenza con volo diretto da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. “Con l'attuale crescente interesse della combinazione di viaggi per lavoro e svago e del Mice, le crociere rappresentano un segmento strategico del comparto Business Travel – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. Costa Crociere è ben consapevole di questa opportunità e si posiziona come un Partner ideale per soddisfare le esigenze e accogliere qualsiasi tipo di richiesta e sfida grazie alla grande esperienza nel settore”. [post_title] => Le navi Costa: luogo ideale per crociere leisure e business [post_date] => 2023-11-08T09:12:35+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699434755000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455593" align="alignleft" width="300"] Da sinistra Paolo Papale. direttore commerciale aviation Sagat, Beppe Carlevaris presidente del cda di Visit Piemonte, Karin Butot ceo di The Airport Agency e Anna Milanese direttrice generale aeroporto di Cuneo[/caption] Al Wtm di Londra si è parlato anche di Piemonte e dello sviluppo dell’aeroporto di Cuneo. A questo proposito l’ingresso della winter porta a Cuneo un’attesa novità: la ripresa della tratta per Roma Fiumicino, che la precedente compagnia aveva interrotto in modo unilaterale, lasciando Levaldigi «orfano» di una delle destinazioni più gettonate. Anche come «hub» verso altre parti del mondo. Da lunedì dallo scalo cuneese si potrà raggiungere la capitale volando con Sky Alps, campagnia altoatesina che inaugura così la collaborazione con Geac, la società di gestione cuneese come ha riferito Anna Milanese, direttore aeroporto di Cuneo. Naturalmente Beppe Carlevaris, presidente del cda di Visit Piemonte ha parlato anche di nuove strategie per il turismo in Piemonte illustrando eventi, iniziative, tutto naturalmente nell’ottica di uno sviluppo sempre più forte del Piemonte. [post_title] => Il Piemonte si presenta al Wtm con la forza del suo sviluppo [post_date] => 2023-11-07T14:03:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699365786000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per l'aeroporto di di Catania e Comiso durante le giornate del ponte di Ognissanti: +17% del traffico di passeggeri rispetto al 2022. Nel periodo tra sabato 28 ottobre e lunedì 6 novembre sono transitati dallo scalo siciliano 207.000 passeggeri nazionali e 103.000 viaggiatori internazionali. Secondo i dati elaborati dalla Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania e Comiso, a registrare percentuali maggiori di crescita è stato il comparto internazionale con un +29%: per la precisione, i passeggeri provenienti dall’estero sono stati oltre 100.000 a fronte dei 79.998 del 2022 (+28,8%). Per quanto riguarda, invece, i passeggeri domestici, il dato supera i 200.000 nel 2023, contro i 184.870 dell’anno precedente, in crescita del 12%. Malta è risultata la destinazione preferita con 32 movimenti (erano 26 nel 2022); seguono Tirana, Bucarest, Budapest e Parigi. Per quel che riguarda le destinazioni nazionali, la Capitale resta la meta favorita, con 160 movimenti contro i 140 dello scorso anno; seguono i due aeroporti di Milano, poi Bologna e Venezia. «I numeri premiano l’aeroporto di Catania - commenta Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac -. Il trend, registrato precedentemente, si conferma anche nel lungo ponte di Ognissanti, evidenziando come lo scalo etneo continui ad attirare compagnie aeree, che hanno aumentato le frequenze di molti collegamenti, nazionali e internazionali, e passeggeri, in costante crescita. Un grande risultato per il nostro aeroporto e per il nostro territorio, che può avvantaggiarsi molto dei flussi turistici fuori stagione». [post_title] => Catania: boom di passeggeri internazionali durante il ponte di Ognissanti [post_date] => 2023-11-07T12:15:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699359303000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair tornerà a collegare Helsinki con Nagoya, dal 30 maggio 2024: la rotta, sospesa allo scoppio della pandemia, sarà operata con due frequenze alla settimana. «Voliamo già a Tokyo Haneda e Narita, oltre che a Osaka. Nella stagione estiva del 2024, avremo quindi un totale di venti frequenze settimanali verso il Giappone», afferma Ole Orvér, chief commercial officer del vettore. Intanto, per la winter in corso, Finnair sta aggiornando l'operativo con nuovi voli verso le Isole Britanniche, l'Islanda e le destinazioni leisure in Portogallo e nelle Isole Canarie. Ci sono due frequenze settimanali per Faro in Portogallo e per Lanzarote e Fuerteventura; il vettore inizierà inoltre a operare con aeromobili widebody su due popolari destinazioni leisure: ci saranno tre frequenze settimanali aggiuntive per Dubai con Airbus A330. I voli per Las Palmas saranno operati con l'Airbus A350. Lo schedule prevede poi la rotta verso Manchester con cinque frequenze settimanali aggiuntive, mentre Dublino ed Edimburgo avranno entrambe due frequenze settimanali aggiuntive. Tutti questi voli saranno collegati con i voli Finnair per la Finlandia settentrionale, la Scandinavia e il Giappone. In Islanda, Finnair aggiungerà tre voli settimanali per Reykjavik. [post_title] => Finnair ripristinerà la rotta da Helsinki a Nagoya nel giugno 2024 [post_date] => 2023-11-07T11:28:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699356513000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emirates operativi i primi voli alimentati con saf dallaeroporto di dubai" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1733,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono quattro le rotte operate da Ryanair nell'inverno 2023-24 dall'aeroporto di Perugia: la novità è Cagliari che, come già anticipato, diventa un volo annuale andandosi ad affiancare a Catania, Palermo e Londra. La low cost irlandese stima di trasportare oltre 430.000 passeggeri nell'anno fiscale in corso, il 44% in più rispetto all'esercizio precedente.\r

