Cyprus Airways si affida ad Aviareps in Italia, come gsa e psa Cyprus Airways ha scelto Aviareps quale rappresentante commerciale, ufficio prenotazioni e assistenza al passeggero per il mercato Italia. Obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del brand tra i principali player del paese, promuovere le vendite di biglietti nonché offrire la migliore assistenza ai passeggeri provenienti dall'Italia. «Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con Aviareps anche al mercato italiano (dopo quello svizzero, ndr) – afferma Stylianos Bekyras, international sales manager del vettore -. Questa partnership strategica ci consentirà di raggiungere nuovi segmenti di pubblico e massimizzare la promozione del nostro volo annuale da Milano Malpensa e del nuovo collegamento stagionale da Roma Fiumicino. Siamo fiduciosi che l'esperienza e la competenza del team italiano di Aviareps svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare la crescita di Cyprus Airways in questo mercato chiave per la nostra compagnia». «Faremo del nostro meglio non solo per far incrementare l'awareness della compagnia tra i viaggiatori italiani, ma anche per aumentare le vendite dei biglietti» aggiunge .Giulio Santoro, gm di Aviareps Italy & vp South Europe. Cyprus Airways opera con una flotta composta da aeromobili Airbus: in servizio anche il nuovo A220-300 che consente una riduzione del 25% di consumo di carburante (e delle emissioni di CO2) e del 50% di impatto acustico e di ossidi di azoto. E' atteso per fine aprile l'ingresso in flotta di altri due A220-300. La compagnia cripriota collega l'Italia a Larnaca dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. I voli da Malpensa sono operati due volte a settimana (mercoledì e domenica) su base annuale, mentre il collegamento stagionale estivo da Roma Fiumicino sarà attivo il giovedì e la domenica dal 31 marzo e fino al 30 ottobre 2024.

Obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del brand tra i principali player del paese, promuovere le vendite di biglietti nonché offrire la migliore assistenza ai passeggeri provenienti dall'Italia.\r

\r

«Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con Aviareps anche al mercato italiano (dopo quello svizzero, ndr) - afferma Stylianos Bekyras, international sales manager del vettore -. Questa partnership strategica ci consentirà di raggiungere nuovi segmenti di pubblico e massimizzare la promozione del nostro volo annuale da Milano Malpensa e del nuovo collegamento stagionale da Roma Fiumicino. Siamo fiduciosi che l'esperienza e la competenza del team italiano di Aviareps svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare la crescita di Cyprus Airways in questo mercato chiave per la nostra compagnia».\r

\r

«Faremo del nostro meglio non solo per far incrementare l’awareness della compagnia tra i viaggiatori italiani, ma anche per aumentare le vendite dei biglietti» aggiunge .Giulio Santoro, gm di Aviareps Italy & vp South Europe.\r

\r

Cyprus Airways opera con una flotta composta da aeromobili Airbus: in servizio anche il nuovo A220-300 che consente una riduzione del 25% di consumo di carburante (e delle emissioni di CO2) e del 50% di impatto acustico e di ossidi di azoto. E' atteso per fine aprile l'ingresso in flotta di altri due A220-300.\r

\r

La compagnia cripriota collega l'Italia a Larnaca dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. I voli da Malpensa sono operati due volte a settimana (mercoledì e domenica) su base annuale, mentre il collegamento stagionale estivo da Roma Fiumicino sarà attivo il giovedì e la domenica dal 31 marzo e fino al 30 ottobre 2024.","post_title":"Cyprus Airways si affida ad Aviareps in Italia, come gsa e psa","post_date":"2024-02-12T14:38:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707748734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beond ha fatto il suo ingresso nel Bsp Italia e ora tutti i voli della compagnia aerea sono prenotabili in Amadeus. Il vettore premium, che dal prossimo luglio collegherà alle Maldive anche Milano Malpensa, comunica in una nota del gsa Discover The World che «l’emissione dei biglietti viene effettuata il codice B4. Nei gds Sabre e Galileo potete continuare ad utilizzare il codice Q4 (Euroairlines)».\r

\r

All'inizio di febbraio Beond ha accolto in flotta il suo secondo aeromobile, un Airbus A321 che supporterà l'apertura delle nuove rotte, inclusa quella dall'Italia: da Milano sono previste due frequenze alla settimana, che saranno operate il mercoledì e il sabato a partire dal 3 luglio 2024.","post_title":"Beond debutta nel Bsp Italia. Voli da Milano a Malè dal prossimo 3 luglio","post_date":"2024-02-12T09:39:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707730757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azores Airlines collegherà con due voli alla settimana Milano Malpensa a Ponta Delgada, sull’isola di São Miguel. La nuova rotta sarà servita con un Airbus A321neo dal prossimo 5 giugno e fino al 27 settembre 2024, ogni mercoledì e venerdì.\r

