El Al mantiene la rotta e chiude il terzo trimestre con un utile di 187 mln di dollari El Al archivia il terzo trimestre 2024 con un utile netto di 187 milioni di dollari, 3,6 volte superiore ai 52 milioni di dollari del corrispondente trimestre del 2023. Il risultato segue la scia dei primi due trimestri dell’anno, quando la compagnia israeliana aveva già centrato profitti rispettivamente per 81 milioni di dollari e 147 milioni di dollari. Anche i ricavi hanno raggiunto nuovi massimi: nel terzo trimestre di quest’anno, le entrate sono state pari a 1 miliardo di dollari, il 20% in più rispetto al trimestre precedente e il 47% in più rispetto al 2023. “El Al sta operando in condizioni di emergenza da oltre un anno, con l’obiettivo di garantire che i cieli tra Israele e il mondo rimangano aperti – ha commentato il ceo del vettore, Dina Ben Tal Ganancia -. Questo è fondamentale per il proseguimento delle attività commerciali e diplomatiche nel Paese. L’aviazione è un’arteria principale della vita in Israele, e mentre le altre compagnie aeree straniere devono ancora riprendere le operazioni, il mercato continuerà a incontrare sfide e la domanda di passeggeri non si stabilizzerà” Condividi

Questo è fondamentale per il proseguimento delle attività commerciali e diplomatiche nel Paese. L'aviazione è un'arteria principale della vita in Israele, e mentre le altre compagnie aeree straniere devono ancora riprendere le operazioni, il mercato continuerà a incontrare sfide e la domanda di passeggeri non si stabilizzerà” [post_title] => El Al mantiene la rotta e chiude il terzo trimestre con un utile di 187 mln di dollari [post_date] => 2024-11-21T11:58:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732190334000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il direttore generale della Iata, Willie Walsh, è intervenuto alla conferenza promossa a Roma dall’organizzazione del trasporto aereo mondiale, rivolgendo l’invito all’Europa ad agire concretamente per concorrere alla riduzione della CO2 e reclamando più fatti e meno teorie. Walsh ha espresso il punto di vista critico sulla ipotesi di introdurre i Saf, carburanti per l’aviazione sostenibile, lamentando che non andrebbe nella direzione auspicata e aggiungerebbe un costo annuale di 174 miliardi di dollari per un settore che fa 30 miliardi di profitti netti. Con il risultato - ha spiegato Walsh - che i costi per coprire l’ingente spesa ricadrebbe tutto sui consumatori. Walsh ha spiegato che “se, al contrario, si realizzasse il Single European Sky, il cielo unico europeo, ci sarebbe una riduzione immediata delle emissioni di Co2 del 10% senza alcun costo aggiuntivo”, sottolineando che le tecnologie e gli aeromobili adatti allo scopo ci sono. Iata sostiene pertanto l’adozione del cielo unico europeo, che comporterebbe riduzione dei tempi di volo, dei consumi e delle emissioni di CO2, con benefici all’ambiente e per i passeggeri che vedrebbero calare le tariffe aeree. [post_title] => Walsh (Iata): bisogna realizzare il cielo unico europeo [post_date] => 2024-11-21T10:33:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732185218000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479462 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha rinnovato, per l'ottavo anno, la partnership con Erasmus Student Network: in base all'intesa, gli studenti Erasmus possono usufruire di una piattaforma di prenotazione Esn dedicata sul sito web della low cost, dove riceveranno uno sconto del 10% su quattro voli di sola andata (o 2 viaggi di andata e ritorno) e un bagaglio da stiva gratuito da 20 kg con ogni volo prenotato. Dal 2017, gli studenti Esn hanno beneficiato di questa partnership che ha registrato oltre 800.000 prenotazioni fino ad oggi. Gli studenti possono ora prenotare i loro voli Ryanair per oltre 235 destinazioni. "Con questa partnership promuoviamo la mobilità degli studenti e offriamo a quelli del terzo anno in tutta Europa una gamma di promozioni esclusive, tra cui sconti generosi e opzioni di bagaglio gratuito - ha dichiarato Jade Kirwan, head of comms della compagnia aerea -. Ryanair continua a crescere e investire in Europa e siamo lieti di supportare il programma di punta dell'UE, l’Erasmus, e le incredibili opportunità offerte ai suoi studenti membri". [post_title] => Ryanair rinnova anche quest'anno l'intesa con Erasmus Student Network [post_date] => 2024-11-21T09:40:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732182029000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479450 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida "E-SPAnsiva", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. "L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA". La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini. [caption id="attachment_479453" align="alignright" width="208"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption] "Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea. Il lavoro dietro "E-SPAnsiva" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. "Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico" conclude Dallarda. Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, "E-SPAnsiva" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere. Un'opera che non si ferma qui: "Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness. [post_title] => Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane [post_date] => 2024-11-21T09:35:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181756000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le crociere a tema ancora una volta protagoniste della stagione invernale firmata Star Clippers. A partire dal prossimo gennaio, per il terzo anno di fila i tre velieri della flotta divisi tra Caraibi e Costa Rica ospiteranno a bordo le lezioni di insegnanti professionisti di diverse discipline. Partendo dal grande classico della compagnia, le crociere yoga, la programmazione Star Clippers introduce quest’anno esperienze quali il laboratorio di fotografia insieme a Danielle Desnoyers a bordo di Star Flyer per la partenza dell’11 gennaio da St.Maarten, e quelli di Marcy Clark e Kori Burkholder, rispettivamente self-expression & public speaking coach e professional life & career coach, ospiti a bordo per la partenza dell’8 febbraio. “Riscontriamo sempre di più nei nostri clienti l’esigenza di trasformare il viaggio in un’occasione di apprendimento e arricchimento personale – spiega Birgit Gfölner, Sales Manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana –: oltre alle ricercatissime destinazioni dei nostri itinerari, gli ospiti delle nostre crociere cercano qualcosa di più: vivere il tempo trascorso a bordo come un viaggio alla scoperta di sé stessi”. In linea con questa filosofia anche la partenza a tema salute e benessere dell’8 febbraio a bordo di Star Clipper da Puerto Caldera in Costa Rica, quando il quattro alberi ospiterà la dottoressa Heather Engelbert, fisioterapista con 25 anni di esperienza. Anche per il 2025 Star Clippers premia inoltre chi gioca d’anticipo: per quanti prenotano entro il 31 gennaio, infatti, è previsto uno sconto del 10% o del 20% per le crociere nel Mediterraneo, tra le coste di Sud Italia, Corsica, costa Azzurra, Montenegro e Croazia per la prossima stagione primavera-estate 2025. Gli sconti early booking saranno applicati anche alle cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza, la grande novità della prossima estate. “Si tratta di tre partenze da sette notti e di una minicrociera da quattro notti tra Corsica, Liguria e costa Azzurra a partire da settembre 2025 - aggiunge Birgit Gfölner -, mentre la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nord-Ovest”. Per l’inverno 2025-26, invece, che vedrà la grande novità dell’home port di Grenada per il veliero Star Clipper, il termine per accedere all’Ebg è il prossimo 30 aprile. [post_title] => Crociere a tema protagoniste dell'inverno Star Clippers [post_date] => 2024-11-21T09:32:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181558000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo 22 novembre e fino all’8 dicembre la Playa de Las Américas di Tenerife sarà al centro dell'evento top per il surf, lo Spring Surfest Las Américas Pro 2024. Il festival, che unisce sport, cultura, attivismo sociale e protezione ambientale, è riconosciuto come uno dei migliori eventi in Europa e quest’anno durerà 17 giorni, la sua edizione più lunga finora. Ospiterà quattro competizioni ufficiali e vedrà la partecipazione di oltre 300 surfisti provenienti dalle Canarie, dalla penisola e dall’Europa. Aprirà la competizione dal 22 al 28 novembre Las Américas Surf Pro Eurocup, che proclamerà il campione e la campionessa d’Europa di surf. Inoltre, sarà l’ultima prova del Circuito Nazionale di Surfing Open e proclamerà i campioni della Liga SurfingES e della Liga Iberdrola. Organizzato dalla Federazione Europea, dalla Federazione Canaria e dalla Federazione Spagnola di Surfing, l’evento vedrà la partecipazione di oltre 150 sportivi di età compresa tra i 15 e i 35 anni. La manifestazione continuerà con il Campionato Junior Las Américas Pro, in cui si sfideranno i migliori surfisti nazionali nelle categorie under 16 e under 18. E’ una prova ufficiale, valida per il circuito nazionale e locale, che si terrà dal 29 novembre al 1 dicembre e sarà organizzata dalla Federazione Canaria e dalla Federazione Spagnola di Surfing. Dal 2 al 6 dicembre avrà luogo la terza edizione di Las Américas Pro Euromaster Open of Surfing; in contemporanea si disputerà il Campionato di Spagna Master, in cui verranno proclamati campioni lo spagnolo e la spagnola meglio classificati nell’Euromaster. Parteciperanno sportivi over 40, e l’evento sarà organizzato dalle Federazioni Europea, Spagnola e Canaria di Surf. Per il terzo anno consecutivo, i più piccoli avranno il compito di concludere il festival: dal 4 all’8 dicembre si terrà una nuova edizione dell’Eurokids, un campionato che riunirà i migliori talenti nazionali ed europei, che gareggeranno nelle categorie under 10, under 12 e under 14, con in palio il titolo europeo di categoria. [post_title] => Spagna: appuntamento a Tenerife con i campioni europei del surf [post_date] => 