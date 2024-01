E’ ufficiale: Trieste nuova base Ryanair. Un aereo posizionato, 16 rotte di cui 5 nuove Un nuovo Boeing 737 8-200 posizionato da aprile, un network di 16 rotte tra cui 5 nuove per Berlino, Brindisi, Cracovia, Parigi e Siviglia e una crescita del traffico del 50%, fino a circa 750.000 passeggeri. Il tutto per un investimento da 100 milioni di euro. Questi i contorni della nuova stagione di Ryanair a Trieste, che – come anticipato ormai da qualche tempo – diventa nuova base della low cost irlandese. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) diciamo addio per la prima volta in Italia all’addizionale municipale: il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione a farlo e ci consente di aprire a Trieste una nuova base “Gamechanger” a partire da aprile. Così Trieste diventa uno degli aeroporti più strategici per Ryanair e sarà uno dei più competitivi in Italia e in Europa – ha dichiarato il ceo Eddie Wilson -. Aumenteranno voli, investimenti e ciò creerà fino a 600 nuovi posti di lavoro e avremo un nuovo aereo posizionato. Potremo fare politiche dei prezzi più competitive perché saremo più flessibili. La scelta innovativa della Regione Friuli Venezia Giulia e del presidente Fedriga di togliere la tassa è vincente: favorirà sia il Fvg e i suoi cittadini che Ryanair. Speriamo apra una strada che anche altre Regioni seguiranno». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A ridosso dell'apertura della base di Madrid (dove posizionerà due Embraer E195) il prossimo 1° febbraio, Binter ribadisce ambiziosi progetti di crescita da Barajas, in vista del completamento dell'acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag, per ottenere il quale l'Antitrust Ue chiederà concessioni significative. A cominciare da quelle sul corridoio fra la capitale spagnola e le isole Canarie. Rodolfo Núñez, presidente di Binter, ha spiegato in un'intervista a Cinco Dias, che "vediamo un'opportunità nel processo di fusione tra Iberia e Air Europa (...) per sostituire Air Europa, la cui quota di mercato si aggira intorno al 20% o al 23%. Crediamo che questa operazione andrà avanti, ma significherà che molti o tutti gli slot di Air Europa nelle Isole Canarie dovranno essere messi a disposizione di altri operatori. E Binter vuole essere uno di questi. Stiamo cercando i migliori slot possibili e di consolidare le operazioni a Madrid". I collegamenti del vettore, operativi da febbraio, saranno diretti a Gran Canaria e Tenerife. Proprio ieri Bruxelles ha puntato il dito contro possibili sovrapposizioni su diverse rotte a breve, medio e lungo raggio. "Non siamo stati salvati e il nostro patrimonio netto è positivo. La solvibilità è importante perché garantisce la continuità, e a questo aggiungiamo che non siamo un concorrente pericoloso per Iag perché operiamo in un altro segmento di mercato e le nostre dimensioni sono contenute". Núñez è convinto che "Binter potrebbe essere un'alternativa per tre o quattro operatori per rimanere sulle rotte: quello predominante sarebbe IAG, attraverso Iberia Express e Vueling, e la seconda e terza posizione sarebbero contese tra noi e Ryanair". [post_title] => Binter punta a guadagnare quote di mercato a Madrid. A scapito di Air Europa [post_date] => 2024-01-26T09:07:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706260027000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460141 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo Boeing 737 8-200 posizionato da aprile, un network di 16 rotte tra cui 5 nuove per Berlino, Brindisi, Cracovia, Parigi e Siviglia e una crescita del traffico del 50%, fino a circa 750.000 passeggeri. Il tutto per un investimento da 100 milioni di euro. Questi i contorni della nuova stagione di Ryanair a Trieste, che - come anticipato ormai da qualche tempo - diventa nuova base della low cost irlandese. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) diciamo addio per la prima volta in Italia all'addizionale municipale: il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione a farlo e ci consente di aprire a Trieste una nuova base "Gamechanger" a partire da aprile. Così Trieste diventa uno degli aeroporti più strategici per Ryanair e sarà uno dei più competitivi in Italia e in Europa - ha dichiarato il ceo Eddie Wilson -. Aumenteranno voli, investimenti e ciò creerà fino a 600 nuovi posti di lavoro e avremo un nuovo aereo posizionato. Potremo fare politiche dei prezzi più competitive perché saremo più flessibili. La scelta innovativa della Regione Friuli Venezia Giulia e del presidente Fedriga di togliere la tassa è vincente: favorirà sia il Fvg e i suoi cittadini che