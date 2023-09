EasyJet: poker di nuove rotte dall’Italia. Debutto anche su Comiso EasyJet rilancia sul mercato Italia con l’introduzione di quattro nuove rotte, di cui due domestiche e due internazionali. In primis, la compagnia sbarca all’aeroporto di Comiso-Ragusa, che sarà collegata con le basi di Milano Malpensa e Napoli, rispettivamente a partire da novembre e dalla prossima estate. Da marzo 2024, easyJet collegherà Roma Fiumicino alle città scozzesi di Glasgow e Edimburgo. La nuova rotta da Milano Malpensa a Comiso-Ragusa sarà operata durante tutto l’anno a partire dal 24 novembre 2023: inizialmente i voli settimanali nell’operativo invernale saranno due, ogni lunedì e venerdì. Nell’ottica di supportare ancora di più la possibilità di viaggiare tra la Sicilia e l’Italia continentale il vettore introdurrà anche il nuovo collegamento tra Napoli e Comiso-Ragusa, operativo dall’estate 2024. La Roma Fiumicino–Glasgow sarà operativa con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica, a partire dal 7 marzo 2024; dal 10 marzo, Edimburgo accoglierà i viaggiatori provenienti da Roma con due voli settimanali, il venerdì e la domenica. Con questo nuovo collegamento si amplia ulteriormente il portafoglio di città italiane da cui è possibile raggiungere la capitale scozzese con un volo diretto, che già comprende Milano, Napoli, Venezia e Catania. I nuovi collegamenti sono già in vendita da oggi attraverso tutti i canali distributivi della compagnia aerea. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa alza il sipario sul nuovo brand di Eurowings Discover che da oggi diventa Discover Airlines. Come anticipato nei giorni scorsi, il vettore nato durante la pandemia e che da luglio 2021 opera negli hub di Francoforte e Monaco come compagnia aerea leisure di alta qualità, entra in una nuova fase. La nuova filosofia del vettore viene spiegata dalla home page del sito: «Al centro del marchio Discover Airlines c'è la gioia del viaggio e la scoperta e riscoperta di luoghi, esperienze e momenti meravigliosi. Non è solo il nome della nostra compagnia aerea a cambiare, ma il nostro intero look. Il nuovo design contemporaneo, fresco e tuttavia sofisticato trasmette proprio questa sensazione e si ispira a una visione dell’orizzonte. Più nello specifico, dalle diverse linee e sfumature di colore che emergono quando l'azzurro del cielo incontra il paesaggio. Questi "skyline" sono l'elemento di design più importante del nostro marchio e nascono da varie tonalità di blu e da un giallo solare. Il logo Discover in lettere minuscole seguito da un punto rimarrà il nostro marchio denominativo. Questo è stato un elemento fondamentale dell'identità del nostro brand sin dall'inizio e ha mantenuto a lungo un valore di riconoscimento. Ora vi viene aggiunta la parola “Airlines”. I velivoli dipinti con la nuova livrea «solcheranno i cieli a partire dalla prima settimana di settembre. In quel momento atterrerà a Francoforte il primo Airbus A320 con il nuovo design. Nei mesi successivi la nostra flotta continuerà a prendere forma e ad assumere anche nuovi colori (...) Nonostante il carattere distintivo del nuovo design, il nostro legame con il marchio principale Lufthansa è sottilmente indicato da elementi come il blu scuro e il marchio denominativo nel carattere Lufthansa». [post_title] => Discover Airlines fa il suo debutto nei cieli: cambiano marchio e livrea [post_date] => 2023-09-05T14:33:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693924396000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet rilancia sul mercato Italia con l'introduzione di quattro nuove rotte, di cui due domestiche e due internazionali. In primis, la compagnia sbarca all'aeroporto di Comiso-Ragusa, che sarà collegata con le basi di Milano Malpensa e Napoli, rispettivamente a partire da novembre e dalla prossima estate. Da marzo 2024, easyJet collegherà Roma Fiumicino alle città scozzesi di Glasgow e Edimburgo. La nuova rotta da Milano Malpensa a Comiso-Ragusa sarà operata durante tutto l’anno a partire dal 24 novembre 2023: inizialmente i voli settimanali nell'operativo invernale saranno due, ogni lunedì e venerdì. Nell’ottica di supportare ancora di più la possibilità di viaggiare tra la Sicilia e l’Italia continentale il vettore introdurrà anche il nuovo collegamento tra Napoli e Comiso-Ragusa, operativo dall’estate 2024. La Roma Fiumicino-Glasgow sarà operativa con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica, a partire dal 7 marzo 