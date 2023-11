Emirates è il primo vettore a operare un volo dimostrativo con A380 alimentato al 100% con Saf Nuovo primato per Emirates che è diventata la prima compagnia aerea al mondo a effettuare un volo dimostrativo con l’A380 utilizzando il 100% di Saf. Il volo è decollato da Dubai con uno dei quattro motori alimentati al 100% con il carburante sostenibile, contribuendo a dimostrare il suo potenziale come sostituto drop-in che soddisfa i requisiti tecnici e chimici del carburante per jet, pur essendo un’alternativa più sostenibile. Il Saf può ridurre, infatti, le emissioni di anidride carbonica fino all’85%* nel ciclo di vita del carburante rispetto al carburante per jet convenzionale. I voli dimostrativi come quello di ieri aprono la strada alla standardizzazione, alla qualificazione e all’adozione futura di voli alimentati con SAF al 100%, mentre i governi adottano strategie più ampie per sostenere la produzione e l’aumento della produzione in scala di carburante sostenibile per l’aviazione. Il volo dimostrativo dell’A380 mette in evidenza le prestazioni e la compatibilità del Saf, confermandolo fonte di carburante sicura e affidabile, e contribuisce al crescente numero di ricerche condotte dall’industria per valutare gli effetti benefici del Saf 100% sulle prestazioni degli aeromobili. Attualmente il Saf è limitato a una miscela del 50% nei motori per i voli commerciali. “Questo volo segna un altro passo significativo nella convalida dell’uso del Saf in uno dei motori dell’A380, un aereo a fusoliera larga con quattro motori – ha commentato Adel Al Redha, chief operating officer di Emirates -. La crescente domanda globale di alternative al carburante per jet a più basse emissioni è sempre più presente, e il lavoro di produttori e fornitori per commercializzare il Saf e renderlo disponibile sarà fondamentale nei prossimi anni per aiutare Emirates e l’industria in generale a progredire nel percorso verso la riduzione delle emissioni di carbonio.” Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418322" align="alignleft" width="200"] Matteo Ciccalè[/caption] Scalapay e Noleggiare annunciano una collaborazione strategica che segna un importante cambiamento nel settore del noleggio auto. Con questa partnership, Noleggiare diventa il primo brand di car rental in Italia a integrare il modello di pagamento “compra ora, paga dopo” di Scalapay, offrendo così ai suoi clienti un'opzione di pagamento flessibile e al passo coi tempi. Scalapay, startup innovativa nata nel 2019 a Milano, si è rapidamente affermata nel settore fintech grazie al suo modello di pagamento. La soluzione "compra ora, paga dopo" permette ai clienti di dilazionare le spese in tre rate mensili senza interessi, rivoluzionando il modo in cui le persone effettuano acquisti online e nei negozi fisici. Collaborando con marchi rinomati come Alpitour, Trenord, WeRoad e molti altri, Scalapay ha dimostrato la sua capacità di adattarsi a diversi settori, ora inclusi i servizi di noleggio auto. Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: "Questa partnership con Noleggiare rappresenta un passo entusiasmante verso l'espansione del nostro modello di pagamento rivoluzionario. Siamo lieti di offrire ai clienti di Noleggiare la stessa comodità e flessibilità di pagamento che hanno reso Scalapay un successo in tutta Europa." L'implementazione di processi digitali semplifica prenotazioni, check-in e restituzioni, rispondendo alle aspettative moderne dei consumatori. Questo impegno alla digitalizzazione è equilibrato dalla priorità della sicurezza. La fiducia tra Noleggiare e i clienti si basa su affidabilità e trasparenza, con un impegno costante per veicoli ben mantenuti e processi sicuri. [caption id="attachment_456683" align="alignleft" width="225"] Giulia Brenzan[/caption] "Questa collaborazione con Scalapay è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno nel fornire ai clienti esperienze di noleggio auto innovative e convenienti - aggiunge Giulia Brenzan, head of marketing di Noleggiare - . Siamo entusiasti di introdurre nei nostri servizi il modello “compra ora, paga dopo”, offrendo ai nostri clienti la flessibilità di pagare in comode rate mensili senza interessi. Riteniamo che questa iniziativa non solo semplificherà il processo di prenotazione e noleggio, ma renderà anche l'intera esperienza più accessibile e conveniente per una vasta gamma di persone". La collaborazione con Scalapay posiziona Noleggiare come azienda innovativa che abbraccia la digitalizzazione senza compromettere sicurezza e affidabilità, assicurando un'esperienza di noleggio auto all'avanguardia. Dal canto suo Scalapay segna un altro importante passo avanti nella digitalizzazione del settore turistico italiano ed europeo. Con una crescita nel segmento viaggi pari a +250% (e picchi del +350% nell’hotellerie), la fintech dal cuore italiano si conferma un alleato prezioso per un mercato spesso incerto, ma ancora ricco di potenziale per le nuove generazioni. [post_title] => Siglata una partnership strategica fra Scalapay e Noleggiare [post_date] => 2023-11-23T11:17:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700738264000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un fatturato totale delle gestione dirette pari a 105,7 milioni di euro, per una crescita del 47% rispetto all'esercizio precedente (71,4 milioni). Il tutto accompagnato da margini operativi lordi per 16,2 milioni (ebidta), contro i 10,2 milioni del 2022. Sono i numeri a preconsuntivo dell'anno fiscale Hnh Hospitality chiuso lo scorso 31 ottobre. Dati confortanti, a cui si aggiunge anche un incremento di qualche punto percentuale dell'ebitda margin della compagnia, salito dal 14,3% al 15,3%. Tali performance sono il riflesso del progressivo accrescimento del tasso di occupazione camere