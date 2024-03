EasyJet trasloca al Terminal 1 di Roma Fiumicino da domenica, 31 marzo EasyJet trasloca al Terminal 1 di Roma Fiumicino: da domenica 31 marzo le operazioni della compagnia aerea da e per lo scalo non verranno quindi più effettuate al Terminal 3 bensì al T1. Con l’avvio della stagione estiva, i passeggeri del vettore potranno quindi fruire di uno spazio interamente rinnovato e un’infrastruttura all’avanguardia per vivere in maniera ancora più confortevole il piacere del viaggio. Inoltre, grazie al trasferimento al nuovo terminal, gli spazi dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli godranno di maggiore visibilità, garantendo ai viaggiatori di easyJet la più efficiente esperienza di volo. Tutte le informazioni sul trasferimento delle operazioni di easyJet al Terminal 1 di Fiumicino – da cui nella prossima stagione sarà possibile raggiungere le città di Basilea, Berlino, Bristol, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Manchester, Nantes, Nizza e Parigi Orly – saranno fornite ai passeggeri attraverso i principali canali della compagnia. Condividi

