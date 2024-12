Delta One Lounge: taglio del nastro al Boston Logan International Airport Taglio del nastro per la nuova Delta One Lounge situata al Boston Logan International Airport, a conferma del focus della compagnia su una proposta mirata al traffico premium. Accessibile attraverso il Delta Sky Club sul Concourse E, questa lounge esclusiva di oltre 620 metri quadri offre ai passeggeri un’esperienza culinaria unica nel suo genere, ideata dallo chef Ed Brown e caratterizzata dall’ospitalità e dal servizio tipici di Delta. “Non esistono due Delta One Lounge uguali fra loro: con ogni nuovo spazio ci sforziamo di creare qualcosa di veramente speciale e distintivo per la città ospitante, senza mai scendere a compromessi in termini di servizio o qualità – ha dichiarato Claude Roussel, vp Delta Sky Club and Lounge Experience -. Sappiamo che i nostri ospiti apprezzano l’esclusività e l’ospitalità dei ristoranti Delta One Lounge. Questa lounge è stata progettata per offrire l’esperienza esclusiva che gli ospiti desiderano, e che trae ispirazione dalla storia e dalle tradizioni culinarie di Boston”. Nell’estate 2025 l’operativo internazionale Delta da Boston sarà il più esteso di sempre, con nuove rotte per Milano (da maggio 2025) e Barcellona che consentiranno ai passeggeri di sperimentare i servizi della lounge. Oltre allo spazio premium, i passeggeri Delta One avranno accesso al pluripremiato Delta Sky Club di Bos-E, recentemente nominato da Usa Today una delle 10 migliori lounge degli Stati Uniti. Questo include l’uso esclusivo dell’area soggiorno del Club a destra del check-in, che dispone di cabine insonorizzate (incluse opzioni accessibili ai disabili) e di secondi monitor per chi desidera completare il lavoro dell’ultimo minuto. Gli utenti avranno inoltre accesso alle sei suite doccia standard e accessibili anche alle persone con difficoltà motorie situate nel Club, dotate di servizi come asciugamani, accappatoi, pantofole e prodotti Grown Alchemist. Al momento del check-in, i passeggeri Delta One potranno vivere un’esperienza unica, con un’assistenza al volo personalizzata e un’ospitalità di alto livello da parte degli ambasciatori Delta Elite Services. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481072 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_481073" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Julianne Cowley, ambasciatrice Australia in Italia, Duong Hai Hung, ambasciatore del Vietnam e Valentina Mulesan, deputy director for Asia and Oceania Ministero degli affari esteri[/caption] La promozione della cucina vietnamita e del volo diretto Vietnam-Italia - che decollerà nel luglio 2025 - sono state al centro dell'evento che si è svolto a Roma, presso la sede dell'ambasciata del Vietnam con la degustazione delle specialità gastronomiche Pho & Nem, in collaborazione con Vietnam Airlines. "Per la prima volta in Italia organizziamo la giornata del Pho & Nem - ha dichiarato l'ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung -. I nostri due popoli condividono un grande amore per il cibo. La gastronomia non è solo fonte di vita ma anche di storia, cultura, arte, amore, gioia, passione e felicità. Per la nostra gente la gastronomia è anche un punto di convergenza, una particolare somiglianza una affinità predestinata con cui ci colleghiamo. "La cucina vietnamita combina abilmente i principi dello Yin e dello Yang e dei 5 elementi, con tutti i 5 sapori - acido, amaro, dolce, piccante e salato - e 5 colori - verde rosso giallo bianco e nero - per soddisfare tutti 5 i sensi - vista, gusto, tatto, olfatto e udito -. Quando si mangia si vede la bellezza, si sente il profumo. si ascolta la gioia e si gusta un sapore delizioso. Una gastronomia che sta diventando sempre più conosciuta e sta affermando gradualmente la sua posizione: l'organizzazione mondiale del turismo valuta il Vietnam come uno dei 20 paesi con il maggior potenziale turistico e in particolare lo street food è sempre tra i primi al mondo. Per tre anni consecutivi il nostro Paese è stato in cima alla lista delle migliori destinazioni culinarie e culturali dell'Asia". Ci auguriamo che questa giornata sia un evento di amicizia non solo per promuovere la cultura culinaria vietnamita ma anche per onorare le molte somiglianze culinarie tra l'Italia e il Vietnam. Il Pho & Nem speriamo diventi ambasciatore della cucina vietnamita e porta di accesso al Vietnam anche in occasione del volo diretto della Vietnam Airlines tra i due paesi che sarà in inaugurato il prossimo luglio. "Il nostro governo presta particolare attenzione per l'investimento al turismo ci concentriamo sullo sviluppo delle infrastrutture, non solo ricettive ma anche dei servizi accessori che aiutano a sviluppare il turismo. Riscontriamo un grande apprezzamento da parte del mercato italiano per la destinazione Vietnam e per la grande ospitalità della nostra gente". Il collegamento diretto da Milano di Vietnam Airlines A partire dal 1* luglio 2025 Vietnam Airlines aprirà il nuovo collegamento diretto da Milano Malpensa ad Hanoi: "Una nuova, importantissima rampa di lancio per i rapporti commerciali turistici tra i i due paesi - afferma Stefano Gaggianesi, direttore commerciale di Mst Gsa (nella foto a fianco) che rappresenta il vettore in Italia -. Negli ultimi anni il traffico turistico e i rapporti commerciali sono molto cresciuti e abbiamo deciso di aprire questa nuova rotta per sfruttare il crescente potenziale del mercato e soddisfare l'aumento della domanda di viaggio. Per spingere l'apertura del nuovo volo abbiamo dedicato una tariffa promozionale andata e ritorno intorno ai 700 euro, tasse incluse. Un altro importante vantaggio è la combinazione dei voli domestici e regionali con gli intercontinentali a tariffe veramente competitive. Questa opportunità di collegamento diretto darà la possibilità di raggiungere in connessione numerose altre destinazioni in tutta l'Asia, l'Indocina come il Giappone, Thailandia, Malesia, Corea del Sud e via dicendo per arrivare anche fino in Australia. La rotta sarà operata con Boeing 787, inizialmente con 3 voli alla settimana nei giorni di martedì, venerdi e sabato, ma l'obiettivo è naturalmente quello di incrementare le frequenze nei prossimi anni, prima a 5 voli settimanali e poi fino al giornaliero. (Quirino Falessi) [gallery ids="481077,481075,481076"] [post_title] => Il Vietnam si promuove in Italia: dalla gastronomia al volo diretto per Hanoi [post_date] => 2024-12-13T14:31:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734100276000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo fatturato record per Hnh Hospitality, che nell'anno fiscale chiuso lo scorso fine ottobre 2024 ha superato il primato raggiunto 12 mesi prima, quando già aveva per la prima volta nella storia superato la soglia dei 100 milioni. Il gruppo di Mestre ha infatti registrato ricavi totali per 113 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2023. Le marginalità operative lorde si attestano quindi vicino al 15% (ebitda margin), mentre l’occupazione media delle camere è cresciuta dal 73,5% del 2023 al 77% nel 2024. In evoluzione, segnando un incremento del 4%, anche il prezzo medio per camera attestatosi a 164,7 euro. Il 2024 ha rappresentato un anno di svolta per Hnh, caratterizzato dall’avvio di nuove direzioni strategiche. Tra queste, l’accordo per il primo management contract nella storia del gruppo: la gestione del Palazzo delle Stelline a Milano, di proprietà della fondazione omonima, che sarà rilanciato nel 2026 con il marchio MGallery di casa Accor. Questo accordo segna una svolta rispetto al tradizionale modello basato su proprietà o affitto, aprendo nuovi scenari per il futuro. Parallelamente, la compagnia ha avviato il proprio ingresso nel real estate alberghiero con un modello ibrido che prevede partecipazioni minoritarie negli asset immobiliari (fino al 25%), mantenendo il pieno controllo della gestione operativa. Questa scelta mira a garantire maggiore controllo strategico e sostenere una crescita più rapida, con l’obiettivo di consolidare un modello scalabile e sostenibile. Il 2025 sarà quindi un