registrato in questi anni post-Covid. Il toc è infattti passato dal 41,3% del 2021 al 64,2% del 2022, fino al 73,5% del 2023. Andamento analogo pure per le tariffe medie aumentate da 143 euro (2022) a 158,2 euro nel 2023. Dopo l’importante rafforzamento del portfolio Hnh con l’apertura l'anno scorso dell'Almar Giardino di Costanza, in Sicilia, il 2023 ha registrato un ulteriore consolidamento delle strategie di sviluppo del gruppo, a seguito dell'inaugurazione del Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa di Villasimius in Sardegna. Grazie a questa ultima acquisizione, il segmento dei resort di lusso ha aumentato il proprio peso all’interno del portfolio della compagnia, passando dal 25% al 31% del fatturato. A fronte dell'incremento dell'offerta, che ha ovviamente contribuito a far salire il giro d'affari Hnh, anche a parità di perimetro il gruppo ha comunque registrato un aumento del fatturato pari al 30%. “Siamo particolarmente soddisfatti di questi risultati - racconta l'amministratore delegato, Luca Boccato -. Nel 2023 abbiamo rafforzato la nostra crescita, superando per la prima volta i 100 milioni di fatturato. I dati assolutamente positivi sono la testimonianza dell’efficacia del nostro modello organizzativo: un portfolio diversificato, sia per destinazioni, sia per tipologia di prodotto. Per il 2024 prevediamo un’ulteriore crescita del giro d'affari a parità di perimetro, grazie a un aumento, pur marginale, sia dell’occupazione sia del prezzo medio camere. Stiamo lavorando per annunciare presto tre nuove aperture nel segmento business e city hotel. Amplieremo ulteriormente il nostro portfolio, con riferimento sia alle destinazioni, sia ai brand con i quali collaboriamo, in una logica di sviluppo sempre più multi-marchio”. [post_title] => Hnh per la prima sopra la soglia dei 100 mln di fatturato [post_date] => 2023-11-23T10:41:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700736083000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Workshop France Mediterranee 2023 di Atout France si è svolto quest’anno a Tolone, capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. È Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia e coordinatore regionale Europa del Sud, a raccontare la nona edizione dell’evento, che si è sviluppato intorno ai temi dell’esperienza e dell’incontro. «Organizziamo ogni due anni il workshop France Mediterranee; per noi è molto importante accogliere i to di 14 mercati del Mediterraneo con 97 operatori. Scegliamo sempre un luogo diverso, perché i professionisti presenti possano scoprirne la bellezza. Abbiamo accolto 100 operatori provenienti da diversi paesi dell’area del Mediterraneo in una città del sud della Francia. Qui abbiamo avviato le diverse fasi del nostro progetto, a partire dalla scoperta di Tolone e della sua ricca regione, la Provenza-Alpi-Costa Azzurra, proprio come dei turisti. Vogliamo mostrare un paese che offre sempre qualcosa di nuovo e Tolone si è completamente rinnovata negli ultimi 10 anni, il centro è vitale e poi ci sono i due elementi che identificano Tolone: il mare con la cittadella militare e il rugby». Tolone si affaccia sull’ampia baia la cui storia è iniziata 2400 anni fa passando per gli stanziamenti greci e romani e ricorda la battaglia di Napoleone contro i realisti del 1793. Il porto ospita l’ampia cittadella militare dove lavorano 10mila persone e dove si può visitare l’importante museo marittimo. Di fonte alla cittadella, circondata da un muro, è sempre all’ancora la portaerei Charles De Gaulle. A Tolone si respira l’atmosfera del mare anche per le numerose spiagge e, proprio grazie alla presenza dei militari, tutta la zona è protetta dal punto di vista naturale. E poi c’è il rugby, uno sport nazionale che appassiona i locali: la squadra di Tolone è campione d'Europa. Frédéric Meyer rivede le fasi del workshop France Mediterranee 2023: «Dopo l’incontro con il territorio hanno preso il via le attività di networking, un momento di scambio tra tutti gli operatori presenti: francesi e stranieri. Ed è sempre bello rivedersi. La terza tappa del workshop ha proposto due sessioni di incontri nel corso delle quali 87 operatori provenienti da tutta la Francia hanno accolto a Tolone delegazioni straniere e anche francesi, in arrivo dalla Normandia, dall’Occitania, dall’Alsazia, da Parigi... Erano presenti la Bretagna, la Costa Azzurra, la Provenza, la Corsica». Significativa la presenza italiana ai lavori con oltre 30 partecipanti. «È la delegazione più grande, perché la nostra vicinanza con l’Italia non è solo geografica. Gli italiani sono interessati a scoprire la ricchezza della Francia, che è una destinazione straordinaria e diversa. Basti pensare - oltre alla bellezza delle città e dei monumenti - ai 16.000 castelli, ai chilometri di piste ciclabili e ai fiumi navigabili, ma anche ai 2000 festival estivi. Quest’anno la clientela italiana è seconda per numero di presenze in Provenza e in Costa Azzurra, mentre è la prima clientela straniera in Corsica. La nostra offerta è particolarmente adatta a loro. Sono felice che il workshop Mediterranee 2023 si sia svolto a Tolone, una città che è anche impegnata nel migliorare le proprie connessioni con l’Italia». [gallery ids="456576,456577,456578,456579,456580,456581"] [post_title] => France Mediterranee 2023: un workshop per raccontare un paese che si rinnova [post_date] => 2023-11-22T10:37:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700649428000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456526 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà attivo fino al prossimo 29 novembre il Black Friday dedicato alle agenzie Expedia Taap. L'offerta è valida per prenotazioni relative a viaggi sino al 31 dicembre 2024 e garantisce uno sconto del 30% o superiore su hotel selezionati in tutto il mondo. Expedia Taap lavora oggi con più di 100 mila agenti di