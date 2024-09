EasyJet debutta in Georgia: volo diretto da Milano Malpensa dal 1° aprile 2025 EasyJet fa il suo debutto in Georgia e, dal 1° aprile 2025, offrirà ai viaggiatori italiani l’unico collegamento attualmente disponibile tra Milano Malpensa e l’aeroporto Internazionale di Tbilisi Shota Rustaveli. I voli, in vendita a partire da oggi, saranno operati con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. «Con il nuovo volo per Tbilisi ampliamo ulteriormente la nostra offerta da Malpensa, dove siamo il principale vettore con 22 aeroplani basati – afferma Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Grazie a questo nuovo collegamento verso il cuore del Caucaso, siamo felici di offrire per la prima volta ai nostri passeggeri la possibilità di scoprire la Georgia con un volo diretto dall’aeroporto di Malpensa a partire dalla prossima primavera. Dalla nostra base di Malpensa, arriviamo così a operare 71 rotte verso 22 paesi consolidando ulteriormente la nostra presenza presso lo scalo, da cui abbiamo già annunciato negli scorsi mesi 6 nuovi collegamenti per la stagione invernale appena iniziata». «I nuovi collegamenti diretti con Milano Malpensa rappresentano un traguardo significativo per la Georgia – commenta Maia Omiadze, responsabile dell’Ente del Turismo della Georgia -. Continueremo a promuovere il nostro paese in Italia e a condurre campagne dedicate a valorizzare il potenziale turistico della Georgia. Grazie ai voli diretti, prevediamo di accogliere un numero maggiore di viaggiatori europei, sostenendo il settore del turismo. I flussi turistici tra Georgia e Italia si sono rafforzati notevolmente negli ultimi anni. Nei primi sei mesi del 2024, il numero di visitatori dall’Italia è aumentato del 40,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Milano è una porta d’accesso chiave per questa crescita. Questa opportunità apre porte non solo ai viaggi di piacere ma anche per affari, creando un ponte che migliora lo scambio culturale e la crescita economica». Condividi