2024; dal 10 marzo, Edimburgo accoglierà i viaggiatori provenienti da Roma con due voli settimanali, il venerdì e la domenica. Con questo nuovo collegamento si amplia ulteriormente il portafoglio di città italiane da cui è possibile raggiungere la capitale scozzese con un volo diretto, che già comprende Milano, Napoli, Venezia e Catania. I nuovi collegamenti sono già in vendita da oggi attraverso tutti i canali distributivi della compagnia aerea. [post_title] => EasyJet: poker di nuove rotte dall'Italia. Debutto anche su Comiso [post_date] => 2023-09-05T12:29:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693916969000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451601" align="alignleft" width="300"] La Msc Virtuosa[/caption] Nuovi porti di scalo per due dei tre itinerari in Medio Oriente in vista della stagione invernale 2023-24 di Msc Crociere. Nel dettaglio, la Virtuosa effettuerà ben 17 rotazioni di sette notti nel golfo Arabico, aggiungendo la tappa di Manama in Bahrain. L’itinerario prevede poi scali a Doha, Abu Dhabi e all’isola di Sir Bani Yas, sempre negli Emirati, nonché a Dubai. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra tre differenti porti d'imbarco: Dubai, Doha e Abu Dhabi. L’imbarco a Doha la domenica permetterà peraltro di trascorrere più tempo nella città grazie a un overnight. La Virtuosa fungerà anche da nave da crociera per alloggiare gli appassionati di Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, in programma dal 24 al 26 novembre. La Opera torna nella regione dopo il successo della passata stagione con 22 partenze e viaggi di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Khasab in Oman o Fujairah negli Emirati Arabi, la capitale omanita Muscat e poi ritorno a Dubai. Il programma fly&vruise di Msc per l'inverno 2023-24 propone la possibilità di raggiungere la regione del Golfo con voli non stop sia a Dubai con Emirates, sia a Doha con Qatar Airways da Roma e Milano, con possibilità di bretella dalle altre città italiane. Saranno ben 20, infine, le partenze della Orchestra, che proporrà un itinerario alla scoperta delle antiche civiltà del mondo con la possibilità di imbarco sia da Safaga, in Egitto, sia da Sokhna Port o da Gedda in Arabia Saudita. A impreziosire l’itinerario anche la nuova tappa a Sharm El – Sheik, da cui sarà possibile imbarcarsi con la formula solo crociera. Da Safaga sarà inoltre possibile dirigersi a Luxor, mentre da Sokhna Port sarà raggiungibile Il Cairo e da Aqaba, Petra. Il programma fly&cruise per le crociere della Orchestra sul mar Rosso offrirà voli di andata e ritorno per tutta la stagione e sarà disponibile dall’Italia con partenza da Milano e Roma con possibilità di avvicinamento da altre città italiane. “Anche per la prossima stagione abbiamo deciso di posizionare in medio oriente ben tre navi - racconta il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Le mete e le esperienze di viaggio che abbiamo deciso di offrire per la prossima stagione invernale sono davvero entusiasmanti: nuovi scali e nuove città da scoprire con itinerari che si snodano tra le bellezze di tutto il Medio Oriente. La Virtuosa e la Opera viaggeranno tra le diversità e le bellezze degli Emirati Arabi e dell’Oman, con la nuova tappa di Manama in Bahrain. La Orchestra opererà in mar Rosso e accompagnerà gli ospiti alla scoperta di terre intrise di storia millenaria tra Arabia Saudita, Giordania e Egitto, con l’aggiunta della nuova tappa di Sharm El – Sheik, sulla punta meridionale del Sinai”. [post_title] => Ancora tre navi in Medio Oriente per l'inverno Msc. Nuovi scali a Manama e Sharm [post_date] => 2023-09-05T12:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693915210000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si trova tra Canal San-Martin e Parc des Buttes Chaumont, a breve distanza dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est, l'indirizzo del debutto parigino del gruppo Numa. Si tratta di un hotel storico da 40 camere e 78 letti che aprirà le proprie porte nell’estate 2024, dopo il tradizionale adeguamento agli standard tecnologici della compagnia. "Siamo entusiasti del nostro ingresso nel mercato parigino e ben preparati a espandere il nostro portfolio sulle rive della Senna - sottolinea il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Nel lungo termine prevediamo di essere presenti in 12 città francesi. Stiamo esaminando attivamente opportunità in posizioni privilegiate a Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza”. [post_title] => Il gruppo Numa debutta a Parigi con