\r

La compagnia aerea, da gennaio 2024, ha scelto Aviareps Italia come gsa e rappresentante commerciale nel nostro Paese: la società fornisce quindi una gamma completa di servizi di vendita, prenotazione, biglietteria e rappresentanza commerciale ad Azores Airlines, supportandone la crescita e il posizionamento sul mercato italiano. Oltre all’assegnazione dell’incarico per lo sviluppo nel nostro paese, la compagnia aerea ha deciso di espandere ulteriormente la collaborazione con Aviareps Group nominandolo suo rappresentante anche in Spagna e in Germania.\r

\r

«Milano è per noi un mercato molto significativo, con un grande potenziale di crescita - sottolinea Graça Silva, sales & brand, marketing and communication director di Sata Group -. Riteniamo che questa rotta offrirà non solo opzioni aggiuntive per i nostri passeggeri residenti alle Azzorre, ma anche nuove possibilità di collegamento del traffico aereo, che utilizza maggiormente e più costantemente i voli Azores Airlines per raggiungere il Nord America e l'Europa. Siamo fiduciosi che Aviareps ci aiuterà a massimizzare questo potenziale».\r

\r

«Siamo certi che l’esperienza, la conoscenza del mercato e la competenza del nostro team di professionisti offriranno un servizio senza precedenti a Azores Airlines - aggiunge Giulio Santoro, gm di Aviareps Italy & vice president South Europe -, consentendole di incrementare le vendite di biglietti e il posizionamento del brand, anche in virtù del lancio del doppio volo settimanale che collegherà Milano Malpensa e Ponta Delgada durante l’estate 2024».\r

\r

Nel 2023, le compagnie aeree del Gruppo Sata hanno registrato una crescita consistente del numero di passeggeri trasportati, totalizzando 2,4 milioni di passeggeri, con un aumento del 40% rispetto al 2019 e del 24,8% sul 2022; nel dettaglio, Air Açores (che opera i collegamenti tra le isole dell’arcipelago delle Azzorre) ha trasportato circa 952.000 passeggeri mentre Azores Airlines ne ha trasportati circa 1,4 milioni. Quest'ultima opera voli regolari verso gli arcipelaghi di Madeira e Capo Verde, il Portogallo continentale (Porto, Faro e Lisbona), Bermuda e altre destinazioni in Europa e in America del Nord.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Azores Airlines collegherà da giugno Milano a Ponta Delgada. Aviareps nuovo gsa in Italia","post_date":"2024-02-08T14:24:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707402288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'attrazione fatale tra il mondo della moda e l'hotellerie. E' questa la volta della famiglia di Nunzio e Anna Colella, cui fanno capo i brand Gutteridge e Alcott, che ha deciso di affidare la gestione del napoletano palazzo Caravita di Sirignano al gruppo Rocco Forte Hotels. Prima magione a sorgere lungo la riviera di Chiaia con la posa della prima pietra nel 1535, l'immobile fu abitato nei secoli da nobili dinastie come i Borbone e, appunto, i principi di Sirignano.\r

\r

Ristrutturato dall’architetto Michele Bönan, il palazzo riaprirà ora come hotel nel 2027 e sarà dotato di 46 suite di ampie dimensioni, un rooftop con piscina panoramica, due ristoranti, giardini privati, bar e una grande spa.","post_title":"Rocco Forte approda a Napoli con l'all-suite Palazzo di Sirignano","post_date":"2024-02-08T10:43:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707389029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gulf Air guarda all'estate 2024 con la conferma dei collegamenti dall'Italia e un bilancio sostanzialmente positivo del 2023 appena chiuso.\r

\r

\"Lo scorso anno abbiamo offerto 67.000 posti da Milano Malpensa con circa 400 voli\" ha dichiarato Paolo Pausini, country manager della compagnia che in Italia è rappresentata da Rephouse Gsa, ricordando che il vettore è ad operare nel nostro Paese nel \"giugno 2022 con 5 frequenze da Malpensa che dal marzo successivo sono diventate giornaliere: di questi 7 voli, quattro sono diretti per il Bahrain e tre sono via Roma Fiumicino. Dal prossimo 2 luglio le frequenze saliranno a dieci alla settimana, con l'aggiunta di tre voli sempre via Roma \". I collegamenti italiani vengono operati da Airbus A321neo configurati con 16 posti in Falcon Gold Class, dotati di flat bed.\r

