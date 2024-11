EasyJet: poker di nuove rotte da Olbia, Palermo e Rimini

Articoli che potrebbero interessarti:

Già preannunciata in occasione dell'inaugurazione della sede romana del to pugliese, arriva ora l'ufficializzazione della doppietta Nicolaus in terra sarda. Si stratta di due strutture situate rispettivamente nel nord e nel sud dell'isola: il Nicolaus Club Li Cucutti e il Nicolaus Prime Villas Resort, con quest'ultimo che segna in particolare l'ingresso del prodotto a marchio Nicolaus Club nell'area meridionale della destinazione. Nel dettaglio, il Nicolaus Club Li Cucutti si affaccia sul mare di Budoni, area caratterizzata da una domanda molto forte e da un importante presidio del gruppo. Questo club 4 stelle conta 120 camere di recente ristrutturazione. Situate integralmente al piano terra, si aprono su un patio attrezzato, immerso nel verde. Le caratteristiche architettoniche lo rendono ideale per le famiglie anche con bambini piccoli e tra le soluzioni abitative figurano family room a doppio ambiente, anche con cinque posti letto. Il Nicolaus Prime Villas Resort di Castiadas (Santa Giusta) conta 84 camere, distribuite tra il corpo centrale e la zona giardino del resort. La proprietà è immersa in un parco giardino ed è situata a 600 metri da una delle spiagge più belle della Sardegna, con vista su un monumento naturalistico come lo scoglio di Peppino. Tra i plus, l'accoglienza anche per gli amici a quattro zampe e la Limpida spa, con hammam, piscina con idromassaggio, doccia emozionale e salette per trattamenti e massaggi. A supporto delle novità e delle strutture già parte della programmazione Sardegna, il gruppo Nicolaus ha messo inoltre a punto un piano strategico per i trasferimenti con tariffe vantaggiose e comodi slot: voli su Cagliari e Olbia dai principali aeroporti di tutta la penisola e traghetti in partenza da Civitavecchia, Genova e da Livorno. "Siamo molto soddisfatti dalle importanti novità che abbiamo inserito nella programmazione, che sono già valutate positivamente non solo dall'utenza fisiologicamente più attiva in questo periodo: i gruppi e l'incoming - sottolinea la chief product officer, Paola Coccarelli -. Siamo lieti di affermare, ancora, la rilevanza strategica e l'elevato livello qualitativo della nostra offerta sull'isola sarda, e l'apprezzamento ricevuto dalla distribuzione per il livello delle novità è il miglior feedback sul nostro lavoro di scouting. Per questo ottimo avvio, rilevante anche il ruolo svolto dal piano trasporti a cui abbiamo dedicato ingenti risorse".

Doppietta sarda per Nicolaus: arrivano il Li Cucutti e il Prime Villas Resort
2024-11-19 EasyJet muove sull'estate italiana con quattro nuove rotte internazionali che andranno ad ampliare il network della compagnia dagli aeroporti di Olbia, Palermo e Rimini. Nuove rotte che arricchiscono il network di oltre 220 collegamenti operati da e verso 19 aeroporti italiani. Nel dettaglio, dal 1° maggio 2025, l'aeroporto di Olbia - dove easyJet è il primo vettore con un ventaglio di 18 mete domestiche e internazionali - sarà collegato con Edimburgo con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica. Da Palermo verrà attivato dal 23 giugno il volo diretto a Palma di Maiorca, sempre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Con questo collegamento, salgono a 13 le destinazioni raggiungibili durante la summer 2025 dal capoluogo siciliano. Ad affiancare Palma, sono alcune tra le più affascinanti destinazioni europee: Amsterdam, Londra – con entrambi gli scali di Gatwick e Luton – Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly, ma anche Porto, Nizza, Basilea, Ginevra e Lione. Per chi desidera restare in Italia, sono disponibili voli diretti verso Milano e Napoli. Infine da Rimini, l'aeroporto italiano che più di recente ha fatto il suo ingresso nel network della compagnia, a partire dal 16 aprile, decolleranno i collegamenti per Basilea e Londra Gatwick operando due voli settimanali su ciascuna rotta, ogni mercoledì e domenica.

