Delta Air Lines torna a pagare un dividendo trimestrale, per la prima volta dal 2020 Delta Air Lines tornerà a pagherà un dividendo trimestrale, dopo una sospensione che dura dal marzo 2020, a causa della pandemia. Secondo quanto spiegato dalla compagnia aerea in una nota ufficiale il dividendo, pari a 0,10 dollari per azione, sarà pagato il 7 agosto agli azionisti registrati alla chiusura del 17 luglio. L’iniziativa è conseguente ai passi avanti compiuti dalla compagnia nel piano finanziario triennale, tra cui il rimborso di oltre 10 miliardi di dollari di debito negli ultimi due anni. Il tutto mentre il vettore ha previsto che la forte domanda di viaggi estivi porterà a realizzare profitti più alti del previsto per il trimestre fino a giugno. L’ultimo dividendo pagato da Delta risale al marzo 2020 (0,4025 dollari per azione) ed era il 27° consecutivo.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma. L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità. Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato». Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti». Gli aiuti alle compagnie aeree Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub». Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024. [gallery ids="447757,447758,447755"] Le crociere sul Nilo Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel. Le altre strategie Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028». I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura. [post_title] => La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia» [post_date] => 2023-06-15T14:34:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ahmed-issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie-aeree [3] => crociera-sul-nilo [4] => egitto [5] => in-evidenza [6] => ministro-del-turismo [7] => voli ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Ahmed Issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie aeree [3] => crociera sul Nilo [4] => egitto [5] => In evidenza [6] => ministro del turismo [7] => voli ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686839683000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447745 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Poesia, business e viaggi tailor made. Come è possibile accostare tre elementi così lontani tra loro, tre materiali apparentemente refrattari l’uno agli altri? Stefania Picari ha messo a punto una formula ad hoc in oltre quindici anni di attività come tour operator specializzato nel cucire viaggi come fossero abiti, nella sua sede di Roma. Così nell’atelier di Ed è Subito Viaggi, in un quartiere elegante di Roma Nord, si aggirano Agnese e Giacomo, Gianluca e Andrea, i senior tour stylist che studiano non solo i bisogni dei clienti, ma ne indagano gli insight, gli stili di vita, gli atteggiamenti rispetto al consumo, ne indovinano le motivazioni che li spingono a intraprendere un viaggio e, insieme al viaggio, costruiscono il momento del ricordo, con una valutazione dell’intera esperienza del viaggio, in grado di condizionare il ciclo successivo di esperienze. "In questo modo costruiamo una esperienza di marca che supera la barriera del viaggio indistinto dal brand di vendita, affermando con i comportamenti agiti uno stile della casa che è basato sulla sicurezza, l’adattabilità alle esigenze, l’uscita dalla comfort zone e la ricerca del bello - spiega la stessa Stefania Picari -. I nostri profili social e il sito web ne danno evidenza con una narrazione necessariamente stringata, ma cercando le testimonianze dei clienti. Lì si capisce come siamo riusciti nell’intento quasi impossibile di fondere il concept e l’immagine del brand Subito Viaggi con quella del destinatario: quel target fatto di persone che sognano, viaggiano, tornano, ricordano, sognano ancora e ripartono prima possibile". [post_title] => Ed è Subito Viaggi: tour stylist per creare viaggi capaci di coniugare poesia e business [post_date] => 2023-06-15T14:17:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686838623000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il recupero, nonché una nuova corsa ai profitti, dell'industria del trasporto aereo è ormai concreto. Lo sono altrettanto le incertezze che aleggiano attorno al rallentamento dell'economia, all'aumento delle tariffe, al ritardo nelle consegne dei velivoli. AlixPartners definisce un quadro che lascia comunque spazio all'ottimismo e delinea anche una netta avanzata dei vettori low cost, a scapito delle compagnie aeree tradizionali. La ripresa del traffico aereo è stata continua negli ultimi mesi e tutte le regioni, Asia inclusa dopo la recente riapertura della Cina, sono avviate a tornare ai livelli pre-Covid. Il traffico domestico nel 2023 ha già superato il livello pre-crisi del 2019, grazie alla recente accelerazione in Asia e Cina (a fine 2022 il traffico domestico era ancora -20% rispetto al 2019); il traffico intercontinentale ha visto una significativa crescita nei primi mesi del 2023, pur rimanendo a circa -15% % del livello pre-pandemia. Le rotte