Ryanair. Speriamo apra una strada che anche altre Regioni seguiranno». [post_title] => E' ufficiale: Trieste nuova base Ryanair. Un aereo posizionato, 16 rotte di cui 5 nuove [post_date] => 2024-01-26T08:30:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706257827000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saldo positivo per la stagione 2023 delle Bahamas che alla fine dello scorso novembre hanno registrato 8.645.374 arrivi (aerei e marittimi) internazionali, pari ad una crescita del 41,8% rispetto al periodo corrispondente del 2022. In particolare, gli arrivi italiani relativi al periodo gennaio-dicembre 2023 hanno fatto segnare un incremento del 25% rispetto agli stessi mesi del 2022 (dati parziali). Tutte le isole - Nassau/Paradise Island, l’isola di Grand Bahama e le Out Islands - hanno registrato arrivi aerei e marittimi stranieri complessivi da record durante i primi undici mesi del 2023, con Bimini che guida la crescita complessiva delle Out Island attestandosi ad un +110% rispetto al 2022 e addirittura al +925% rispetto al 2019. Oltre alla partecipazione alla Welcome Travel Group Convention i prossimi 4, 5 e 6 febbraio presso la Fiera di Milano, Padiglione 4, stand A111, la general manager Maria Grazia Marino è stata e sarà impegnata in diverse iniziative promozionali organizzate in co-marketing con operatori e compagnie aeree in tutta Italia. Nello specifico, l’anno è stato inaugurato con un webinar destinato alle agenzie di viaggio di Going; esperienza molto positiva che verrà ripetuta – questa volta con presenza live – a Napoli, in occasione della Bmt del prossimo marzo. Destinatari della formazione, organizzata a Monza in collaborazione con Gastaldi Holidays il prossimo primo febbraio, sempre gli agenti di viaggio; un secondo appuntamento si terrà a Napoli nel mese di marzo. Il trade ancora protagonista a serie di un’operazione congiunta dell’ente con Air Canada, ad incentivazione delle combinate Canada-Bahamas, favorite dai collegamenti aerei dall’Italia della compagnia di bandiera verso i principali aeroporti canadesi e da Montreal e Toronto verso la capitale Nassau. Si tratta di una promozione – attiva dal 12 febbraio fino al 30 aprile – che premierà con un fam trip in Canada e alle Bahamas, le prime 5 agenzie di viaggio che venderanno 4 pacchetti comprensivi di entrambe le destinazioni (almeno 4 pernottamenti alle Bahamas per due persone) e di voli Air Canada. L’operazione congiunta prevede anche un roadshow di 4 tappe il prossimo febbraio: il 12 febbraio, i rappresentanti del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas ed Air Canada incontreranno le agenzie di Torino, il 13 saranno a Milano, il 14 febbraio a Roma e, infine, si conclude il giorno 15 a Bari. Il mese di febbraio prevede inoltre il lancio del sito e-learning in italiano bahamasagents.com/it che fornisce una formazione approfondita sulla destinazione. [post_title] => Bahamas: gli arrivi italiani crescono del +25%. Raffica di iniziative per il trade [post_date] => 2024-01-25T14:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706194565000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sconta le conseguenze del conflitto in Medio Oriente nei risultati del trimestre ottobre-dicembre 2023, nonché delle difficoltà legate al grounding di alcuni aeromobili. La low cost ha infatti registrato un aumento del 16% delle perdite operative, che salgono a 180,4 milioni di euro rispetto ai 155,5 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi si sono attestati a 1,06 miliardi di euro mentre il traffico passeggeri ha riportato la cifra record di 15,1 milioni, rispetto ai 12,4 milioni dell'analogo trimestre dello scorso esercizio. La compagnia aerea ha dichiarato che riprenderà alcuni voli per Tel Aviv a partire da marzo, dopo aver sospeso le operazioni verso Israele in seguito all'inizio della guerra in ottobre. Il vettore ha dichiarato che la sua performance finanziaria nel terzo trimestre è stata "materialmente influenzata dalla sospensione e dalla riallocazione della capacità destinata a Israele". «Nel terzo trimestre abbiamo continuato a registrare una crescita della capacità leader del settore, in vista del previsto fermo degli aeromobili nel quarto trimestre, quando i motori Gtf saranno rimossi per le ispezioni obbligatorie - ha dichiarato Jozsef Váradi, chief executive officer di Wizz Air - (...) L'inizio del quarto trimestre è stato positivo. Rimaniamo impegnati in un'efficace gestione dei costi, nell'utilizzo degli asset e nella produttività, tutti elementi fondamentali per il futuro e siamo fiduciosi nella nostra capacità di gestire questi elementi». Confermata la guidance dell’utile netto per l'intero esercizio 202, compresa tra i 350 e