EasyJet aumenta le destinazioni in Grecia, grazie all’intesa con Sky express

Sky express fa il suo debutto nella piattaforma “Worldwide by easyJet”: i passeggeri di quest’ultima avranno così accesso a più di 20 nuove destinazioni greche via Atene, Salonicco, Corfù, Zante, Preveza, Cefalonia, Rodi, Larnaca, Chania, Heraklion e Salonicco.

“In easyJet siamo impegnati a rendere il viaggio più semplice possibile, oltre a fornire grande valore e più scelta per i nostri clienti quando viaggiano – ha dichiarato Sophie Dekkers, chief commercial officer di easyJet -. Siamo lieti di lavorare con Sky express per aprire l’accesso a nuove destinazioni ed esplorare tutto ciò che la Grecia e le sue isole hanno da offrire, attraverso la nostra piattaforma Worldwide by easyJet.

Worldwide by easyJet è stato il primo servizio di collegamenti aerei globali da parte di una low cost europea a basso costo e offre connessioni attraverso un hub digitale e virtuale. La piattaforma è stata lanciata a settembre 2017, consentendo ai passeggeri di collegare i voli easyJet attraverso Londra Gatwick a rotte di lungo raggio.