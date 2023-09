Discover Airlines fa il suo debutto nei cieli: cambiano marchio e livrea Il Gruppo Lufthansa alza il sipario sul nuovo brand di Eurowings Discover che da oggi diventa Discover Airlines. Come anticipato nei giorni scorsi, il vettore nato durante la pandemia e che da luglio 2021 opera negli hub di Francoforte e Monaco come compagnia aerea leisure di alta qualità, entra in una nuova fase. La nuova filosofia del vettore viene spiegata dalla home page del sito: «Al centro del marchio Discover Airlines c’è la gioia del viaggio e la scoperta e riscoperta di luoghi, esperienze e momenti meravigliosi. Non è solo il nome della nostra compagnia aerea a cambiare, ma il nostro intero look. Il nuovo design contemporaneo, fresco e tuttavia sofisticato trasmette proprio questa sensazione e si ispira a una visione dell’orizzonte. Più nello specifico, dalle diverse linee e sfumature di colore che emergono quando l’azzurro del cielo incontra il paesaggio. Questi “skyline” sono l’elemento di design più importante del nostro marchio e nascono da varie tonalità di blu e da un giallo solare. Il logo Discover in lettere minuscole seguito da un punto rimarrà il nostro marchio denominativo. Questo è stato un elemento fondamentale dell’identità del nostro brand sin dall’inizio e ha mantenuto a lungo un valore di riconoscimento. Ora vi viene aggiunta la parola “Airlines”. I velivoli dipinti con la nuova livrea «solcheranno i cieli a partire dalla prima settimana di settembre. In quel momento atterrerà a Francoforte il primo Airbus A320 con il nuovo design. Nei mesi successivi la nostra flotta continuerà a prendere forma e ad assumere anche nuovi colori (…) Nonostante il carattere distintivo del nuovo design, il nostro legame con il marchio principale Lufthansa è sottilmente indicato da elementi come il blu scuro e il marchio denominativo nel carattere Lufthansa». Condividi

Il Canopy by Hilton Cannes include inoltre una piscina riscaldata interna ed esterna con vista sul mare e un centro fitness accessibile tutti i giorni. Di prossima apertura, l’hotel offrirà anche una spa con cinque cabine, un hammam, un bagno e una sauna giapponesi. Al Marea Rooftop Ristorante & Cocktail Bar, concepito da Alexander Douglas Burger, originario della California e viaggiatore per passione, si potranno scoprire una varietà di piatti crudi o marinati. Il Café Crème è invece il nuovo ristorante californiano di Cannes al primo piano dell’hotel, aperto sette giorni su sette dalle 8 alle 17 con una cucina che unisce amici, famiglie, colleghi e viaggiatori singoli. A completare l'offerta lo spazio polifunzionale Canopy Central.","post_title":"Hilton fa il suo debutto a Cannes con il lifestyle brand Canopy","post_date":"2023-09-01T10:03:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693562589000]}]}}