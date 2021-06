Emirates ed Etihad: cresce la domanda. In arrivo un aumento delle frequenze dall’Italia?

La progressiva implementazione dei voli Covid-tested sta portando i propri frutti e cresce la domanda per gli Emirati Arabi e per le altre destinazioni che beneficiano di tali accordi. Certo, c’è ancora qualche piccolo intoppo da chiarire: non sempre le autorità dei vari Paesi sono allineate sulla stessa pagina. E’ quanto per esempio sta avvenendo in questi giorni negli Stati Uniti, che pare siano ancora un po’ restii ad accogliere i viaggiatori in arrivo per motivazioni legate al turismo (al contrario di quanto asserisce la Farnesina). Ma tutto sommato la possibilità di poter volare liberamente da una destinazione all’altra senza l’obbligo di quarantena sta decisamente stimolando la domanda.

Lo ha raccontato in occasione dell’evento milanese di presentazione della dmc italiana a Dubai, Tourmeon, il country manager Italia di Emirates, Flavio Ghiringhelli: “Sulla città emiratina che ospiterà la prossima Expo arriveremo ad avere a luglio un totale di 21 frequenze settimanali dall’Italia, in partenza da Venezia, Milano, Roma e Bologna. E su alcuni viaggi cominciamo già a registrare disponibilità ridotte. Certo, si tratta di livelli ancora lontani dalle 56 frequenze a settimana del 2019. Ma i segnali sono incoraggianti. E noi siamo pronti a incrementare l’offerta non appena le condizioni lo richiederanno“.

Situazione simile anche per i cugini di Abu Dhabi: Etihad al momento è attiva con voli Covid tested da Milano verso gli Emirati per dieci frequenze settimanali, più tre ulteriori collegamenti da Roma. “Ma speriamo di poter aumentare presto la nostra capacità, soprattutto dalla Capitale”, ha dichiarato la country manager Italia, Antonella Cataldi.