anno di espansione per il gruppo con l’inaugurazione, nella prima metà dell’anno, di un progetto di extended stay a Verona composto da 23 appartamenti. In parallelo, Hnh sta finalizzando una seconda operazione di sviluppo alberghiero, attualmente nelle ultime fasi di due diligence, i cui dettagli saranno annunciati a breve. “Affrontiamo il nuovo anno con grande determinazione e un piano chiaro di espansione e diversificazione con il quale puntiamo, per la prima volta, a superare i 120 milioni di fatturato - sottolinea il ceo di Hnh, Luca Boccato -. Questo è un momento fondamentale per noi, durante il quale consolidiamo la nostra posizione sul mercato e apriamo nuove prospettive per il futuro. Con l’arrivo di ulteriori aperture e collaborazioni, il nostro obiettivo è rafforzare l'offerta, affrontando le sfide del settore con un modello integrato”. [post_title] => Prosegue la crescita di Hnh. Marginalità sempre al 15% [post_date] => 2024-12-13T12:46:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734093962000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481052 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per la nuova Delta One Lounge situata al Boston Logan International Airport, a conferma del focus della compagnia su una proposta mirata al traffico premium. Accessibile attraverso il Delta Sky Club sul Concourse E, questa lounge esclusiva di oltre 620 metri quadri offre ai passeggeri un'esperienza culinaria unica nel suo genere, ideata dallo chef Ed Brown e caratterizzata dall'ospitalità e dal servizio tipici di Delta. “Non esistono due Delta One Lounge uguali fra loro: con ogni nuovo spazio ci sforziamo di creare qualcosa di veramente speciale e distintivo per la città ospitante, senza mai scendere a compromessi in termini di servizio o qualità - ha dichiarato Claude Roussel, vp Delta Sky Club and Lounge Experience -. Sappiamo che i nostri ospiti apprezzano l'esclusività e l'ospitalità dei ristoranti Delta One Lounge. Questa lounge è stata progettata per offrire l'esperienza esclusiva che gli ospiti desiderano, e che trae ispirazione dalla storia e dalle tradizioni culinarie di Boston”. Nell'estate 2025 l’operativo internazionale Delta da Boston sarà il più esteso di sempre, con nuove rotte per Milano (da maggio 2025) e Barcellona che consentiranno ai passeggeri di sperimentare i servizi della lounge. Oltre allo spazio premium, i passeggeri Delta One avranno accesso al pluripremiato Delta Sky Club di Bos-E, recentemente nominato da Usa Today una delle 10 migliori lounge degli Stati Uniti. Questo include l'uso esclusivo dell'area soggiorno del Club a destra del check-in, che dispone di cabine insonorizzate (incluse opzioni accessibili ai disabili) e di secondi monitor per chi desidera completare il lavoro dell'ultimo minuto. Gli utenti avranno inoltre accesso alle sei suite doccia standard e accessibili anche alle persone con difficoltà motorie situate nel Club, dotate di servizi come asciugamani, accappatoi, pantofole e prodotti Grown Alchemist. Al momento del check-in, i passeggeri Delta One potranno vivere un'esperienza unica, con un'assistenza al volo personalizzata e un'ospitalità di alto livello da parte degli ambasciatori Delta Elite Services. [post_title] => Delta One Lounge: taglio del nastro al Boston Logan International Airport [post_date] => 2024-12-13T12:09:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734091759000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il progetto Blupeople si aggiudica il premio per la categoria “Innovazione nella Comunicazione Digitale” agli MHR Tourism Awards 2024, che si sono tenuti presso il The St. Regis Rome. Questo riconoscimento celebra l’innovativo programma del gruppo Bluvacanze, che ha saputo coniugare creatività, digitalizzazione e storytelling per promuovere una cultura del viaggio di qualità attraverso i social media. Lanciata nel 2024, Blupeople è una strategia di brand ambassadorship che coinvolge giovani talenti e content creator, selezionati attraverso un social casting e sfide su TikTok. Il progetto mira a raccontare il viaggio in modo autentico e coinvolgente, trasformando i Blupeople in veri ambasciatori dell’agenzia di viaggi più grande d’Italia, con circa 300 punti vendita. Tra workshop di content creation, storytelling e l’uso di piattaforme come Instagram e TikTok, il progetto ha saputo rispondere alle esigenze della Gen Z, favorendo l’interazione tra online e offline per promuovere esperienze di viaggio indimenticabili. «Blupeople rappresenta il nostro impegno verso una comunicazione innovativa e immediata, capace di ispirare e connettere con le nuove generazioni di viaggiatori - ha dichiarato Marco Orlandi, digital & consumer experience director del Gruppo Bluvacanze -. Questo premio è un riconoscimento al talento dei nostri creator e alla visione del nostro team Digital che per il 2025 ha in serbo nuovi progetti». I Blupeople hanno compiuto 25 “missioni” da maggio 2024, realizzando contenuti professionali, video e immagini, sui canali @bluvacanzeofficial. Gli MHR Tourism Awards, con oltre 300 candidature e 45 nomination, si confermano uno dei principali eventi del settore turistico italiano, celebrando l’eccellenza in un settore che contribuisce al 13% del PIL nazionale. La serata di gala, condotta da Gabriella Carlucci, ha visto la partecipazione dei protagonisti del turismo italiano e internazionale. Il successo di Blupeople consolida il ruolo del Gruppo Bluvacanze, di proprietà di MSC Cruises, come leader nella digitalizzazione e nella creazione di un customer journey omnicanale per un'esperienza fluida e integrata, dove ogni punto di contatto – online e offline – si connette per rispondere alle esigenze del cliente in modo personalizzato e coerente. In una parola, un percorso di profonda innovazione del settore, tracciando un nuovo approccio di comunicazione al consumatore finale. [post_title] => Bluvacanze, Blupeople vince agli MHR Tourism Award 2024 [post_date] => 2024-12-13T11:08:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734088130000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481026 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crocierissime annuncia una partnership strategica con Tui Musement con l’obiettivo di offrire ai crocieristi un’esperienza di viaggio completa, che unisce la scoperta delle destinazioni più richieste con attività selezionate e personalizzate. Grazie a questa collaborazione, i clienti di Crocierissime possono accedere a un ampio ventaglio di esperienze firmate Tui Musement, pensate per arricchire ogni tappa del loro viaggio. Tra le destinazioni più popolari per il 2024 si trova il Mediterraneo Orientale, che regista +67,98% rispetto al 2023; chi opta per questo itinerario e decide di toccare le sponde Turche, ha la possibilità di scegliere varie attività esclusive, come un volo in mongolfiera in Cappadocia o una passeggiata a cavallo nella Love Valley o nella Pigeon Valley, piuttosto che una visita guidata a Efeso, patrimonio dell’Unesco, o a Istanbul alla scoperta delle moschee famose in tutto il mondo. Obiettivo «Il nostro obiettivo è quello di ridefinire il concetto stesso di crociera, trasformandola in un'esperienza senza confini, e la partnership con Tui Musement ci permette di unire la magia del viaggio a bordo con la scoperta di ogni destinazione attraverso esperienze autentich - dichiara Laura Amoretti, ceo di Crocierissime -. Oggi più che mai i viaggiatori cercano proposte che vadano oltre i percorsi tradizionali, desiderano immergersi nella cultura locale, vivere momenti irripetibili e personalizzati. Grazie a questa nuova collaborazione strategica, noi di Crocierissime ci impegniamo ancor di più a rispondere a questa esigenza, offrendo attività adatte a tutte le età e in grado di arricchire ogni itinerario di ricordi unici e indimenticabili.» Tra le mete che offrono una maggiore personalizzazione, spiccano anche Dubai e i Caraibi, dove i viaggiatori hanno la possibilità di scegliere attività che spaziano dal relax in spiaggia alle escursioni culturali. I più avventurosi che optano per Dubai, oltre alla visita mozzafiato dal Burj Khalifa e lo spettacolo delle fontane, possono organizzare una giornata nel deserto