EasyJet: poker di nuove rotte da Olbia, Palermo e Rimini
2024-11-19 Secondo l'Osservatorio Italiano del Turismo Montano la stagione invernale si apre sotto il segno dell'ottimismo per la montagna con un incremento del +4,2% rispetto allo scorso anno, arrivando ad un fatturato stimato di 11 miliardi 674 milioni di euro. Questo dato, incoraggiante in sé, si lega alla crescente affluenza dei turisti internazionali (+7,5%) e all'incremento dei prezzi medi nei vari ambiti della filiera (alloggio, skipass, scuole di sci, ristorazione, divertimento, etc.), mediamente del +5,9%. Tra le principali voci di fatturato, il settore dell'ospitalità gioca un ruolo fondamentale con 5 miliardi 755 milioni, seguito dai servizi per gli sport invernali (noleggio attrezzature, maestri di sci, skipass ed impianti di risalita, etc.) con una crescita del +3,3% ed un fatturato stimato in 4 miliardi 510 milioni, mentre gli altri servizi quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di divertimento raggiungeranno un fatturato pari a 1 miliardo 408 milioni. Mercato italiano I dati mostrano, invece, un calo del -4,2% per il mercato italiano che mostra una crescente infedeltà verso le destinazioni di montagna, preferendo esplorare nuove località invece di tornare negli stessi luoghi. Per la stagione 2024/2025, cresce l'attenzione verso il valore del luogo inteso non solo come meta turistica, ma come comunità in cui i visitatori cercano esperienze autentiche e relazioni umane profonde. Alle attività sportive si affianca la ricerca, da parte dei nostri connazionali, di momenti di relax e piacere personale, mentre la durata media dei soggiorni si accorcia, spingendo i turisti a concentrare il tempo in montagna in esperienze selezionate e di qualità. Anche la flessibilità domina nelle prenotazioni, divise tra chi opta per un largo anticipo nei periodi di alta stagione e chi sceglie l'ultimo minuto in base alle condizioni meteo. Piccoli gruppi Si rileva inoltre un incremento delle prenotazioni di piccoli gruppi uniti da interessi comuni ed una crescente presenza di nonni con i nipoti, con anche più prenotazioni da parte di scuole e sci club. Emerge un nuovo gruppo di appassionati di montagna, quella degli "snowmads digitali", ossia lavoratori che scelgono di trasferirsi in montagna per almeno 100 giorni nel prossimo inverno. Questa categoria è composta al 55,3% da donne, spesso con una solida esperienza professionale (oltre il 60% è laureata) e con figli. Gli snowmads digitali sono attratti dalla possibilità di alternare giornate di lavoro in remoto con attività come lo sci e lo snowboard, apprezzando l'equilibrio tra produttività e benessere che la montagna può offrire. Spesa Per trascorrere un soggiorno in montagna si spenderà, quest'anno, il +5,9% rispetto alla stagione precedente, con aumenti specifici che variano in base ai servizi. Gli hotel hanno alzato i prezzi delle camere del +5,1%, mentre il costo degli skipass cresce mediamente del +6,2%. Le scuole di sci hanno incrementato le tariffe del 6,9%, mentre i servizi di ristorazione mostrano il rincaro maggiore, con un aumento dell'8,1%. Per una settimana bianca, un adulto spenderà in media 1.453 euro, mentre un nucleo familiare composto da due genitori e un figlio affronterà una spesa di circa 3.720 euro; il week- end in montagna costa invece in media 571 euro per un adulto e 1.630 euro per una famiglia, evidenziando un aumento dell'8,4% rispetto allo scorso inverno.

Montagna: prevista una crescita del 4,2%. Fatturato: 12 miliardi
2024-11-19 L'aeroporto di Palermo traguarda un 2024 da quasi 9 milioni di passeggeri, dopo aver già superato in questi giorni il livello di traffico di tutto il 2023 (8.089.232). Infatti, a metà novembre, secondo i dati diffusi dalla Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino - a conferma del trend positivo - si ha già un aumento del 13% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2023. In questa stagione invernale (novembre 2024-marzo 2025), in linea con la winter del 2023-2024, l'aeroporto registra una crescita dell'8% dei posti offerti. E cominciano a filtrare le prime le novità dell'estate 2025: easyJet apre la vendita del nuovo diretto Palermo-Palma di Maiorca, da fine giugno a fine agosto, lunedì e venerdì. Con questi numeri l'aeroporto di Palermo mette a segno, per il secondo anno consecutivo, una crescita di circa un milione di passeggeri.

Palermo: l'aeroporto accelera verso i 9 milioni di passeggeri per fine anno
2024-11-19 Parata di stelle per la seconda edizione della Star's Dinner organizzata da Tbo.com all'hotel Sporting di Rimini. Alla presenza del vicepresidente vendite Israele&Europa, Oran Baker, sono state premiate le agenzie che, dal nord al sud della Penisola, nel 2024 si sono distinte per numero di prenotazioni e servizi affidati a una delle principali piattaforme mondiali b2b. Un partner in grado di offrire, in modo veloce e semplificato, un milione di hotel in tutto il mondo, trasporti e i migliori servizi di ogni tipo, tecnologia di primissimo livello, opzioni di pagamento personalizzate, assistenza 24/7 in ogni fase del viaggio. Nata in India nel 2006, da un'idea di Gaurav Bhatnagar e Ankush Nijhawan, la compagnia ha subito ottenuto i consensi e il supporto di grandi investitori e da maggio scorso è quotata alla Borsa di Mumbai. Una fiducia che negli anni ha consentito a Tbo.com di estendere progressivamente la propria rete con affiliazioni e partnership di prestigio, portando la propria filosofia in 110 Paesi del mondo. Nel 2012 in Medio Oriente, poi in Sud America e in particolare in Brasile (oggi primo mercato dopo l'India), infine in Europa, dove l'Italia, oggi secondo mercato Ue dopo la Spagna, negli ultimi due anni ha raddoppiato il team con figure di grande esperienza, e può contare su oltre 159 mila agenzie nel mondo registrate al portale. Una società dalle grandi prospettive, dall'organico multiculturale e sempre più ramificato, che punta a rafforzare la propria visione strategica e l'impegno verso pratiche commerciali sostenibili. Ma che non ha perso lo spirito di una famiglia allargata, utile a consolidare i rapporti fra i vari comparti operativi, e quel senso di appartenenza che ha accompagnato la conviviale serata riminese. Occasione in cui i vertici del gruppo hanno avuto modo di interfacciarsi con l'affiatata forza vendite attiva in Italia e una selezione di agenti e operatori italiani che da cinque anni fanno di Tbo.com un partner prioritario. Una quindicina dei quali chiamati sul palco da Roby Marro, country manager, Christian Lorusso, business development manager Italy, per ricevere il riconoscimento, sulla base dei volumi di crescita, delle prenotazioni effettuate, e di alcuni precisi criteri, tra cui Tbo+ che consente di acquisire punti e relativi premi. "Una forma incentivante di fidelizzazione - ha sintetizzato Marro, - che, al di là delle tecnologie, molto deve alla componente umana, ai rapporti di un team che segue i clienti in modo diretto e attento, con assiduità, semplificando la vita professionale dei partner, favorendone la crescita".