2024-11-21T09:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732180531000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479400 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescerà del 10% il network di WestJet per la prossima estate, con un aumento del 12% della capacità di posti a livello domestico. La compagnia canadese aprirà 11 nuove rotte, incluso il ripristino di due destinazioni nazionali e l'aggiunta di tre nuove città transfrontaliere. Le destinazioni canadesi che ritornano sono Sudbury, Ontario, e Sydney, Nuova Scozia - servite l'ultima volta rispettivamente nell'ottobre 2018 e nel novembre 2022 - mentre le aggiunte statunitensi comprendono Anchorage, Alaska; Raleigh-Durham, Carolina del Nord; e Salt Lake City, Utah. L'espansione è sostenuta dall'ingresso in flotta di nove Boeing 737-8 in leasing: “L'aggiornamento e la ristrutturazione delle cabine interne di tutti questi aeromobili saranno prioritari nell'ambito degli attuali piani di riconfigurazione della flotta della compagnia aerea, per garantire agli ospiti un'esperienza coerente in tutte le sue operazioni il prima possibile”, sottolinea una nota del vettore. Il network domestico raggiungerà così i 41 aeroporti, con oltre 3.000 partenze settimanali. Sul fronte internazionale la crescita si attesta ad un +11%, per un totale di 29 scali statunitensi serviti e oltre 900 partenze settimanali. Il mercato transatlantico vedrà il lancio di una nuova rotta tra St. John's, capitale di Terranova e Labrador, e Parigi Charles de Gaulle, oltre alla ripresa dei voli tra Halifax e Parigi e tra St. John's e Dublino. Inoltre, il servizio tra Halifax ed Edimburgo e Dublino verrà anticipato di un mese rispetto al 2024, mentre i voli tra St. John's e Londra Gatwick passeranno da 3 a 4 volte a settimana. [post_title] => WestJet incrementa del 10% la capacità per l'estate 2025 [post_date] => 2024-11-21T09:00:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732179641000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways sta andando verso il profitto per l'intero anno ed è in buona forma finanziaria per il progetto di unione con Lufthansa che può produrre sinergie significative, ha detto il presidente del vettore italiano Antonino Turicchi in un'intervista al Messaggero. La scorsa settimana Lufthansa ha dichiarato di aver presentato alla Commissione europea un pacchetto di misure correttive necessarie per ottenere l'approvazione dell'antitrust dell'Unione Europea per acquisire una partecipazione di minoranza in Ita, di proprietà statale, avvicinandosi così alla chiusura dell'accordo. Utile Turicchi ha dichiarato al quotidiano che l'utile prima degli interessi e delle imposte della compagnia si è attestato a 40 milioni di euro (42,36 milioni di dollari) alla fine di ottobre e che chiuderà l'anno in positivo, e che dispone di riserve di cassa per oltre 550 milioni di euro. «Abbiamo dimostrato con i fatti di essere un'azienda competitiva e redditizia», ha detto Turicchi. Il guadagno prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (Ebitda) si è attestato a 309 milioni di euro alla fine di ottobre, ha detto Turicchi, con un aumento di 213 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ha stimato sinergie dal legame con Lufthansa per 300-400 milioni di euro fino al 2027, e ha detto che l'azienda potrebbe aumentare la sua forza lavoro nel 2025 se le tendenze del mercato rimarranno positive, come si aspettava. [post_title] => Turicchi: «I conti di Ita sono positivi. Abbiamo lavorato bene» [post_date] => 2024-11-20T11:49:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732103361000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia aggiunge Roma Fiumicino alle destinazioni servite da Lamezia Terme: la nuova rotta, che sarà operativa dal 15 dicembre, sarà servita da quattro voli giornalieri pensati per garantire la massima flessibilità a chi viaggia. “Collegare Lamezia Terme a Roma è motivo di grande soddisfazione, non solo per l’importanza strategica di questa rotta, ma anche per il legame personale con la Calabria, una terra dalle straordinarie potenzialità - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato della compagnia aerea -. Questa iniziativa si inserisce nella visione di Aeroitalia di diventare il punto di riferimento per il trasporto domestico aereo italiano, garantendo le connessioni tra le diverse regioni del Paese e valorizzando ogni territorio servito. [post_title] => Aeroitalia collegherà Lamezia a Roma con 4 voli giornalieri, dal 15 dicembre [post_date] => 2024-11-20T10:10:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732097424000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "el al mantiene la rotta e chiude il terzo trimestre con un utile di 187 mln di dollari" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":150,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2819,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"El Al archivia il terzo trimestre 2024 con un utile netto di 187 milioni di dollari, 3,6 volte superiore ai 52 milioni di dollari del corrispondente trimestre del 2023.\r