\r

«Quest'inverno operiamo con 18 voli settimanali da Perugia verso quattro destinazioni - sottolinea Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -: Catania, Palermo, Londra e Cagliari, che sarà attiva per la prima volta in assoluto nella stagione invernale, offrendo ai perugini e a tutta Italia una scelta imbattibile alle tariffe più basse per le vacanze invernali. Con oltre 2,6 milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, questo operativo invernale evidenzia il ruolo vitale di Ryanair nel connettere le persone e nel contribuire alla crescita e alla connettività dell'Aeroporto di Perugia».\r

\r

«Gli accordi pluriennali ed il programma di sviluppo intrapreso con la compagnia aerea ci hanno permesso di raggiungere risultati impensabili e non immaginabili - aggiunge Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. L’estensione della rotta da/per Cagliari, ora disponibile tutto l'anno, è una notizia straordinaria che arricchisce ulteriormente l'offerta di viaggi per i nostri passeggeri. L'aumento costante di traffico è una testimonianza del contributo significativo di Ryanair all'economia locale e al settore turistico. Il nostro impegno è continuare a fornire servizi di alta qualità ai vettori che operano presso il nostro scalo, contribuendo a una crescita sostenibile e assicurando al contempo un'esperienza di viaggio sempre più piacevole ai passeggeri che scelgono l'aeroporto internazionale dell'Umbria come loro punto di partenza o arrivo».","post_title":"Ryanair da Perugia con quattro rotte per l'inverno. Nel mirino 430.000 passeggeri","post_date":"2023-11-08T13:12:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699449138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha effettuato i primi voli operati con carburante Saf fornito da Shell Aviation dall'aeroporto di Dubai: tra questi il volo per Sydney del 24 ottobre scorso.\r

Shell ha fornito 315.000 galloni di Saf miscelato da utilizzare nell'hub della compagnia aerea a Dubai. Questa prima fornitura ha permesso alla compagnia aerea di alimentare una serie di voli nel corso delle ultime settimane.\r

Il Saf miscelato fornito da Shell al sistema di rifornimento dell'aeroporto di Dubai era composto per il 40% da Saf puro e per il 60% da carburante Jet A-1 convenzionale. Le caratteristiche chimiche di questo rapporto sono identiche a quelle del carburante per jet convenzionale e questo vuol dire che questo tipo di carburante può essere usato senza problemi nell'attuale infrastruttura di rifornimento aeroportuale e nei motori dell'intera flotta Emirates senza alcun bisogno di modifiche.\r