tra Asia ed Europa o Nord America sono quelle più lontane dal pieno recupero, con un livello di “sedili” previsti per tutto il 2023 pari a circa il 78% e 63% rispetto al 2019. Restano molteplici le incertezze che le compagnie aeree devono affrontare: da un lato l'impatto del rallentamento economico globale e della crescita dei prezzi al consumo, che potrebbe ridurre il reddito disponibile delle famiglie e di conseguenza la domanda di viaggi; il tutto in un contesto di prezzi di biglietti aerei che rimangono attualmente ancora elevati; dall’altro l’incremento dei costi del lavoro e dei tassi di interesse, oltre a una situazione di ritardi nelle consegne di aeromobili e parti di ricambio che incidono sull'operatività. Infine, le nuove normative di decarbonizzazione in Europa che avranno un impatto sui prezzi dei biglietti. «Tra il 2019 e il 2023 i vettori tradizionali europei hanno perso 6 punti percentuali di quota di mercato a favore delle compagnie aeree low cost nel traffico intra-europeo - ha sottolineato Michele Mauri, partner e managing director di AlixPartners -. Se guardiamo ai sedili in vendita fino a fine 2023, Ryanair, che è prevista aumentare la sua quota in Europa dal 13% al 19%, è di fatto la compagnia che sta guidando questa crescita, mentre le altre low cost mostrano andamenti più stabili. La più recente ripresa del traffico internazionale sta finalmente aiutando le compagnie tradizionali, che ricavano la maggior parte dei loro profitti dai voli a lungo raggio». Infine, la sostenibilità ambientale che sta cambiando anche le abitudini di viaggio: quasi la metà dei viaggiatori dichiara di essere disposta a pagare di più per un viaggio sostenibile e circa il 42% dichiara di essere incline a ridurre la distanza dei viaggi. Tra questi viaggiatori attenti alla sostenibilità, circa il 20-25% sono molto propensi a modificare le abitudini di viaggio. [post_title] => Trasporto aereo fra ripresa, incertezze e avanzata low cost (a scapito delle legacy) [post_date] => 2023-06-15T11:50:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686829806000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà dal 13 al 16 luglio presso piazza del Popolo a Pesaro il festival del viaggio UlisseFest di Lonely Planet. All'evento, organizzato dalla casa editrice Edt, partner unico della stessa Lonely Planet in Italia, parteciperà quest'anno anche la linea di prodotto Presstour del brand specialties & goal oriented Turisanda 1924 di Alpitour World. La manifestazione rappresenta un'occasione per guardare oltre i confini, non solo geografici, ragionare sul mondo e connettersi con tutto ciò che esiste al di fuori del nostro orizzonte quotidiano. Il tema conduttore di quest’anno sarà Tra caos e poesia: il caos si trasforma in poesia nel preciso istante in cui ci sentiamo finalmente liberi dalla routine e ci lasciamo sorprendere da un angolo nascosto, da un panorama inatteso o da un nuovo incontro. Presso lo stand Presstour sarà quindi possibile confrontarsi con lo staff per domande e curiosità, oltre che ritirare materiale informativo e gift. Inoltre, Presstour proporrà un doppio appuntamento per un suggestivo workshop di yoga vista mare. Non solo: quest’anno Lonely Planet festeggia i 50 anni di attività. Per questo importante compleanno ha deciso perciò di fare un regalo ai suoi lettori lanciando un concorso che mette in palio tre viaggi firmati Presstour by Turisanda alla scoperta di Usa, Cuba e Giordania. La collaborazione di Presstour e Lonely Planet continua poi attraverso la pagina lonelyplanetitalia.it/idee-di-viaggio con dieci racconti editoriali dedicati alle dieci più importanti destinazioni del to. E ancora: tutti coloro che sceglieranno di viaggiare con Presstour riceveranno prima della partenza una guida digitale Lonely Planet. “Siamo davvero felici di partecipare, per il secondo anno, al festival del viaggio di Lonely Planet - commenta Irene Landolfi, marketing manager area specialties di Alpitour World -. L’Ulissefest è sicuramente una vetrina interessante per far conoscere le nostre proposte di tour ed esperienze uniche e suggestive in tutto il mondo. Un evento con cui condividiamo tanti valori, tra cui sicuramente l’approccio di apertura al mondo e l’attenzione alla sostenibilità”. [post_title] => Presstour all'UlisseFest di Pesaro per celebrare i 50 anni della Lonely Planet [post_date] => 2023-06-15T10:24:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686824694000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_411858" align="alignleft" width="300"] Paolo Manca presidente Federalberghi Sardegna[/caption] “Non si può pensare di trasmettere un’idea della Sardegna turistica basandosi esclusivamente sui prezzi praticati dal 12 al 19 agosto: in Sardegna ci sono vacanze per tutte le tasche, da aprile a novembre e l’Isola non è più cara di altre destinazioni”. È la posizione di Federalberghi Sardegna in merito alla ricerca di Assoutenti che definisce quelle del 2023 le “vacanze più care di sempre” e pone l’Isola tra le mete più costose in Italia. “Il