\r

Il risultato segue la scia dei primi due trimestri dell'anno, quando la compagnia israeliana aveva già centrato profitti rispettivamente per 81 milioni di dollari e 147 milioni di dollari.\r

\r

Anche i ricavi hanno raggiunto nuovi massimi: nel terzo trimestre di quest'anno, le entrate sono state pari a 1 miliardo di dollari, il 20% in più rispetto al trimestre precedente e il 47% in più rispetto al 2023. \r

\r

“El Al sta operando in condizioni di emergenza da oltre un anno, con l'obiettivo di garantire che i cieli tra Israele e il mondo rimangano aperti - ha commentato il ceo del vettore, Dina Ben Tal Ganancia -. Questo è fondamentale per il proseguimento delle attività commerciali e diplomatiche nel Paese. L'aviazione è un'arteria principale della vita in Israele, e mentre le altre compagnie aeree straniere devono ancora riprendere le operazioni, il mercato continuerà a incontrare sfide e la domanda di passeggeri non si stabilizzerà”","post_title":"El Al mantiene la rotta e chiude il terzo trimestre con un utile di 187 mln di dollari","post_date":"2024-11-21T11:58:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732190334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il direttore generale della Iata, Willie Walsh, è intervenuto alla conferenza promossa a Roma dall’organizzazione del trasporto aereo mondiale, rivolgendo l’invito all’Europa ad agire concretamente per concorrere alla riduzione della CO2 e reclamando più fatti e meno teorie.\r

\r

\r

Walsh ha espresso il punto di vista critico sulla ipotesi di introdurre i Saf, carburanti per l’aviazione sostenibile, lamentando che non andrebbe nella direzione auspicata e aggiungerebbe un costo annuale di 174 miliardi di dollari per un settore che fa 30 miliardi di profitti netti. Con il risultato - ha spiegato Walsh - che i costi per coprire l’ingente spesa ricadrebbe tutto sui consumatori.\r