Tbo.com continua a crescere e premia le migliori agenzie
2024-11-19 Più voli in vista delle prossime festività sulle rotte da e per la Sardegna: questo uno dei temi caldi affrontati al tavolo fra l'assessore dei Trasporti della regione, Barbara Manca, e le due compagnie aeree che si sono aggiudicate i voli in ct: Ita Airways sullo scalo di Alghero e AeroItalia per Cagliari. Il tutto nell'intento di "anticipare le soluzioni" di potenziali problematiche. «Innanzitutto abbiamo fornito alle compagnie una serie di dati elaborati quotidianamente dal nostro assessorato sul livello di riempimento degli aerei e sulle date che nei periodi di picco, le vacanze di Natale in primis, necessiterebbero di voli aggiuntivi per soddisfare le esigenze di trasporto - spiega l'assessore Barbara Manca, ripresa dall' La compagnia ha dato rassicurazioni su tutto sottolineando di aver siglato un accordo di code sharing con Qatar Airways attivo da gennaio prossimo. È stato poi discusso il problema principale riguardante i collegamenti da Alghero, gli orari dei voli per Milano Linate: Ita Airways si è resa disponibile a posticipare il volo di rientro di 45 minuti per rendere più confortevole il rientro nell'Isola dei cittadini sardi. Ma sono ancora in corso valutazioni per l'anticipo di quello del mattino. [post_title] => Sardegna: la regione chiede più voli a Ita e Aeroitalia per le festività [post_date] => 2024-11-18T12:57:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731934635000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479099 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Icelandair aprirà l'anno prossimo una nuova rotta da Reykjavik a Istanbul: i nuovi voli decolleranno il 5 settembre 2025 e saranno operati quattro volte a settimana. In parallelo In parallelo all'annuncio la compagnia ha reso noto anche il rafforzamento del codeshare con Turkish Airlines, attivo dal 2023. «Non vedo l'ora di aggiungere la grande destinazione di Istanbul al nostro network di rotte e di espandere ulteriormente la partnership con Turkish Airlines, aprendo comodi collegamenti tra l'Islanda e l'Oriente - ha commentato il presidente e amministratore delegato di Icelandair, Bogi Nils Bogason -. Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un crescente interesse per i viaggi tra l'Asia e l'Islanda e con questi nuovi collegamenti stiamo rafforzando ulteriormente la nostra rete di vendita e distribuzione. Siamo entusiasti di continuare a rafforzare la nostra rete di rotte e di collegarci a mercati interessanti per i nostri clienti e per il turismo in Islanda». [post_title] => Icelandair collegherà Reykjavik a Istanbul dal 5 settembre 2025 [post_date] => 2024-11-18T10:18:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731925094000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479089" align="alignleft" width="300"] Ludovica Rocchi[/caption] Novità in casa R Collection, gruppo alberghiero italiano della famiglia Rocchi, che rafforza la propria presenza sul territorio nazionale con una serie di novità, tra new entry sui laghi e rinnovamenti delle dieci strutture già operative in località come la Portofino Coast, il monte Bianco, Milano e il bacino lariano. “Per il 2025 abbiamo approvato un programma di investimenti da dedicare alle nuove acquisizioni e all’upgrade di alcune proprietà, per un business plan complessivo di 50 milioni di euro - dichiara il presidente del gruppo Franco Rocchi, che preannuncia pure ulteriori future aperture nelle Langhe –. Il tutto con le nostre sole forze, senza nessun fondo finanziario alle spalle”. Sui laghi La prima delle nuove acquisizioni è dunque il Bianca Relais. Operativo a partire dal prossimo anno, si tratta di un 5 stelle situato sulle sponde del lago di Annone, tra Como e Lecco. Con dieci suite spaziose tra comfort e privacy. Il punto di forza della struttura è la location, grazie alla sua posizione panoramica, ideale per eventi e cerimonie. Nuova acquisizione anche a Varenna con il Casa Du Lac, la cui inaugurazione è sempre prevista nel 2025: andrà ad affiancare le storiche strutture hotel Royal Victoria e Villa Cipressi, per 12 nuove camere che si sommeranno alle 75 già esistenti nell'area. Sempre sul lago si è aggiunto la scorsa estate il Victoria Beach di Menaggio. Nella medesima località, grossi investimenti sono previsti anche per il Grand Hotel Victoria Concept & Spa, dove sarà ridotto il numero di camere dell’albergo: “Da 81 scenderemo a 73, per realizzare quattro nuove suite adatte a una clientela più