un boutique hotel in centro città [post_date] => 2023-09-05T11:46:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693914370000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_334320" align="alignright" width="300"] flydubai vola su Napoli[/caption] Tariffe speciali con flydubai per raggiungere dall'Italia diverse mete di lungo raggio: Dubai, Maldive, Sri Lanka, Thailandia e Zanzibar. Una promozione valida per le prenotazioni effettuate entro il 25 settembre con partenza entro il 10 dicembre. «Con questa iniziativa flydubai vuole potenziare i collegamenti con l'hub di Dubai ed è entusiasta di offrire ai propri clienti l'opportunità di scoprire nuove affascinanti località, tra cui la nostra Dubai, oggi una meta ideale per tutto l'anno - afferma Jeyhun Efendi, senior vice president, commercial operations and e-commerce della compagnia aerea -. Accoglieremo con piacere a bordo i passeggeri italiani che sceglieranno di viaggiare con noi, in Business ed in Economy, per raggiungere le destinazioni più popolari, come le Maldive, la Tailandia e Zanzibar. Il network di Flydubai include oggi oltre 115 destinazioni in 53 Paesi, tra cui Africa, Asia centrale, Caucaso, Europa centrale e sudorientale, Ccg, Medio Oriente, e subcontinente indiano. La compagnia opera con una flotta di 79 Boeing 737; la Business Class offre ai passeggeri il massimo comfort, con poltrone reclinabili, menu di ispirazione internazionale e un’ampia scelta di film, giochi e programmi di intrattenimento per distrarsi durante il volo. [post_title] => Flydubai incentiva le partenze dall'Italia per l'autunno [post_date] => 2023-09-05T11:44:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693914294000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un pacchetto di tre giorni per assistere alle Preliminary Regattas della trentasettesima America’s Cup: Kkm Group inaugura la stagione 23/24 con una proposta dedicata all’evento sportivo per eccellenza, la cui origine risale al 1851. Le regate preliminari sono il primo appuntamento ufficiale dell’America’s Cup e si svolgeranno dal 14 al 17 settembre a Vilanova i la Geltrú, località turistica a 45 chilometri da Barcellona. Un vero e proprio must per schiere di tifosi e appassionati di tutte le età, in vista della coppa vera e propria a Barcellona nel 2024, che vedrà il team New Zealand impegnato a difendere la Vecchia Brocca conquistata nel 2021 ad Auckland con la vittoria su Luna Rossa. Gli ospiti di Kkm Group potranno assistere all’evento da una location privilegiata: uno yacht ormeggiato in prossimità del campo di gara, che permetterà di godere di una visuale chiara e completa del percorso. A bordo sono previsti catering, concierge e altri servizi di hospitality. Il pacchetto di viaggio, a partire da 800 euro, comprende anche i voli da Milano, due notti in hotel e i trasferimenti in loco. “Sul mondo della vela abbiamo grandi programmi per la prossima stagione - spiega il ceo di Kkm Group, Andrea Cani -. Per quanto concerne l’America’s Cup, oltre alla regata preliminare di Vilanova, saremo presenti a quella di Jeddah tra novembre e dicembre 2023 e poi avremo pacchetti speciali per tutti gli eventi del 2024. Guardiamo anche all’Italia: a ottobre seguiremo la cinquantacinquesima Barcolana con proposte differenziate per individuali, gruppi e incentive”. L’impegno dell'operatore nel mondo dello sport non si limita però solo alla vela: le proposte proseguiranno per tutto l’autunno fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il ventaglio di pacchetti speciali spazia dal calcio, con la possibilità di assistere alle gare di alcune squadre come Real Madrid, Barcellona, Tottenham e Chelsea previste a ottobre e novembre, al football americano, con offerte che includono le partite di Nfl in programma a Londra a ottobre. Focus, infine, sul basket, uno dei fiori all’occhiello della programmazione di Kkm Group, e in particolare sull’Nba Paris Game, l’annuale match di regular season del campionato americano giocato in Europa, che si disputerà il prossimo 11 gennaio 2024 alla Accor Arena di Parigi e che vedrà affrontarsi le franchigie dei Cleveland Cavs e Brooklyn Nets. Ogni pacchetto include volo a/r, hotel per due notti, biglietto di ingresso all’evento e varie experiences in città. “Queste proposte – conclude Cani – ci stanno regalando grandi soddisfazioni, soprattutto in virtù del fatto che tutta la parte relativa all’hospitality è gestita direttamente da noi: un aspetto che da un lato ci garantisce maggiore flessibilità in termini di marginalità e dall’altro ci permette di personalizzare i pacchetti in base alle richieste delle agenzie di viaggio”. [post_title] => La nuova stagione di Kkm Group parte con le Preliminary Regatta dell'America's Cup in Spagna [post_date] => 2023-09-05T09:55:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693907750000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia tutta nel segno dell'italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione "A sky full of Italy" e della brand campaign "Search Bar" di Ita Airways. Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri». La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la "search bar" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna. Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta». A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese. Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale. La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia "italianissima". Come raccontarlo?». Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone». [gallery ids="451549,451540,451550"] [post_title] => Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: "A sky full of Italy" [post_date] => 2023-09-04T14:56:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693839386000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451461 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto a Spalato il primo indirizzo Ac Hotels by Marriott croato. Situato ai piani alti della Westgate Tower, alta 135 metri e con una vista spettacolare sul mare Adriatico e sul paesaggio di Spalato, il nuovo albergo, progettato dall’architetto Otto Barić e dallo studio di interior designer Atellior Studio, con sede in Croazia, si presenta con un design moderno e una palette di colori caldi, arredato con materiali naturali come la quercia e l’ottone patinato. Le 214 camere dell'Ac Hotel by Marriott Split sono caratterizzate da un design minimalista, mentre la struttura è attraversata da un acquedotto romano di 1.700 anni, che rappresenta un contrasto tra il passato e il presente. L'hotel dispone inoltre di due ristoranti e bar: il Laureto Restaurant, che serve piatti della cucina mediterranea, e il Cumano Bar, che offre tra gli altri il caratteristico Ac Gin & Tonic e cocktail creativi. Altri servizi includono l'Ac Lounge, una palestra e la 178 Spa con piscina coperta, sauna e bagno turco. [post_title] => Il brand Ac Hotels by Mariott debutta in Croazia con un albergo da 214 camere a Spalato [post_date] => 2023-09-01T11:27:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693567673000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Situato in una posizione eccellente, a pochi passi dal porto, ha aperto in questi giorni le proprie porte il Canopy by Hilton Cannes, primo indirizzo del gruppo con sede in Virginia nella città francese. L'albergo riflette nel suo design lo stile chic della destinazione. L’hotel dispone di 129 camere e suite, oltre a 12 appartamenti, la maggior parte dei quali con vista sul porto vecchio, la Croisette e ie Isole Lérins. Le stanze inoltre sono arricchite da opere d'arte uniche realizzate da dodici giovani artisti di talento. Il Canopy by Hilton Cannes include inoltre una piscina riscaldata interna ed esterna con vista sul mare e un centro fitness accessibile tutti i giorni. Di prossima apertura, l’hotel offrirà anche una spa con cinque cabine, un hammam, un bagno e una sauna giapponesi. Al Marea Rooftop Ristorante & Cocktail Bar, concepito da Alexander Douglas Burger, originario della California e viaggiatore per passione, si potranno scoprire una varietà di piatti crudi o marinati. Il Café Crème è invece il nuovo ristorante californiano di Cannes al primo piano dell’hotel, aperto sette giorni su sette dalle 8 alle 17 con una cucina che unisce amici, famiglie, colleghi e viaggiatori singoli. A completare l'offerta lo spazio polifunzionale Canopy Central. [post_title] => Hilton fa il suo debutto a Cannes con il lifestyle brand Canopy [post_date] => 2023-09-01T10:03:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693562589000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "easyjet poker di nuove rotte dallitalia debutto anche su comiso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1906,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa alza il sipario sul nuovo brand di Eurowings Discover che da oggi diventa Discover Airlines. Come anticipato nei giorni scorsi, il vettore nato durante la pandemia e che da luglio 2021 opera negli hub di Francoforte e Monaco come compagnia aerea leisure di alta qualità, entra in una nuova fase. \r