i 400 milioni di euro. [post_title] => Wizz Air sconta l'impatto del conflitto mediorientale e aumenta le perdite del trimestre [post_date] => 2024-01-25T12:49:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706186955000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460079" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Denise Galbusera e Mariana Ardito[/caption] Parole chiave, flessibilità, dialogo, tecnologia che si traducono in efficienza, efficacia e professionalità. Travel Experience To, il tour operator di casa Gwart Group di cui fanno parte anche Nuovevacanze, EasyCrs e Aria Web Agency, cresce e cerca nuovi product manager. L'obiettivo è rafforzare il business, con un raggio di azione internazionale che spazia dall’America all’Asia, dal Pacifico all’Estremo Oriente. “Nel cuore della nostra filosofia di viaggio si cela un impegno profondo: progettiamo ogni itinerario con cura e amore, con l'obiettivo di offrire un'immersione autentica nelle bellezze del mondo - spiega la product manager, Mariana Ardito -. Ogni passo di questo processo è intriso di dedizione, poiché crediamo che viaggiare debba essere più di una semplice traversata di luoghi, ma un'autentica scoperta dell'anima del mondo. Per poter operare seguendo queste linee guida, soddisfacendo il crescente numero di agenzie di viaggio che ci sceglie, abbiamo bisogno di potenziare la nostra squadra”. “La nostra attenzione alla cura si manifesta attraverso una pianificazione attenta, dove ogni dettaglio è ponderato con precisione - le fa eco Denise Galbusera, product manager esperta delle destinazioni Asia, Africa e Oceania -. Ogni luogo che selezioniamo per i nostri itinerari è scelto con cura, tenendo conto delle sue peculiarità, della sua storia e della sua autenticità. Un approccio che si è rivelato vincente. Per la nostra crescita cerchiamo perciò persone che lo condividano da una prospettiva dinamica e aperta all’innovazione”. [post_title] => Travel Experience To cresce e cerca nuovi product manager [post_date] => 2024-01-25T10:08:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706177298000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_336927" align="alignright" width="300"] Johan Lundgren, ceo di easyJet[/caption] Primo trimestre del nuovo anno fiscale in salita per easyJet che ha chiuso il periodo (lo scorso 31 dicembre) con una perdita al lordo delle imposte di 126 milioni di sterline. La compagnia aerea britannica stima però che il rosso del primo semestre si ridurrà su base annua, nonostante un impatto diretto di circa 40 milioni di sterline (e ulteriori impatti indiretti) del conflitto in Medio Oriente. Il load factor è stato dell'86%. «Abbiamo ottenuto una performance migliore nel trimestre, a testimonianza della forza della domanda per il nostro marchio e il nostro network - ha commentato Johan Lundgren, ceo di del vettore - Anche la popolarità delle vacanze easyJet continua a crescere, con il 48% di clienti in più nel periodo». Quanto ai prossimi mesi, «Vediamo uno slancio positivo delle prenotazioni per l'estate 2024, con i viaggi che rimangono una priorità per i consumatori. Le prenotazioni di voli e vacanze sono decollate con forza durante il tradizionale e intenso periodo di saldi di fine anno, poiché i clienti hanno scelto di assicurare le loro vacanze estive verso destinazioni preferite come Spagna e Portogallo insieme a destinazioni più lontane come Grecia e Turchia». [post_title] => EasyJet, primo trimestre in rosso. Ma per l'estate «lo slancio del booking è positivo» [post_date] => 2024-01-25T09:02:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706173348000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Segno più, a livello di ricavi e passeggeri, per il bilancio 2023 di Air Europa, che intanto guarda ai prossimi mesi con una giusta dose di ottimismo. “Abbiamo chiuso il 2023 con 2,3 miliardi di fatturato globale – ha dichiarato il general manager per il nostro Paese, Renato Scaffidi -. L’Italia si è riconfermata come il secondo mercato più importante, subito dopo la Spagna. Questo risultato è frutto del lavoro incessante fatto con il trade - agenzie, network, tour operator - che ci ha premiato, dandoci fiducia e supporto. Ne siamo molto grati e siamo certi che questa proficua collaborazione possa proseguire nel 2024 e negli anni a venire”. Un mercato Italia che ha seguito di pari passo quello globale della compagnia: sulle rotte Italia-Spagna il load factor medio si è attestato al 93%, mentre sui collegamenti intercontinentali ha raggiunto l’89%. Tra le destinazioni più richieste dai passeggeri in partenza dall’Italia spiccano Lima, Havana, Santo Domingo seguite da Colombia e Argentina. E se il trend del booking in questo primo