esigente, di metrature più grandi. Un prodotto che prima non avevamo”, sottolinea Ludovica Rocchi. La brand director e ambassador del gruppo conferma il risultato di una stagione estiva in positivo e una clientela che cambia: non solo italiani ma ospiti provenienti principalmente da Usa, Francia, Uk e Svizzera. In montagna Presso La Thuile, il gruppo ospita poi il Montana Lodge & Spa, entrato a far parte del network Preferred Hotels & Resorts, e il Grand Hotel Courmayeur MontBlanc. Insieme rafforzano la presenza del gruppo nel settore dell'ospitalità montana di alta gamma. E Claudio Priasco, general manager, new entry, aggiunge: “Il mercato del lusso non è apparenza ma servizi e attenzioni verso l’ospite. Offriamo attività esperienziali e personalizzate. Allo sci invernale si aggiungono attività complementari”. Al mare Sulla riviera ligure è situato poi il 5 stelle lifestyle Grand Hotel Bristol Portofino Coast. Qui è recente l’apertura della Marina di Bardi Beach Club, la spiaggia privata dell’hotel. La ripresa delle attività nel 2025 porterà con sé la ristrutturazione della Royal suite, rivolta a una clientela sempre più esclusiva. La proprietà si distingue per un’esperienza multisensoriale, con la più grande spa della Liguria, da 2 mila metri quadrati. Numerosi gli appuntamenti in calendario, che toccheranno l’ambito musicale, artistico e food&beverage. A Milano Sono tre infine le strutture a Milano della compagnia, tutte in posizione strategica per un'offerta business: l'Hotel Mentana, il City Life Hotel Poliziano e l'Hotel King. [post_title] => Cresce l'offerta R Collection che aggiunge due nuove strutture sui laghi [post_date] => 2024-11-18T09:55:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => r-collection ) [post_tag_name] => Array ( [0] => R Collection ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731923735000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership tra l'operatore specializzato sull'Italia Imperatore Travel World e GoToFly, marketing carrier di Forlì Airport. L’accordo, strutturato sulla prossima summer season 2025, è finalizzato all’offerta di nuove opportunità di viaggio sulle destinazioni tricolori di particolare appeal. L'operazione mira ad ampliare il peso specifico del network GoToFly a cominciare dalla Sicilia, dalle isole e dalle più ambite località di villeggiatura del Sud. L’obiettivo comune è la valorizzazione delle destinazioni domestiche, in modo da rispondere alla domanda via via crescente espressa dal mercato attraverso pacchetti completi corredati da servizi dedicati. Più in dettaglio, Imperatore Travel World si occuperà dello sviluppo di soluzioni su misura mirate alla propria clientela, distribuendole poi capillarmente attraverso la sua rete di agenzie di viaggio. "Siamo felici di annunciare la nuova collaborazione con GoTo Fly - sottolinea Tania Patalano, chief product manager del to campano -. Potremo, infatti, presentare ai nostri clienti ulteriori opportunità di viaggio su destinazioni di primario interesse, attivando collegamenti dedicati e proposte che garantiranno un'esperienza esclusiva e di alta qualità”. “Questa intesa costituisce un primo traguardo prestigioso per noi - le fa eco Paolo Amodeo, chief operating officer di GoToFly -. La partnership siglata assieme a Imperatore ci consentirà da un lato di ampliare il ventaglio delle rotte da noi coperte e dall’altro di lavorare accanto a un vero protagonista del settore, contribuendo attivamente allo sviluppo del turismo in determinate aree del Sud”. L’accordo commerciale è operativo dal ieri 14 novembre, con i primi pacchetti e voli prenotabili direttamente sui siti web GoToFly e Imperatore Travel World. [post_title] => Nuova partnership tra Imperatore Travel e GoToFly. Focus sul Sud Italia [post_date] => 2024-11-15T13:12:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731676365000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "easyjet poker di nuove rotte da olbia palermo e rimini" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2937,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già preannunciata in occasione dell'inaugurazione della sede romana del to pugliese, arriva ora l'ufficializzazione della doppietta Nicolaus in terra sarda. Si stratta di due strutture situate rispettivamente nel nord e nel sud dell'isola: il Nicolaus Club Li Cucutti e il Nicolaus Prime Villas Resort, con quest'ultimo che segna in particolare l'ingresso del prodotto a marchio Nicolaus Club nell'area meridionale della destinazione.\r