in quad o sul dorso di un cammello per vivere emozioni uniche e potersi immergere nella cultura beduina, tra cene tradizionali e danze sotto le stelle. Per chi desidera una prospettiva più romantica, una crociera al tramonto sul Dubai Creek o un volo in mongolfiera all’alba sul deserto sono esperienze da sogno: i colori caldi del sole che sorge sulla sabbia e una colazione esclusiva fanno da cornice perfetta. Un turismo più accessibile e personalizzato Secondo un’analisi condotta da Crocierissime, la maggior parte dei viaggiatori opta per crociere in coppia (62,25%) o in famiglia con un bambino (12,38%). Grazie all’unione delle forze con TUI Musement, Crocierissime arricchisce la propria offerta, permettendo ai clienti di personalizzare il loro viaggio in base alle proprie passioni, interessi e stile di vita; le famiglie possono scegliere tra esperienze che soddisfano ogni età, mentre i crocieristi over 50 (oltre il 38% delle prenotazioni) possono approfittare di tour guidati pensati per scoprire le culture locali in maniera rilassante e autentica. [post_title] => Crocierissime: partnership strategica con Tui Musement [post_date] => 2024-12-13T10:59:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734087557000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481010 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia si conclude, come da tradizione, con l'appuntamento milanese al Principe di Savoia, occasione di auguri per il Natale ma anche per tracciare un bilancio dell'anno che volge al termine e degli obiettivi per il nuovo alle porte. "Per tutto l'anno abbiamo registrato risultati turistici positivi e questa tendenza, come avevamo previsto, è continuata anche in autunno - ha osservato la direttrice, Viviana Vukelić -. Ci stiamo avvicinando alla fine di un altro anno turistico molto impegnativo, gli ottimi risultati della post stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l'anno e una chiara indicazione che dobbiamo continuare a sviluppare il nostro turismo in questa direzione". In questo solco si inseriscono gli obiettivi 2025: "Vogliamo spingere sempre più il turismo organizzato e i flussi durante il pre e post stagione, in una destinazione che è ancor più sostenibile e accessibile". Nel frattempo, l'ultimo scampolo 2024 è all'insegna delle festività natalizie, "con tantissimi mercatini e attività a tema sia nell'entroterra, sia nelle zone costiere". I numeri 2024 Nei primi 11 mesi 2024 la Croazia ha totalizzato 20,9 milioni di arrivi e 107,7 milioni di pernottamenti, per una crescita rispettivamente del 3,5% e dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'ordine nella top ten non è cambiato molto, e ci sono più o meno tutti i tradizionali mercati europei più vicini alla Croazia, come l’Italia. La classifica è dominata dalla Germania che ha realizzato più di 22,2 milioni di pernottamenti; al secondo posto ci sono i turisti provenienti dalla Slovenia con 10,7 milioni di pernottamenti, mentre al terzo posto ci sono gli austriaci con 8,1 milioni di pernottamenti. Al quarto posto si trovano i turisti provenienti dalla Polonia con 7 milioni di pernottamenti, mentre al quinto posto si trovano i turisti dalla Repubblica Ceca, con 5,1 milioni di pernottamenti. Seguono i turisti provenienti da Regno Unito con 4 milioni di pernottamenti, Italia e Ungheria con 3,9 milioni di pernottamenti ciascuno. [caption id="attachment_481024" align="alignright" width="300"] Il team dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia[/caption] [post_title] => Croazia 2025: "Nuova spinta al turismo organizzato e focus su stagioni di spalla" [post_date] => 2024-12-13T10:53:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734087197000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' fissata per la prossima primavera l'apertura del W Florence, che segnerà il debutto della seconda struttura del brand W Hotels in Italia. Il nuovo hotel di proprietà di Progetto Majestic è situato nel cuore di Firenze, a pochi passi da Via de' Tornabuoni, a metà strada tra Ponte Vecchio e il Duomo. Con 119 camere, tra cui 16 suite, W Florence unirà uno stile innovativo e un design unico. La Penthouse Suite offrirà un ampio spazio abitativo e una terrazza privata con viste mozzafiato sul Duomo e sulla chiesa di Santa Maria Novella. Il piano terra ospiterà l'iconica W Lounge, che integra perfettamente il ritmo della città all’interno dell’hotel con live music, dj set e cocktail culture; sarà un sapiente mix di spazi interni ed esterni attorno a un cortile centrale parzialmente coperto. Il giardino sul tetto si candida per diventare luogo di ritrovo dove la raffinatezza classica incontra il mood contemporaneo. [post_title] => W Florence: debutto a primavera 2025 per il secondo hotel italiano del brand [post_date] => 2024-12-13T09:47:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734083259000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Durante il recente International Luxury Travel Market (ILTM) di Cannes, Marriott International ha svelato ambiziosi piani di espansione per il 2025 attraverso il suo Luxury Group. Con un portfolio che comprende prestigiosi marchi come The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, Edition e JW Marriott, l’azienda punta a soddisfare per il nuovo anno i desideri delle nuove generazioni di viaggiatori, offrendo esperienze uniche e trasformative. Millennials e Gen Z cercano viaggi che combinino benessere, avventura e connessione autentica con le destinazioni. Per rispondere a questa domanda, l’offerta del gruppo Marriot si concentrerà quindi su lodge remoti, campi tendati, esperienze immersive e l’innovativa Ritz-Carlton Yacht Collection, una flotta di yacht pensata per offrire il massimo comfort durante gli spostamenti tra località esclusive. “Questo cambiamento è destinato a elevare il lusso esperienziale, con i viaggiatori di oggi che spendono molto e che prediligono viaggi mirati che soddisfano un profondo desiderio di scoperta e di auto-riflessione” - dichiarano da Luxury Group. Le aperture più attese in Italia Il 2025 sarà dunque un anno che prevede una serie di importanti nuove aperture sul mercato italiano per i brand del gruppo. Tra queste, The Lake Como Edition, una raffinata struttura che celebra il fascino senza tempo del Lago di Como, Casa Brera The Luxury Collection, situata nel cuore di Milano, un tributo all'arte e al design italiano, e infine W Florence a Firenze con un’interpretazione contemporanea del lusso che si inserisce armoniosamente nella tradizione fiorentina. Una visione globale Marriott abbraccia anche il concetto di “travel-to-nature” con lodge safari e strutture esclusive nel continente africano, puntando su un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Nel prossimo anno, JW Marriott ha in programma il debutto di hotel e resort in nuove destinazioni in tutto il mondo, tra cui l'attesissimo JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort, JW Marriott Crete Resort & Spa e JW Marriott Hotel Tokyo. Il 2025 segna anche un’importante espansione verso il Medio Oriente e l’Asia, con nuove aperture in località emergenti. Oltre a offrire il massimo in termini di ospitalità, Marriott si impegna a creare esperienze che favoriscano la crescita personale, la scoperta culturale e la connessione con il territorio. Tra innovazione e tradizione Le proposte di Marriott Luxury Group non si limitano all’ospitalità tradizionale: si concentrano sul creare un equilibrio tra modernità e autenticità. Strutture come The Ritz-Carlton, Tokyo e St. Regis, Dubai non sono solo hotel, ma icone del lusso contemporaneo. Con un’attenzione sempre maggiore verso i dettagli, Marriott International conferma il proprio ruolo di leader nell’ospitalità di lusso, reinventandola per le nuove esigenze dei viaggiatori del futuro. “Man mano che i consumatori globali del lusso investono più profondamente nei viaggi, stiamo assistendo a una profonda evoluzione di ciò che cercano: dalla scoperta del mondo alla scoperta di se stessi - afferma Tina Edmundson, president of Luxury di Marriott International - I viaggiatori di lusso di oggi, sia affermati che emergenti, non si limitano a visitare le destinazioni, ma intraprendono viaggi