\r

Walsh ha spiegato che “se, al contrario, si realizzasse il Single European Sky, il cielo unico europeo, ci sarebbe una riduzione immediata delle emissioni di Co2 del 10% senza alcun costo aggiuntivo”, sottolineando che le tecnologie e gli aeromobili adatti allo scopo ci sono. Iata sostiene pertanto l’adozione del cielo unico europeo, che comporterebbe riduzione dei tempi di volo, dei consumi e delle emissioni di CO2, con benefici all’ambiente e per i passeggeri che vedrebbero calare le tariffe aeree.\r

\r

\r

","post_title":"Walsh (Iata): bisogna realizzare il cielo unico europeo","post_date":"2024-11-21T10:33:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732185218000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha rinnovato, per l'ottavo anno, la partnership con Erasmus Student Network: in base all'intesa, gli studenti Erasmus possono usufruire di una piattaforma di prenotazione Esn dedicata sul sito web della low cost, dove riceveranno uno sconto del 10% su quattro voli di sola andata (o 2 viaggi di andata e ritorno) e un bagaglio da stiva gratuito da 20 kg con ogni volo prenotato.\r

\r

Dal 2017, gli studenti Esn hanno beneficiato di questa partnership che ha registrato oltre 800.000 prenotazioni fino ad oggi. Gli studenti possono ora prenotare i loro voli Ryanair per oltre 235 destinazioni.\r

\r

\"Con questa partnership promuoviamo la mobilità degli studenti e offriamo a quelli del terzo anno in tutta Europa una gamma di promozioni esclusive, tra cui sconti generosi e opzioni di bagaglio gratuito - ha dichiarato Jade Kirwan, head of comms della compagnia aerea -. Ryanair continua a crescere e investire in Europa e siamo lieti di supportare il programma di punta dell'UE, l’Erasmus, e le incredibili opportunità offerte ai suoi studenti membri\".","post_title":"Ryanair rinnova anche quest'anno l'intesa con Erasmus Student Network","post_date":"2024-11-21T09:40:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732182029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida \"E-SPAnsiva\", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.\r

\r

\"L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA\".\r

\r

La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini.\r

\r

[caption id=\"attachment_479453\" align=\"alignright\" width=\"208\"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption]\r

\r

\"Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere\" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. \r

E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea.\r

\r

Il lavoro dietro \"E-SPAnsiva\" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. \"Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico\" conclude Dallarda.\r

\r

Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, \"E-SPAnsiva\" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere.\r

\r

Un'opera che non si ferma qui: \"Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini\" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness.","post_title":"Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane","post_date":"2024-11-21T09:35:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["benessere","spa"],"post_tag_name":["benessere","spa"]},"sort":[1732181756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le crociere a tema ancora una volta protagoniste della stagione invernale firmata Star Clippers. A partire dal prossimo gennaio, per il terzo anno di fila i tre velieri della flotta divisi tra Caraibi e Costa Rica ospiteranno a bordo le lezioni di insegnanti professionisti di diverse discipline. Partendo dal grande classico della compagnia, le crociere yoga, la programmazione Star Clippers introduce quest’anno esperienze quali il laboratorio di fotografia insieme a Danielle Desnoyers a bordo di Star Flyer per la partenza dell’11 gennaio da St.Maarten, e quelli di Marcy Clark e Kori Burkholder, rispettivamente self-expression & public speaking coach e professional life & career coach, ospiti a bordo per la partenza dell’8 febbraio.\r

\r

“Riscontriamo sempre di più nei nostri clienti l’esigenza di trasformare il viaggio in un’occasione di apprendimento e arricchimento personale – spiega Birgit Gfölner, Sales Manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana –: oltre alle ricercatissime destinazioni dei nostri itinerari, gli ospiti delle nostre crociere cercano qualcosa di più: vivere il tempo trascorso a bordo come un viaggio alla scoperta di sé stessi”. In linea con questa filosofia anche la partenza a tema salute e benessere dell’8 febbraio a bordo di Star Clipper da Puerto Caldera in Costa Rica, quando il quattro alberi ospiterà la dottoressa Heather Engelbert, fisioterapista con 25 anni di esperienza.\r