\r

La nuova filosofia del vettore viene spiegata dalla home page del sito: «Al centro del marchio Discover Airlines c'è la gioia del viaggio e la scoperta e riscoperta di luoghi, esperienze e momenti meravigliosi. Non è solo il nome della nostra compagnia aerea a cambiare, ma il nostro intero look.\r

\r

Il nuovo design contemporaneo, fresco e tuttavia sofisticato trasmette proprio questa sensazione e si ispira a una visione dell’orizzonte. Più nello specifico, dalle diverse linee e sfumature di colore che emergono quando l'azzurro del cielo incontra il paesaggio. Questi \"skyline\" sono l'elemento di design più importante del nostro marchio e nascono da varie tonalità di blu e da un giallo solare. \r

\r

Il logo Discover in lettere minuscole seguito da un punto rimarrà il nostro marchio denominativo. Questo è stato un elemento fondamentale dell'identità del nostro brand sin dall'inizio e ha mantenuto a lungo un valore di riconoscimento. Ora vi viene aggiunta la parola “Airlines”. \r

\r

I velivoli dipinti con la nuova livrea «solcheranno i cieli a partire dalla prima settimana di settembre. In quel momento atterrerà a Francoforte il primo Airbus A320 con il nuovo design. Nei mesi successivi la nostra flotta continuerà a prendere forma e ad assumere anche nuovi colori (...) Nonostante il carattere distintivo del nuovo design, il nostro legame con il marchio principale Lufthansa è sottilmente indicato da elementi come il blu scuro e il marchio denominativo nel carattere Lufthansa».\r

\r

","post_title":"Discover Airlines fa il suo debutto nei cieli: cambiano marchio e livrea","post_date":"2023-09-05T14:33:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693924396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet rilancia sul mercato Italia con l'introduzione di quattro nuove rotte, di cui due domestiche e due internazionali. In primis, la compagnia sbarca all'aeroporto di Comiso-Ragusa, che sarà collegata con le basi di Milano Malpensa e Napoli, rispettivamente a partire da novembre e dalla prossima estate. \r

Da marzo 2024, easyJet collegherà Roma Fiumicino alle città scozzesi di Glasgow e Edimburgo.\r

La nuova rotta da Milano Malpensa a Comiso-Ragusa sarà operata durante tutto l’anno a partire dal 24 novembre 2023: inizialmente i voli settimanali nell'operativo invernale saranno due, ogni lunedì e venerdì. Nell’ottica di supportare ancora di più la possibilità di viaggiare tra la Sicilia e l’Italia continentale il vettore introdurrà anche il nuovo collegamento tra Napoli e Comiso-Ragusa, operativo dall’estate 2024.\r

La Roma Fiumicino-Glasgow sarà operativa con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica, a partire dal 7 marzo 2024; dal 10 marzo, Edimburgo accoglierà i viaggiatori provenienti da Roma con due voli settimanali, il venerdì e la domenica. Con questo nuovo collegamento si amplia ulteriormente il portafoglio di città italiane da cui è possibile raggiungere la capitale scozzese con un volo diretto, che già comprende Milano, Napoli, Venezia e Catania.\r