personali che rivelano nuove dimensioni del luogo e del sé. Noi di Luxury Group by Marriott International stiamo abbracciando questo cambiamento creando esperienze che fungono da canali per l'esplorazione emotiva, collegando natura, cultura e scoperta di sé in modi che sono tanto arricchenti quanto indimenticabili”. Il 2025 segnerà un anno importante anche per The Luxury Collection nel mercato europeo, con aperture previste in Italia, in Grecia, Polonia e Spagna. The Ritz-Carlton tra terra e mare I club privati, i resort all-inclusive e gli yacht di lusso stanno diventando canali vitali per promuovere la comunità e la connessione, offrendo spazi in cui persone che condividono interessi comuni possono legare in ambienti esclusivi ed elevati. Il 2024 ha segnato un anno di trasformazione per The Ritz-Carlton, che continua a ridefinire i viaggi extralusso con una serie dinamica di aperture ed esperienze. Con Ilma, il suo secondo superyacht, the Ritz-Carlton Yacht Collection offre viaggi eccezionali nel Mediterraneo, e la terza unità, Luminara, è prevista nell'estate del 2025. Nel 2025 è previsto anche il ritorno di The Ritz-Carlton, San Juan a Porto Rico, dopo una ristrutturazione radicale. E sempre per il prossimo anno si attende una nuova apertura in Costa Rica, pensata per gli avventurieri che apprezzano la straordinaria bellezza e l'intrigo di lusso. St. Regis Hotels & Resorts: ridefinire il glamour nei migliori indirizzi Dopo The St. Regis Longboat Key Resort, sulla costa del Golfo della Florida, The St. Regis on the Bund, Shanghai, The St. Regis Belgrade e The St. Regis Al Mouj, Muscat, che hanno reso particolarmente florido il 2024, il marchio ha in previsione per il nuovo anno le aperture di The St. Regis Aruba Resort, adagiato sulle sabbie incontaminate di Palm Beach, e The St. Regis Cap Cana Resort nella Repubblica Dominicana, uno splendido santuario ispirato alla diversità naturale della regione. W Hotels continua l'evoluzione globale del brand Nel 2024, W Hotels ha continuato a registrare uno slancio significativo, in quanto l'evoluzione del brand lifestyle di lusso è ben avviata, caratterizzata da un'espansione dell'impronta globale e da una robusta crescita del portafoglio. Le principali aperture globali hanno unito un design sofisticato ma giocoso, una programmazione elevata e una nuova e audace identità visiva. Nel 2025, W Hotels ha in programma di aumentare la sua presenza con aperture e trasformazioni chiave, tra cui l'apertura anticipata del nuovo flagship globale, W New York - Union Square, e l'atteso ingresso del marchio nello spazio all-inclusive con W Punta Cana, una fuga per soli adulti caratterizzata da una programmazione dinamica, lusso sulla spiaggia e un mix curato di cibo, bevande ed esperienze di benessere. [gallery ids="480972,480973,480974"] [post_title] => Nuove aperture nell'ospitalità di lusso di Marriot International [post_date] => 2024-12-13T09:30:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => esperienze-di-lusso [1] => hotel [2] => marriott-international ) [post_tag_name] => Array ( [0] => esperienze di lusso [1] => hotel [2] => Marriott International ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734082259000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cento miliardi di investimenti nei prossimi cinque anni: il gruppo Ferrovie dello Stato alza il sipario sul piano strategico 2025-2029 che prevede un percorso di rinnovamento che ha, tra i vari obiettivi, la crescita del 30% dei passeggeri raggiunti dal sistema Alta Velocità, il recupero della puntualità per oltre 50.000 treni all’anno, l’ampliamento dell’offerta commerciale, aumentando di 195 milioni il numero dei passeggeri nello stesso periodo nel Paese, tra Trenitalia (100 milioni) e Busitalia (95), e di un 40% all'estero. Intanto il gruppo valuta anche l'apertura del capitale a terzi per l'autofinanziamento e quindi la riduzione del fabbisogno di finanziamenti pubblici, pur sottolineando che l'obiettivo "non è vendere dei pezzi" e che "le modalità vanno concordato con Mef e Mit". Il gruppo avvia "una fase di trasformazione ambiziosa, mirata non solo a innovare i processi operativi, ma anche a migliorare sensibilmente i servizi offerti" ha sottolineato l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo, Stefano Antonio Donnarumma, secondo il quale il piano "punta a imprimere una netta discontinuità" e "risponde alle esigenze di una società proiettata verso il futuro, riconoscendo nella mobilità integrata un pilastro fondamentale per lo sviluppo". Cinque programmi Per accompagnare questo percorso, Fs ha individuato cinque programmi trasformativi che riguardano la sicurezza per i passeggeri, gli asset e i lavoratori (con l’obiettivo “zero infortuni”), le risorse umane, la tecnologia (con 2 miliardi di euro di investimenti digitali in dieci anni), la sostenibilità e le risorse finanziarie, queste ultime "per una piena valorizzazione dei business". Business nel quale si prospetta una "sostanziale crescita" da qui al 2029, determinata da un miglioramento di tutti i principali indicatori economici, con un incremento dei ricavi a oltre 20 miliardi di euro, dell’Ebitda a più di 3,5 miliardi di euro e del risultato netto a oltre 500 milioni. Quanto alle opere, tra i principali progetti ritenuti strategici, Donnarumma ha ricordato il nodo di Genova, i 145 chilometri della Napoli-Bari, i 227 chilometri della Palermo-Catania-Messina e il sottoattraversamento di Firenze, così come l'attenzione per il completamento del Terzo Valico, che "in questo momento è all'ultimo miglio". "Non ci sono ritardi dovuti a incapacità ma a condizioni esogene, ma la soluzione la stiamo identificando e l'opera riusciremo a finirla", ha detto il manager. Obiettivo Le persone che usufruiscono dei collegamenti del Gruppo FS in Italia sono circa 570 milioni. Tra gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 c’è anche l’ampliamento dell’offerta commerciale, così da rendere possibile un’evoluzione del perimetro dei passeggeri trasportati. In cinque anni le persone che sceglieranno di spostarsi a bordo dei treni di Trenitalia cresceranno di oltre 100 milioni, mentre aumenteranno di oltre 95 milioni i passeggeri di Busitalia. Per garantire un servizio moderno, innovativo e sostenibile occorre una trasformazione della flotta di treni e bus. A cominciare dalla messa in circolazione di 46 nuovi treni Alta Velocità Frecciarossa 1000, 145 treni del Regionale e più di 1.260 bus a basso impatto di CO2 nei prossimi dieci anni. Grande focus su Fs International, dedicata al controllo e alla gestione del business internazionale, che "diventerà una realtà da 3 miliardi di fatturato." Guardando oltre i confini italiani, le persone che in un anno viaggiano a bordo dei treni del gruppo FSs sono state 230 milioni. Nell’arco di Piano verrà rivolta un’attenzione sempre più ampia al trasporto dei passeggeri all’estero, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo internazionale. I passeggeri che in Europa usufruiranno dell’Alta Velocità supereranno i 14 milioni, quelli dell’Urban Mobility i 140 milioni mentre quelli del business regolato europeo i 150 milioni. E poi l'apertura a nuovi capitali nell'asset dell'Alta Velocità, che vale "8 miliardi". "Non stiamo pensando ad investitori, non ne abbiamo identificato nessuno, ci siamo dedicati al modello finanziario, da adesso in avanti ci confronteremo con Mef e Mit per approfondire un modello da applicare" ha sottolineato Donnarumma. [post_title] => Il gruppo Fs vara il piano strategico con investimenti per 100 mld di euro [post_date] => 2024-12-13T09:26:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734081978000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "delta one lounge taglio del nastro al boston logan international airport" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":113,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3631,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481073\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Julianne Cowley, ambasciatrice Australia in Italia, Duong Hai Hung, ambasciatore del Vietnam e Valentina Mulesan, deputy director for Asia and Oceania Ministero degli affari esteri[/caption]\r