scorcio 2024 risulta in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per l’intero anno “si prevede un ulteriore incremento dei risultati di circa l’8% sia in termini di fatturato che di passeggeri. Una previsione sostenuta dall’atteso ritorno nel network dei voli da Venezia (2 frequenze giornaliere) e dall’incremento della terza frequenza da Malpensa (3 volte a settimana). Inoltre, in linea con il piano strategico 2023-2025 che guida l’impegno sostenibile di Air Europa, proseguirà il rinnovamento della flotta che porterà all’ingresso di ulteriori quattro nuovi Boeing Dreamliner 900. La sensibilità green della compagnia aerea si traduce anche in iniziative culturali e sociali: la presentazione dei risultati che si è svolta ieri sera a Milano presso il Pac - Padiglione d‘Arte Moderna, ha acceso i riflettori anche sulla mostra ‘Argentina. Quel che la notte racconta’ che vede proprio Air Europa tra gli sponsor tecnici dell’evento e la collaborazione per il servizio catering dell’impresa sociale Gruppo L’Impronta, associazione impegnata nel sostegno e nell’inserimento lavorativo di persone diversamente abili e fragili. [post_title] => Air Europa traguarda una crescita dell'8% per ricavi e passeggeri nel 2024 [post_date] => 2024-01-25T09:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706173226000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Federalberghi con una nota prende posizione sulla regolamentazione delle recensioni online proposta dal ministro del turismo daniela Santanchè. «Quella del ministro Santanchè - dice la nota - è anche la nostra visione: condividiamo pienamente la sua posizione riguardo la necessità di regolamentare quanto prima le recensioni on line al fine di arginare gli effetti devastanti che un cattivo uso di questo strumento può provocare alle nostre imprese, ai lavoratori e agli italiani in genere». Il comunicato della Federalberghi riguardo la necessità di regolamentare una volta per tutte le recensioni on line «In un mondo in cui la tracciabilità è diventata centrale, è necessario intervenire sul tema con procedure certe, per comprendere come tali recensioni vengano fatte, chi le firmi e che base di veridicità abbiano. Le recensioni on line possono avere un loro valore quando e se garantite da una forma di certificato di autenticità. Viceversa possono trasformarsi in vere e proprie armi capaci di distruggere le aziende e le persone stesse. Bene dunque che il ministro ponga in essere azioni mirate in questo ambito, a tutele delle nostre comunità». [post_title] => Federalberghi: bene la regolamentazione delle recensioni online [post_date] => 2024-01-24T11:31:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706095908000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Snav ha chiuso in positivo il 2023, raggiungendo i numeri del 2019, un risultato legato anche al prolungarsi di un’estate che sembrava senza fine favorendo le vacanze fuori stagione. Forte di tali risultati, la compagnia del gruppo Msc vedrà, tra aprile e maggio del 2024, arrivare nel golfo di Napoli la prima unità a propulsione ibrida: un monocarena hybrid high speed craft destinato a rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio. «L’attenzione alla tutela dell’ambiente è uno dei nostri principali obiettivi e di Msc – commenta l’amministratore di Snav, Giuseppe Langella -. Siamo orgogliosi di poter iniziare a operare con un’unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per l’ambiente». Per quanto riguarda le rotte 2024, è poi confermato l’intero network di collegamenti da Napoli per le isole Eolie, Capri, Ischia e Procida, nonché per le Pontine così come il collegamento in traghetto da Ancona a Spalato. Anche per l’estate 2024 Snav offre infine la possibilità di prenotare i propri collegamenti con grande anticipo, con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza. [post_title] => Snav sempre più green: tra aprile e maggio in arrivo la prima unità a propulsione ibrida [post_date] => 2024-01-24T10:37:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706092652000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "e ufficiale trieste nuova base ryanair un aereo posizionato 16 rotte di cui 5 nuove" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3745,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A ridosso dell'apertura della base di Madrid (dove posizionerà due Embraer E195) il prossimo 1° febbraio, Binter ribadisce ambiziosi progetti di crescita da Barajas, in vista del completamento dell'acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag, per ottenere il quale l'Antitrust Ue chiederà concessioni significative. A cominciare da quelle sul corridoio fra la capitale spagnola e le isole Canarie.\r