Nella sua forma pura, il Saf riduce le emissioni di gas a effetto serra fino all'80% nel suo ciclo di vita rispetto al carburante per jet convenzionale. Emirates ha inoltre monitorato i vantaggi dell’uso del Saf durate la consegna, l'utilizzo e i relativi benefici ambientali attraverso Avelia, la soluzione di Shell Aviation basata sulla blockchain per le prenotazioni e le richieste di rimborso.\r

«Stiamo portando avanti misure proattive per consentire un volo più sostenibile ora e in futuro, e l'aver alimentato con Saf i voli dal nostro hub di Dubai è solo uno dei passi che abbiamo intrapreso per ridurre le emissioni e aiutare concretamente i nostri clienti a minimizzare la loro impronta di carbonio - ha dichiarato Tim Clark, presidente del vettore -. La strada da percorrere è ancora lunga e ci auguriamo che la nostra partnership con Shell Aviation ispiri altri produttori a colmare le lacune di approvvigionamento e a rendere il Saf presto disponibile nei principali hub come Dubai, oltre che in altri punti della nostra rete».","post_title":"Emirates: operativi i primi voli alimentati con Saf dall'aeroporto di Dubai","post_date":"2023-11-08T12:03:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699445002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà nell'estate del 2024 Shebara, il primo brand di resort di proprietà a gestione diretta Rsg nella destinazione The Red Sea: il mega complesso turistico da 28 mila kmq in fase di costruzione in un’area a 500 chilometri a nord di Gedda dalla società per azioni interamente controllata dal fondo Pubblico di Investimento saudita (Pif),.\r

\r

Shebara si aggiungerà a una serie di brand di ospitalità di fama internazionale che operano nella destinazione, tra cui St. Regis e Ritz Carlton Reserve, oltre a Six Senses, che ha iniziato ad accogliere i primi ospiti da questo mese. La presentazione del nuovo resort segue l'annuncio del mese scorso con cui Rsg ha rivelato lo sviluppo del Thuwal Private Retreat: un'esclusiva destinazione insulare anch'essa interamente di proprietà e gestita dalla stessa Red Sea Global.\r

\r

Situato sull'isola di Sheybarah, nella fiorente laguna di Al Wajh, caratterizzata da una spettacolare barriera corallina situata a 30-40 metri dalla spiaggia, Shebara sarà costituito da iconiche sfere di acciaio e sta ora reclutando attivamente il team operativo per l'apertura. Il resort disporrà di 73 ville, tra cui sistemazioni overwater e sulla spiaggia. Gli ospiti potranno arrivare in 45 minuti di barca dalla terraferma o in 20 minuti di idrovolante. Previste pure due piscine, una per famiglie e una per soli adulti, con terrazze dotate di ninfee con vista panoramica sul tramonto. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra due ristoranti di specialità, mentre il resort comprenderà anche una spa e un centro fitness immerso tra dune di sabbia. Sarà infine possibile prenotare un'isola in esclusiva, con un molo dedicato per l'ormeggio di yacht privati, una villa con quattro camere da letto e tre ville con una camera da letto, oltre a una spiaggia e un'area barbecue.\r

\r

Come per tutta la destinazione The Red Sea, anche Shebara sarà alimentata dalla luce del sole, grazie al proprio parco solare dedicato, che comprende più di 11 mila pannelli fotovoltaici. Il mese scorso il mega-complesso saudita ha accolto i suoi primi ospiti. Due dei suoi hotel sono aperti alle prenotazioni, mentre all'aeroporto Red Sea International atterrano voli regolari da settembre. Una volta completata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. The Red Sea comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e per il tempo libero.","post_title":"The Red Sea lancia il brand Shebara per resort di proprietà a gestione diretta Rsg","post_date":"2023-11-08T11:52:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699444338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha inaugurato le nuove lounge premium press il Terminal A dell'aeroporto internazionale di Abu Dhabi, in parallelo al passaggio completo delle attività della compagnia al nuovo Terminal, che avverrà gradualmente tra il 9 e il 14 novembre.\r

\r

Le impressionanti nuove lounge di Etihad si estendono su tre piani del lato nord del Terminal A, incastonate tra i moli C e D. Le lounge First e Business offrono una serie di opzioni di ristorazione, spazi per il relax e l'intrattenimento per soddisfare tutti gli ospiti, tra cui il Constellation Bar nella Roof Lounge.\r