\r

L'estate 2024 conterà su un network di 54 destinazioni, di cui naturalmente alcune stagionali, \"con un focus oltre che sul Golfo, su Arabia Saudita (con ben sei destinazioni collegate), India e destinazioni di lungo raggio leisure, dalla Thailandia a Singapore e Maldive, oltre che tratte interessanti per un traffico più tipicamente vfr come Filippine e Sri Lanka\".\r

\r

Da sottolineare che anche per la prossima summer verrà operata la Milano-Nizza e precisamente tra il 2 giugno e il 29 settembre \"con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica\".\r

\r

","post_title":"Rilancio Gulf Air sulle rotte Italia-Bahrain: dal 2 luglio 10 voli settimanali","post_date":"2024-02-06T10:50:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707216640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il conto alla rovescia per l’apertura del secondo ostello italiano di a&o Hostels è iniziato: Firenze ospiterà la trentanovesima struttura del gruppo berlinese che aprirà le proprie porte a inizio estate, con indirizzo in via Mannelli 119, giusto fuori dalla stazione Campo di Marte. La novità giunge dopo un 2023 da numeri record per la compagnia, che ha registrato 217 milioni di euro di fatturato, con 6,1 milioni di pernottamenti (5,55 milioni nel 2022) e 2,7 milioni di ospiti nelle sue 38 strutture presenti in nove paesi. Il tutto con un'occupazione media del 76% (67% nel 2022).\r

\r

In tale contesto la domanda dei viaggiatori italiani si piazza nella top 10, prima di quella danese, svizzera e francese. Altro dato interessante riguarda il segmento gruppi, che pesa per il 38% dei volumi complessivi. “In tempi difficili dal punto di vista economico, le persone non smettono di viaggiare ma scelgono un prodotto low budget. E una volta fatta l’esperienza e aver capito che funziona sceglieranno più rapidamente di affidarsi a una struttura comoda, confortevole ed economica - commenta il ceo del gruppo, Oliver Winter -. Stiamo crescendo anche nel comparto business travel: chiaramente ci sono ancora margini di miglioramento, ma sono molto fiducioso che il segmento continuerà a svilupparsi”.","post_title":"Appuntamento a Firenze a inizio estate per la seconda struttura italiana di a&o Hostels","post_date":"2024-02-02T15:03:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706886192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il segmento open-air pesa oggi per il 7%-8% del mercato italiano dell'ospitalità complessivo, per un valore di poco inferiore ai 3 miliardi di euro. Se si considera, invece, il mercato delle esperienze all’aria aperta (attività sportive e non, tour immersi nella natura e nei borghi), questo si assesta intorno a 1 miliardo di euro. Sono alcune delle evidenze emerse nell'ultima ricerca dell’osservatorio Travel innovation del Politecnico di Milano, giunto alla sua decima edizione, e di cui l'operatore open air Club del Sole è partner.\r

\r

“Ascoltare le esigenze dei consumatori e intercettare nuovi trend, anche grazie a questo tipo di indagini, ci ha permesso di crescere negli anni, attraverso nuovi progetti, un nuovo posizionamento e investimenti in digitalizzazione, nel miglioramento dell’offerta e dei servizi - spiega il direttore generale dell'operatore, Angelo Cartelli -. Nei prossimi anni, prevediamo di arricchire il nostro portfolio, consolidando destinazioni già presidiate e ricercando opportunità di interesse sia per la clientela estera, sia di destagionalizzazione, come il Trentino Alto-Adige, meta perfettamente in linea con la nostra visione.”.\r

\r

Oltre all’arricchimento dell’offerta, il gruppo stima un aumento dei ricavi consolidati, delle presenze e del numero dei dipendenti. Ed è proprio il capitale umano che Club del Sole considera il proprio investimento più significativo. L'obiettivo è creare una cultura aziendale solida e condivisa, migliorare le performance e coinvolgere maggiormente i team nel business del gruppo. Questa volontà si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l'istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno, e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna.","post_title":"Cartelli, Club del Sole: open air segmento in salute. Ascoltiamo il mercato per crescere meglio","post_date":"2024-01-31T12:03:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706702593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un futuro all'insegna dell'espansione per l'aeroporto di Pisa, che ha ottenuto dall'Enac il via libera al progetto esecutivo per il nuovo terminal. Progetto che rientra nel Piano di Sviluppo Aeroportuale 2014-2028 dello scalo. Le fasi di ristrutturazione e ampliamento porteranno la superficie totale a circa 12.000 metri quadrati.\r