viaggio in tutto il mondo, offrendo accesso a un ampio inventario, tra cui più di 3 milioni di proprietà, 220 mila attività, 120 compagnie di autonoleggio e 500 compagnie aeree. Gli adv possono anche usufruire delle tecnologie e degli strumenti di Expedia Group, incluso un agente virtuale che consente loro di lavorare autonomamente e trovare risposte a domande comuni, cercare rapidamente informazioni o modificare le prenotazioni. C'è anche la Live Agent Chat in cui sono disponibili esperti per rispondere a domande dettagliate e aiutare nel processo decisionale. [post_title] => Arriva il Black Friday per le agenzie Expedia Taap. Sarà attivo fino al 29 novembre [post_date] => 2023-11-21T13:40:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700574010000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456512 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa si presenta alla soglia della prossima stagione invernale forte di un 2023 che si sta rivelando su livelli persino superiori all’anno pre-Covid 2019: "Abbiamo registrato un trend crescente che si è consolidato nel tempo – racconta il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. Per i prossimi mesi abbiamo da poco introdotto un nuovo itinerario della Costa Deliziosa da Trieste a Istanbul con due overnight nella città turca, che ci sta dando grandi soddisfazioni. In vista dell'arrivo della stagione fredda cominciano inoltre i programmi su destinazioni più esotiche come gli Emirati e i Caraibi. Per la prossima primavera abbiamo poi in calendario il lancio di un ulteriore nuovo pacchetto con volato sul Mediterraneo orientale, per crociere da Atene verso Grecia e Turchia. Il tutto con un occhio di riguardo alle esperienze a terra, nel solco di una generale strategia di riposizionamento dell’offerta in direzione di un approfondimento delle opportunità di scoperta dei territori toccati dalle nostre navi, grazie a soste più lunghe ed escursioni sempre più varie e differenziate". D'altronde, se è vero che la crisi in Medioriente si fa sentire, generando un un senso di insicurezza diffuso che non incide solo sulle mete di prossimità ma in generale su tutti i processi di acquisto, è al contempo indubbio che la proposta crociera può oggi rivelarsi una chiave vincente per vincere la naturale ritrosia dei consumatori. "Mi piace definire la nostra offerta un’esperienza di vacanza serena e flessibile – aggiunge Fantoni -. La nostra compagnia mantiene infatti contatti h24 con le più importanti istituzioni italiane e internazionali, a partire dalla Farnesina, che ci consentono di capire in maniera più che tempestiva dove è sicuro operare. I nostri asset per di più sono mobili e possono perciò essere facilmente riposizionati a seconda delle circostanze. E anche nel caso dei pacchetti con volato, noi operiamo al 90% con vettori charter, per cui siamo in grado di modificare velocemente qualsiasi programma". [post_title] => Fantoni, Costa: la forza delle crociere? Essere un prodotto flessibile per vacanze serene [post_date] => 2023-11-21T12:19:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700569142000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo sardo Iti Marina si è recentemente aggiudicato all'asta l'hotel Panorama di Cagliari per 8,3 milioni di euro. Inaugurata nel 1982, questo 4 stelle da 100 camere è stato per anni una delle strutture di punta del capoluogo, ma negli ultimi tempi ha subito i contraccolpi della crisi pandemica. L'albergo è infatti chiuso dal 2021, a seguito di un concordato preventivo siglato dalla precedente proprietà, che aveva accumulato debiti per oltre 10 milioni. La struttura si sviluppa su una superficie di oltre 2.300 metri quadrati distribuiti su undici piani. A completare l'offerta, una piscina, un bar e una sala fitness. Il gruppo Iti, guidato dai fratelli Piero e Francesco Loi, pensa ora di ristrutturare l'albergo, aprendo anche un ristorante all'ultimo piano. La compagnia con base a Orosei gestisce a oggi un portfolio di 35 hotel, tutti situati in Sardegna. [post_title] => Il gruppo Iti Marina si espande a Cagliari con un nuovo 4 stelle da 100 camere [post_date] => 2023-11-20T12:43:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700484222000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456405 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decollato come da programma lo scorso 15 novembre il primo volo di Beond tra Monaco di Baviera e Malé, nelle Maldive. "Questo primo volo commerciale è l'inizio dell'avventura dei nostri passeggeri alle Maldive e rappresenta la linea di partenza della nostra vision di costruire Beond come marchio di viaggi di lusso - ha dichiarato Tero Taskila, ceo del vettore -. Beond cerca di ridefinire i cieli, dove lusso, comfort ed esclusività non sono solo ideali, ma realtà vissute da ogni viaggiatore". Taskila ha aggiunto: "Desideriamo ringraziare in modo particolare l'aeroporto di Monaco per il sostegno al nostro volo inaugurale e alle nostre attività, e ringraziamo le principali agenzie di viaggio tedesche e i media che ci hanno incontrato di persona e hanno visto il nostro prodotto. Siamo grati per il sostegno del governo delle Maldive e dei nostri sostenitori, dell'Autorità dell'aviazione civile delle Maldive e del Gruppo Simdi, che hanno dimostrato di credere nella nostra visione di una nuova compagnia aerea alle Maldive." Proprio la scorsa settimana la neonata compagnia aerea premium leisure ha partecipato all'Airshow di Dubai, dove ha messo in mostra il suo primo aeromobile. Il velivolo è stato poi trasportato a Monaco, dove agenti di viaggio e media lo hanno potuto visitare prima del volo inaugurale Questa settimana decolleranno anche i collegamenti in partenza da Zurigo e Riyadh. I servizi da Dubai e Milano inizieranno invece nella primavera del 2024. Il primo aeromobile di Beond è un Airbus A319 con 44 posti a sedere in una lussuosa configurazione