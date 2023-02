Emirates: al via il ponte aereo umanitario a supporto di Turchia e Siria Emirates sta allestendo un ponte aereo umanitario per trasportare aiuti alle vittime del terremoto in Turchia e Siria. La compagnia aerea, in collaborazione con l’International Humanitarian City (IHC), trasporterà aiuti di prima necessità, articoli medici e attrezzature per offrire supporto a terra e alle attività di ricerca e salvataggio in entrambi i Paesi. Le prime spedizioni partiranno oggi sui voli EK121 ed EK117 in coordinamento con l’IHC di Dubai: saranno inviate coperte termiche e tende familiari grazie all’Unhcr, seguite da kit medici e di pronto soccorso dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del World Food Programme (WFP). Nei prossimi giorni verranno trasportati da Emirates altri rifornimenti con coperte, tende, kit di riparo, torce elettriche, rampe per la distribuzione dell’acqua e kit sanitari di emergenza. Emirates SkyCargo prevede, inoltre, di dedicare spazio di carico per circa 100 tonnellate di beni di soccorso nel corso delle prossime due settimane durante le sue operazioni di volo giornaliere verso Istanbul. I rifornimenti di emergenza trasportati con Emirates verranno quindi consegnati dalle organizzazioni locali alle aree colpite nel sud della Turchia e nel nord della Siria, supportando i soccorritori a terra e fornendo l’aiuto necessario alle centinaia di migliaia di persone colpite dai terremoti.