\r

La promozione della cucina vietnamita e del volo diretto Vietnam-Italia - che decollerà nel luglio 2025 - sono state al centro dell'evento che si è svolto a Roma, presso la sede dell'ambasciata del Vietnam con la degustazione delle specialità gastronomiche Pho & Nem, in collaborazione con Vietnam Airlines.\r

\"Per la prima volta in Italia organizziamo la giornata del Pho & Nem - ha dichiarato l'ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung -. I nostri due popoli condividono un grande amore per il cibo. La gastronomia non è solo fonte di vita ma anche di storia, cultura, arte, amore, gioia, passione e felicità. Per la nostra gente la gastronomia è anche un punto di convergenza, una particolare somiglianza una affinità predestinata con cui ci colleghiamo.\r

\r

\r

\"La cucina vietnamita combina abilmente i principi dello Yin e dello Yang e dei 5 elementi, con tutti i 5 sapori - acido, amaro, dolce, piccante e salato - e 5 colori - verde rosso giallo bianco e nero - per soddisfare tutti 5 i sensi - vista, gusto, tatto, olfatto e udito -. Quando si mangia si vede la bellezza, si sente il profumo. si ascolta la gioia e si gusta un sapore delizioso. \r

\r

Una gastronomia che sta diventando sempre più conosciuta e sta affermando gradualmente la sua posizione: l'organizzazione mondiale del turismo valuta il Vietnam come uno dei 20 paesi con il maggior potenziale turistico e in particolare lo street food è sempre tra i primi al mondo. Per tre anni consecutivi il nostro Paese è stato in cima alla lista delle migliori destinazioni culinarie e culturali dell'Asia\".\r

\r

Ci auguriamo che questa giornata sia un evento di amicizia non solo per promuovere la cultura culinaria vietnamita ma anche per onorare le molte somiglianze culinarie tra l'Italia e il Vietnam. Il Pho & Nem speriamo diventi ambasciatore della cucina vietnamita e porta di accesso al Vietnam anche in occasione del volo diretto della Vietnam Airlines tra i due paesi che sarà in inaugurato il prossimo luglio.\r

\r

\"Il nostro governo presta particolare attenzione per l'investimento al turismo ci concentriamo sullo sviluppo delle infrastrutture, non solo ricettive ma anche dei servizi accessori che aiutano a sviluppare il turismo. Riscontriamo un grande apprezzamento da parte del mercato italiano per la destinazione Vietnam e per la grande ospitalità della nostra gente\".\r

\r

\r

Il collegamento diretto da Milano di Vietnam Airlines\r

\r

A partire dal 1* luglio 2025 Vietnam Airlines aprirà il nuovo collegamento diretto da Milano Malpensa ad Hanoi: \"Una nuova, importantissima rampa di lancio per i rapporti commerciali turistici tra i i due paesi - afferma Stefano Gaggianesi, direttore commerciale di Mst Gsa (nella foto a fianco) che rappresenta il vettore in Italia -. Negli ultimi anni il traffico turistico e i rapporti commerciali sono molto cresciuti e abbiamo deciso di aprire questa nuova rotta per sfruttare il crescente potenziale del mercato e soddisfare l'aumento della domanda di viaggio.\r

\r

Per spingere l'apertura del nuovo volo abbiamo dedicato una tariffa promozionale andata e ritorno intorno ai 700 euro, tasse incluse. Un altro importante vantaggio è la combinazione dei voli domestici e regionali con gli intercontinentali a tariffe veramente competitive. Questa opportunità di collegamento diretto darà la possibilità di raggiungere in connessione numerose altre destinazioni in tutta l'Asia, l'Indocina come il Giappone, Thailandia, Malesia, Corea del Sud e via dicendo per arrivare anche fino in Australia.\r

\r

La rotta sarà operata con Boeing 787, inizialmente con 3 voli alla settimana nei giorni di martedì, venerdi e sabato, ma l'obiettivo è naturalmente quello di incrementare le frequenze nei prossimi anni, prima a 5 voli settimanali e poi fino al giornaliero.\r

\r

(Quirino Falessi)\r

\r

\r

[gallery ids=\"481077,481075,481076\"]\r

\r

\r

","post_title":"Il Vietnam si promuove in Italia: dalla gastronomia al volo diretto per Hanoi","post_date":"2024-12-13T14:31:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734100276000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo fatturato record per Hnh Hospitality, che nell'anno fiscale chiuso lo scorso fine ottobre 2024 ha superato il primato raggiunto 12 mesi prima, quando già aveva per la prima volta nella storia superato la soglia dei 100 milioni. Il gruppo di Mestre ha infatti registrato ricavi totali per 113 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2023. Le marginalità operative lorde si attestano quindi vicino al 15% (ebitda margin), mentre l’occupazione media delle camere è cresciuta dal 73,5% del 2023 al 77% nel 2024. In evoluzione, segnando un incremento del 4%, anche il prezzo medio per camera attestatosi a 164,7 euro.\r

\r

Il 2024 ha rappresentato un anno di svolta per Hnh, caratterizzato dall’avvio di nuove direzioni strategiche. Tra queste, l’accordo per il primo management contract nella storia del gruppo: la gestione del Palazzo delle Stelline a Milano, di proprietà della fondazione omonima, che sarà rilanciato nel 2026 con il marchio MGallery di casa Accor. Questo accordo segna una svolta rispetto al tradizionale modello basato su proprietà o affitto, aprendo nuovi scenari per il futuro.\r

\r

Parallelamente, la compagnia ha avviato il proprio ingresso nel real estate alberghiero con un modello ibrido che prevede partecipazioni minoritarie negli asset immobiliari (fino al 25%), mantenendo il pieno controllo della gestione operativa. Questa scelta mira a garantire maggiore controllo strategico e sostenere una crescita più rapida, con l’obiettivo di consolidare un modello scalabile e sostenibile.\r

\r

Il 2025 sarà quindi un anno di espansione per il gruppo con l’inaugurazione, nella prima metà dell’anno, di un progetto di extended stay a Verona composto da 23 appartamenti. In parallelo, Hnh sta finalizzando una seconda operazione di sviluppo alberghiero, attualmente nelle ultime fasi di due diligence, i cui dettagli saranno annunciati a breve.\r

\r

“Affrontiamo il nuovo anno con grande determinazione e un piano chiaro di espansione e diversificazione con il quale puntiamo, per la prima volta, a superare i 120 milioni di fatturato - sottolinea il ceo di Hnh, Luca Boccato -. Questo è un momento fondamentale per noi, durante il quale consolidiamo la nostra posizione sul mercato e apriamo nuove prospettive per il futuro. Con l’arrivo di ulteriori aperture e collaborazioni, il nostro obiettivo è rafforzare l'offerta, affrontando le sfide del settore con un modello integrato”.","post_title":"Prosegue la crescita di Hnh. Marginalità sempre al 15%","post_date":"2024-12-13T12:46:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734093962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per la nuova Delta One Lounge situata al Boston Logan International Airport, a conferma del focus della compagnia su una proposta mirata al traffico premium.\r