vero problema delle vacanze in Sardegna è l’eccessiva concentrazione stagionale. Sono anni che auspichiamo una redistribuzione dei flussi turistici - ricorda Paolo Manca, presidente regionale e vice presidente nazionale dell’associazione - ancora troppo concentrati nelle settimane centrali di agosto: l’intero sistema Italia dovrebbe riprogrammare i cicli lavoro-ferie come accade in altri Paesi europei. In questo modo, con una richiesta spalmata, il mercato si livellerebbe e i prezzi sarebbero più bilanciati. Ciò consentirebbe una migliore fruizione del territorio nei diversi periodi dell’anno”. “Se parliamo di caro-vacanze dobbiamo partire innanzitutto dai trasporti - aggiunge il presidente degli albergatori sardi - dove l’aumento vertiginoso dei prezzi dei voli deriva dall’utilizzo improprio della continuità territoriale che, con l’esclusiva delle rotte, ha fatto lievitare i biglietti in maniera incontrollata su Roma e Milano. A ciò si aggiungono il calo delle frequenze dal resto d’Europa e i trasporti marittimi, con le navi che da anni praticano una politica di vendita concentrata sui tour operator, penalizzando i prezzi al dettaglio”. Nello specifico del settore alberghiero “la stessa ricerca di Assoutenti, però - prosegue Manca -, certifica che in Sardegna si può fare una settimana di vacanza anche in quei giorni di agosto con meno di mille euro”. “Gli aumenti dei costi dei soggiorni riscontrati in generale, al netto degli errori dei sistemi di prenotazione, come quello delle vacanze da 20mila euro a San Teodoro - sottolinea il presidente regionale -, sono rincari obbligati, per coprire i costi energetici che gli albergatori hanno scaricato solo in parte sui prezzi finali, sopportandone il carico, proprio per non penalizzare eccessivamente il mercato”. Ma ciò che non si considera nella ricerca di Assoutenti è da un lato la qualità delle strutture sarde, tra le più alte d’Italia nonostante la stagionalità e dall’altro l’elevata qualità dei servizi che può essere mantenuta solo ricorrendo a un gran numero di collaboratori qualificati e formati, che nei bilanci di un’azienda alberghiera è la principale voce di costo. “Nel complesso - conclude Manca - analizzando i dati della ricerca e alla luce di tutti i fattori citati, che devono necessariamente essere presi in considerazione insieme, la Sardegna delle vacanze costa meno di altre destinazioni equivalenti per qualità, nel Mediterraneo. Proprio per questo consigliamo ai tantissimi viaggiatori che in questo momento stanno decidendo la meta delle proprie vacanze, di scegliere l’Isola e di farlo scommettendo sui mesi in cui i prezzi e i flussi di visitatori sono più bassi, come in questo mese di giugno, l’imminente luglio o settembre e ottobre”. [post_title] => Paolo Manca (Federalberghi Sardegna): «non c'è solo l'estate» [post_date] => 2023-06-14T15:30:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686756624000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L'iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole. Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online. “La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante". [post_title] => Club del Sole porta l'educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli [post_date] => 2023-06-14T12:54:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686747241000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l'Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l'opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell'iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta. Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l'itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva). “La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio - sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”. "Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia - aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”. [post_title] => Partnership Naar - Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path [post_date] => 2023-06-14T12:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686746445000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirBaltic inaugurerà il prossimo inverno una nuova base all'aeroporto di Las Palmas, a Gran Canaria, dove saranno posizionati due Airbus A220 che serviranno un network di dieci destinazioni nel Nord Europa e nei Paesi Baltici. airBaltic ha già una presenza significativa nella vicina isola di Tenerife, dove opera voli da diverse città dell'area baltica e dalla Finlandia. La nuova base di Las Palmas sarà collegata con le tre basi del vettore lettone di Riga, Vilnius, Tallinn oltre a Tampere, Aalborg, Billund, Copenaghen, Oslo-Gardermoen e Bergen. Sarà la prima volta che airBaltic effettuerà collegamenti di linea diretti tra la Scandinavia e le Isole Canarie senza passare dai suoi hub nei Paesi Baltici. La compagnia aerea ha accolto in flotta tre nuovi A220 nella prima metà del 2023 e prevede di riceverne altri otto entro la fine dell'anno. Le più recenti novità - riportate da