all lay-flat. [post_title] => Beond ha spiccato il volo: operativi i primi collegamenti da Monaco a Malé [post_date] => 2023-11-20T10:40:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700476824000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways compie un significativo passo in avanti lungo il percorso verso la decarbonizzazione: Project Speedbird, l'iniziativa legata alla produzione di Saf del vettore britannico, ha infatti ottenuto 9 milioni di sterline dal concorso Advanced Fuels Fund (Aff) promosso dal governo britannico. Il progetto, che mira a costruire un impianto di produzione di Saf a Teesside entro il 2027, nasce della collaborazione tra British Airways e le aziende specializzate Nova Pangaea Technologies e LanzaJet. L'impianto utilizzerà rifiuti agricoli e residui di legno come materie prime per creare il carburante green. "Il Regno Unito ha il potenziale per diventare un leader nella produzione di Saf - ha dichiarato Carrie Harris, director of sustainability del vettore - e questo progetto pionieristico è un passo avanti verso la realizzazione di questo obiettivo e rappresenta un momento importante per British Airways e, più in generale, per la produzione di Saf nel Regno Unito". Il progetto prevede la produzione di 102 milioni di litri di Saf all'anno a partire dal 2028, riducendo le emissioni di CO2 di 230.000 tonnellate all'anno, l'equivalente di circa 26.000 voli nazionali. "Realizzare un'industria britannica del Saf in questo decennio è un'esigenza imprescindibile se vogliamo ridurre le emissioni dell'aviazione, rispettare il nostro mandato del 10% di SAF e ridurre i costi per i consumatori" ha aggiunto Tim Alderslade, ceo di Airlines Uk. [post_title] => British Airways: fondi per 9 mln di sterline dal Governo per la produzione di Saf [post_date] => 2023-11-20T09:55:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700474148000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della tappa milanese del roadshow europeo del Sultanato dell’Oman, lo scorso 16 novembre presso la Fondazione Catella a Milano, è stato presentato il nuovo brand 'Experience Oman' e la campagna di marketing digitale 'Oman, a gift for life'. Obiettivo della campagna, che ha inizio proprio oggi 20 novembre, è mettere in luce la variegata offerta turistica dell’Oman, con oltre 3.000 km di costa, le montagne maestose, i vasti deserti e un ricco patrimonio culturale. “Con una storia millenaria alle spalle, l’Oman è noto per essere una destinazione accogliente e un paradiso naturale con strutture di altissimo livello, perfetto per gli odierni trendsetter, i cosiddetti 'experience seeker', alla ricerca di nuove esperienze di viaggio in contesti fuori dal comune, densi di cultura” ha dichiarato Haitham Mohammed Al Ghassani, direttore generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Un territorio dunque con gli ingredienti perfetti per un viaggio adatto a qualunque tipo di viaggiatore: da chi è interessato a cultura e tradizioni all’amante dell’outdoor, da chi cerca la vacanza attiva all’amante di sole, spiagge e relax. In parallelo con la nuova campagna di comunicazione, il Ministero sta lavorando anche per potenziare i progetti di sviluppo del Paese e punta a diversificare il prodotto turistico in termini geografici, di tematiche e di target. Il crescente interesse verso l’Oman da parte del turismo europeo in generale e italiano in particolare è dimostrato anche dai dati. “Da gennaio a settembre 2023 sono oltre 46.000 gli italiani che hanno visitato l’Oman per turismo leisure fino a settembre. È un risultato eccezionale, che colloca l’Italia al terzo posto degli arrivi europei dopo Regno Unito e Germania. Stimiamo di raggiungere un totale di 70.000 viaggiatori entro la fine dell’anno, con un incremento del +53% rispetto all’ anno precedente - afferma Massimo Tocchetti, presidente di Aigo e rappresentante in Italia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Sultanato dell’Oman - L’obiettivo è posizionare l’Oman tra le prime destinazioni leisure e Mice per i nostri connazionali nell’area Gcc. La chiave è lavorare fianco a fianco con tutti i partner turistici. Siamo attivi in tal senso con campagne pubblicitarie e numerose attività di collaborazione con i principali tour operator e network italiani, tra i quali cito Gattinoni e Quality Group, sia sul fronte advertising che con attività b2b e b2c. Oltre a collaborazioni con Welcome Travel, Cartorange, Idee per Viaggiare, Shiruq Viaggi, Il Viaggio, Alidays, Earth Viaggi, Originaltour, VolOnline. E un'importante campagna in collaborazione con Alpitour”. Tutte queste azioni hanno dunque lo scopo di far conoscere meglio le aree meno note del Sultanato. Dalla bellezza della capitale Muscat a Nizwa con il suo vivace centro, ma anche le attività outdoor da praticare sulle montagne omanite, Jabal Akhdar e Jabal Shams, il deserto in campi tendati di lusso, mongolfiere, o spedizioni nel Rub al Khali con campi mobili o fissi. Il roadshow, che ha fatto tappa a Milano e Roma, ha visto la partecipazione di 27 big player del turismo omanita: 12 hotel, 11 dmc e 4 compagnie aeree. [gallery ids="456314,456318,456316,456322,456323,456319"] [post_title] => Nasce 'Experience Oman', il nuovo brand del Sultanato [post_date] => 2023-11-20T09:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => brand [1] => emirati-arabi [2] => oman ) [post_tag_name] => Array ( [0] => brand [1] => Emirati Arabi [2] => Oman ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700470809000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emirates e il primo vettore a operare un volo dimostrativo con a380 alimentato al 100 con saf" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":302,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1553,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418322\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

