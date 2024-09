Db-Öbb promuove la Baviera d’autunno con un biglietto giornaliero Baviera d’autunno tutta da scoprire con Db-Öbb: con i treni EuroCity e Railjet Ng una volta raggiunta la stazione centrale di Monaco, si può viaggiare in libertà per tutto un giorno grazie alla possibilità di acquistare un biglietto giornaliero. Il titolo di viaggio è valido su tutti i treni locali e regionali, i mezzi dei consorzi di trasporto pubblico e quasi tutti i bus di linea in Baviera. L’offerta, che parte da 29 euro, consente quindi di effettuare un numero di corse illimitato. È perciò ideale per gite di un giorno o per chi ama viaggiare di notte con il biglietto regionale notturno per la Baviera. Perfetta per gruppi fino a 5 persone, mentre i bambini, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, viaggiano, gratuitamente, (ogni gruppo può includere massimo 3 bambini). Sono cinque i collegamenti quotidiani che transitano sulla linea Veneto/EmiliaRomagna -Trentino Alto Adige – Austria – Monaco di Baviera senza alcun cambio. Da Verona si parte ogni due ore: il primo treno è alle 9.01, l’ultimo alle 17.01; da Bologna invece le possibilità per partire sono tre: alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50. Protagoniste dell’autunno a Monaco sono sicuramente feste ed eventi legati alla birra, uno su tutti l’Ocktoberfest, quest’anno in calendario dal 21 settembre al 6 ottobre 2024. La città è perfetta anche per chi ama la cultura e offre la possibilità di visitare musei, case nobiliari e pinacoteche. I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 19,70 euro, fino in Germania da 39,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro. Condividi

