Delta Air Lines sul 5G: “Possibili ulteriori modifiche agli operativi di volo”

Delta prevede la possibilità di cancellazioni legate al mal tempo e causate dall’implementazione del nuovo servizio 5G nelle vicinanze di decine di aeroporti statunitensi. La Faa ha emesso numerosi avvisi che limitano l’attività di volo vicino agli aeroporti in cui l’implementazione del servizio 5G nello spettro della banda C potrebbe causare interferenze con gli altimetri sugli aerei in diverse condizioni atmosferiche, durante le quali normalmente gli aerei operano invece in sicurezza. Delta sta quindi prendendo le misure necessarie per garantire che la sicurezza rimanga la priorità in conformità con le linee guida della Faa.

Le società di telecomunicazioni hanno concordato martedì di limitare la portata dell’implementazione del 5G prevista oggi e la ritarderanno presso alcuni aeroporti statunitensi. Sebbene tutto ciò rappresenti uno sviluppo positivo per prevenire interruzioni diffuse alle operazioni di volo, alcune limitazioni di volo potranno rimanere.

“Apprezziamo la decisione di limitare il lancio di questo servizio vicino agli aeroporti – ha dichiarato John Laughter, evp e chief of operations di Delta -. Crediamo che le industrie possano crescere, innovare e coesistere a beneficio dei consumatori. Ecco perché stiamo continuando a lavorare con la FAA, la FCC e l’industria delle telecomunicazioni per trovare una soluzione pratica che consentirà l’implementazione della tecnologia 5G, garantendo al tempo stesso la sicurezza ed evitando interruzioni di volo”.

Delta si impegna a comunicare proattivamente ai passeggeri, quando possibile, una cancellazione o un ritardo dovuto a condizioni meteorologiche di bassa visibilità che hanno un impatto su un aeroporto interessato dal 5G.