\r

«Quando abbiamo progettato le lounge Etihad nella nostra nuova sede, il Terminal A, i nostri team hanno pensato a ogni dettaglio, assicurando un'esperienza che delizierà i nostri ospiti dal momento in cui varcheranno la soglia - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer del vettore -. La lounge è un aspetto estremamente importante del viaggio dei nostri ospiti e abbiamo voluto creare un'esperienza unica che li farà desiderare di volare di nuovo presto. Nel vero stile Etihad, abbiamo innovato il design e offriremo una selezione di esperienze memorabili, sia che i nostri ospiti scelgano di rilassarsi, di concedersi varie opzioni di ristorazione o di sorseggiare un drink rinfrescante al Constellation Bar».\r

\r

Le lounge Etihad sono accessibili agli ospiti che volano in The Residence, in First e Business Class e ai membri Etihad Guest.","post_title":"Etihad Airways: taglio del nastro per le nuove lounge premium all'aeroporto di Abu Dhabi","post_date":"2023-11-08T11:17:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699442242000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air propone una nuova edizione di #LetsGetLost in Italia: un volo speciale in partenza da Milano il 17 novembre, ospiterà a bordo i passeggeri più avventurosi per un viaggio di un giorno verso una destinazione sconosciuta. Solo una volta atterrati i passeggeri capiranno dove sono stati trasportati.\r

Questa edizione speciale di un giorno fa seguito al primo Get Lost Italy tenutosi a marzo di quest'anno, dove 100 passeggeri hanno preso un volo dall'aeroporto Marco Polo di Venezia senza sapere dove sarebbero atterrati. In quel caso la meta finale era Riyadh, prima tappa della loro avventura organizzata da Wizz Air in collaborazione con l'Ente del Turismo dell'Arabia Saudita. \r

Per partecipare gli utenti devono postare una foto su Instagram entro il 12 novembre, spiegando cosa significhi essere italiani, taggando @wizzair e utilizzando gli hashtag #LetsGetLostItaly e #WizzAirLetsGetLost. I concorrenti devono avere un profilo pubblico e devono essere residenti in Italia. \r

«Le testimonianze dei passeggeri entusiasti sono ciò che ci ha reso più orgogliosi e siamo ansiosi di vedere quali saranno le reazioni questa volta - ha dichiarato Tamara Nikiforova, corporate communications manager della low cost -. Crediamo che ogni viaggio, ogni incontro e ogni esperienza lascino il segno e contribuiscano a definirci come persone. In qualità di compagnia aerea con uno dei network di destinazioni più unici d'Europa, siamo felici di accompagnare ogni giorno i nostri passeggeri in viaggi che lascino nuovi ricordi e diano vita a momenti indimenticabili».","post_title":"Wizz Air: nuova edizione italiana del concorso #LetsGetLost","post_date":"2023-11-08T09:36:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699436213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leisure o business, le navi Costa sono il luogo ideale per qualsiasi tipo di viaggio. Per una vacanza di piacere, durante la quale abbandonarsi al relax e trascorrere giorni senza pensieri, o per un viaggio Mice, dove la crociera diventa l’ambiente ideale sia per lo svago, sia per promuovere il team building e favorire il networking tra i partecipanti, scopo principale dei viaggi incentive, contribuendo così alla coesione della squadra e alla creazione di legami.\r

\r

Le Aziende Clienti che sceglieranno Costa per i loro eventi, tra i molti plus a disposizione, avranno un unico interlocutore dedicato che si occuperà di tutto: il Guest Relation Manager. Questa figura è il punto di riferimento responsabile dell’organizzazione personalizzata di tutti i servizi di bordo: dall’accomodation alla ristorazione, fino all’intrattenimento. Sulle navi Costa sono disponibili, inoltre, numerose sale o ambienti polifunzionali con la strumentazione tecnica necessaria per qualsiasi tipologia di riunione, convention aziendale, premiazione o altre cerimonie ufficiali. Anche le escursioni durante le soste nei porti possono essere costruite su misura, per adattarle alle esigenze specifiche del gruppo. Tradizione, innovazione e italianità, ma anche vocazione internazionale si uniscono a soluzioni all’avanguardia sempre più attente al tema della sostenibilità. A questo si aggiunge l’inconfondibile tocco umano e lo spirito di squadra dell’equipe Costa, che rende gli eventi inimitabili e indimenticabili.\r