Reuters - indicano ulteriori trattative di AirBaltic con Airbus per l'acquisto di altri 30 A220 esercitando le opzioni contrattuali esistenti: il vettore, che ha già in ordine 50 velivoli di questo tipo, prevede di aggiungere altre 20 opzioni. Il piano di ampliamento attuale della flotta prevede di arrivare a un totale di 100 aeromobili entro il 2030. [post_title] => AirBaltic aprirà una nuova base invernale a Gran Canaria, con due A220 [post_date] => 2023-06-14T11:57:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686743871000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita, il Tucano Viaggi e Ricerca si prepara a salire sul treno della ripresa. Il tutto senza perdere la consapevolezza delle sfide del mercato, come il fondatore dell'operatore torinese, Willy Fassio, ha già sottolineato nella prima parte di questa nostra doppia intervista con noi di Travel Quotidiano. La sua è una visione che si addice alla concretezza piemontese. Tutto iniziò infatti negli anni ’60, in una Torino dove Franco Rosso, Beppe Tenti, Stefano Chiaraviglio, Roberto Malan, definiti da Fassio “schegge di genialità che volevano fuggire dal grigiore della Fiat”, iniziarono a scrivere ampi capitoli della storia del turismo italiano. Fra loro, Willy, precursore di quel turismo esperienziale che oggi fa tendenza. Irrequieto e curioso, iniziò giovanissimo a trasformare ogni sua passione, dal volo al paracadutismo, dalla speleologia all’alpinismo, in uno stimolo per sperimentare e conoscere il mondo. Per pochi mesi dipendente all’Olivetti, sebbene ufficialmente in mutua, Willy si cimentò in una scalata documentata dalla stampa. L’azienda, pur riconoscendone le ottime capacità commerciali, gli propose il trasferimento a Genova. A nulla valse l’appello della mamma di non lasciare il posto fisso. Willy seguì suoi sogni e nel 1968, sull’onda della lettura de “I fiumi scendevano a Oriente” di Leonard Clarke, si unì a un gruppo in partenza per la missione di don Luigi Cocco, a Santa Maria de Los Guaicas, nell’Alto Orinoco: “Un viaggio ottocentesco – ricorda -, 2 mila chilometri di navigazione armati di ami da pesca e di fucile, unica volta in cui nella mia vita sono stato costretto a imbracciarlo, per procurarci il cibo e che ci portò a incontrare otto gruppi tribali che non avevano mai visto l’uomo bianco”. Il germe era innescato. Al rientro butta giù il suo primo programma per l’Amazzonia Venezuelana . “Non avevo una società mia – rammenta - e da travel designer ante litteram mi affidavo all’esperienza delle storiche agenzie Perlo di Torino, di Pupa Colombo di Vacanze Overseas di Milano, di Beppe Tenti fondatore di Trekking International: personalità uniche nel settore, che si distinguevano per le spiccate capacità di progettare e di pensare il nuovo. Senza dimenticare Lufthansa, compagnia allora molto vicina a questa tipologia di viaggi, cosa che per me fu un autentico marchio di qualità e garanzia”. Quando è nato ufficialmente il Tucano? “Reinvestivo l’utile di ogni viaggio organizzato in sopralluoghi alle Galapagos, poi Sahara, Argentina, Cile, Bolivia, Ecuador. Nel’73, il grande passo ispirandomi al detto Se al tramonto senti il canto del Piapoco, fatalmente tornerai all’Orinoco!. Io di piapoco (il tucano nell’idioma locale ndr) ne vedevo stormi ed essendo tornato in zona ben 27 volte, ho pensato fosse di buon augurio”. Scelto prima dal Camel Trophy, per organizzare in situazioni estreme la selezione dei piloti italiani iscritti alla famosa competizione, e poi dalla fondazione Ligabue per spedizioni, campagne archeologiche e di studio con finalità culturali, Fassio fece sue queste esperienze ribattezzandosi Il Tucano Viaggi Ricerca, così da evidenziare la sua visione del turismo. Che cosa conquistava i suoi primi clienti? “Chi sceglieva questi viaggi non badava esclusivamente al confort. Era disposto a sopportare disagi, a spostarsi sulle canoe o lungo avventurose piste sahariane, a dormire in tenda o su amache sospese fra gli alberi per vedere e conoscere luoghi al di fuori del comune e vivere emozioni altrimenti non sperimentabili”. Come è cambiato il turista in questi oltre 40 anni? “Attraverso Internet il mondo è diventato più piccolo e più fruibile. Mete un tempo lontane dal nostro immaginario sono ora alla portata di tutti. La differenza sta nella nostra capacità di portare al pubblico dei viaggiatori realtà autentiche e ancora sconosciute, difficilmente raggiungibili, visitabili solo dopo un’ attenta messa a punto logistica che non può prescindere sia dalla diretta esperienza sia da contatti e relazioni con i locali”. di Federica De Luca [post_title] => Il Tucano Viaggi e Ricerca: una storia ante litteram di turismo esperienziale [post_date] => 2023-06-14T09:12:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686733974000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "delta air lines torna a pagare un dividendo trimestrale per la prima volta dal 2020" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3550,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma.\r

