EasyJet rimuove una fila di posti sugli A319 per ridurre il numero minimo di assistenti di volo

EasyJet si appresta a ridurre il numero di posti disponibili su alcuni aeromobili così da ridurre anche il numero di assistenti di volo necessari per ogni volo.

Secondo quanto riportato dal Guardian, la compagnia aerea prevede di rimuovere la disponibilità dell’ultima fila di poltrone sugli Airbus A319 operativi nel Regno Unito, i cui posti passerebbero così da 156 a 150, limitando a tre il numero di membri dell’equipaggio richiesti, al posto di quattro. Le compagnie aeree sono infatti tenute per legge a garantire la presenta di un membro dell’equipaggio di cabina ogni 50 posti.

Aeroporti e compagnie aeree stanno cercando di assumere migliaia di persone per far fronte a quello che si prevede sarà un boom di traffico durante le prossime vacanze estive, grazie al fatto che molte destinazioni internazionali hanno riaperto i propri confini ai turisti.

Johan Lundgren, ceo di easyJet, aveva già anticipato come la compagnia si aspetti di raggiungere durante l’estate livelli di traffico vicini a quelli del 2019 nonostante i recenti problemi con l’ottenimento delle autorizzazioni di sicurezza per le nuove assunzioni. “Quest’estate opereremo la nostra flotta di A319 del Regno Unito con un massimo di 150 passeggeri a bordo e tre membri dell’equipaggio, in linea con i regolamenti Caa” si legge in una nota del vettore -. Un’iniziativa che ci garantirà anche maggiore flessibilità nelle operazioni estive, per le quali stimiamo di raggiungere i livelli di traffico 2019″.