EasyJet in versione Black Friday: promozione per volare fino al 31 marzo 2022

EasyJet scommette sul Black Friday mettendo a disposizione 300.000 posti da e per l’Italia disponibili a partire da 12,99 euro: la promozione è disponibile da oggi, mercoledì 24 novembre, fino a martedì 30 novembre, e consente di scegliere tra gli oltre 22.700 voli in partenza tra il 6 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022 verso le oltre 250 destinazioni su tutto il network del vettore.

“Siamo lieti di lanciare oggi la nostra promozione per il Black Friday, offrendo ai clienti l’opportunità di approfittare di biglietti a tariffe scontate per partire alla scoperta delle destinazioni nel nostro network, grazie alle centinaia di rotte disponibili dall’Italia – dichiara Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Che sia in inverno o in primavera, non vediamo l’ora che i nostri clienti ritrovino ancora una volta l’emozione di viaggiare, visitare una capitale europea e ricongiungersi con gli affetti più cari durante le prossime festività. Noi continueremo a fare del nostro meglio per offrire loro una scelta sempre più ampia di destinazioni a tariffe competitive”.

Tutti i passeggeri beneficiano di politiche di prenotazione flessibili, come la “Garanzia Flex”, che consente ai viaggiatori di modificare il proprio volo senza incorrere in alcuna penale, fino a due ore prima della partenza, per modifiche effettuate fino al 31 dicembre 2021 easyJet opera da 18 aeroporti in Italia e offre quasi 1000 rotte sulla sua impareggiabile rete in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.