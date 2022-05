Emirates ha ripreso i voli diretti su Bali. Frequenze giornaliere dal 1° luglio

Emirates ha ripreso a volare verso Bali lo scorso 1 maggio, dopo la sospensione dei servizi nel 2020. I servizi sull’aeroporto internazionale di Denpasar sono tornati quindi in concomitanza con l’allentamento delle restrizioni per i viaggi internazionali e la graduale ripresa dei servizi globali.

La compagnia aerea di Dubai sta attualmente effettuando cinque servizi settimanali, e intensificherà le sue operazioni per l’isola con un servizio giornaliero a partire dal 1° luglio 2022.

Emirates continua a investire nel comfort e nella sicurezza dei suoi clienti sia in volo che a terra. La compagnia aerea ha implementato una serie completa di misure in tutto per fornire ai suoi passeggeri i più alti standard di sicurezza in ogni fase del viaggio. I clienti che viaggiano da Dubai possono anche approfittare del percorso biometrico contactless all’Aeroporto Internazionale di Dubai, per un viaggio più veloce e sicuro.