\r

Il progetto prevede un investimento stimato di oltre 50 milioni di euro e i lavori, che avranno una durata di 806 giorni, sono stati affidati alla controllata Toscana Costruzioni, joint venture tra Toscana Aeroporti e Cemes.\r

\r

Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, ha sottolineato che agli oltre 100 milioni già spesi sull'aeroporto di Pisa, se ne aggiungeranno 80 che rientrano nel masterplan.","post_title":"Aeroporto Pisa: semaforo verde dall'Enac per la realizzazione del nuovo terminal","post_date":"2024-01-24T11:03:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706094216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet e Lufthansa. La Suprema Corte di Cassazione pone la parola fine al contenzioso avviato da Fiavet-Confcommercio nel 2016, nato a seguito della decisione di Lufthansa di ridurre la commissione di vendita della biglietteria da parte delle agenzie di viaggio Iata dall’1% allo 0,1 %, da subito contestata dalla Federazione che da sempre è impegnata a difendere i diritti degli agenti di viaggio.\r

\r

Fiavet 20Confcommercio aveva infatti contestato al vettore di aver ridotto unilateralmente la commissione sulla base della disposizione regolatrice del rapporto di vendita con le agenzie accreditate Iata, sostanzialmente rendendola simbolica e anti-economica rispetto ai costi ed oneri (il canone annuo, fideiussione, corsi di formazione/aggiornamento, implementazione hardware/software) imposti per mantenere il rapporto di vendita.\r

\r

Contro la politica della “zero commission” dei vettori, la Fiavet aveva quindi adito le vie legali, ottenendo due storiche pronunce favorevoli, davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello di Milano, che avevano pienamente accolto le domande della Federazione e dell’agenzia associata Fiavet-Confcommercio, Moretti Viaggi di Milano, resasi “porta bandiera” in questa vertenza per l’intera categoria.\r

\r

Ma la partita si è chiusa solo il 16 gennaio scorso, quando, dopo che Lufthansa era ricorsa in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, un ricorso che la Suprema Corte ha rigettato, dichiarando inammissibili tutti e tre i motivi di censura, in integrale accoglimento delle conclusioni svolte da Fiavet-Confcommercio nel controricorso depositato.\r

Maggiore commissione\r

“Con tale pronuncia - commenta l’avvocato Federico Lucarelli, legale di Fiavet che ha patrocinato il giudizio - rimangono, quindi, ferme le sentenze di I e II grado del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, le quali avevano dichiarato la nullità della clausola contrattuale dell’art. 9 del PSAA/IATA (che regolamenta il rapporto di vendita della biglietteria fra le agenzie di viaggio e più di 200 vettori Iata), nella parte che consente ai vettori di modificare senza limiti il regime commissionale dovuto alle agenzie di viaggio venditrici della biglietteria aerea”\r

\r

“L’effetto pratico – continua Lucarelli – è il diritto degli agenti di viaggio di poter richiedere a Lufthansa, facendo valere le statuizioni giudiziarie ottenute da Fiavet-Confcommercio, la corresponsione della maggiore commissione non percepita a partire dal 01 Gennaio 2016, corrispondente alla differenza tra lo 0,1 % e l’1% e applicato prima della comunicazione di riduzione di Lufthansa del 03.06.2015, dichiarata illegittima”.\r

\r

“E’ una giornata storica – afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi –abbiamo portato a compimento, dopo 8 anni di battaglie giudiziarie, un impegno preso con i nostri associati. Avevamo assicurato ai tantissimi agenti Iata che avremmo difeso i loro legittimi diritti e così abbiamo fatto, con caparbietà e coerenza”.\r

\r

“Questa sentenza della Cassazione – prosegue il presidente di Fiavet-Confcommercio - deve essere un punto di ripartenza e di riflessione con il mondo dei vettori; un punto per ripensare al rapporto di vendita della biglietteria Iata, che non può essere più impositivo e unidirezionale, ma deve avere margini di elasticità e concertazione. Dobbiamo aprire subito un tavolo di confronto con i vettori Iata per rinsaldare un sinergico e profittevole rapporto di collaborazione per entrambe le parti, rispettando i ruoli e gli impegni di ciascuno. Confido che questo mio appello venga raccolto e si archivi la stagione dei Tribunali, che per la Federazione rappresenta sempre ultima spiaggia”. \r

\r

","post_title":"La Cassazione dà ragione a Fiavet contro le commissioni Lufthansa","post_date":"2024-01-22T09:11:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1705914675000]}]}}