Scalapay e Noleggiare annunciano una collaborazione strategica che segna un importante cambiamento nel settore del noleggio auto. Con questa partnership, Noleggiare diventa il primo brand di car rental in Italia a integrare il modello di pagamento “compra ora, paga dopo” di Scalapay, offrendo così ai suoi clienti un'opzione di pagamento flessibile e al passo coi tempi.\r

Scalapay, startup innovativa nata nel 2019 a Milano, si è rapidamente affermata nel settore fintech grazie al suo modello di pagamento. La soluzione \"compra ora, paga dopo\" permette ai clienti di dilazionare le spese in tre rate mensili senza interessi, rivoluzionando il modo in cui le persone effettuano acquisti online e nei negozi fisici. Collaborando con marchi rinomati come Alpitour, Trenord, WeRoad e molti altri, Scalapay ha dimostrato la sua capacità di adattarsi a diversi settori, ora inclusi i servizi di noleggio auto.\r

Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: \"Questa partnership con Noleggiare rappresenta un passo entusiasmante verso l'espansione del nostro modello di pagamento rivoluzionario. Siamo lieti di offrire ai clienti di Noleggiare la stessa comodità e flessibilità di pagamento che hanno reso Scalapay un successo in tutta Europa.\"\r

L'implementazione di processi digitali semplifica prenotazioni, check-in e restituzioni, rispondendo alle aspettative moderne dei consumatori. Questo impegno alla digitalizzazione è equilibrato dalla priorità della sicurezza. La fiducia tra Noleggiare e i clienti si basa su affidabilità e trasparenza, con un impegno costante per veicoli ben mantenuti e processi sicuri.\r

\r

[caption id=\"attachment_456683\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Giulia Brenzan[/caption]\r

\"Questa collaborazione con Scalapay è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno nel fornire ai clienti esperienze di noleggio auto innovative e convenienti - aggiunge Giulia Brenzan, head of marketing di Noleggiare - . Siamo entusiasti di introdurre nei nostri servizi il modello “compra ora, paga dopo”, offrendo ai nostri clienti la flessibilità di pagare in comode rate mensili senza interessi. Riteniamo che questa iniziativa non solo semplificherà il processo di prenotazione e noleggio, ma renderà anche l'intera esperienza più accessibile e conveniente per una vasta gamma di persone\".\r

La collaborazione con Scalapay posiziona Noleggiare come azienda innovativa che abbraccia la digitalizzazione senza compromettere sicurezza e affidabilità, assicurando un'esperienza di noleggio auto all'avanguardia. Dal canto suo Scalapay segna un altro importante passo avanti nella digitalizzazione del settore turistico italiano ed europeo. Con una crescita nel segmento viaggi pari a +250% (e picchi del +350% nell’hotellerie), la fintech dal cuore italiano si conferma un alleato prezioso per un mercato spesso incerto, ma ancora ricco di potenziale per le nuove generazioni.","post_title":"Siglata una partnership strategica fra Scalapay e Noleggiare","post_date":"2023-11-23T11:17:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1700738264000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un fatturato totale delle gestione dirette pari a 105,7 milioni di euro, per una crescita del 47% rispetto all'esercizio precedente (71,4 milioni). Il tutto accompagnato da margini operativi lordi per 16,2 milioni (ebidta), contro i 10,2 milioni del 2022. Sono i numeri a preconsuntivo dell'anno fiscale Hnh Hospitality chiuso lo scorso 31 ottobre. Dati confortanti, a cui si aggiunge anche un incremento di qualche punto percentuale dell'ebitda margin della compagnia, salito dal 14,3% al 15,3%.\r

\r

Tali performance sono il riflesso del progressivo accrescimento del tasso di occupazione camere registrato in questi anni post-Covid. Il toc è infattti passato dal 41,3% del 2021 al 64,2% del 2022, fino al 73,5% del 2023. Andamento analogo pure per le tariffe medie aumentate da 143 euro (2022) a 158,2 euro nel 2023. Dopo l’importante rafforzamento del portfolio Hnh con l’apertura l'anno scorso dell'Almar Giardino di Costanza, in Sicilia, il 2023 ha registrato un ulteriore consolidamento delle strategie di sviluppo del gruppo, a seguito dell'inaugurazione del Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa di Villasimius in Sardegna. Grazie a questa ultima acquisizione, il segmento dei resort di lusso ha aumentato il proprio peso all’interno del portfolio della compagnia, passando dal 25% al 31% del fatturato. A fronte dell'incremento dell'offerta, che ha ovviamente contribuito a far salire il giro d'affari Hnh, anche a parità di perimetro il gruppo ha comunque registrato un aumento del fatturato pari al 30%.\r