I nuovi collegamenti sono già in vendita da oggi attraverso tutti i canali distributivi della compagnia aerea. ","post_title":"EasyJet: poker di nuove rotte dall'Italia. Debutto anche su Comiso","post_date":"2023-09-05T12:29:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693916969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451601\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc Virtuosa[/caption]\r

\r

Nuovi porti di scalo per due dei tre itinerari in Medio Oriente in vista della stagione invernale 2023-24 di Msc Crociere. Nel dettaglio, la Virtuosa effettuerà ben 17 rotazioni di sette notti nel golfo Arabico, aggiungendo la tappa di Manama in Bahrain. L’itinerario prevede poi scali a Doha, Abu Dhabi e all’isola di Sir Bani Yas, sempre negli Emirati, nonché a Dubai. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra tre differenti porti d'imbarco: Dubai, Doha e Abu Dhabi. L’imbarco a Doha la domenica permetterà peraltro di trascorrere più tempo nella città grazie a un overnight. La Virtuosa fungerà anche da nave da crociera per alloggiare gli appassionati di Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, in programma dal 24 al 26 novembre.\r

\r

La Opera torna nella regione dopo il successo della passata stagione con 22 partenze e viaggi di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Khasab in Oman o Fujairah negli Emirati Arabi, la capitale omanita Muscat e poi ritorno a Dubai. Il programma fly&vruise di Msc per l'inverno 2023-24 propone la possibilità di raggiungere la regione del Golfo con voli non stop sia a Dubai con Emirates, sia a Doha con Qatar Airways da Roma e Milano, con possibilità di bretella dalle altre città italiane.\r

\r

Saranno ben 20, infine, le partenze della Orchestra, che proporrà un itinerario alla scoperta delle antiche civiltà del mondo con la possibilità di imbarco sia da Safaga, in Egitto, sia da Sokhna Port o da Gedda in Arabia Saudita. A impreziosire l’itinerario anche la nuova tappa a Sharm El – Sheik, da cui sarà possibile imbarcarsi con la formula solo crociera. Da Safaga sarà inoltre possibile dirigersi a Luxor, mentre da Sokhna Port sarà raggiungibile Il Cairo e da Aqaba, Petra. Il programma fly&cruise per le crociere della Orchestra sul mar Rosso offrirà voli di andata e ritorno per tutta la stagione e sarà disponibile dall’Italia con partenza da Milano e Roma con possibilità di avvicinamento da altre città italiane.\r

\r

“Anche per la prossima stagione abbiamo deciso di posizionare in medio oriente ben tre navi - racconta il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Le mete e le esperienze di viaggio che abbiamo deciso di offrire per la prossima stagione invernale sono davvero entusiasmanti: nuovi scali e nuove città da scoprire con itinerari che si snodano tra le bellezze di tutto il Medio Oriente. La Virtuosa e la Opera viaggeranno tra le diversità e le bellezze degli Emirati Arabi e dell’Oman, con la nuova tappa di Manama in Bahrain. La Orchestra opererà in mar Rosso e accompagnerà gli ospiti alla scoperta di terre intrise di storia millenaria tra Arabia Saudita, Giordania e Egitto, con l’aggiunta della nuova tappa di Sharm El – Sheik, sulla punta meridionale del Sinai”.","post_title":"Ancora tre navi in Medio Oriente per l'inverno Msc. Nuovi scali a Manama e Sharm","post_date":"2023-09-05T12:00:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693915210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si trova tra Canal San-Martin e Parc des Buttes Chaumont, a breve distanza dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est, l'indirizzo del debutto parigino del gruppo Numa. Si tratta di un hotel storico da 40 camere e 78 letti che aprirà le proprie porte nell’estate 2024, dopo il tradizionale adeguamento agli standard tecnologici della compagnia.\r

\r

\"Siamo entusiasti del nostro ingresso nel mercato parigino e ben preparati a espandere il nostro portfolio sulle rive della Senna - sottolinea il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Nel lungo termine prevediamo di essere presenti in 12 città francesi. Stiamo esaminando attivamente opportunità in posizioni privilegiate a Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza”.","post_title":"Il gruppo Numa debutta a Parigi con un boutique hotel in centro città","post_date":"2023-09-05T11:46:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693914370000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_334320\" align=\"alignright\" width=\"300\"] flydubai vola su Napoli[/caption]\r

