Embraer archivia il secondo trimestre con un portfolio ordini da record Secondo trimestre 2025 da record per Embraer, che ha registrato un portfolio ordini del valore di 29,7 miliardi di dollari, il livello più alto mai raggiunto dall’azienda. Tra gli altri risultati da evidenziare, quello dell’aviazione commerciale che ha riportato un record di portfolio ordini per otto anni pari a 13,1 miliardi di dollari. L’Embraer 175 ha celebrato un traguardo importante, raggiungendo le 1000 unità vendute dal lancio nel 2005. L’aviazione executive ha consegnato 38 aeromobili durante il trimestre, con un aumento del 41% se confrontato con lo stesso periodo dell’anno precedente; il portafoglio ordini per difesa e sicurezza ha raggiunto 4,3 miliardi di dollari, raddoppiando rispetto al dato del 2024. Servizi e supporto hanno mostrato un nuovo record nel portfolio ordini, con un incremento del 55% se paragonato con l’anno precedente. Complessivamente nel trimestre chiuso lo scorso giugno la società ha consegnato 61 aeromobili attraverso tutte le sue unità di business. Il risultato riflette un incremento del 30% rispetto al secondo trimestre del 2024, quando sono stati consegnati 47 velivoli, e più del doppio se paragonati al numero di aeromobili (30) registrato nel primo trimestre del 2025 (1Q25). Condividi

