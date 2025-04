EasyJet: in vendita oltre 5 mln di posti da e per l’Italia per la primavera 2026 Scatto in avanti di easyJet sulla primavera 2026 con la messa in vendita, da oggi 23 aprile, dei voli previsti tra il 23 marzo e il 14 giugno 2026. Sull’intero network della compagnia aerea sono disponibili oltre 45 milioni di posti e più di 250.000 voli: tra questi, oltre 5 milioni di posti sono quelli in vendita per viaggiare da e per l’Italia su un totale di oltre 28.000 voli. Tra le mete raggiungibili la prossima primavera spicca il Marocco, con Marrakesh, l’Egitto con Sharm el-Sheikh e Marsa Alam Cambiando orizzonte, l’Islanda rappresenta una scelta sorprendente e affascinante, con i voli su Keflavik: tra marzo e aprile è anche possibile assistere agli ultimi spettacoli dell’aurora boreale. Spagna sempre protagonista, da Ibiza a Malaga. E ancora, solo per citare qualche esempio, le capitali europee, da Bruxelles ad Atene fino alla meno nota Tbilisi per scoprire la Georgia. Condividi