\r

Rodolfo Núñez, presidente di Binter, ha spiegato in un'intervista a Cinco Dias, che \"vediamo un'opportunità nel processo di fusione tra Iberia e Air Europa (...) per sostituire Air Europa, la cui quota di mercato si aggira intorno al 20% o al 23%. Crediamo che questa operazione andrà avanti, ma significherà che molti o tutti gli slot di Air Europa nelle Isole Canarie dovranno essere messi a disposizione di altri operatori. E Binter vuole essere uno di questi. Stiamo cercando i migliori slot possibili e di consolidare le operazioni a Madrid\".\r

\r

I collegamenti del vettore, operativi da febbraio, saranno diretti a Gran Canaria e Tenerife.\r

\r

Proprio ieri Bruxelles ha puntato il dito contro possibili sovrapposizioni su diverse rotte a breve, medio e lungo raggio. \r

\r

\"Non siamo stati salvati e il nostro patrimonio netto è positivo. La solvibilità è importante perché garantisce la continuità, e a questo aggiungiamo che non siamo un concorrente pericoloso per Iag perché operiamo in un altro segmento di mercato e le nostre dimensioni sono contenute\".\r

\r

Núñez è convinto che \"Binter potrebbe essere un'alternativa per tre o quattro operatori per rimanere sulle rotte: quello predominante sarebbe IAG, attraverso Iberia Express e Vueling, e la seconda e terza posizione sarebbero contese tra noi e Ryanair\".","post_title":"Binter punta a guadagnare quote di mercato a Madrid. A scapito di Air Europa","post_date":"2024-01-26T09:07:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706260027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460141","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo Boeing 737 8-200 posizionato da aprile, un network di 16 rotte tra cui 5 nuove per Berlino, Brindisi, Cracovia, Parigi e Siviglia e una crescita del traffico del 50%, fino a circa 750.000 passeggeri. Il tutto per un investimento da 100 milioni di euro. Questi i contorni della nuova stagione di Ryanair a Trieste, che - come anticipato ormai da qualche tempo - diventa nuova base della low cost irlandese.\r

\r

«Oggi (ieri per chi legge, ndr) diciamo addio per la prima volta in Italia all'addizionale municipale: il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione a farlo e ci consente di aprire a Trieste una nuova base \"Gamechanger\" a partire da aprile. Così Trieste diventa uno degli aeroporti più strategici per Ryanair e sarà uno dei più competitivi in Italia e in Europa - ha dichiarato il ceo Eddie Wilson -. Aumenteranno voli, investimenti e ciò creerà fino a 600 nuovi posti di lavoro e avremo un nuovo aereo posizionato. Potremo fare politiche dei prezzi più competitive perché saremo più flessibili. La scelta innovativa della Regione Friuli Venezia Giulia e del presidente Fedriga di togliere la tassa è vincente: favorirà sia il Fvg e i suoi cittadini che Ryanair. Speriamo apra una strada che anche altre Regioni seguiranno».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"E' ufficiale: Trieste nuova base Ryanair. Un aereo posizionato, 16 rotte di cui 5 nuove","post_date":"2024-01-26T08:30:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706257827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Saldo positivo per la stagione 2023 delle Bahamas che alla fine dello scorso novembre hanno registrato 8.645.374 arrivi (aerei e marittimi) internazionali, pari ad una crescita del 41,8% rispetto al periodo corrispondente del 2022. \r

