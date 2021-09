Emirates: ecco l’Airbus A380 con la livrea speciale dedicata a Expo 2020 Dubai

Emirates veste i colori di Expo 2020 Dubai: la compagnia aerea, Premier Partner e vettore ufficiale di Expo 2020 dedica all’evento dell’anno una livrea speciale su uno dei suoi A380. La livrea blu brillante del velivolo presenta una grafica su larga scala in verde, arancione, rosa, viola e rosso, che attraversa la fusoliera fino alla coda intrecciata con il distinto logo ad anello di Expo 2020 Dubai. I messaggi speciali “Dubai Expo” e “Be Part of the Magic” corrono su entrambi i lati della fusoliera dell’A380. Anche i motori portano i messaggi di Expo 2020 Dubai e le date dell’evento (da ottobre 2021 a marzo 2022)

Inoltre, la stuntwoman del Burj Khalifa che è apparsa nella recente pubblicità virale di Emirates, presenta un invito a visitare l’evento su entrambi i lati dell’aereo. L’iconico marchio della pancia rossa di Emirates, che può essere visto solo da terra quando l’aeromobile vola a bassa quota, è stato sostituito dal marchio arancione a tema opportunità ‘Dubai Expo’, aumentando ulteriormente la visibilità e la consapevolezza dell’evento nel corso dei prossimi sei mesi.

La nuova livrea dell’A380 è stata progettata, dipinta, prodotta e installata internamente dai team di Emirates. La livrea non era solo una decalcomania, ma un progetto di pittura completo, ed è di gran lunga il più grande che la compagnia aerea abbia mai intrapreso.