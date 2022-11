Emirates amplia la flotta cargo con l’ordine per altri cinque B777-200Lr Emirates ha siglato un ordine per cinque nuovi Boeing 777-200LR cargo, con 2 unità da consegnare nel 2024 e le restanti 3 nel 2025. L’accordo, del valore di oltre 1,7 miliardi di dollari da prezzo di listino, porta gli ordini della compagnia aerea a un totale di 200 aeromobili a fusoliera larga. “Emirates sta investendo in nuovi aerei cargo in modo tale da poter continuare a soddisfare la domanda dei clienti grazie ai più recenti aeromobili a basso consumo di carburante – ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ad di Emirates Airline e Group -. Questo ordine riflette la fiducia di Emirates nella domanda di trasporto aereo di merci e nella crescita complessiva del settore dell’aviazione. L’accordo getta le basi per la nostra continua crescita, guidata dalla portata della nostra rete globale diversificata, dalle avanzate infrastrutture nel nostro hub di Dubai e dalle soluzioni di trasporto su misura che Emirates ha sviluppato per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti”. Emirates attualmente gestisce una flotta di 11 Boeing 777 cargo, oltre alla capacità di carico in stiva della sua flotta di aeromobili a fusoliera larga 777 e A380.

