Emirates: i B777 e gli A380 con cabine rinnovate raggiungono nuove destinazioni Emirates avanti tutta sul rinnovo della flotta: i Boeing 777 e gli Airbus A380 con cabine completamente rinnovate sono pronti a raggiungere otto nuove destinazioni. In particolare, gli A380 saranno operativi su Bangkok, Hong Kong, Nizza e Perth, mentre i Boeing 777 voleranno verso Madrid, Kuala Lumpur, Phuket e Francoforte, con un ulteriore servizio con Boeing 777 riconfigurato anche su Dublino. Il numero complessivo di città servite con aeromobili rinnovati – tra Boeing 777, Airbus A380 e i nuovi A350 in consegna – supererà così quota 70. Il programma di riammodernamento della compagnia procede a ritmo sostenuto: i team del centro ingegneristico Emirates Engineering lavorano 24 ore su 24 per completare interventi di restyling totale, da prua a poppa, con una media di un aereo wide-body rinnovato ogni tre settimane. Quest’anno Emirates accoglierà anche il suo primo A350 a lungo raggio. L’aeromobile farà il suo debutto in Australia con l’apertura della nuova rotta su Adelaide, operativa dal 1° dicembre. «Grazie al recente potenziamento della nostra flotta, che include Airbus A380 e Boeing 777 rinnovati e i nuovi A350, offriamo ai passeggeri in oltre 70 città e mercati in crescita la possibilità di godere di un’esperienza premium di nuova generazione, arricchita dal nostro servizio pluripremiato. L’intensificazione del nostro programma di riammodernamento ci permetterà, entro la fine dell’anno, di posizionarci tra i leader di settore nell’offerta di posti in Premium Economy. E nei prossimi due anni, consolideremo definitivamente la nostra leadership in questo segmento» ha dichiarato Adnan Kazim, deputy president e cco di Emirates -. L’espansione della Premium Economy rappresenta un elemento strategico distintivo per la nostra compagnia, rafforzando la nostra competitività e rispondendo alla crescente domanda di esperienze di viaggio premium da parte dei passeggeri. L’introduzione del nostro primo A350 a lungo raggio sulla rotta per Adelaide sottolinea il ruolo centrale dell’Australia come punto di ancoraggio orientale della nostra rete globale». Condividi