\r

L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità.\r

\r

Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato».\r

Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti».\r

\r

Gli aiuti alle compagnie aeree\r

\r

Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub».\r

\r

Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024.\r

\r

[gallery ids=\"447757,447758,447755\"]\r

\r

Le crociere sul Nilo\r

\r

Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel.\r

\r

Le altre strategie\r

\r

Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028».\r

I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura.","post_title":"La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia»","post_date":"2023-06-15T14:34:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ahmed-issa","ambasciatore","compagnie-aeree","crociera-sul-nilo","egitto","in-evidenza","ministro-del-turismo","voli"],"post_tag_name":["Ahmed Issa","ambasciatore","compagnie aeree","crociera sul Nilo","egitto","In evidenza","ministro del turismo","voli"]},"sort":[1686839683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447745","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Poesia, business e viaggi tailor made. Come è possibile accostare tre elementi così lontani tra loro, tre materiali apparentemente refrattari l’uno agli altri? Stefania Picari ha messo a punto una formula ad hoc in oltre quindici anni di attività come tour operator specializzato nel cucire viaggi come fossero abiti, nella sua sede di Roma. Così nell’atelier di Ed è Subito Viaggi, in un quartiere elegante di Roma Nord, si aggirano Agnese e Giacomo, Gianluca e Andrea, i senior tour stylist che studiano non solo i bisogni dei clienti, ma ne indagano gli insight, gli stili di vita, gli atteggiamenti rispetto al consumo, ne indovinano le motivazioni che li spingono a intraprendere un viaggio e, insieme al viaggio, costruiscono il momento del ricordo, con una valutazione dell’intera esperienza del viaggio, in grado di condizionare il ciclo successivo di esperienze.\r

\r

\"In questo modo costruiamo una esperienza di marca che supera la barriera del viaggio indistinto dal brand di vendita, affermando con i comportamenti agiti uno stile della casa che è basato sulla sicurezza, l’adattabilità alle esigenze, l’uscita dalla comfort zone e la ricerca del bello - spiega la stessa Stefania Picari -. I nostri profili social e il sito web ne danno evidenza con una narrazione necessariamente stringata, ma cercando le testimonianze dei clienti. Lì si capisce come siamo riusciti nell’intento quasi impossibile di fondere il concept e l’immagine del brand Subito Viaggi con quella del destinatario: quel target fatto di persone che sognano, viaggiano, tornano, ricordano, sognano ancora e ripartono prima possibile\".\r

\r

","post_title":"Ed è Subito Viaggi: tour stylist per creare viaggi capaci di coniugare poesia e business","post_date":"2023-06-15T14:17:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686838623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il recupero, nonché una nuova corsa ai profitti, dell'industria del trasporto aereo è ormai concreto. Lo sono altrettanto le incertezze che aleggiano attorno al rallentamento dell'economia, all'aumento delle tariffe, al ritardo nelle consegne dei velivoli. AlixPartners definisce un quadro che lascia comunque spazio all'ottimismo e delinea anche una netta avanzata dei vettori low cost, a scapito delle compagnie aeree tradizionali.\r

\r

La ripresa del traffico aereo è stata continua negli ultimi mesi e tutte le regioni, Asia inclusa dopo la recente riapertura della Cina, sono avviate a tornare ai livelli pre-Covid. Il traffico domestico nel 2023 ha già superato il livello pre-crisi del 2019, grazie alla recente accelerazione in Asia e Cina (a fine 2022 il traffico domestico era ancora -20% rispetto al 2019); il traffico intercontinentale ha visto una significativa crescita nei primi mesi del 2023, pur rimanendo a circa -15% % del livello pre-pandemia. Le rotte tra Asia ed Europa o Nord America sono quelle più lontane dal pieno recupero, con un livello di “sedili” previsti per tutto il 2023 pari a circa il 78% e 63% rispetto al 2019.\r

\r

Restano molteplici le incertezze che le compagnie aeree devono affrontare: da un lato l'impatto del rallentamento economico globale e della crescita dei prezzi al consumo, che potrebbe ridurre il reddito disponibile delle famiglie e di conseguenza la domanda di viaggi; il tutto in un contesto di prezzi di biglietti aerei che rimangono attualmente ancora elevati; dall’altro l’incremento dei costi del lavoro e dei tassi di interesse, oltre a una situazione di ritardi nelle consegne di aeromobili e parti di ricambio che incidono sull'operatività. Infine, le nuove normative di decarbonizzazione in Europa che avranno un impatto sui prezzi dei biglietti.\r

