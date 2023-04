EasyJet operativa da Milano Malpensa e Venezia con due nuove rotte estive EasyJet ha inaugurato nuovi voli dalle due basi di Milano Malpensa e Venezia. Dall’aeroporto milanese è decollato venerdì scorso il nuovo collegamento diretto a Lourdes, che viene operata per tutta la durata dell’estate e fino alla fine di ottobre con due frequenze a settimana, ogni lunedì e venerdì. Nella prima mattinata del 1° aprile ha preso il via dal Marco Polo il collegamento per Larnaca: la rotta per l’isola di Cipro viene servita da easyJet con fino a due frequenze a settimana – ogni martedì e sabato o ogni mercoledì e sabato a seconda del mese prescelto – fino alla fine della stagione estiva. Salgono così a 21 le destinazioni nazionali e internazionali da Venezia del vettore, che opera anche su Rodi, Kos e Mykonos, oltre alle città di Dubrovnik, Londra, Berlino, Amsterdam e Parigi.