\r

“Siamo particolarmente soddisfatti di questi risultati - racconta l'amministratore delegato, Luca Boccato -. Nel 2023 abbiamo rafforzato la nostra crescita, superando per la prima volta i 100 milioni di fatturato. I dati assolutamente positivi sono la testimonianza dell’efficacia del nostro modello organizzativo: un portfolio diversificato, sia per destinazioni, sia per tipologia di prodotto. Per il 2024 prevediamo un’ulteriore crescita del giro d'affari a parità di perimetro, grazie a un aumento, pur marginale, sia dell’occupazione sia del prezzo medio camere. Stiamo lavorando per annunciare presto tre nuove aperture nel segmento business e city hotel. Amplieremo ulteriormente il nostro portfolio, con riferimento sia alle destinazioni, sia ai brand con i quali collaboriamo, in una logica di sviluppo sempre più multi-marchio”.","post_title":"Hnh per la prima sopra la soglia dei 100 mln di fatturato","post_date":"2023-11-23T10:41:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700736083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Workshop France Mediterranee 2023 di Atout France si è svolto quest’anno a Tolone, capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. È Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia e coordinatore regionale Europa del Sud, a raccontare la nona edizione dell’evento, che si è sviluppato intorno ai temi dell’esperienza e dell’incontro.\r

\r

«Organizziamo ogni due anni il workshop France Mediterranee; per noi è molto importante accogliere i to di 14 mercati del Mediterraneo con 97 operatori. Scegliamo sempre un luogo diverso, perché i professionisti presenti possano scoprirne la bellezza. Abbiamo accolto 100 operatori provenienti da diversi paesi dell’area del Mediterraneo in una città del sud della Francia. Qui abbiamo avviato le diverse fasi del nostro progetto, a partire dalla scoperta di Tolone e della sua ricca regione, la Provenza-Alpi-Costa Azzurra, proprio come dei turisti. Vogliamo mostrare un paese che offre sempre qualcosa di nuovo e Tolone si è completamente rinnovata negli ultimi 10 anni, il centro è vitale e poi ci sono i due elementi che identificano Tolone: il mare con la cittadella militare e il rugby».\r

\r

Tolone si affaccia sull’ampia baia la cui storia è iniziata 2400 anni fa passando per gli stanziamenti greci e romani e ricorda la battaglia di Napoleone contro i realisti del 1793. Il porto ospita l’ampia cittadella militare dove lavorano 10mila persone e dove si può visitare l’importante museo marittimo. Di fonte alla cittadella, circondata da un muro, è sempre all’ancora la portaerei Charles De Gaulle. A Tolone si respira l’atmosfera del mare anche per le numerose spiagge e, proprio grazie alla presenza dei militari, tutta la zona è protetta dal punto di vista naturale. E poi c’è il rugby, uno sport nazionale che appassiona i locali: la squadra di Tolone è campione d'Europa.\r

\r

Frédéric Meyer rivede le fasi del workshop France Mediterranee 2023: «Dopo l’incontro con il territorio hanno preso il via le attività di networking, un momento di scambio tra tutti gli operatori presenti: francesi e stranieri. Ed è sempre bello rivedersi. La terza tappa del workshop ha proposto due sessioni di incontri nel corso delle quali 87 operatori provenienti da tutta la Francia hanno accolto a Tolone delegazioni straniere e anche francesi, in arrivo dalla Normandia, dall’Occitania, dall’Alsazia, da Parigi... Erano presenti la Bretagna, la Costa Azzurra, la Provenza, la Corsica».\r

\r

Significativa la presenza italiana ai lavori con oltre 30 partecipanti. «È la delegazione più grande, perché la nostra vicinanza con l’Italia non è solo geografica. Gli italiani sono interessati a scoprire la ricchezza della Francia, che è una destinazione straordinaria e diversa. Basti pensare - oltre alla bellezza delle città e dei monumenti - ai 16.000 castelli, ai chilometri di piste ciclabili e ai fiumi navigabili, ma anche ai 2000 festival estivi. Quest’anno la clientela italiana è seconda per numero di presenze in Provenza e in Costa Azzurra, mentre è la prima clientela straniera in Corsica. La nostra offerta è particolarmente adatta a loro. Sono felice che il workshop Mediterranee 2023 si sia svolto a Tolone, una città che è anche impegnata nel migliorare le proprie connessioni con l’Italia».\r

\r

[gallery ids=\"456576,456577,456578,456579,456580,456581\"]","post_title":"France Mediterranee 2023: un workshop per raccontare un paese che si rinnova","post_date":"2023-11-22T10:37:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700649428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà attivo fino al prossimo 29 novembre il Black Friday dedicato alle agenzie Expedia Taap. L'offerta è valida per prenotazioni relative a viaggi sino al 31 dicembre 2024 e garantisce uno sconto del 30% o superiore su hotel selezionati in tutto il mondo.\r

