EasyJet, Lagorio: “Ora l’Italia è il secondo mercato della compagnia” Come previsto, l’Italia targata easyJet compie un balzo in avanti all’indomani delle nozze Ita Airways-Lufthansa e la concretizzazione del ruolo di remedy taker, in linea con le richieste dell’Ue. Con quattro basi operative (Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli), 38 aeromobili posizionati – cinque in più sul 2024, rispettivamente 22, 5, 3, 8) – e 21 milioni di posti disponibili, “il mercato italiano diventa il secondo per importanza per la compagnia, dopo il Regno Unito e prima della Francia” afferma il country manager Italia Lorenzo Lagorio, questa mattina a Milano per illustrare l’operativo 2025 e, in particolare, le novità da Linate e Fiumicino. Il city airport milanese – per mesi vero e proprio pomo della discordia tra Ita-Lh e l’antitrust europeo – da fine marzo 2025 conterà 5 velivoli basati, per 1,5 milioni di posti in vendita (+145% rispetto al 2024) e un network di 21 rotte – di cui 16 nuove – verso 12 paesi, numeri che posizionano easyJet a Linate come secondo vettore, con una quota di mercato di oltre il 20%. Da subito avremo 120 tra piloti e assistenti di volo, che poi cresceranno, quando i tre aerei in wet-lease da Ita Airways (come da accordi con l’Ue saranno a disposizione per una stagione e fino ad un massimo di tre) usciranno e saranno sostituiti da nostri velivoli ed equipaggi”. Le nuove destinazioni sono Lisbona, Barcellona, Birmingham, Francoforte, Ibiza, Bruxelles, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenaghen, Spalato, Figari, Palma di Maiorca e Tenerife. “Di queste, tre sole sono quelle ‘obbligate’ dai dettami dell’Ue e precisamente Bruxelles, Francoforte e Vienna – sottolinea Lagorio – , mentre il resto risponde alla domanda sia del traffico leisure sia di quello bt. Spiccano alcune mete prettamente estive, che la Corsica o Tenerife e novità assolute come il collegamento per Barcellona. I collegamenti con Londra Gatwick salgono a 2 giornalieri, mentre Amsterdam e Berlino con fino a 3 voli al giorno. Tra Linate e Parigi (sia Orly che Charles de Gaulle) i voli saranno fino a 4 al giorno, confermando il proprio ruolo di leadership nei collegamenti tra le due città”. Roma Fiumicino vedrà invece “3 aeromobili basati da fine marzo, 1,4 milioni di posti in vendita per l’estate 2025, il 35% in più rispetto all’estate scorsa, e un totale di 16 rotte di cui 5 nuove, verso cinque paesi. Roma, tra gli aeroporti europei dove non abbiamo una base è quello con la maggiore presenza di aerei easyJet”. Qui le novità includono: Amburgo, Francoforte, Monaco, Bruxelles e Zurigo. “Compagnia di riferimento per i milanesi” Lo sviluppo 2025 non si limita alle nuove basi di Linate e Fiumicino, “ma prosegue su Malpensa, la nostra principale base italiana nonché in Europa continentale, dove abbiamo 22 aeromobili basati che operano 74 rotte e un totale di 6,3 mln posti offerti per la prossima estate. Quattro le nuove rotte dallo scalo varesino verso Amburgo, Dusseldorf, Parigi Orly ed Evenes – Lofoten. Inoltre, i collegamenti da Malpensa verso il Cairo e Tromsø e quelli da Napoli verso Praga e Alicante, tra le novità della stagione invernale di quest’anno, saranno operate anche durante l’estate. La crescita tra i due scali di Linate e Malpensa sarà complementare: vogliamo che easyJet diventi la compagnia di riferimento per i milanesi“. Complessivamente il vettore amplia di oltre il 50% la propria offerta tra l’Italia e la Germania “un mercato dove da tempo studiavamo un possibile rafforzamento, ancor prima dell’operazione Ita-Lufthansa”, con oltre 1 milione di posti in vendita tra i due paesi la prossima estate. Alle rotte da Milano e Roma si aggiungono anche i collegamenti con Monaco già operati dalla base di Napoli e i voli per Berlino da Venezia, Pisa, Catania, Olbia, Napoli. La base di Napoli Per l’estate 2025 saranno 8 gli aerei basati, che serviranno un network di 52 rotte, per 2,8 mln di posti offerti, il 5% in più sull’estate scorsa: “Le nuove rotte sono Alicante, Lussemburgo, Praga, Salisburgo e Strasburgo. Confermato, infine, l’operativo da Salerno inaugurato lo scorso 11 luglio e dove fino a novembre abbiamo trasportato 46.000 passeggeri”. A completare il quadro delle novità 2025, ci sono altre due nuove rotte: da Lamezia Terme per Nizza e da Palermo verso Bristol, che portano il totale delle nuove tratte dall’Italia a quota 27. Condividi

