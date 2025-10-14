EasyJet nell’orbita di Msc? Il gruppo al momento smentisce «Msc nega qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda»: è arrivata a stretto giro di posta la smentita del colosso mondiale della logistica in merito a indiscrezioni di stampa che ne anticipavano l’interesse ad acquisire una quota o addirittura il totale controllo del capitale di easyJet. Lo riferisce Reuters, citando la dichiarazione ricevuta da un portavoce della Mediterranean Shipping Company, dopo l’articolo pubblicato da Il Corriere.it, nel quale si citava Msc, insieme ai un fondo di investimento, tra i potenziali pretendenti – a livello preliminare – ad acquisire il controllo del vettore britannico. Msc non è certo nuova a questo genere di operazioni: nel 2022 la società controllata dalla famiglia Aponte, aveva collaborato con Lufthansa per una potenziale offerta per Ita Airways, successore di Alitalia. «EasyJet non è nuova a queste voci di acquisizione – osserva Dan Coatsworth, responsabile dei mercati presso AJ Bell (società britannica che fornisce piattaforme di investimento online, ndr) – (…) Gli investitori ora rifletteranno a lungo su chi potrebbe essere interessato ad acquisire easyJet. Questo spiega perché le azioni continuano a essere scambiate a prezzi elevati nonostante Msc abbia negato qualsiasi coinvolgimento». Coatsworth sostiene che esiste una logica precisa nel ventilato interesse di Msc nella compagnia aerea: «Msc opera nel settore del trasporto aereo di merci, quindi ha già un piede nell’industria aeronautica. Il punto di incontro tra le due società è il servizio offerto ai consumatori. Msc ha un’attività nel settore crocieristico e potrebbe considerare easyJet un modo economico per espandersi in altri segmenti leisure. easyJet è un nome importante nel settore dei viaggi low cost e ha un ramo in rapida crescita dedicato ai pacchetti vacanze. Unendo questi due settori all’attività crocieristica, si ottengono gli ingredienti giusti per creare un colosso sul mercato leisure». Condividi