In particolare, gli arrivi italiani relativi al periodo gennaio-dicembre 2023 hanno fatto segnare un incremento del 25% rispetto agli stessi mesi del 2022 (dati parziali).\r

Tutte le isole - Nassau/Paradise Island, l’isola di Grand Bahama e le Out Islands - hanno registrato arrivi aerei e marittimi stranieri complessivi da record durante i primi undici mesi del 2023, con Bimini che guida la crescita complessiva delle Out Island attestandosi ad un +110% rispetto al 2022 e addirittura al +925% rispetto al 2019.\r

Oltre alla partecipazione alla Welcome Travel Group Convention i prossimi 4, 5 e 6 febbraio presso la Fiera di Milano, Padiglione 4, stand A111, la general manager Maria Grazia Marino è stata e sarà impegnata in diverse iniziative promozionali organizzate in co-marketing con operatori e compagnie aeree in tutta Italia. Nello specifico, l’anno è stato inaugurato con un webinar destinato alle agenzie di viaggio di Going; esperienza molto positiva che verrà ripetuta – questa volta con presenza live – a Napoli, in occasione della Bmt del prossimo marzo.\r

Destinatari della formazione, organizzata a Monza in collaborazione con Gastaldi Holidays il prossimo primo febbraio, sempre gli agenti di viaggio; un secondo appuntamento si terrà a Napoli nel mese di marzo.\r

Il trade ancora protagonista a serie di un’operazione congiunta dell’ente con Air Canada, ad incentivazione delle combinate Canada-Bahamas, favorite dai collegamenti aerei dall’Italia della compagnia di bandiera verso i principali aeroporti canadesi e da Montreal e Toronto verso la capitale Nassau.\r

Si tratta di una promozione – attiva dal 12 febbraio fino al 30 aprile – che premierà con un fam trip in Canada e alle Bahamas, le prime 5 agenzie di viaggio che venderanno 4 pacchetti comprensivi di entrambe le destinazioni (almeno 4 pernottamenti alle Bahamas per due persone) e di voli Air Canada.\r

L’operazione congiunta prevede anche un roadshow di 4 tappe il prossimo febbraio: il 12 febbraio, i rappresentanti del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas ed Air Canada incontreranno le agenzie di Torino, il 13 saranno a Milano, il 14 febbraio a Roma e, infine, si conclude il giorno 15 a Bari. Il mese di febbraio prevede inoltre il lancio del sito e-learning in italiano bahamasagents.com/it che fornisce una formazione approfondita sulla destinazione.","post_title":"Bahamas: gli arrivi italiani crescono del +25%. Raffica di iniziative per il trade","post_date":"2024-01-25T14:56:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706194565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sconta le conseguenze del conflitto in Medio Oriente nei risultati del trimestre ottobre-dicembre 2023, nonché delle difficoltà legate al grounding di alcuni aeromobili. La low cost ha infatti registrato un aumento del 16% delle perdite operative, che salgono a 180,4 milioni di euro rispetto ai 155,5 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

I ricavi si sono attestati a 1,06 miliardi di euro mentre il traffico passeggeri ha riportato la cifra record di 15,1 milioni, rispetto ai 12,4 milioni dell'analogo trimestre dello scorso esercizio. La compagnia aerea ha dichiarato che riprenderà alcuni voli per Tel Aviv a partire da marzo, dopo aver sospeso le operazioni verso Israele in seguito all'inizio della guerra in ottobre. Il vettore ha dichiarato che la sua performance finanziaria nel terzo trimestre è stata \"materialmente influenzata dalla sospensione e dalla riallocazione della capacità destinata a Israele\".\r

\r

«Nel terzo trimestre abbiamo continuato a registrare una crescita della capacità leader del settore, in vista del previsto fermo degli aeromobili nel quarto trimestre, quando i motori Gtf saranno rimossi per le ispezioni obbligatorie - ha dichiarato Jozsef Váradi, chief executive officer di Wizz Air - (...) L'inizio del quarto trimestre è stato positivo. Rimaniamo impegnati in un'efficace gestione dei costi, nell'utilizzo degli asset e nella produttività, tutti elementi fondamentali per il futuro e siamo fiduciosi nella nostra capacità di gestire questi elementi».\r