\r

Anche per il 2025 Star Clippers premia inoltre chi gioca d’anticipo: per quanti prenotano entro il 31 gennaio, infatti, è previsto uno sconto del 10% o del 20% per le crociere nel Mediterraneo, tra le coste di Sud Italia, Corsica, costa Azzurra, Montenegro e Croazia per la prossima stagione primavera-estate 2025. Gli sconti early booking saranno applicati anche alle cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza, la grande novità della prossima estate. “Si tratta di tre partenze da sette notti e di una minicrociera da quattro notti tra Corsica, Liguria e costa Azzurra a partire da settembre 2025 - aggiunge Birgit Gfölner -, mentre la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nord-Ovest”. Per l’inverno 2025-26, invece, che vedrà la grande novità dell’home port di Grenada per il veliero Star Clipper, il termine per accedere all’Ebg è il prossimo 30 aprile.","post_title":"Crociere a tema protagoniste dell'inverno Star Clippers","post_date":"2024-11-21T09:32:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732181558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 22 novembre e fino all’8 dicembre la Playa de Las Américas di Tenerife sarà al centro dell'evento top per il surf, lo Spring Surfest Las Américas Pro 2024.\r

Il festival, che unisce sport, cultura, attivismo sociale e protezione ambientale, è riconosciuto come uno dei migliori eventi in Europa e quest’anno durerà 17 giorni, la sua edizione più lunga finora. Ospiterà quattro competizioni ufficiali e vedrà la partecipazione di oltre 300 surfisti provenienti dalle Canarie, dalla penisola e dall’Europa.\r

\r

Aprirà la competizione dal 22 al 28 novembre Las Américas Surf Pro Eurocup, che proclamerà il campione e la campionessa d’Europa di surf. Inoltre, sarà l’ultima prova del Circuito Nazionale di Surfing Open e proclamerà i campioni della Liga SurfingES e della Liga Iberdrola. Organizzato dalla Federazione Europea, dalla Federazione Canaria e dalla Federazione Spagnola di Surfing, l’evento vedrà la partecipazione di oltre 150 sportivi di età compresa tra i 15 e i 35 anni.\r

\r

La manifestazione continuerà con il Campionato Junior Las Américas Pro, in cui si sfideranno i migliori surfisti nazionali nelle categorie under 16 e under 18. E’ una prova ufficiale, valida per il circuito nazionale e locale, che si terrà dal 29 novembre al 1 dicembre e sarà organizzata dalla Federazione Canaria e dalla Federazione Spagnola di Surfing.\r

\r

Dal 2 al 6 dicembre avrà luogo la terza edizione di Las Américas Pro Euromaster Open of Surfing; in contemporanea si disputerà il Campionato di Spagna Master, in cui verranno proclamati campioni lo spagnolo e la spagnola meglio classificati nell’Euromaster. Parteciperanno sportivi over 40, e l’evento sarà organizzato dalle Federazioni Europea, Spagnola e Canaria di Surf.\r

\r

Per il terzo anno consecutivo, i più piccoli avranno il compito di concludere il festival: dal 4 all’8 dicembre si terrà una nuova edizione dell’Eurokids, un campionato che riunirà i migliori talenti nazionali ed europei, che gareggeranno nelle categorie under 10, under 12 e under 14, con in palio il titolo europeo di categoria.","post_title":"Spagna: appuntamento a Tenerife con i campioni europei del surf","post_date":"2024-11-21T09:15:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732180531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescerà del 10% il network di WestJet per la prossima estate, con un aumento del 12% della capacità di posti a livello domestico.\r

\r

La compagnia canadese aprirà 11 nuove rotte, incluso il ripristino di due destinazioni nazionali e l'aggiunta di tre nuove città transfrontaliere. Le destinazioni canadesi che ritornano sono Sudbury, Ontario, e Sydney, Nuova Scozia - servite l'ultima volta rispettivamente nell'ottobre 2018 e nel novembre 2022 - mentre le aggiunte statunitensi comprendono Anchorage, Alaska; Raleigh-Durham, Carolina del Nord; e Salt Lake City, Utah.\r

