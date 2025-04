Emirates: gli A380 con Premium economy voleranno anche su Milano dal 1° luglio Gli Airbus A380 di Emirates dotati delle ultime cabine, tra cui la Premium Economy, arriveranno sulla pista di Milano Malpensa, dal prossimo 1° luglio. Gli aeromobili saranno inoltre operativi, dal 6 giugno, sui voli per Manchester. L’introduzione della classe Premium Economy su Milano rappresenta un’importante traguardo per l’Italia in quanto Malpensa diventerà il secondo gateway italiano di Emirates a offrire le nuove cabine della compagnia, dopo l’arrivo dell’A350 a Bologna, previsto per giugno. Con l’introduzione dei nuovi A380 su Manchester, la compagnia aerea amplierà la sua offerta di Premium Economy a quasi 5000 posti settimanali da e per il Regno Unito a partire da giugno. Il servizio potenziato per Manchester si aggiunge ai 4 A380 rinnovati attualmente in servizio sulla rotta Dubai-Londra Heathrow, all’A350 di Emirates che opera su Edimburgo e al Boeing 777 riammodernato che entrerà in servizio a partire da maggio sulla rotta per Londra Stansted. Con queste aggiunte il numero di destinazioni internazionali servite dagli A380 rinnovati di Emirates salirà a quota 19. A partire da luglio, i viaggiatori in partenza da Milano e Manchester potranno volare a bordo dell’A380 a quattro classi di Emirates e sperimentare le sue rinnovate cabine per l’intera durata del viaggio verso numerose destinazioni in Australasia e Asia, come Sydney, Singapore, Osaka, Mumbai, Bangalore e molte altre. Condividi