\r

Confermata la guidance dell’utile netto per l'intero esercizio 202, compresa tra i 350 e i 400 milioni di euro.","post_title":"Wizz Air sconta l'impatto del conflitto mediorientale e aumenta le perdite del trimestre","post_date":"2024-01-25T12:49:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706186955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460079\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Denise Galbusera e Mariana Ardito[/caption]\r

\r

Parole chiave, flessibilità, dialogo, tecnologia che si traducono in efficienza, efficacia e professionalità. Travel Experience To, il tour operator di casa Gwart Group di cui fanno parte anche Nuovevacanze, EasyCrs e Aria Web Agency, cresce e cerca nuovi product manager. L'obiettivo è rafforzare il business, con un raggio di azione internazionale che spazia dall’America all’Asia, dal Pacifico all’Estremo Oriente.\r

\r

“Nel cuore della nostra filosofia di viaggio si cela un impegno profondo: progettiamo ogni itinerario con cura e amore, con l'obiettivo di offrire un'immersione autentica nelle bellezze del mondo - spiega la product manager, Mariana Ardito -. Ogni passo di questo processo è intriso di dedizione, poiché crediamo che viaggiare debba essere più di una semplice traversata di luoghi, ma un'autentica scoperta dell'anima del mondo. Per poter operare seguendo queste linee guida, soddisfacendo il crescente numero di agenzie di viaggio che ci sceglie, abbiamo bisogno di potenziare la nostra squadra”.\r

\r

“La nostra attenzione alla cura si manifesta attraverso una pianificazione attenta, dove ogni dettaglio è ponderato con precisione - le fa eco Denise Galbusera, product manager esperta delle destinazioni Asia, Africa e Oceania -. Ogni luogo che selezioniamo per i nostri itinerari è scelto con cura, tenendo conto delle sue peculiarità, della sua storia e della sua autenticità. Un approccio che si è rivelato vincente. Per la nostra crescita cerchiamo perciò persone che lo condividano da una prospettiva dinamica e aperta all’innovazione”.","post_title":"Travel Experience To cresce e cerca nuovi product manager","post_date":"2024-01-25T10:08:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706177298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_336927\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Johan Lundgren, ceo di easyJet[/caption]\r

\r

Primo trimestre del nuovo anno fiscale in salita per easyJet che ha chiuso il periodo (lo scorso 31 dicembre) con una perdita al lordo delle imposte di 126 milioni di sterline. \r

\r

La compagnia aerea britannica stima però che il rosso del primo semestre si ridurrà su base annua, nonostante un impatto diretto di circa 40 milioni di sterline (e ulteriori impatti indiretti) del conflitto in Medio Oriente. \r

\r

Il load factor è stato dell'86%. «Abbiamo ottenuto una performance migliore nel trimestre, a testimonianza della forza della domanda per il nostro marchio e il nostro network - ha commentato Johan Lundgren, ceo di del vettore - Anche la popolarità delle vacanze easyJet continua a crescere, con il 48% di clienti in più nel periodo».\r

\r

Quanto ai prossimi mesi, «Vediamo uno slancio positivo delle prenotazioni per l'estate 2024, con i viaggi che rimangono una priorità per i consumatori. Le prenotazioni di voli e vacanze sono decollate con forza durante il tradizionale e intenso periodo di saldi di fine anno, poiché i clienti hanno scelto di assicurare le loro vacanze estive verso destinazioni preferite come Spagna e Portogallo insieme a destinazioni più lontane come Grecia e Turchia».\r

","post_title":"EasyJet, primo trimestre in rosso. Ma per l'estate «lo slancio del booking è positivo»","post_date":"2024-01-25T09:02:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706173348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segno più, a livello di ricavi e passeggeri, per il bilancio 2023 di Air Europa, che intanto guarda ai prossimi mesi con una giusta dose di ottimismo.\r

\r

“Abbiamo chiuso il 2023 con 2,3 miliardi di fatturato globale – ha dichiarato il general manager per il nostro Paese, Renato Scaffidi -. L’Italia si è riconfermata come il secondo mercato più importante, subito dopo la Spagna. Questo risultato è frutto del lavoro incessante fatto con il trade - agenzie, network, tour operator - che ci ha premiato, dandoci fiducia e supporto. Ne siamo molto grati e siamo certi che questa proficua collaborazione possa proseguire nel 2024 e negli anni a venire”.\r

