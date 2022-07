EasyJet: operativo il nuovo customer service a Milano per i passeggeri italiani

E’ operativo da oggi il nuovo centro easyJet di customer service a Milano, con un team dedicato e in crescita di circa 40 operatori di lingua italiana. L’investimento si aggiunge al network di 9 strutture dislocate a livello globale con sedi a Città del Capo, Johannesburg, Lisbona, Mumbai, Rabat, Marrakesh, Iasi e Varsavia con 2500 operatori che assistono i clienti rispondendo in 5 minuti a 21mila richieste di assistenza in media ogni giorno.

Il nuovo centro, situato all’interno del Centro Polifunzionale Torri Bianche di Vimercate, è stato progettato in collaborazione con Webhelp, azienda leader a livello mondiale nel settore Customer Experience e Business Solutions e che gestisce il servizio clienti di easyJet a livello globale.

“Garantire la migliore esperienza di viaggio possibile ai nostri clienti è il nostro obiettivo e l’inaugurazione di questo nuovo centro di customer service a Milano, oltre a essere uno stimolo positivo in termini di crescita occupazionale per il territorio, si conferma un ulteriore passo in questa direzione” ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager della compagnia aerea in Italia

Il manager sottolinea come la revisione dell’operativo voli per la restante parte dell’estata sia stata fatta “garantendo comunque alla maggior parte dei nostri clienti la riprotezione su voli alternativi. Abbiamo preso questa decisione proprio con l’obiettivo di evitare disagi e cancellazioni all’ultimo minuto e garantire maggiore tranquillità a chi oggi prenota un volo easyJet per le proprie vacanze”.