\r

«Tra il 2019 e il 2023 i vettori tradizionali europei hanno perso 6 punti percentuali di quota di mercato a favore delle compagnie aeree low cost nel traffico intra-europeo - ha sottolineato Michele Mauri, partner e managing director di AlixPartners -. Se guardiamo ai sedili in vendita fino a fine 2023, Ryanair, che è prevista aumentare la sua quota in Europa dal 13% al 19%, è di fatto la compagnia che sta guidando questa crescita, mentre le altre low cost mostrano andamenti più stabili. La più recente ripresa del traffico internazionale sta finalmente aiutando le compagnie tradizionali, che ricavano la maggior parte dei loro profitti dai voli a lungo raggio».\r

\r

Infine, la sostenibilità ambientale che sta cambiando anche le abitudini di viaggio: quasi la metà dei viaggiatori dichiara di essere disposta a pagare di più per un viaggio sostenibile e circa il 42% dichiara di essere incline a ridurre la distanza dei viaggi. Tra questi viaggiatori attenti alla sostenibilità, circa il 20-25% sono molto propensi a modificare le abitudini di viaggio.","post_title":"Trasporto aereo fra ripresa, incertezze e avanzata low cost (a scapito delle legacy)","post_date":"2023-06-15T11:50:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686829806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà dal 13 al 16 luglio presso piazza del Popolo a Pesaro il festival del viaggio UlisseFest di Lonely Planet. All'evento, organizzato dalla casa editrice Edt, partner unico della stessa Lonely Planet in Italia, parteciperà quest'anno anche la linea di prodotto Presstour del brand specialties & goal oriented Turisanda 1924 di Alpitour World. La manifestazione rappresenta un'occasione per guardare oltre i confini, non solo geografici, ragionare sul mondo e connettersi con tutto ciò che esiste al di fuori del nostro orizzonte quotidiano. Il tema conduttore di quest’anno sarà Tra caos e poesia: il caos si trasforma in poesia nel preciso istante in cui ci sentiamo finalmente liberi dalla routine e ci lasciamo sorprendere da un angolo nascosto, da un panorama inatteso o da un nuovo incontro.\r

\r

Presso lo stand Presstour sarà quindi possibile confrontarsi con lo staff per domande e curiosità, oltre che ritirare materiale informativo e gift. Inoltre, Presstour proporrà un doppio appuntamento per un suggestivo workshop di yoga vista mare. Non solo: quest’anno Lonely Planet festeggia i 50 anni di attività. Per questo importante compleanno ha deciso perciò di fare un regalo ai suoi lettori lanciando un concorso che mette in palio tre viaggi firmati Presstour by Turisanda alla scoperta di Usa, Cuba e Giordania. La collaborazione di Presstour e Lonely Planet continua poi attraverso la pagina lonelyplanetitalia.it/idee-di-viaggio con dieci racconti editoriali dedicati alle dieci più importanti destinazioni del to. E ancora: tutti coloro che sceglieranno di viaggiare con Presstour riceveranno prima della partenza una guida digitale Lonely Planet.\r

\r

“Siamo davvero felici di partecipare, per il secondo anno, al festival del viaggio di Lonely Planet - commenta Irene Landolfi, marketing manager area specialties di Alpitour World -. L’Ulissefest è sicuramente una vetrina interessante per far conoscere le nostre proposte di tour ed esperienze uniche e suggestive in tutto il mondo. Un evento con cui condividiamo tanti valori, tra cui sicuramente l’approccio di apertura al mondo e l’attenzione alla sostenibilità”.","post_title":"Presstour all'UlisseFest di Pesaro per celebrare i 50 anni della Lonely Planet","post_date":"2023-06-15T10:24:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686824694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_411858\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Paolo Manca presidente Federalberghi Sardegna[/caption]\r

“Non si può pensare di trasmettere un’idea della Sardegna turistica basandosi esclusivamente sui prezzi praticati dal 12 al 19 agosto: in Sardegna ci sono vacanze per tutte le tasche, da aprile a novembre e l’Isola non è più cara di altre destinazioni”. È la posizione di Federalberghi Sardegna in merito alla ricerca di Assoutenti che definisce quelle del 2023 le “vacanze più care di sempre” e pone l’Isola tra le mete più costose in Italia.\r