\r

Accessibile attraverso il Delta Sky Club sul Concourse E, questa lounge esclusiva di oltre 620 metri quadri offre ai passeggeri un'esperienza culinaria unica nel suo genere, ideata dallo chef Ed Brown e caratterizzata dall'ospitalità e dal servizio tipici di Delta. \r

\r

“Non esistono due Delta One Lounge uguali fra loro: con ogni nuovo spazio ci sforziamo di creare qualcosa di veramente speciale e distintivo per la città ospitante, senza mai scendere a compromessi in termini di servizio o qualità - ha dichiarato Claude Roussel, vp Delta Sky Club and Lounge Experience -. Sappiamo che i nostri ospiti apprezzano l'esclusività e l'ospitalità dei ristoranti Delta One Lounge. Questa lounge è stata progettata per offrire l'esperienza esclusiva che gli ospiti desiderano, e che trae ispirazione dalla storia e dalle tradizioni culinarie di Boston”.\r

\r

Nell'estate 2025 l’operativo internazionale Delta da Boston sarà il più esteso di sempre, con nuove rotte per Milano (da maggio 2025) e Barcellona che consentiranno ai passeggeri di sperimentare i servizi della lounge.\r

\r

Oltre allo spazio premium, i passeggeri Delta One avranno accesso al pluripremiato Delta Sky Club di Bos-E, recentemente nominato da Usa Today una delle 10 migliori lounge degli Stati Uniti.\r

\r

Questo include l'uso esclusivo dell'area soggiorno del Club a destra del check-in, che dispone di cabine insonorizzate (incluse opzioni accessibili ai disabili) e di secondi monitor per chi desidera completare il lavoro dell'ultimo minuto. Gli utenti avranno inoltre accesso alle sei suite doccia standard e accessibili anche alle persone con difficoltà motorie situate nel Club, dotate di servizi come asciugamani, accappatoi, pantofole e prodotti Grown Alchemist. Al momento del check-in, i passeggeri Delta One potranno vivere un'esperienza unica, con un'assistenza al volo personalizzata e un'ospitalità di alto livello da parte degli ambasciatori Delta Elite Services. ","post_title":"Delta One Lounge: taglio del nastro al Boston Logan International Airport","post_date":"2024-12-13T12:09:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734091759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il progetto Blupeople si aggiudica il premio per la categoria “Innovazione nella Comunicazione Digitale” agli MHR Tourism Awards 2024, che si sono tenuti presso il The St. Regis Rome. Questo riconoscimento celebra l’innovativo programma del gruppo Bluvacanze, che ha saputo coniugare creatività, digitalizzazione e storytelling per promuovere una cultura del viaggio di qualità attraverso i social media.\r

Lanciata nel 2024, Blupeople è una strategia di brand ambassadorship che coinvolge giovani talenti e content creator, selezionati attraverso un social casting e sfide su TikTok. Il progetto mira a raccontare il viaggio in modo autentico e coinvolgente, trasformando i Blupeople in veri ambasciatori dell’agenzia di viaggi più grande d’Italia, con circa 300 punti vendita. Tra workshop di content creation, storytelling e l’uso di piattaforme come Instagram e TikTok, il progetto ha saputo rispondere alle esigenze della Gen Z, favorendo l’interazione tra online e offline per promuovere esperienze di viaggio indimenticabili.\r

«Blupeople rappresenta il nostro impegno verso una comunicazione innovativa e immediata, capace di ispirare e connettere con le nuove generazioni di viaggiatori - ha dichiarato Marco Orlandi, digital & consumer experience director del Gruppo Bluvacanze -. Questo premio è un riconoscimento al talento dei nostri creator e alla visione del nostro team Digital che per il 2025 ha in serbo nuovi progetti».\r

I Blupeople hanno compiuto 25 “missioni” da maggio 2024, realizzando contenuti professionali, video e immagini, sui canali @bluvacanzeofficial.\r

Gli MHR Tourism Awards, con oltre 300 candidature e 45 nomination, si confermano uno dei principali eventi del settore turistico italiano, celebrando l’eccellenza in un settore che contribuisce al 13% del PIL nazionale. La serata di gala, condotta da Gabriella Carlucci, ha visto la partecipazione dei protagonisti del turismo italiano e internazionale.\r

Il successo di Blupeople consolida il ruolo del Gruppo Bluvacanze, di proprietà di MSC Cruises, come leader nella digitalizzazione e nella creazione di un customer journey omnicanale per un'esperienza fluida e integrata, dove ogni punto di contatto – online e offline – si connette per rispondere alle esigenze del cliente in modo personalizzato e coerente. In una parola, un percorso di profonda innovazione del settore, tracciando un nuovo approccio di comunicazione al consumatore finale.","post_title":"Bluvacanze, Blupeople vince agli MHR Tourism Award 2024","post_date":"2024-12-13T11:08:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1734088130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crocierissime annuncia una partnership strategica con Tui Musement con l’obiettivo di offrire ai crocieristi un’esperienza di viaggio completa, che unisce la scoperta delle destinazioni più richieste con attività selezionate e personalizzate.\r

\r

Grazie a questa collaborazione, i clienti di Crocierissime possono accedere a un ampio ventaglio di esperienze firmate Tui Musement, pensate per arricchire ogni tappa del loro viaggio. Tra le destinazioni più popolari per il 2024 si trova il Mediterraneo Orientale, che regista +67,98% rispetto al 2023; chi opta per questo itinerario e decide di toccare le sponde Turche, ha la possibilità di scegliere varie attività esclusive, come un volo in mongolfiera in Cappadocia o una passeggiata a cavallo nella Love Valley o nella Pigeon Valley, piuttosto che una visita guidata a Efeso, patrimonio dell’Unesco, o a Istanbul alla scoperta delle moschee famose in tutto il mondo.\r

Obiettivo\r

«Il nostro obiettivo è quello di ridefinire il concetto stesso di crociera, trasformandola in un'esperienza senza confini, e la partnership con Tui Musement ci permette di unire la magia del viaggio a bordo con la scoperta di ogni destinazione attraverso esperienze autentich - dichiara Laura Amoretti, ceo di Crocierissime -. Oggi più che mai i viaggiatori cercano proposte che vadano oltre i percorsi tradizionali, desiderano immergersi nella cultura locale, vivere momenti irripetibili e personalizzati. Grazie a questa nuova collaborazione strategica, noi di Crocierissime ci impegniamo ancor di più a rispondere a questa esigenza, offrendo attività adatte a tutte le età e in grado di arricchire ogni itinerario di ricordi unici e indimenticabili.»\r

\r

Tra le mete che offrono una maggiore personalizzazione, spiccano anche Dubai e i Caraibi, dove i viaggiatori hanno la possibilità di scegliere attività che spaziano dal relax in spiaggia alle escursioni culturali. I più avventurosi che optano per Dubai, oltre alla visita mozzafiato dal Burj Khalifa e lo spettacolo delle fontane, possono organizzare una giornata nel deserto in quad o sul dorso di un cammello per vivere emozioni uniche e potersi immergere nella cultura beduina, tra cene tradizionali e danze sotto le stelle. Per chi desidera una prospettiva più romantica, una crociera al tramonto sul Dubai Creek o un volo in mongolfiera all’alba sul deserto sono esperienze da sogno: i colori caldi del sole che sorge sulla sabbia e una colazione esclusiva fanno da cornice perfetta.\r