\r

Un mercato Italia che ha seguito di pari passo quello globale della compagnia: sulle rotte Italia-Spagna il load factor medio si è attestato al 93%, mentre sui collegamenti intercontinentali ha raggiunto l’89%.\r

\r

Tra le destinazioni più richieste dai passeggeri in partenza dall’Italia spiccano Lima, Havana, Santo Domingo seguite da Colombia e Argentina. E se il trend del booking in questo primo scorcio 2024 risulta in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per l’intero anno “si prevede un ulteriore incremento dei risultati di circa l’8% sia in termini di fatturato che di passeggeri. Una previsione sostenuta dall’atteso ritorno nel network dei voli da Venezia (2 frequenze giornaliere) e dall’incremento della terza frequenza da Malpensa (3 volte a settimana).\r

\r

Inoltre, in linea con il piano strategico 2023-2025 che guida l’impegno sostenibile di Air Europa, proseguirà il rinnovamento della flotta che porterà all’ingresso di ulteriori quattro nuovi Boeing Dreamliner 900.\r

\r

La sensibilità green della compagnia aerea si traduce anche in iniziative culturali e sociali: la presentazione dei risultati che si è svolta ieri sera a Milano presso il Pac - Padiglione d‘Arte Moderna, ha acceso i riflettori anche sulla mostra ‘Argentina. Quel che la notte racconta’ che vede proprio Air Europa tra gli sponsor tecnici dell’evento e la collaborazione per il servizio catering dell’impresa sociale Gruppo L’Impronta, associazione impegnata nel sostegno e nell’inserimento lavorativo di persone diversamente abili e fragili.","post_title":"Air Europa traguarda una crescita dell'8% per ricavi e passeggeri nel 2024","post_date":"2024-01-25T09:00:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706173226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi con una nota prende posizione sulla regolamentazione delle recensioni online proposta dal ministro del turismo daniela Santanchè.\r

\r

«Quella del ministro Santanchè - dice la nota - è anche la nostra visione: condividiamo pienamente la sua posizione riguardo la necessità di regolamentare quanto prima le recensioni on line al fine di arginare gli effetti devastanti che un cattivo uso di questo strumento può provocare alle nostre imprese, ai lavoratori e agli italiani in genere».\r

\r

Il comunicato della Federalberghi riguardo la necessità di regolamentare una volta per tutte le recensioni on line\r

\r

«In un mondo in cui la tracciabilità è diventata centrale, è necessario intervenire sul tema con procedure certe, per comprendere come tali recensioni vengano fatte, chi le firmi e che base di veridicità abbiano. Le recensioni on line possono avere un loro valore quando e se garantite da una forma di certificato di autenticità. Viceversa possono trasformarsi in vere e proprie armi capaci di distruggere le aziende e le persone stesse. Bene dunque che il ministro ponga in essere azioni mirate in questo ambito, a tutele delle nostre comunità».","post_title":"Federalberghi: bene la regolamentazione delle recensioni online","post_date":"2024-01-24T11:31:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706095908000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Snav ha chiuso in positivo il 2023, raggiungendo i numeri del 2019, un risultato legato anche al prolungarsi di un’estate che sembrava senza fine favorendo le vacanze fuori stagione. Forte di tali risultati, la compagnia del gruppo Msc vedrà, tra aprile e maggio del 2024, arrivare nel golfo di Napoli la prima unità a propulsione ibrida: un monocarena hybrid high speed craft destinato a rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio. «L’attenzione alla tutela dell’ambiente è uno dei nostri principali obiettivi e di Msc – commenta l’amministratore di Snav, Giuseppe Langella -. Siamo orgogliosi di poter iniziare a operare con un’unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per l’ambiente».\r

\r

Per quanto riguarda le rotte 2024, è poi confermato l’intero network di collegamenti da Napoli per le isole Eolie, Capri, Ischia e Procida, nonché per le Pontine così come il collegamento in traghetto da Ancona a Spalato. Anche per l’estate 2024 Snav offre infine la possibilità di prenotare i propri collegamenti con grande anticipo, con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Snav sempre più green: tra aprile e maggio in arrivo la prima unità a propulsione ibrida","post_date":"2024-01-24T10:37:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706092652000]}]}}