\r

Nel dettaglio, il Nicolaus Club Li Cucutti si affaccia sul mare di Budoni, area caratterizzata da una domanda molto forte e da un importante presidio del gruppo. Questo club 4 stelle conta 120 camere di recente ristrutturazione. Situate integralmente al piano terra, si aprono su un patio attrezzato, immerso nel verde. Le caratteristiche architettoniche lo rendono ideale per le famiglie anche con bambini piccoli e tra le soluzioni abitative figurano family room a doppio ambiente, anche con cinque posti letto.\r

\r

Il Nicolaus Prime Villas Resort di Castiadas (Santa Giusta) conta 84 camere, distribuite tra il corpo centrale e la zona giardino del resort. La proprietà è immersa in un parco giardino ed è situata a 600 metri da una delle spiagge più belle della Sardegna, con vista su un monumento naturalistico come lo scoglio di Peppino. Tra i plus, l’accoglienza anche per gli amici a quattro zampe e la Limpida spa, con hammam, piscina con idromassaggio, doccia emozionale e salette per trattamenti e massaggi.\r

\r

A supporto delle novità e delle strutture già parte della programmazione Sardegna, il gruppo Nicolaus ha messo inoltre a punto un piano strategico per i trasferimenti con tariffe vantaggiose e comodi slot: voli su Cagliari e Olbia dai principali aeroporti di tutta la penisola e traghetti in partenza da Civitavecchia, Genova e da Livorno.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dalle importanti novità che abbiamo inserito nella programmazione, che sono già valutate positivamente non solo dall’utenza fisiologicamente più attiva in questo periodo: i gruppi e l’incoming - sottolinea la chief product officer, Paola Coccarelli -. Siamo lieti di affermare, ancora, la rilevanza strategica e l’elevato livello qualitativo della nostra offerta sull’isola sarda, e l’apprezzamento ricevuto dalla distribuzione per il livello delle novità è il miglior feedback sul nostro lavoro di scouting. Per questo ottimo avvio, rilevante anche il ruolo svolto dal piano trasporti a cui abbiamo dedicato ingenti risorse”.","post_title":"Doppietta sarda per Nicolaus: arrivano il Li Cucutti e il Prime Villas Resort","post_date":"2024-11-19T12:47:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732020420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet muove sull'estate italiana con quattro nuove rotte internazionali che andranno ad ampliare il network della compagnia dagli aeroporti di Olbia, Palermo e Rimini. Nuove rotte che arricchiscono il network di oltre 220 collegamenti operati da e verso 19 aeroporti italiani.\r

\r

Nel dettaglio, dal 1° maggio 2025, l’aeroporto di Olbia - dove easyJet è il primo vettore con un ventaglio di 18 mete domestiche e internazionali - sarà collegato con Edimburgo con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica.\r

\r

Da Palermo verrà attivato dal 23 giugno il volo diretto a Palma di Maiorca, sempre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Con questo collegamento, salgono a 13 le destinazioni raggiungibili durante la summer 2025 dal capoluogo siciliano. Ad affiancare Palma, sono alcune tra le più affascinanti destinazioni europee: Amsterdam, Londra – con entrambi gli scali di Gatwick e Luton – Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly, ma anche Porto, Nizza, Basilea, Ginevra e Lione. Per chi desidera restare in Italia, sono disponibili voli diretti verso Milano e Napoli.\r

\r

Infine da Rimini, l’aeroporto italiano che più di recente ha fatto il suo ingresso nel network della compagnia, a partire dal 16 aprile, decolleranno i collegamenti per Basilea e Londra Gatwick operando due voli settimanali su ciascuna rotta, ogni mercoledì e domenica.","post_title":"EasyJet: poker di nuove rotte da Olbia, Palermo e Rimini","post_date":"2024-11-19T11:28:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732015712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo l’Osservatorio Italiano del Turismo Montano la stagione invernale si apre sotto il segno dell’ottimismo per la montagna con un incremento del +4,2% rispetto allo scorso anno, arrivando ad un fatturato stimato di 11 miliardi 674 milioni di euro.\r

\r

Questo dato, incoraggiante in sé, si lega alla crescente affluenza dei turisti internazionali (+7,5%) e all’incremento dei prezzi medi nei vari ambiti della filiera (alloggio, skipass, scuole di sci, ristorazione, divertimento, etc.), mediamente del +5,9%.\r

\r

Tra le principali voci di fatturato, il settore dell’ospitalità gioca un ruolo fondamentale con 5 miliardi 755 milioni, seguito dai servizi per gli sport invernali (noleggio attrezzature, maestri di sci, skipass ed impianti di risalita, etc.) con una crescita del +3,3% ed un fatturato stimato in 4 miliardi 510 milioni, mentre gli altri servizi quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di divertimento raggiungeranno un fatturato pari a 1 miliardo 408 milioni.\r

Mercato italiano\r

I dati mostrano, invece, un calo del -4,2% per il mercato italiano che mostra una crescente infedeltà verso le destinazioni di montagna, preferendo esplorare nuove località invece di tornare negli stessi luoghi. Per la stagione 2024/2025, cresce l’attenzione verso il valore del luogo inteso non solo come meta turistica, ma come comunità in cui i visitatori cercano esperienze autentiche e relazioni umane profonde.\r

