Emirates a segno con ricavi e utili da record nell’esercizio 2022-23 Emirates va a segno a chiusura dell’esercizio 2022-23 con un “nuovo record di utili e ricavi e una significativa inversione di tendenza rispetto all’anno scorso”. La compagnia aerea di Dubai ha realizzato profitti per 10,6 miliardi di Dirham (2,9 miliardi di dollari Usa) rispetto alla perdita di 3,9 miliardi di Dirham (1,1 miliardi di dollari) dell’anno precedente. I ricavi sono aumentati dell’81% fino a 29,3 miliardi di dollari, grazie al ripristino della rete globale e all’aumento dei voli passeggeri. A livello di gruppo sono inoltre stati restituiti 3 miliardi di Dirham (817 milioni di dollari Usa) del debito contratto durante la pandemia, in parte prima della scadenza. Il presidente e ceo, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha dichiarato che la compagnia aerea si è “ripresa completamente” dopo il colpo alla domanda causato dalla pandemia. “Quando le ultime restrizioni ai viaggi sono state rimosse e hanno scatenato un’ondata di domanda, ci siamo fatti trovare pronti ad espandere rapidamente le nostre operazioni“. Il load factor della compagnia si è attestato al 79,5%, rispetto al 58,6% dell’anno precedente; le destinazioni servite sono 150 rispetto alle oltre 140 dello scorso anno. Emirates ha inoltre dichiarato di aver stanziato 200 milioni di dollari per un fondo di ricerca incentrato sulla riduzione dell’impatto dei combustibili fossili nell’aviazione commerciale, in quanto non sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi di emissioni nette zero con le opzioni attualmente disponibili. Al Maktoum ha anticipato che il gruppo continuerà a produrre utili anche nel 2023-24, “pur tenendo sotto controllo l’inflazione, gli elevati prezzi del carburante e l’incertezza politica ed economica”.