“Il vero problema delle vacanze in Sardegna è l’eccessiva concentrazione stagionale. Sono anni che auspichiamo una redistribuzione dei flussi turistici - ricorda Paolo Manca, presidente regionale e vice presidente nazionale dell’associazione - ancora troppo concentrati nelle settimane centrali di agosto: l’intero sistema Italia dovrebbe riprogrammare i cicli lavoro-ferie come accade in altri Paesi europei. In questo modo, con una richiesta spalmata, il mercato si livellerebbe e i prezzi sarebbero più bilanciati. Ciò consentirebbe una migliore fruizione del territorio nei diversi periodi dell’anno”.\r

“Se parliamo di caro-vacanze dobbiamo partire innanzitutto dai trasporti - aggiunge il presidente degli albergatori sardi - dove l’aumento vertiginoso dei prezzi dei voli deriva dall’utilizzo improprio della continuità territoriale che, con l’esclusiva delle rotte, ha fatto lievitare i biglietti in maniera incontrollata su Roma e Milano. A ciò si aggiungono il calo delle frequenze dal resto d’Europa e i trasporti marittimi, con le navi che da anni praticano una politica di vendita concentrata sui tour operator, penalizzando i prezzi al dettaglio”. \r

Nello specifico del settore alberghiero “la stessa ricerca di Assoutenti, però - prosegue Manca -, certifica che in Sardegna si può fare una settimana di vacanza anche in quei giorni di agosto con meno di mille euro”. “Gli aumenti dei costi dei soggiorni riscontrati in generale, al netto degli errori dei sistemi di prenotazione, come quello delle vacanze da 20mila euro a San Teodoro - sottolinea il presidente regionale -, sono rincari obbligati, per coprire i costi energetici che gli albergatori hanno scaricato solo in parte sui prezzi finali, sopportandone il carico, proprio per non penalizzare eccessivamente il mercato”.\r

Ma ciò che non si considera nella ricerca di Assoutenti è da un lato la qualità delle strutture sarde, tra le più alte d’Italia nonostante la stagionalità e dall’altro l’elevata qualità dei servizi che può essere mantenuta solo ricorrendo a un gran numero di collaboratori qualificati e formati, che nei bilanci di un’azienda alberghiera è la principale voce di costo.\r

“Nel complesso - conclude Manca - analizzando i dati della ricerca e alla luce di tutti i fattori citati, che devono necessariamente essere presi in considerazione insieme, la Sardegna delle vacanze costa meno di altre destinazioni equivalenti per qualità, nel Mediterraneo. Proprio per questo consigliamo ai tantissimi viaggiatori che in questo momento stanno decidendo la meta delle proprie vacanze, di scegliere l’Isola e di farlo scommettendo sui mesi in cui i prezzi e i flussi di visitatori sono più bassi, come in questo mese di giugno, l’imminente luglio o settembre e ottobre”.","post_title":"Paolo Manca (Federalberghi Sardegna): «non c'è solo l'estate»","post_date":"2023-06-14T15:30:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686756624000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L'iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole.\r

\r

Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online.\r

\r

“La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante\".","post_title":"Club del Sole porta l'educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli","post_date":"2023-06-14T12:54:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686747241000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l'Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l'opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell'iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta.\r

\r

Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l'itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva).\r

\r

“La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio - sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”.\r

\r

\"Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia - aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”.","post_title":"Partnership Naar - Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path","post_date":"2023-06-14T12:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686746445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirBaltic inaugurerà il prossimo inverno una nuova base all'aeroporto di Las Palmas, a Gran Canaria, dove saranno posizionati due Airbus A220 che serviranno un network di dieci destinazioni nel Nord Europa e nei Paesi Baltici.\r

\r

airBaltic ha già una presenza significativa nella vicina isola di Tenerife, dove opera voli da diverse città dell'area baltica e dalla Finlandia. La nuova base di Las Palmas sarà collegata con le tre basi del vettore lettone di Riga, Vilnius, Tallinn oltre a Tampere, Aalborg, Billund, Copenaghen, Oslo-Gardermoen e Bergen.\r

\r

Sarà la prima volta che airBaltic effettuerà collegamenti di linea diretti tra la Scandinavia e le Isole Canarie senza passare dai suoi hub nei Paesi Baltici.\r