\r

Alle attività sportive si affianca la ricerca, da parte dei nostri connazionali, di momenti di relax e piacere personale, mentre la durata media dei soggiorni si accorcia, spingendo i turisti a concentrare il tempo in montagna in esperienze selezionate e di qualità. Anche la flessibilità domina nelle prenotazioni, divise tra chi opta per un largo anticipo nei periodi di alta stagione e chi sceglie l’ultimo minuto in base alle condizioni meteo.\r

Piccoli gruppi\r

Si rileva inoltre un incremento delle prenotazioni di piccoli gruppi uniti da interessi comuni ed una crescente presenza di nonni con i nipoti, con anche più prenotazioni da parte di scuole e sci club. Emerge un nuovo gruppo di appassionati di montagna, quella degli “snowmads digitali”, ossia lavoratori che scelgono di trasferirsi in montagna per almeno 100 giorni nel prossimo inverno.\r

\r

Questa categoria è composta al 55,3% da donne, spesso con una solida esperienza professionale (oltre il 60% è laureata) e con figli. Gli snowmads digitali sono attratti dalla possibilità di alternare giornate di lavoro in remoto con attività come lo sci e lo snowboard, apprezzando l’equilibrio tra produttività e benessere che la montagna può offrire.\r

Spesa\r

Per trascorrere un soggiorno in montagna si spenderà, quest’anno, il +5,9% rispetto alla stagione precedente, con aumenti specifici che variano in base ai servizi. Gli hotel hanno alzato i prezzi delle camere del +5,1%, mentre il costo degli skipass cresce mediamente del +6,2%.\r

\r

Le scuole di sci hanno incrementato le tariffe del 6,9%, mentre i servizi di ristorazione mostrano il rincaro maggiore, con un aumento dell’8,1%. Per una settimana bianca, un adulto spenderà in media 1.453 euro, mentre un nucleo familiare composto da due genitori e un figlio affronterà una spesa di circa 3.720 euro; il week- end in montagna costa invece in media 571 euro per un adulto e 1.630 euro per una famiglia, evidenziando un aumento dell’8,4% rispetto allo scorso inverno.","post_title":"Montagna: prevista una crescita del 4,2%. Fatturato: 12 miliardi","post_date":"2024-11-19T11:05:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732014319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Palermo traguarda un 2024 da quasi 9 milioni di passeggeri, dopo aver già superato in questi giorni il livello di traffico di tutto il 2023 (8.089.232).\r

\r

Infatti, a metà novembre, secondo i dati diffusi dalla Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino - a conferma del trend positivo - si ha già un aumento del 13% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2023. In questa stagione invernale (novembre 2024-marzo 2025), in linea con la winter del 2023-2024, l’aeroporto registra una crescita dell’8% dei posti offerti. \r

\r

E cominciano a filtrare le prime le novità dell’estate 2025: easyJet apre la vendita del nuovo diretto Palermo-Palma di Maiorca, da fine giugno a fine agosto, lunedì e venerdì. Con questi numeri l’aeroporto di Palermo mette a segno, per il secondo anno consecutivo, una crescita di circa un milione di passeggeri. ","post_title":"Palermo: l'aeroporto accelera verso i 9 milioni di passeggeri per fine anno","post_date":"2024-11-19T10:18:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732011521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parata di stelle per la seconda edizione della Star’s Dinner organizzata da Tbo.com all’hotel Sporting di Rimini. Alla presenza del vicepresidente vendite Israele&Europa, Oran Baker, sono state premiate le agenzie che, dal nord al sud della Penisola, nel 2024 si sono distinte per numero di prenotazioni e servizi affidati a una delle principali piattaforme mondiali b2b. Un partner in grado di offrire, in modo veloce e semplificato, un milione di hotel in tutto il mondo, trasporti e i migliori servizi di ogni tipo, tecnologia di primissimo livello, opzioni di pagamento personalizzate, assistenza 24/7 in ogni fase del viaggio.\r

\r

Nata in India nel 2006, da un’idea di Gaurav Bhatnagar e Ankush Nijhawan, la compagnia ha subito ottenuto i consensi e il supporto di grandi investitori e da maggio scorso è quotata alla Borsa di Mumbai. Una fiducia che negli anni ha consentito a Tbo.com di estendere progressivamente la propria rete con affiliazioni e partnership di prestigio, portando la propria filosofia in 110 Paesi del mondo. Nel 2012 in Medio Oriente, poi in Sud America e in particolare in Brasile (oggi primo mercato dopo l’India), infine in Europa, dove l’Italia, oggi secondo mercato Ue dopo la Spagna, negli ultimi due anni ha raddoppiato il team con figure di grande esperienza, e può contare su oltre 159 mila agenzie nel mondo registrate al portale.\r