\r

L'espansione è sostenuta dall'ingresso in flotta di nove Boeing 737-8 in leasing: “L'aggiornamento e la ristrutturazione delle cabine interne di tutti questi aeromobili saranno prioritari nell'ambito degli attuali piani di riconfigurazione della flotta della compagnia aerea, per garantire agli ospiti un'esperienza coerente in tutte le sue operazioni il prima possibile”, sottolinea una nota del vettore.\r

\r

Il network domestico raggiungerà così i 41 aeroporti, con oltre 3.000 partenze settimanali. Sul fronte internazionale la crescita si attesta ad un +11%, per un totale di 29 scali statunitensi serviti e oltre 900 partenze settimanali. \r

\r

Il mercato transatlantico vedrà il lancio di una nuova rotta tra St. John's, capitale di Terranova e Labrador, e Parigi Charles de Gaulle, oltre alla ripresa dei voli tra Halifax e Parigi e tra St. John's e Dublino. Inoltre, il servizio tra Halifax ed Edimburgo e Dublino verrà anticipato di un mese rispetto al 2024, mentre i voli tra St. John's e Londra Gatwick passeranno da 3 a 4 volte a settimana.","post_title":"WestJet incrementa del 10% la capacità per l'estate 2025","post_date":"2024-11-21T09:00:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732179641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways sta andando verso il profitto per l'intero anno ed è in buona forma finanziaria per il progetto di unione con Lufthansa che può produrre sinergie significative, ha detto il presidente del vettore italiano Antonino Turicchi in un'intervista al Messaggero.\r

\r

La scorsa settimana Lufthansa ha dichiarato di aver presentato alla Commissione europea un pacchetto di misure correttive necessarie per ottenere l'approvazione dell'antitrust dell'Unione Europea per acquisire una partecipazione di minoranza in Ita, di proprietà statale, avvicinandosi così alla chiusura dell'accordo.\r

Utile\r

Turicchi ha dichiarato al quotidiano che l'utile prima degli interessi e delle imposte della compagnia si è attestato a 40 milioni di euro (42,36 milioni di dollari) alla fine di ottobre e che chiuderà l'anno in positivo, e che dispone di riserve di cassa per oltre 550 milioni di euro. «Abbiamo dimostrato con i fatti di essere un'azienda competitiva e redditizia», ha detto Turicchi.\r

Il guadagno prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (Ebitda) si è attestato a 309 milioni di euro alla fine di ottobre, ha detto Turicchi, con un aumento di 213 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

Ha stimato sinergie dal legame con Lufthansa per 300-400 milioni di euro fino al 2027, e ha detto che l'azienda potrebbe aumentare la sua forza lavoro nel 2025 se le tendenze del mercato rimarranno positive, come si aspettava.\r

\r

","post_title":"Turicchi: «I conti di Ita sono positivi. Abbiamo lavorato bene»","post_date":"2024-11-20T11:49:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732103361000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia aggiunge Roma Fiumicino alle destinazioni servite da Lamezia Terme: la nuova rotta, che sarà operativa dal 15 dicembre, sarà servita da quattro voli giornalieri pensati per garantire la massima flessibilità a chi viaggia.\r

\r

“Collegare Lamezia Terme a Roma è motivo di grande soddisfazione, non solo per l’importanza strategica di questa rotta, ma anche per il legame personale con la Calabria, una terra dalle straordinarie potenzialità - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato della compagnia aerea -. Questa iniziativa si inserisce nella visione di Aeroitalia di diventare il punto di riferimento per il trasporto domestico aereo italiano, garantendo le connessioni tra le diverse regioni del Paese e valorizzando ogni territorio servito.","post_title":"Aeroitalia collegherà Lamezia a Roma con 4 voli giornalieri, dal 15 dicembre","post_date":"2024-11-20T10:10:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732097424000]}]}}