\r

Naturalmente, Costa offre anche l’opportunità di charterizzare l’intera nave. In questo caso, è possibile definire itinerari su misura con il Cliente e personalizzare tutti gli aspetti della crociera. Il marchio e i messaggi aziendali possono essere comunicati su tutta la nave mediante newsletter giornaliere, key card con logo aziendale, foto dei partecipanti, menù e molto altro ancora.\r

\r

Anche l’offerta di destinazioni firmata Costa permette di incontrare tutte le esigenze: molto richieste per chi organizza viaggi incentive sono le minicrociere, disponibili dalla prossima primavera. Un assaggio di Mediterraneo, sia ad Est che ad Ovest, con una durata che varia dai quattro ai sei giorni a bordo di Costa Fortuna, Costa Favolosa, Costa Diadema e Costa Toscana. Per vacanze o eventi con una disponibilità di tempo maggiore è possibile vivere il Mediterraneo d’inverno con crociere che vanno dagli 8 ai 15 giorni, a bordo di Costa Smeralda, Costa Deliziosa e Costa Firenze.\r

\r

Sempre per chi avesse a disposizione più giorni, da questo autunno è in programma un nuovo format per vivere le crociere lunghe: le Costa Voyages. Itinerari unici, dai 10 ai 15 giorni, in cui l’esperienza di viaggio a terra, ridisegnata per l’occasione, verso destinazioni insolite, incontra il meglio della gastronomia e dell’intrattenimento a bordo, ancora più innovativi e sorprendenti. Le destinazioni comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d’Egitto, la natura sorprendente delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, passando per la Normandia sino alle calde mete della Spagna.\r

\r

Per chi invece sogna una destinazione dai mille volti, dove l’affascinante atmosfera delle moschee e il silenzio del deserto convivono con la modernità dei grattacieli più alti del mondo, può salire, già da questo autunno, a bordo di Costa Toscana alla scoperta degli Emirati Arabi. Gli imbarchi in programma sono da Dubai, Abu Dhabi e Doha, raggiungibili con un consistente piano di voli diretti da Milano Malpensa, Roma Fiumicino ed altri 10 aeroporti italiani. Con il nuovo pacchetto “Fly, Cruise & Doha”, inoltre, si avrà l’opportunità di vivere ancora più pienamente la capitale del Qatar, pernottando in pensione completa, la notte prima dell’imbarco, in un hotel cinque stelle a scelta tra l’InterContinental Doha Beach & Spa, il Grand Hyatt Doha e il Marriot Marquis City Center Doha e attraverso un tour di cinque ore allo sbarco, con cena al Souq Waqif.\r

\r

Infine, per una fuga dal freddo inverno verso le calde destinazioni tropicali, si può scegliere una crociera ai Caraibi tra Repubblica Dominicana, Giamaica, Turks e Caicos, Antille e Isole Vergini, in programma con Costa Pacifica e Costa Fortuna, con itinerari che prevedono la partenza con volo diretto da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.\r

\r

“Con l'attuale crescente interesse della combinazione di viaggi per lavoro e svago e del Mice, le crociere rappresentano un segmento strategico del comparto Business Travel – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. Costa Crociere è ben consapevole di questa opportunità e si posiziona come un Partner ideale per soddisfare le esigenze e accogliere qualsiasi tipo di richiesta e sfida grazie alla grande esperienza nel settore”.","post_title":"Le navi Costa: luogo ideale per crociere leisure e business","post_date":"2023-11-08T09:12:35+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699434755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455593\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Paolo Papale. direttore commerciale aviation Sagat, Beppe Carlevaris presidente del cda di Visit Piemonte, Karin Butot ceo di The Airport Agency e Anna Milanese direttrice generale aeroporto di Cuneo[/caption]\r

\r

Al Wtm di Londra si è parlato anche di Piemonte e dello sviluppo dell’aeroporto di Cuneo. A questo proposito l’ingresso della winter porta a Cuneo un’attesa novità: la ripresa della tratta per Roma Fiumicino, che la precedente compagnia aveva interrotto in modo unilaterale, lasciando Levaldigi «orfano» di una delle destinazioni più gettonate.\r