\r

Tariffe speciali con flydubai per raggiungere dall'Italia diverse mete di lungo raggio: Dubai, Maldive, Sri Lanka, Thailandia e Zanzibar. Una promozione valida per le prenotazioni effettuate entro il 25 settembre con partenza entro il 10 dicembre. \r

\r

«Con questa iniziativa flydubai vuole potenziare i collegamenti con l'hub di Dubai ed è entusiasta di offrire ai propri clienti l'opportunità di scoprire nuove affascinanti località, tra cui la nostra Dubai, oggi una meta ideale per tutto l'anno - afferma Jeyhun Efendi, senior vice president, commercial operations and e-commerce della compagnia aerea -. Accoglieremo con piacere a bordo i passeggeri italiani che sceglieranno di viaggiare con noi, in Business ed in Economy, per raggiungere le destinazioni più popolari, come le Maldive, la Tailandia e Zanzibar.\r

\r

Il network di Flydubai include oggi oltre 115 destinazioni in 53 Paesi, tra cui Africa, Asia centrale, Caucaso, Europa centrale e sudorientale, Ccg, Medio Oriente, e subcontinente indiano. La compagnia opera con una flotta di 79 Boeing 737; la Business Class offre ai passeggeri il massimo comfort, con poltrone reclinabili, menu di ispirazione internazionale e un’ampia scelta di film, giochi e programmi di intrattenimento per distrarsi durante il volo. ","post_title":"Flydubai incentiva le partenze dall'Italia per l'autunno","post_date":"2023-09-05T11:44:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693914294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un pacchetto di tre giorni per assistere alle Preliminary Regattas della trentasettesima America’s Cup: Kkm Group inaugura la stagione 23/24 con una proposta dedicata all’evento sportivo per eccellenza, la cui origine risale al 1851. Le regate preliminari sono il primo appuntamento ufficiale dell’America’s Cup e si svolgeranno dal 14 al 17 settembre a Vilanova i la Geltrú, località turistica a 45 chilometri da Barcellona. Un vero e proprio must per schiere di tifosi e appassionati di tutte le età, in vista della coppa vera e propria a Barcellona nel 2024, che vedrà il team New Zealand impegnato a difendere la Vecchia Brocca conquistata nel 2021 ad Auckland con la vittoria su Luna Rossa.\r

\r

Gli ospiti di Kkm Group potranno assistere all’evento da una location privilegiata: uno yacht ormeggiato in prossimità del campo di gara, che permetterà di godere di una visuale chiara e completa del percorso. A bordo sono previsti catering, concierge e altri servizi di hospitality. Il pacchetto di viaggio, a partire da 800 euro, comprende anche i voli da Milano, due notti in hotel e i trasferimenti in loco.\r

\r

“Sul mondo della vela abbiamo grandi programmi per la prossima stagione - spiega il ceo di Kkm Group, Andrea Cani -. Per quanto concerne l’America’s Cup, oltre alla regata preliminare di Vilanova, saremo presenti a quella di Jeddah tra novembre e dicembre 2023 e poi avremo pacchetti speciali per tutti gli eventi del 2024. Guardiamo anche all’Italia: a ottobre seguiremo la cinquantacinquesima Barcolana con proposte differenziate per individuali, gruppi e incentive”.\r

\r

L’impegno dell'operatore nel mondo dello sport non si limita però solo alla vela: le proposte proseguiranno per tutto l’autunno fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il ventaglio di pacchetti speciali spazia dal calcio, con la possibilità di assistere alle gare di alcune squadre come Real Madrid, Barcellona, Tottenham e Chelsea previste a ottobre e novembre, al football americano, con offerte che includono le partite di Nfl in programma a Londra a ottobre. Focus, infine, sul basket, uno dei fiori all’occhiello della programmazione di Kkm Group, e in particolare sull’Nba Paris Game, l’annuale match di regular season del campionato americano giocato in Europa, che si disputerà il prossimo 11 gennaio 2024 alla Accor Arena di Parigi e che vedrà affrontarsi le franchigie dei Cleveland Cavs e Brooklyn Nets. Ogni pacchetto include volo a/r, hotel per due notti, biglietto di ingresso all’evento e varie experiences in città.\r