\r

Expedia Taap lavora oggi con più di 100 mila agenti di viaggio in tutto il mondo, offrendo accesso a un ampio inventario, tra cui più di 3 milioni di proprietà, 220 mila attività, 120 compagnie di autonoleggio e 500 compagnie aeree. Gli adv possono anche usufruire delle tecnologie e degli strumenti di Expedia Group, incluso un agente virtuale che consente loro di lavorare autonomamente e trovare risposte a domande comuni, cercare rapidamente informazioni o modificare le prenotazioni. C'è anche la Live Agent Chat in cui sono disponibili esperti per rispondere a domande dettagliate e aiutare nel processo decisionale.","post_title":"Arriva il Black Friday per le agenzie Expedia Taap. Sarà attivo fino al 29 novembre","post_date":"2023-11-21T13:40:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700574010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456512","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa si presenta alla soglia della prossima stagione invernale forte di un 2023 che si sta rivelando su livelli persino superiori all’anno pre-Covid 2019: \"Abbiamo registrato un trend crescente che si è consolidato nel tempo – racconta il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. Per i prossimi mesi abbiamo da poco introdotto un nuovo itinerario della Costa Deliziosa da Trieste a Istanbul con due overnight nella città turca, che ci sta dando grandi soddisfazioni. In vista dell'arrivo della stagione fredda cominciano inoltre i programmi su destinazioni più esotiche come gli Emirati e i Caraibi. Per la prossima primavera abbiamo poi in calendario il lancio di un ulteriore nuovo pacchetto con volato sul Mediterraneo orientale, per crociere da Atene verso Grecia e Turchia. Il tutto con un occhio di riguardo alle esperienze a terra, nel solco di una generale strategia di riposizionamento dell’offerta in direzione di un approfondimento delle opportunità di scoperta dei territori toccati dalle nostre navi, grazie a soste più lunghe ed escursioni sempre più varie e differenziate\".\r

\r

D'altronde, se è vero che la crisi in Medioriente si fa sentire, generando un un senso di insicurezza diffuso che non incide solo sulle mete di prossimità ma in generale su tutti i processi di acquisto, è al contempo indubbio che la proposta crociera può oggi rivelarsi una chiave vincente per vincere la naturale ritrosia dei consumatori. \"Mi piace definire la nostra offerta un’esperienza di vacanza serena e flessibile – aggiunge Fantoni -. La nostra compagnia mantiene infatti contatti h24 con le più importanti istituzioni italiane e internazionali, a partire dalla Farnesina, che ci consentono di capire in maniera più che tempestiva dove è sicuro operare. I nostri asset per di più sono mobili e possono perciò essere facilmente riposizionati a seconda delle circostanze. E anche nel caso dei pacchetti con volato, noi operiamo al 90% con vettori charter, per cui siamo in grado di modificare velocemente qualsiasi programma\".","post_title":"Fantoni, Costa: la forza delle crociere? Essere un prodotto flessibile per vacanze serene","post_date":"2023-11-21T12:19:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700569142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo sardo Iti Marina si è recentemente aggiudicato all'asta l'hotel Panorama di Cagliari per 8,3 milioni di euro. Inaugurata nel 1982, questo 4 stelle da 100 camere è stato per anni una delle strutture di punta del capoluogo, ma negli ultimi tempi ha subito i contraccolpi della crisi pandemica. L'albergo è infatti chiuso dal 2021, a seguito di un concordato preventivo siglato dalla precedente proprietà, che aveva accumulato debiti per oltre 10 milioni.\r

\r

La struttura si sviluppa su una superficie di oltre 2.300 metri quadrati distribuiti su undici piani. A completare l'offerta, una piscina, un bar e una sala fitness. Il gruppo Iti, guidato dai fratelli Piero e Francesco Loi, pensa ora di ristrutturare l'albergo, aprendo anche un ristorante all'ultimo piano. La compagnia con base a Orosei gestisce a oggi un portfolio di 35 hotel, tutti situati in Sardegna.","post_title":"Il gruppo Iti Marina si espande a Cagliari con un nuovo 4 stelle da 100 camere","post_date":"2023-11-20T12:43:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700484222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato come da programma lo scorso 15 novembre il primo volo di Beond tra Monaco di Baviera e Malé, nelle Maldive.\r

\r

\"Questo primo volo commerciale è l'inizio dell'avventura dei nostri passeggeri alle Maldive e rappresenta la linea di partenza della nostra vision di costruire Beond come marchio di viaggi di lusso - ha dichiarato Tero Taskila, ceo del vettore -. Beond cerca di ridefinire i cieli, dove lusso, comfort ed esclusività non sono solo ideali, ma realtà vissute da ogni viaggiatore\".\r

\r

Taskila ha aggiunto: \"Desideriamo ringraziare in modo particolare l'aeroporto di Monaco per il sostegno al nostro volo inaugurale e alle nostre attività, e ringraziamo le principali agenzie di viaggio tedesche e i media che ci hanno incontrato di persona e hanno visto il nostro prodotto. Siamo grati per il sostegno del governo delle Maldive e dei nostri sostenitori, dell'Autorità dell'aviazione civile delle Maldive e del Gruppo Simdi, che hanno dimostrato di credere nella nostra visione di una nuova compagnia aerea alle Maldive.\"\r

\r

Proprio la scorsa settimana la neonata compagnia aerea premium leisure ha partecipato all'Airshow di Dubai, dove ha messo in mostra il suo primo aeromobile. Il velivolo è stato poi trasportato a Monaco, dove agenti di viaggio e media lo hanno potuto visitare prima del volo inaugurale Questa settimana decolleranno anche i collegamenti in partenza da Zurigo e Riyadh. I servizi da Dubai e Milano inizieranno invece nella primavera del 2024.\r

