EasyJet: nuovo tris di rotte per l’estate da Malpensa e Napoli Altre novità per l’estate easyJet da Milano Malpensa e Napoli, con tre nuove rotte: da Milano per Biarritz e Salonicco e da Capodichino per Fuerteventura. L’operativo prevede il decollo dal 23 giugno per la Milano-Biarritz con due frequenze settimanali ogni lunedì e venerdì: easyJet sarà l’unica compagnia a collegare Malpensa alla città perla della costa atlantica francese, nella regione dei Paesi Baschi. Salonicco sarà invece collegata all’hub milanese dal 25 giugno, con due frequenze alla settimana, l mercoledì e la domenica.

Infine, sempre dal 25 giugno, i passeggeri in partenza da Napoli potranno volare ogni mercoledì verso Fuerteventura, una delle più affascinanti isole delle Canarie. Queste nuove rotte portano a 34 il numero di nuove tratte lanciate dalla compagnia aerea nell’estate 2025, consolidando ulteriormente il network di easyJet, che conta oltre 250 collegamenti da e verso 18 aeroporti italiani. Condividi

