EasyJet: poker di nuove rotte nell’estate italiana da Milano, Napoli e Bari EasyJet amplia il network italiano per l’estate con quattro nuovi collegamenti internazionali. Tra le novità spicca il debutto nell’operativo della compagnia dell’aeroporto cretese di Sitia, affacciato sulla costa nord-orientale dell’isola, che, rispettivamente dal 24 e dal 29 giugno, potrà essere raggiunto con voli diretti sia da Napoli sia da Milano Malpensa. Nel dettaglio, l’isola sarà collegata con il capoluogo campano con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì, e con l’aeroporto milanese con un volo settimanale, ogni sabato. Aumento significativo quindi della capacità di easyJet su Creta, che, per la prima volta, vedrà decollare e atterrare i voli internazionali della compagnia su tutti e tre i suoi aeroporti. Con l’arrivo della summer, infatti, da Malpensa si potrà volare verso gli aeroporti di La Canea, Heraklion e Sitia, con gli ultimi due aeroporti raggiungibili in una manciata di ore anche dall’aeroporto di Napoli. Altra novità in arrivo per i passeggeri lombardi è il collegamento tra Milano Malpensa e Gran Canaria, che decollerà il prossimo 31 marzo: la destinazione, già collegata anche con l’aeroporto internazionale di Napoli dallo scorso anno, sarà servita da un volo settimanale, ogni domenica. Infine, dal 4 maggio, decollerà un nuovo collegamento da Bari verso Ginevra, operativo fino a tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Le novità del network vengono svelate mentre è in corso, fino alla mezzanotte del 5 febbraio, una promozione che prevede l’offerta di 300.000 posti sui voli da e per l’Italia a prezzi scontati del 20%, per viaggiare tra il 22 gennaio e il 30 novembre, lasciandosi ispirare dalle oltre 220 destinazioni del network easyJet raggiungibili dall’Italia. Condividi