\r

Il primo aeromobile di Beond è un Airbus A319 con 44 posti a sedere in una lussuosa configurazione all lay-flat.","post_title":"Beond ha spiccato il volo: operativi i primi collegamenti da Monaco a Malé","post_date":"2023-11-20T10:40:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700476824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways compie un significativo passo in avanti lungo il percorso verso la decarbonizzazione: Project Speedbird, l'iniziativa legata alla produzione di Saf del vettore britannico, ha infatti ottenuto 9 milioni di sterline dal concorso Advanced Fuels Fund (Aff) promosso dal governo britannico.\r

Il progetto, che mira a costruire un impianto di produzione di Saf a Teesside entro il 2027, nasce della collaborazione tra British Airways e le aziende specializzate Nova Pangaea Technologies e LanzaJet. L'impianto utilizzerà rifiuti agricoli e residui di legno come materie prime per creare il carburante green.\r

\r

\"Il Regno Unito ha il potenziale per diventare un leader nella produzione di Saf - ha dichiarato Carrie Harris, director of sustainability del vettore - e questo progetto pionieristico è un passo avanti verso la realizzazione di questo obiettivo e rappresenta un momento importante per British Airways e, più in generale, per la produzione di Saf nel Regno Unito\".\r

\r

Il progetto prevede la produzione di 102 milioni di litri di Saf all'anno a partire dal 2028, riducendo le emissioni di CO2 di 230.000 tonnellate all'anno, l'equivalente di circa 26.000 voli nazionali.\r

\r

\"Realizzare un'industria britannica del Saf in questo decennio è un'esigenza imprescindibile se vogliamo ridurre le emissioni dell'aviazione, rispettare il nostro mandato del 10% di SAF e ridurre i costi per i consumatori\" ha aggiunto Tim Alderslade, ceo di Airlines Uk.","post_title":"British Airways: fondi per 9 mln di sterline dal Governo per la produzione di Saf","post_date":"2023-11-20T09:55:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700474148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della tappa milanese del roadshow europeo del Sultanato dell’Oman, lo scorso 16 novembre presso la Fondazione Catella a Milano, è stato presentato il nuovo brand 'Experience Oman' e la campagna di marketing digitale 'Oman, a gift for life'. Obiettivo della campagna, che ha inizio proprio oggi 20 novembre, è mettere in luce la variegata offerta turistica dell’Oman, con oltre 3.000 km di costa, le montagne maestose, i vasti deserti e un ricco patrimonio culturale. \r

\r

“Con una storia millenaria alle spalle, l’Oman è noto per essere una destinazione accogliente e un paradiso naturale con strutture di altissimo livello, perfetto per gli odierni trendsetter, i cosiddetti 'experience seeker', alla ricerca di nuove esperienze di viaggio in contesti fuori dal comune, densi di cultura” ha dichiarato Haitham Mohammed Al Ghassani, direttore generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.\r

\r

Un territorio dunque con gli ingredienti perfetti per un viaggio adatto a qualunque tipo di viaggiatore: da chi è interessato a cultura e tradizioni all’amante dell’outdoor, da chi cerca la vacanza attiva all’amante di sole, spiagge e relax. \r

\r

In parallelo con la nuova campagna di comunicazione, il Ministero sta lavorando anche per potenziare i progetti di sviluppo del Paese e punta a diversificare il prodotto turistico in termini geografici, di tematiche e di target. Il crescente interesse verso l’Oman da parte del turismo europeo in generale e italiano in particolare è dimostrato anche dai dati.\r

“Da gennaio a settembre 2023 sono oltre 46.000 gli italiani che hanno visitato l’Oman per turismo leisure fino a settembre. È un risultato eccezionale, che colloca l’Italia al terzo posto degli arrivi europei dopo Regno Unito e Germania. Stimiamo di raggiungere un totale di 70.000 viaggiatori entro la fine dell’anno, con un incremento del +53% rispetto all’ anno precedente - afferma Massimo Tocchetti, presidente di Aigo e rappresentante in Italia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Sultanato dell’Oman - L’obiettivo è posizionare l’Oman tra le prime destinazioni leisure e Mice per i nostri connazionali nell’area Gcc. La chiave è lavorare fianco a fianco con tutti i partner turistici. Siamo attivi in tal senso con campagne pubblicitarie e numerose attività di collaborazione con i principali tour operator e network italiani, tra i quali cito Gattinoni e Quality Group, sia sul fronte advertising che con attività b2b e b2c. Oltre a collaborazioni con Welcome Travel, Cartorange, Idee per Viaggiare, Shiruq Viaggi, Il Viaggio, Alidays, Earth Viaggi, Originaltour, VolOnline. E un'importante campagna in collaborazione con Alpitour”.\r

\r

Tutte queste azioni hanno dunque lo scopo di far conoscere meglio le aree meno note del Sultanato. Dalla bellezza della capitale Muscat a Nizwa con il suo vivace centro, ma anche le attività outdoor da praticare sulle montagne omanite, Jabal Akhdar e Jabal Shams, il deserto in campi tendati di lusso, mongolfiere, o spedizioni nel Rub al Khali con campi mobili o fissi.\r

\r

Il roadshow, che ha fatto tappa a Milano e Roma, ha visto la partecipazione di 27 big player del turismo omanita: 12 hotel, 11 dmc e 4 compagnie aeree.\r

\r

[gallery ids=\"456314,456318,456316,456322,456323,456319\"]","post_title":"Nasce 'Experience Oman', il nuovo brand del Sultanato","post_date":"2023-11-20T09:00:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["brand","emirati-arabi","oman"],"post_tag_name":["brand","Emirati Arabi","Oman"]},"sort":[1700470809000]}]}}