Un turismo più accessibile e personalizzato\r

Secondo un’analisi condotta da Crocierissime, la maggior parte dei viaggiatori opta per crociere in coppia (62,25%) o in famiglia con un bambino (12,38%). Grazie all’unione delle forze con TUI Musement, Crocierissime arricchisce la propria offerta, permettendo ai clienti di personalizzare il loro viaggio in base alle proprie passioni, interessi e stile di vita; le famiglie possono scegliere tra esperienze che soddisfano ogni età, mentre i crocieristi over 50 (oltre il 38% delle prenotazioni) possono approfittare di tour guidati pensati per scoprire le culture locali in maniera rilassante e autentica.\r

\r

","post_title":"Crocierissime: partnership strategica con Tui Musement","post_date":"2024-12-13T10:59:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1734087557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481010","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il 2024 dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia si conclude, come da tradizione, con l'appuntamento milanese al Principe di Savoia, occasione di auguri per il Natale ma anche per tracciare un bilancio dell'anno che volge al termine e degli obiettivi per il nuovo alle porte.\r

\r

\"Per tutto l'anno abbiamo registrato risultati turistici positivi e questa tendenza, come avevamo previsto, è continuata anche in autunno - ha osservato la direttrice, Viviana Vukelić -. Ci stiamo avvicinando alla fine di un altro anno turistico molto impegnativo, gli ottimi risultati della post stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l'anno e una chiara indicazione che dobbiamo continuare a sviluppare il nostro turismo in questa direzione\".\r

\r

In questo solco si inseriscono gli obiettivi 2025: \"Vogliamo spingere sempre più il turismo organizzato e i flussi durante il pre e post stagione, in una destinazione che è ancor più sostenibile e accessibile\".\r

\r

Nel frattempo, l'ultimo scampolo 2024 è all'insegna delle festività natalizie, \"con tantissimi mercatini e attività a tema sia nell'entroterra, sia nelle zone costiere\".\r

\r

I numeri 2024\r

\r

Nei primi 11 mesi 2024 la Croazia ha totalizzato 20,9 milioni di arrivi e 107,7 milioni di pernottamenti, per una crescita rispettivamente del 3,5% e dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'ordine nella top ten non è cambiato molto, e ci sono più o meno tutti i tradizionali mercati europei più vicini alla Croazia, come l’Italia.\r

\r

La classifica è dominata dalla Germania che ha realizzato più di 22,2 milioni di pernottamenti; al secondo posto ci sono i turisti provenienti dalla Slovenia con 10,7 milioni di pernottamenti, mentre al terzo posto ci sono gli austriaci con 8,1 milioni di pernottamenti. Al quarto posto si trovano i turisti provenienti dalla Polonia con 7 milioni di pernottamenti, mentre al quinto posto si trovano i turisti dalla Repubblica Ceca, con 5,1 milioni di pernottamenti. Seguono i turisti provenienti da Regno Unito con 4 milioni di pernottamenti, Italia e Ungheria con 3,9 milioni di pernottamenti ciascuno.\r

\r

[caption id=\"attachment_481024\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il team dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia[/caption]","post_title":"Croazia 2025: \"Nuova spinta al turismo organizzato e focus su stagioni di spalla\"","post_date":"2024-12-13T10:53:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734087197000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' fissata per la prossima primavera l'apertura del W Florence, che segnerà il debutto della seconda struttura del brand W Hotels in Italia.\r

Il nuovo hotel di proprietà di Progetto Majestic è situato nel cuore di Firenze, a pochi passi da Via de' Tornabuoni, a metà strada tra Ponte Vecchio e il Duomo.\r

Con 119 camere, tra cui 16 suite, W Florence unirà uno stile innovativo e un design unico. La Penthouse Suite offrirà un ampio spazio abitativo e una terrazza privata con viste mozzafiato sul Duomo e sulla chiesa di Santa Maria Novella. Il piano terra ospiterà l'iconica W Lounge, che integra perfettamente il ritmo della città all’interno dell’hotel con live music, dj set e cocktail culture; sarà un sapiente mix di spazi interni ed esterni attorno a un cortile centrale parzialmente coperto. Il giardino sul tetto si candida per diventare luogo di ritrovo dove la raffinatezza classica incontra il mood contemporaneo.\r

","post_title":"W Florence: debutto a primavera 2025 per il secondo hotel italiano del brand","post_date":"2024-12-13T09:47:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734083259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Durante il recente International Luxury Travel Market (ILTM) di Cannes, Marriott International ha svelato ambiziosi piani di espansione per il 2025 attraverso il suo Luxury Group. Con un portfolio che comprende prestigiosi marchi come The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, Edition e JW Marriott, l’azienda punta a soddisfare per il nuovo anno i desideri delle nuove generazioni di viaggiatori, offrendo esperienze uniche e trasformative.\r

Millennials e Gen Z cercano viaggi che combinino benessere, avventura e connessione autentica con le destinazioni. Per rispondere a questa domanda, l’offerta del gruppo Marriot si concentrerà quindi su lodge remoti, campi tendati, esperienze immersive e l’innovativa Ritz-Carlton Yacht Collection, una flotta di yacht pensata per offrire il massimo comfort durante gli spostamenti tra località esclusive.\r

\r

“Questo cambiamento è destinato a elevare il lusso esperienziale, con i viaggiatori di oggi che spendono molto e che prediligono viaggi mirati che soddisfano un profondo desiderio di scoperta e di auto-riflessione” - dichiarano da Luxury Group.\r

Le aperture più attese in Italia\r

Il 2025 sarà dunque un anno che prevede una serie di importanti nuove aperture sul mercato italiano per i brand del gruppo. Tra queste, The Lake Como Edition, una raffinata struttura che celebra il fascino senza tempo del Lago di Como, Casa Brera The Luxury Collection, situata nel cuore di Milano, un tributo all'arte e al design italiano, e infine W Florence a Firenze con un’interpretazione contemporanea del lusso che si inserisce armoniosamente nella tradizione fiorentina.\r

Una visione globale\r

Marriott abbraccia anche il concetto di “travel-to-nature” con lodge safari e strutture esclusive nel continente africano, puntando su un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Nel prossimo anno, JW Marriott ha in programma il debutto di hotel e resort in nuove destinazioni in tutto il mondo, tra cui l'attesissimo JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort, JW Marriott Crete Resort & Spa e JW Marriott Hotel Tokyo. Il 2025 segna anche un’importante espansione verso il Medio Oriente e l’Asia, con nuove aperture in località emergenti. Oltre a offrire il massimo in termini di ospitalità, Marriott si impegna a creare esperienze che favoriscano la crescita personale, la scoperta culturale e la connessione con il territorio.\r

Tra innovazione e tradizione\r

Le proposte di Marriott Luxury Group non si limitano all’ospitalità tradizionale: si concentrano sul creare un equilibrio tra modernità e autenticità. Strutture come The Ritz-Carlton, Tokyo e St. Regis, Dubai non sono solo hotel, ma icone del lusso contemporaneo. Con un’attenzione sempre maggiore verso i dettagli, Marriott International conferma il proprio ruolo di leader nell’ospitalità di lusso, reinventandola per le nuove esigenze dei viaggiatori del futuro.\r

\r

“Man mano che i consumatori globali del lusso investono più profondamente nei viaggi, stiamo assistendo a una profonda evoluzione di ciò che cercano: dalla scoperta del mondo alla scoperta di se stessi - afferma Tina Edmundson, president of Luxury di Marriott International - I viaggiatori di lusso di oggi, sia affermati che emergenti, non si limitano a visitare le destinazioni, ma intraprendono viaggi personali che rivelano nuove dimensioni del luogo e del sé. Noi di Luxury Group by Marriott International stiamo abbracciando questo cambiamento creando esperienze che fungono da canali per l'esplorazione emotiva, collegando natura, cultura e scoperta di sé in modi che sono tanto arricchenti quanto indimenticabili”.\r