\r

Una società dalle grandi prospettive, dall’organico multiculturale e sempre più ramificato, che punta a rafforzare la propria visione strategica e l'impegno verso pratiche commerciali sostenibili. Ma che non ha perso lo spirito di una famiglia allargata, utile a consolidare i rapporti fra i vari comparti operativi, e quel senso di appartenenza che ha accompagnato la conviviale serata riminese. Occasione in cui i vertici del gruppo hanno avuto modo di interfacciarsi con l’affiatata forza vendite attiva in Italia e una selezione di agenti e operatori italiani che da cinque anni fanno di Tbo.com un partner prioritario. Una quindicina dei quali chiamati sul palco da Roby Marro, country manager, Christian Lorusso, business development manager Italy, per ricevere il riconoscimento, sulla base dei volumi di crescita, delle prenotazioni effettuate, e di alcuni precisi criteri, tra cui Tbo+ che consente di acquisire punti e relativi premi. “Una forma incentivante di fidelizzazione - ha sintetizzato Marro, - che, al di là delle tecnologie, molto deve alla componente umana, ai rapporti di un team che segue i clienti in modo diretto e attento, con assiduità, semplificando la vita professionale dei partner, favorendone la crescita”.","post_title":"Tbo.com continua a crescere e premia le migliori agenzie","post_date":"2024-11-19T10:15:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732011303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più voli in vista delle prossime festività sulle rotte da e per la Sardegna: questo uno dei temi caldi affrontati al tavolo fra l'assessore dei Trasporti della regione, Barbara Manca, e le due compagnie aeree che si sono aggiudicate i voli in ct: Ita Airways sullo scalo di Alghero e AeroItalia per Cagliari. Il tutto nell'intento di \"anticipare le soluzioni\" di potenziali problematiche.\r

\r

«Innanzitutto abbiamo fornito alle compagnie una serie di dati elaborati quotidianamente dal nostro assessorato sul livello di riempimento degli aerei e sulle date che nei periodi di picco, le vacanze di Natale in primis, necessiterebbero di voli aggiuntivi per soddisfare le esigenze di trasporto - spiega l'assessore Barbara Manca, ripresa dall'Ansa -. Grazie al lavoro svolto abbiamo la possibilità di anticipare le criticità, così da evitare emergenze e atti d'urgenza da adottare all'ultimo minuto».\r

\r

\r

Poi l'analisi dei problemi segnalati dai passeggeri, per entrambe le compagnie. Con AeroItalia si è affrontata la questione del limite agli orari di prenotazione dei voli e del check-in online, al momento disponibile fino a tre ore prima dell'orario di partenza del volo, o dei mancati rimborsi spettanti per i servizi aggiuntivi e infine sul code sharing. La compagnia ha dato rassicurazioni su tutto sottolineando di aver siglato un accordo di code sharing con Qatar Airways attivo da gennaio prossimo.\r

\r

È stato poi discusso il problema principale riguardante i collegamenti da Alghero, gli orari dei voli per Milano Linate: Ita Airways si è resa disponibile a posticipare il volo di rientro di 45 minuti per rendere più confortevole il rientro nell'Isola dei cittadini sardi. Ma sono ancora in corso valutazioni per l'anticipo di quello del mattino. \r

\r

","post_title":"Sardegna: la regione chiede più voli a Ita e Aeroitalia per le festività","post_date":"2024-11-18T12:57:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731934635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair aprirà l'anno prossimo una nuova rotta da Reykjavik a Istanbul: i nuovi voli decolleranno il 5 settembre 2025 e saranno operati quattro volte a settimana. In parallelo In parallelo all'annuncio la compagnia ha reso noto anche il rafforzamento del codeshare con Turkish Airlines, attivo dal 2023.\r

\r

«Non vedo l'ora di aggiungere la grande destinazione di Istanbul al nostro network di rotte e di espandere ulteriormente la partnership con Turkish Airlines, aprendo comodi collegamenti tra l'Islanda e l'Oriente - ha commentato il presidente e amministratore delegato di Icelandair, Bogi Nils Bogason -. Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un crescente interesse per i viaggi tra l'Asia e l'Islanda e con questi nuovi collegamenti stiamo rafforzando ulteriormente la nostra rete di vendita e distribuzione. Siamo entusiasti di continuare a rafforzare la nostra rete di rotte e di collegarci a mercati interessanti per i nostri clienti e per il turismo in Islanda».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Icelandair collegherà Reykjavik a Istanbul dal 5 settembre 2025","post_date":"2024-11-18T10:18:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731925094000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479089\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ludovica Rocchi[/caption]\r

\r

Novità in casa R Collection, gruppo alberghiero italiano della famiglia Rocchi, che rafforza la propria presenza sul territorio nazionale con una serie di novità, tra new entry sui laghi e rinnovamenti delle dieci strutture già operative in località come la Portofino Coast, il monte Bianco, Milano e il bacino lariano. “Per il 2025 abbiamo approvato un programma di investimenti da dedicare alle nuove acquisizioni e all’upgrade di alcune proprietà, per un business plan complessivo di 50 milioni di euro - dichiara il presidente del gruppo Franco Rocchi, che preannuncia pure ulteriori future aperture nelle Langhe –. Il tutto con le nostre sole forze, senza nessun fondo finanziario alle spalle”.\r