\r

“Queste proposte – conclude Cani – ci stanno regalando grandi soddisfazioni, soprattutto in virtù del fatto che tutta la parte relativa all’hospitality è gestita direttamente da noi: un aspetto che da un lato ci garantisce maggiore flessibilità in termini di marginalità e dall’altro ci permette di personalizzare i pacchetti in base alle richieste delle agenzie di viaggio”.","post_title":"La nuova stagione di Kkm Group parte con le Preliminary Regatta dell'America's Cup in Spagna","post_date":"2023-09-05T09:55:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693907750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia tutta nel segno dell'italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione \"A sky full of Italy\" e della brand campaign \"Search Bar\" di Ita Airways.\r

\r

Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri».\r

\r

La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la \"search bar\" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna.\r

\r

Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta».\r

\r

A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese.\r

\r

Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale.\r

\r

La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia \"italianissima\". Come raccontarlo?».\r

\r

Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone».\r

\r

[gallery ids=\"451549,451540,451550\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: \"A sky full of Italy\"","post_date":"2023-09-04T14:56:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693839386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto a Spalato il primo indirizzo Ac Hotels by Marriott croato. Situato ai piani alti della Westgate Tower, alta 135 metri e con una vista spettacolare sul mare Adriatico e sul paesaggio di Spalato, il nuovo albergo, progettato dall’architetto Otto Barić e dallo studio di interior designer Atellior Studio, con sede in Croazia, si presenta con un design moderno e una palette di colori caldi, arredato con materiali naturali come la quercia e l’ottone patinato.\r

\r

Le 214 camere dell'Ac Hotel by Marriott Split sono caratterizzate da un design minimalista, mentre la struttura è attraversata da un acquedotto romano di 1.700 anni, che rappresenta un contrasto tra il passato e il presente. L'hotel dispone inoltre di due ristoranti e bar: il Laureto Restaurant, che serve piatti della cucina mediterranea, e il Cumano Bar, che offre tra gli altri il caratteristico Ac Gin & Tonic e cocktail creativi. Altri servizi includono l'Ac Lounge, una palestra e la 178 Spa con piscina coperta, sauna e bagno turco.","post_title":"Il brand Ac Hotels by Mariott debutta in Croazia con un albergo da 214 camere a Spalato","post_date":"2023-09-01T11:27:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693567673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato in una posizione eccellente, a pochi passi dal porto, ha aperto in questi giorni le proprie porte il Canopy by Hilton Cannes, primo indirizzo del gruppo con sede in Virginia nella città francese. L'albergo riflette nel suo design lo stile chic della destinazione. L’hotel dispone di 129 camere e suite, oltre a 12 appartamenti, la maggior parte dei quali con vista sul porto vecchio, la Croisette e ie Isole Lérins. Le stanze inoltre sono arricchite da opere d'arte uniche realizzate da dodici giovani artisti di talento.\r

\r

Il Canopy by Hilton Cannes include inoltre una piscina riscaldata interna ed esterna con vista sul mare e un centro fitness accessibile tutti i giorni. Di prossima apertura, l’hotel offrirà anche una spa con cinque cabine, un hammam, un bagno e una sauna giapponesi. Al Marea Rooftop Ristorante & Cocktail Bar, concepito da Alexander Douglas Burger, originario della California e viaggiatore per passione, si potranno scoprire una varietà di piatti crudi o marinati. Il Café Crème è invece il nuovo ristorante californiano di Cannes al primo piano dell’hotel, aperto sette giorni su sette dalle 8 alle 17 con una cucina che unisce amici, famiglie, colleghi e viaggiatori singoli. A completare l'offerta lo spazio polifunzionale Canopy Central.","post_title":"Hilton fa il suo debutto a Cannes con il lifestyle brand Canopy","post_date":"2023-09-01T10:03:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693562589000]}]}}