\r

Il 2025 segnerà un anno importante anche per The Luxury Collection nel mercato europeo, con aperture previste in Italia, in Grecia, Polonia e Spagna. \r

The Ritz-Carlton tra terra e mare\r

I club privati, i resort all-inclusive e gli yacht di lusso stanno diventando canali vitali per promuovere la comunità e la connessione, offrendo spazi in cui persone che condividono interessi comuni possono legare in ambienti esclusivi ed elevati. Il 2024 ha segnato un anno di trasformazione per The Ritz-Carlton, che continua a ridefinire i viaggi extralusso con una serie dinamica di aperture ed esperienze. Con Ilma, il suo secondo superyacht, the Ritz-Carlton Yacht Collection offre viaggi eccezionali nel Mediterraneo, e la terza unità, Luminara, è prevista nell'estate del 2025. Nel 2025 è previsto anche il ritorno di The Ritz-Carlton, San Juan a Porto Rico, dopo una ristrutturazione radicale. E sempre per il prossimo anno si attende una nuova apertura in Costa Rica, pensata per gli avventurieri che apprezzano la straordinaria bellezza e l'intrigo di lusso. \r

St. Regis Hotels & Resorts: ridefinire il glamour nei migliori indirizzi\r

Dopo The St. Regis Longboat Key Resort, sulla costa del Golfo della Florida, The St. Regis on the Bund, Shanghai, The St. Regis Belgrade e The St. Regis Al Mouj, Muscat, che hanno reso particolarmente florido il 2024, il marchio ha in previsione per il nuovo anno le aperture di The St. Regis Aruba Resort, adagiato sulle sabbie incontaminate di Palm Beach, e The St. Regis Cap Cana Resort nella Repubblica Dominicana, uno splendido santuario ispirato alla diversità naturale della regione. \r

W Hotels continua l'evoluzione globale del brand\r

Nel 2024, W Hotels ha continuato a registrare uno slancio significativo, in quanto l'evoluzione del brand lifestyle di lusso è ben avviata, caratterizzata da un'espansione dell'impronta globale e da una robusta crescita del portafoglio. Le principali aperture globali hanno unito un design sofisticato ma giocoso, una programmazione elevata e una nuova e audace identità visiva. Nel 2025, W Hotels ha in programma di aumentare la sua presenza con aperture e trasformazioni chiave, tra cui l'apertura anticipata del nuovo flagship globale, W New York - Union Square, e l'atteso ingresso del marchio nello spazio all-inclusive con W Punta Cana, una fuga per soli adulti caratterizzata da una programmazione dinamica, lusso sulla spiaggia e un mix curato di cibo, bevande ed esperienze di benessere.\r

\r

[gallery ids=\"480972,480973,480974\"]","post_title":"Nuove aperture nell'ospitalità di lusso di Marriot International","post_date":"2024-12-13T09:30:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["esperienze-di-lusso","hotel","marriott-international"],"post_tag_name":["esperienze di lusso","hotel","Marriott International"]},"sort":[1734082259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cento miliardi di investimenti nei prossimi cinque anni: il gruppo Ferrovie dello Stato alza il sipario sul piano strategico 2025-2029 che prevede un percorso di rinnovamento che ha, tra i vari obiettivi, la crescita del 30% dei passeggeri raggiunti dal sistema Alta Velocità, il recupero della puntualità per oltre 50.000 treni all’anno, l’ampliamento dell’offerta commerciale, aumentando di 195 milioni il numero dei passeggeri nello stesso periodo nel Paese, tra Trenitalia (100 milioni) e Busitalia (95), e di un 40% all'estero.\r

\r

Intanto il gruppo valuta anche l'apertura del capitale a terzi per l'autofinanziamento e quindi la riduzione del fabbisogno di finanziamenti pubblici, pur sottolineando che l'obiettivo \"non è vendere dei pezzi\" e che \"le modalità vanno concordato con Mef e Mit\".\r

\r

Il gruppo avvia \"una fase di trasformazione ambiziosa, mirata non solo a innovare i processi operativi, ma anche a migliorare sensibilmente i servizi offerti\" ha sottolineato l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo, Stefano Antonio Donnarumma, secondo il quale il piano \"punta a imprimere una netta discontinuità\" e \"risponde alle esigenze di una società proiettata verso il futuro, riconoscendo nella mobilità integrata un pilastro fondamentale per lo sviluppo\".\r

Cinque programmi\r

Per accompagnare questo percorso, Fs ha individuato cinque programmi trasformativi che riguardano la sicurezza per i passeggeri, gli asset e i lavoratori (con l’obiettivo “zero infortuni”), le risorse umane, la tecnologia (con 2 miliardi di euro di investimenti digitali in dieci anni), la sostenibilità e le risorse finanziarie, queste ultime \"per una piena valorizzazione dei business\".\r

\r

Business nel quale si prospetta una \"sostanziale crescita\" da qui al 2029, determinata da un miglioramento di tutti i principali indicatori economici, con un incremento dei ricavi a oltre 20 miliardi di euro, dell’Ebitda a più di 3,5 miliardi di euro e del risultato netto a oltre 500 milioni.\r

\r

Quanto alle opere, tra i principali progetti ritenuti strategici, Donnarumma ha ricordato il nodo di Genova, i 145 chilometri della Napoli-Bari, i 227 chilometri della Palermo-Catania-Messina e il sottoattraversamento di Firenze, così come l'attenzione per il completamento del Terzo Valico, che \"in questo momento è all'ultimo miglio\". \"Non ci sono ritardi dovuti a incapacità ma a condizioni esogene, ma la soluzione la stiamo identificando e l'opera riusciremo a finirla\", ha detto il manager.\r

Obiettivo\r

Le persone che usufruiscono dei collegamenti del Gruppo FS in Italia sono circa 570 milioni. Tra gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 c’è anche l’ampliamento dell’offerta commerciale, così da rendere possibile un’evoluzione del perimetro dei passeggeri trasportati. In cinque anni le persone che sceglieranno di spostarsi a bordo dei treni di Trenitalia cresceranno di oltre 100 milioni, mentre aumenteranno di oltre 95 milioni i passeggeri di Busitalia. Per garantire un servizio moderno, innovativo e sostenibile occorre una trasformazione della flotta di treni e bus. A cominciare dalla messa in circolazione di 46 nuovi treni Alta Velocità Frecciarossa 1000, 145 treni del Regionale e più di 1.260 bus a basso impatto di CO2 nei prossimi dieci anni.\r

\r

Grande focus su Fs International, dedicata al controllo e alla gestione del business internazionale, che \"diventerà una realtà da 3 miliardi di fatturato.\" Guardando oltre i confini italiani, le persone che in un anno viaggiano a bordo dei treni del gruppo FSs sono state 230 milioni. Nell’arco di Piano verrà rivolta un’attenzione sempre più ampia al trasporto dei passeggeri all’estero, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo internazionale. I passeggeri che in Europa usufruiranno dell’Alta Velocità supereranno i 14 milioni, quelli dell’Urban Mobility i 140 milioni mentre quelli del business regolato europeo i 150 milioni.\r

\r

E poi l'apertura a nuovi capitali nell'asset dell'Alta Velocità, che vale \"8 miliardi\". \"Non stiamo pensando ad investitori, non ne abbiamo identificato nessuno, ci siamo dedicati al modello finanziario, da adesso in avanti ci confronteremo con Mef e Mit per approfondire un modello da applicare\" ha sottolineato Donnarumma. ","post_title":"Il gruppo Fs vara il piano strategico con investimenti per 100 mld di euro","post_date":"2024-12-13T09:26:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1734081978000]}]}}