\r

Anche come «hub» verso altre parti del mondo. Da lunedì dallo scalo cuneese si potrà raggiungere la capitale volando con Sky Alps, campagnia altoatesina che inaugura così la collaborazione con Geac, la società di gestione cuneese come ha riferito Anna Milanese, direttore aeroporto di Cuneo.\r

\r

Naturalmente Beppe Carlevaris, presidente del cda di Visit Piemonte ha parlato anche di nuove strategie per il turismo in Piemonte illustrando eventi, iniziative, tutto naturalmente nell’ottica di uno sviluppo sempre più forte del Piemonte.","post_title":"Il Piemonte si presenta al Wtm con la forza del suo sviluppo","post_date":"2023-11-07T14:03:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699365786000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per l'aeroporto di di Catania e Comiso durante le giornate del ponte di Ognissanti: +17% del traffico di passeggeri rispetto al 2022. Nel periodo tra sabato 28 ottobre e lunedì 6 novembre sono transitati dallo scalo siciliano 207.000 passeggeri nazionali e 103.000 viaggiatori internazionali.\r

Secondo i dati elaborati dalla Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania e Comiso, a registrare percentuali maggiori di crescita è stato il comparto internazionale con un +29%: per la precisione, i passeggeri provenienti dall’estero sono stati oltre 100.000 a fronte dei 79.998 del 2022 (+28,8%). Per quanto riguarda, invece, i passeggeri domestici, il dato supera i 200.000 nel 2023, contro i 184.870 dell’anno precedente, in crescita del 12%.\r

Malta è risultata la destinazione preferita con 32 movimenti (erano 26 nel 2022); seguono Tirana, Bucarest, Budapest e Parigi. Per quel che riguarda le destinazioni nazionali, la Capitale resta la meta favorita, con 160 movimenti contro i 140 dello scorso anno; seguono i due aeroporti di Milano, poi Bologna e Venezia. \r

«I numeri premiano l’aeroporto di Catania - commenta Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac -. Il trend, registrato precedentemente, si conferma anche nel lungo ponte di Ognissanti, evidenziando come lo scalo etneo continui ad attirare compagnie aeree, che hanno aumentato le frequenze di molti collegamenti, nazionali e internazionali, e passeggeri, in costante crescita. Un grande risultato per il nostro aeroporto e per il nostro territorio, che può avvantaggiarsi molto dei flussi turistici fuori stagione».","post_title":"Catania: boom di passeggeri internazionali durante il ponte di Ognissanti","post_date":"2023-11-07T12:15:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699359303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair tornerà a collegare Helsinki con Nagoya, dal 30 maggio 2024: la rotta, sospesa allo scoppio della pandemia, sarà operata con due frequenze alla settimana. «Voliamo già a Tokyo Haneda e Narita, oltre che a Osaka. Nella stagione estiva del 2024, avremo quindi un totale di venti frequenze settimanali verso il Giappone», afferma Ole Orvér, chief commercial officer del vettore.\r

\r

Intanto, per la winter in corso, Finnair sta aggiornando l'operativo con nuovi voli verso le Isole Britanniche, l'Islanda e le destinazioni leisure in Portogallo e nelle Isole Canarie. Ci sono due frequenze settimanali per Faro in Portogallo e per Lanzarote e Fuerteventura; il vettore inizierà inoltre a operare con aeromobili widebody su due popolari destinazioni leisure: ci saranno tre frequenze settimanali aggiuntive per Dubai con Airbus A330. I voli per Las Palmas saranno operati con l'Airbus A350.\r

\r

Lo schedule prevede poi la rotta verso Manchester con cinque frequenze settimanali aggiuntive, mentre Dublino ed Edimburgo avranno entrambe due frequenze settimanali aggiuntive. Tutti questi voli saranno collegati con i voli Finnair per la Finlandia settentrionale, la Scandinavia e il Giappone.\r

\r

In Islanda, Finnair aggiungerà tre voli settimanali per Reykjavik.\r

\r

","post_title":"Finnair ripristinerà la rotta da Helsinki a Nagoya nel giugno 2024","post_date":"2023-11-07T11:28:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699356513000]}]}}