\r

Sui laghi\r

\r

La prima delle nuove acquisizioni è dunque il Bianca Relais. Operativo a partire dal prossimo anno, si tratta di un 5 stelle situato sulle sponde del lago di Annone, tra Como e Lecco. Con dieci suite spaziose tra comfort e privacy. Il punto di forza della struttura è la location, grazie alla sua posizione panoramica, ideale per eventi e cerimonie. Nuova acquisizione anche a Varenna con il Casa Du Lac, la cui inaugurazione è sempre prevista nel 2025: andrà ad affiancare le storiche strutture hotel Royal Victoria e Villa Cipressi, per 12 nuove camere che si sommeranno alle 75 già esistenti nell'area.\r

\r

Sempre sul lago si è aggiunto la scorsa estate il Victoria Beach di Menaggio. Nella medesima località, grossi investimenti sono previsti anche per il Grand Hotel Victoria Concept & Spa, dove sarà ridotto il numero di camere dell’albergo: “Da 81 scenderemo a 73, per realizzare quattro nuove suite adatte a una clientela più esigente, di metrature più grandi. Un prodotto che prima non avevamo”, sottolinea Ludovica Rocchi. La brand director e ambassador del gruppo conferma il risultato di una stagione estiva in positivo e una clientela che cambia: non solo italiani ma ospiti provenienti principalmente da Usa, Francia, Uk e Svizzera. \r

\r

In montagna\r

\r

Presso La Thuile, il gruppo ospita poi il Montana Lodge & Spa, entrato a far parte del network Preferred Hotels & Resorts, e il Grand Hotel Courmayeur MontBlanc. Insieme rafforzano la presenza del gruppo nel settore dell'ospitalità montana di alta gamma. E Claudio Priasco, general manager, new entry, aggiunge: “Il mercato del lusso non è apparenza ma servizi e attenzioni verso l’ospite. Offriamo attività esperienziali e personalizzate. Allo sci invernale si aggiungono attività complementari”.\r

\r

Al mare\r

\r

Sulla riviera ligure è situato poi il 5 stelle lifestyle Grand Hotel Bristol Portofino Coast. Qui è recente l’apertura della Marina di Bardi Beach Club, la spiaggia privata dell’hotel. La ripresa delle attività nel 2025 porterà con sé la ristrutturazione della Royal suite, rivolta a una clientela sempre più esclusiva. La proprietà si distingue per un’esperienza multisensoriale, con la più grande spa della Liguria, da 2 mila metri quadrati. Numerosi gli appuntamenti in calendario, che toccheranno l’ambito musicale, artistico e food&beverage. \r

\r

A Milano\r

\r

Sono tre infine le strutture a Milano della compagnia, tutte in posizione strategica per un'offerta business: l'Hotel Mentana, il City Life Hotel Poliziano e l'Hotel King.","post_title":"Cresce l'offerta R Collection che aggiunge due nuove strutture sui laghi","post_date":"2024-11-18T09:55:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["r-collection"],"post_tag_name":["R Collection"]},"sort":[1731923735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership tra l'operatore specializzato sull'Italia Imperatore Travel World e GoToFly, marketing carrier di Forlì Airport. L’accordo, strutturato sulla prossima summer season 2025, è finalizzato all’offerta di nuove opportunità di viaggio sulle destinazioni tricolori di particolare appeal. L'operazione mira ad ampliare il peso specifico del network GoToFly a cominciare dalla Sicilia, dalle isole e dalle più ambite località di villeggiatura del Sud.\r

\r

L’obiettivo comune è la valorizzazione delle destinazioni domestiche, in modo da rispondere alla domanda via via crescente espressa dal mercato attraverso pacchetti completi corredati da servizi dedicati. Più in dettaglio, Imperatore Travel World si occuperà dello sviluppo di soluzioni su misura mirate alla propria clientela, distribuendole poi capillarmente attraverso la sua rete di agenzie di viaggio. \"Siamo felici di annunciare la nuova collaborazione con GoTo Fly - sottolinea Tania Patalano, chief product manager del to campano -. Potremo, infatti, presentare ai nostri clienti ulteriori opportunità di viaggio su destinazioni di primario interesse, attivando collegamenti dedicati e proposte che garantiranno un'esperienza esclusiva e di alta qualità”.\r

\r

“Questa intesa costituisce un primo traguardo prestigioso per noi - le fa eco Paolo Amodeo, chief operating officer di GoToFly -. La partnership siglata assieme a Imperatore ci consentirà da un lato di ampliare il ventaglio delle rotte da noi coperte e dall’altro di lavorare accanto a un vero protagonista del settore, contribuendo attivamente allo sviluppo del turismo in determinate aree del Sud”. L’accordo commerciale è operativo dal ieri 14 novembre, con i primi pacchetti e voli prenotabili direttamente sui siti web GoToFly e Imperatore Travel World.","post_title":"Nuova partnership tra Imperatore Travel e GoToFly. Focus sul Sud Italia","post_date":"2024-11-15T13:12:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731676365000]}]}}