\r

La compagnia aerea ha accolto in flotta tre nuovi A220 nella prima metà del 2023 e prevede di riceverne altri otto entro la fine dell'anno. Le più recenti novità - riportate da Reuters - indicano ulteriori trattative di AirBaltic con Airbus per l'acquisto di altri 30 A220 esercitando le opzioni contrattuali esistenti: il vettore, che ha già in ordine 50 velivoli di questo tipo, prevede di aggiungere altre 20 opzioni. Il piano di ampliamento attuale della flotta prevede di arrivare a un totale di 100 aeromobili entro il 2030.","post_title":"AirBaltic aprirà una nuova base invernale a Gran Canaria, con due A220","post_date":"2023-06-14T11:57:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686743871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita, il Tucano Viaggi e Ricerca si prepara a salire sul treno della ripresa. Il tutto senza perdere la consapevolezza delle sfide del mercato, come il fondatore dell'operatore torinese, Willy Fassio, ha già sottolineato nella prima parte di questa nostra doppia intervista con noi di Travel Quotidiano. La sua è una visione che si addice alla concretezza piemontese. Tutto iniziò infatti negli anni ’60, in una Torino dove Franco Rosso, Beppe Tenti, Stefano Chiaraviglio, Roberto Malan, definiti da Fassio “schegge di genialità che volevano fuggire dal grigiore della Fiat”, iniziarono a scrivere ampi capitoli della storia del turismo italiano. Fra loro, Willy, precursore di quel turismo esperienziale che oggi fa tendenza. Irrequieto e curioso, iniziò giovanissimo a trasformare ogni sua passione, dal volo al paracadutismo, dalla speleologia all’alpinismo, in uno stimolo per sperimentare e conoscere il mondo.\r

Per pochi mesi dipendente all’Olivetti, sebbene ufficialmente in mutua, Willy si cimentò in una scalata documentata dalla stampa. L’azienda, pur riconoscendone le ottime capacità commerciali, gli propose il trasferimento a Genova. A nulla valse l’appello della mamma di non lasciare il posto fisso. Willy seguì suoi sogni e nel 1968, sull’onda della lettura de “I fiumi scendevano a Oriente” di Leonard Clarke, si unì a un gruppo in partenza per la missione di don Luigi Cocco, a Santa Maria de Los Guaicas, nell’Alto Orinoco: “Un viaggio ottocentesco – ricorda -, 2 mila chilometri di navigazione armati di ami da pesca e di fucile, unica volta in cui nella mia vita sono stato costretto a imbracciarlo, per procurarci il cibo e che ci portò a incontrare otto gruppi tribali che non avevano mai visto l’uomo bianco”.\r

\r

Il germe era innescato. Al rientro butta giù il suo primo programma per l’Amazzonia Venezuelana . “Non avevo una società mia – rammenta - e da travel designer ante litteram mi affidavo all’esperienza delle storiche agenzie Perlo di Torino, di Pupa Colombo di Vacanze Overseas di Milano, di Beppe Tenti fondatore di Trekking International: personalità uniche nel settore, che si distinguevano per le spiccate capacità di progettare e di pensare il nuovo. Senza dimenticare Lufthansa, compagnia allora molto vicina a questa tipologia di viaggi, cosa che per me fu un autentico marchio di qualità e garanzia”.\r

\r

Quando è nato ufficialmente il Tucano?\r

\r

“Reinvestivo l’utile di ogni viaggio organizzato in sopralluoghi alle Galapagos, poi Sahara, Argentina, Cile, Bolivia, Ecuador. Nel’73, il grande passo ispirandomi al detto Se al tramonto senti il canto del Piapoco, fatalmente tornerai all’Orinoco!. Io di piapoco (il tucano nell’idioma locale ndr) ne vedevo stormi ed essendo tornato in zona ben 27 volte, ho pensato fosse di buon augurio”.\r

\r

Scelto prima dal Camel Trophy, per organizzare in situazioni estreme la selezione dei piloti italiani iscritti alla famosa competizione, e poi dalla fondazione Ligabue per spedizioni, campagne archeologiche e di studio con finalità culturali, Fassio fece sue queste esperienze ribattezzandosi Il Tucano Viaggi Ricerca, così da evidenziare la sua visione del turismo. Che cosa conquistava i suoi primi clienti?\r

\r

“Chi sceglieva questi viaggi non badava esclusivamente al confort. Era disposto a sopportare disagi, a spostarsi sulle canoe o lungo avventurose piste sahariane, a dormire in tenda o su amache sospese fra gli alberi per vedere e conoscere luoghi al di fuori del comune e vivere emozioni altrimenti non sperimentabili”.\r

\r

Come è cambiato il turista in questi oltre 40 anni?\r

\r

“Attraverso Internet il mondo è diventato più piccolo e più fruibile. Mete un tempo lontane dal nostro immaginario sono ora alla portata di tutti. La differenza sta nella nostra capacità di portare al pubblico dei viaggiatori realtà autentiche e ancora sconosciute, difficilmente raggiungibili, visitabili solo dopo un’ attenta messa a punto logistica che non può prescindere sia dalla diretta esperienza sia da contatti e relazioni con i locali”.\r

\r

di Federica De Luca\r

\r

","post_title":"Il Tucano Viaggi e Ricerca: una storia ante litteram di turismo esperienziale","post_date":"2023-06-14T09:12:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686733974000]}]}}