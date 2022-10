Croatia Airlines punta su una flotta di soli Airbus A220 entro il 2026 Croatia Airlines cambia passo e punta ad una flotta composta da soli Airbus A220 entro il 2026. La compagnia aerea, che attualmente opera con una flotta composta da cinque Airbus A319-100, un Airbus A320-200 e sei De Havilland Canada DHC-8-402, ha annunciato la firma dell’accordo con Airbus per l’acquisto di sei velivoli A220. Intanto, durante la stagione invernale 2022-23, Croatia Airlines prevede di collegare la Croazia con 13 destinazioni internazionali e di operare voli su un totale di 19 rotte internazionali. In particolare, il vettore conta di effettuare più di 8.500 voli di linea e di offrire circa 869.000 posti, con un aumento del 28% del numero di voli e posti offerti quest’inverno rispetto al numero di voli e posti offerti nell’orario invernale 2021/2022. Da Zagabria il network include le città di Amsterdam, Vienna, Bruxelles, Dublino, Francoforte, Copenaghen, Londra (Heathrow), Monaco, Parigi, Roma (via Spalato), Sarajevo, Skopje e Zurigo. Da Spalato, invece, sono previsti voli per quattro destinazioni internazionali: giornalieri per Monaco di Baviera giornalieri per Francoforte, giornalieri per Roma e due volte a settimana per Zurigo. Oltre ad ampliare la propria rete di voli internazionali, Croatia Airlines continua a mantenere la connettività aerea delle città e delle regioni croate offrendo voli interni di linea da e per 5 aeroporti croati (Zagabria, Spalato, Dubrovnik, Zara e Pola).

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ripartono le attività al Museo del Tessuto con tanti appuntamenti per approfondire i temi delle mostre in corso. La programmazione inizia con la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo prevista in tutta Italia domenica 9 ottobre. Per l'occasione il Museo propone il laboratorio motorio "La danza delle righe e dei pois" sul tema del "ritmo" che parte dall'osservazione dei motivi decorativi dei tessuti esposti alla mostra Due secoli di Textile e Fashion Design. (riservato ai bambini di 4/6 anni, domenica 9 ottobre alle ore 17.00, ingresso gratuito). Alla stessa mostra - che racconta le trasformazioni del design nel tessile e nella moda tra Sette e Novecento - il Museo dedica altri cinque appuntamenti: Sabato 22 ottobre (in replica sabato 26 novembre) ore 17.00 è la volta di "Vestiti impossibili per avventure impossibili". Un laboratorio creativo per la fascia 4/6 anni per diventare piccoli stilisti. Domenica 23 ottobre ore 16.30 "Guanti da paura" attende i bambini più grandi (7/10 anni), con un laboratorio a tema Halloween. Sabato 12 novembre (in replica sabato 10 dicembre) ore 17.00 i tessuti stampati di Gio Pomodoro saranno oggetto dell'attività "Un viaggio in Tasmania" per i bambini 4/6 anni. Alla mostra "Mr and Mrs Clark. Ossie Clark and Celia Birtwell" sono invece dedicati tre incontri tra novembre e dicembre, tutti dedicati ai bambini della fascia 7/10 anni. Agli straordinari e particolarissimi abiti di carta creati da Ossie Clark e presenti in moda è dedicato un laboratorio in calendario domenica 13 novembre e in replica domenica 11 dicembre sempre alle 16.30. "Paper dress: quando la carta si trasformò in abito" prevede la visita alla mostra e la creazione di un proprio personalissimo abito in carta. "Lanciamoci in pista. A tempo di musica" cercherà di calare i partecipanti nell'atmosfera della Londra degli anni Sessanta. Domenica 27 novembre alle ore 16.30 musica, moda e danza saranno gli ingredienti di questo laboratorio creativo. Tariffa per tutti i laboratori 5 euro Info e prenotazioni sul sito www.museodeltessuto.it/eventi/ Grazie alla sponsorizzazione tecnica di Unicoop Firenze, il Museo ha inoltre organizzato un ciclo di visite guidate alla mostra "Mr and Mrs Clark" che si svolgeranno il sabato o la domenica ore 17 secondo un calendario stabilito. [post_title] => Museo del Tessuto di Prato, un autunno tra mostre, eventi ed iniziative [post_date] => 2022-10-04T15:10:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664896249000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431617" align="alignleft" width="200"] Elena Muntoni, brand manager di Delphina[/caption] Migliore gruppo alberghiero indipendente green d’ Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al resort & spa Le Dune di Badesi: Delphina hotels & resorts vince cinque riconoscimenti ai World Travel Awards 2022, gli "Oscar del turismo mondiale". L'organizzazione dei World Travel Awards ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa e il Resort Valle dell’Erica è stato riconfermato “Europes’s Leading Green Resort” e “ Italy’s Leading Green Resort”, migliore green resort d'Europa e d’Italia nel 2022. Una vittoria che riconferma i successi ottenuti già nel 2021, a partire dal titolo di “Italy's Leading Hotel Group 2022”, migliore gruppo alberghiero italiano, assegnato a Delphina hotels & resorts per il terzo anno consecutivo. Ed il gruppo alberghiero sardo potrebbe rientrare nella rosa dei possibili vincitori a livello mondiale per essere riconfermato come World’s Leading Green Independent Hotel Group, migliore gruppo alberghiero indipendente green al mondo, premio che sarà reso noto a Novembre. «Questi riconoscimenti- dichiara Elena Muntoni, brand manager Delphina- ci riempiono di orgoglio e sono la prova che la strada intrapresa 30 anni fa si è dimostrata visionaria e giusta, continuiamo a seguirla con sempre più importanti azioni volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente e della natura che ci accoglie. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato le nostre azioni e la nostra filosofia green che fin dall'inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale e familiare che cerchiamo continuamente di trasmettere». Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella missione aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. E dal 2018 l'azienda è entrata nella "Lounge" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria. Premiato anche il Resort Valle dell’Erica, eletto per la quarta volta “Europe’s Leading Green Resort”, migliore green resort d'Europa a cui si aggiunge la riconferma per la terza volta a livello nazionale come “Italy's Leading Green Resort”. «La natura unica della Sardegna è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. - continua Muntoni – Vincere per quattro anni consecutivi questo titolo e essere stati premiati come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa è la prova che siamo sulla giusta strada. È il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. E fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra». Un grande traguardo per l'elegante resort dall’anima green a pochi minuti da Santa Teresa Gallura, pensato per offrire una vacanza 5 stelle in libertà. Una location esclusiva nel Mediterraneo immersa in 28 ettari di parco, tra arbusti ed essenze mediterranee, affacciata sugli Arcipelaghi di La Maddalena e del sud della Corsica davanti a 1400 metri di costa incontaminata e spiagge da sogno di sabbia bianca. Come tutte le strutture Delphina, il Valle dell’Erica utilizza solo energia 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, ha adottato importanti politiche plastic free e sostiene una cucina sana e locale basata su ingredienti genuini e preferibilmente a km 0. Il riconoscimento come migliore gruppo alberghiero indipendente green in Europa per Delphina e come migliore green resort d’Europa e d’Italia per il Resort Valle dell’Erica si aggiunge a un altro riconoscimento internazionale, The Norns Awards, che ha assegnato il premio speciale ad Elena Muntoni, Brand Manager di Delphina hotels & resorts per l’impegno concreto nel preservare la natura unica della Sardegna e averne fatto una risorsa primaria per offrire una vacanza sempre più ecosostenibile, alla scoperta delle tradizioni e della cucina genuina dell’isola, nel rispetto del protocollo “We are green” Riconferma per il terzo anno consecutivo anche per il Resort & SPA Le Dune di Badesi, rieletto Italy's Leading Beach Resort 2022, migliore beach resort d'Italia. Immerso in un parco di 280.000 metri quadrati tra dune di sabbia, ginepri e profumata macchia mediterranea, questo paradiso delle famiglie è una vera oasi naturale con 5 hotel, 10 ristoranti, un'elegante SPA, numerose attività gratuite per il tempo libero e servizi per praticare sport acquatici. «Questo premio - conclude Muntoni - ci riempie di orgoglio e ci ispira a fare sempre meglio. A rendere unica la nostra offerta la bellezza della spiaggia di Li Junchi Bandiera Blu anche quest’anno. Lunga 8 chilometri e proprio di fronte al resort, è molto amata dagli ospiti che possono fare lunghe passeggiate su zone quasi deserte e, grazie al centro nautico, praticare diversi sport acquatici: canoa, corsi di vela con catamarani, windsurf e kitesurf. Le dune di sabbia dietro la spiaggia hanno una vegetazione affascinante con ginepri, rose marine e altre essenze, mentre il panorama spazia dall’isolotto di Isola Rossa all'Asinara. E' aperta alle visite di adulti e bambini anche una fattoria di cinque ettari con orto, frutteto, vigneto e uliveto per conoscere le piante tipiche e ampliare la produzione a km 0 del resort. Il Resort Valle dell’Erica e il Resort Le Dune, come le altre strutture della collezione Delphina, sono eccellenze dell’ospitalità sostenibile». [post_title] => Delphina hotels & resorts: migliore gruppo alberghiero indipendente green d'Europa [post_date] => 2022-10-04T15:07:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664896047000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il load factor delle navi con partenza dalla Penisola ha sfiorato finora il 100%. Per il mercato tricolore, il 2022 si chiuderà probabilmente con numeri persino superiori al 2019". Gianni Rotondo parla dell'estate magica dell'Italia per Royal Caribbean International. Molti i fattori a spiegare il successo della proposta Rcl secondo il general manager Emea region – international representatives offices. Tra questi, senz'altro, le due navi di ultima di generazione Wonder e Odyssey of the Seas basate a Roma (Civitavecchia). Ma anche il porto in esclusiva nell’Adriatico (Ravenna) e una nuova squadra commerciale e di pubbliche relazioni dedicata, nonché la predisposizione di servizi maggiormente allineati alle necessità dei passeggeri tricolori, tra i quali l’assistente che parla italiano sulle navi. "Tra gli altri elementi decisivi e in parte inaspettati - prosegue Rotondo - c’è stata anche la possibilità di beneficiare della disponibilità di cabine a ridosso dell’estate. Una sfida, certo, perché sottolinea la tendenza last minute della domanda, ma anche un’opportunità per un bacino come quello italiano, meno avvezzo degli altri all’advance booking spinto. E la Penisola ha fortunatamente risposto bene, contribuendo sensibilmente a vendere l’intera nostra capacità disponibile". Per l’inverno in arrivo, Rcl punta quindi ora, come vuole tradizione, sul prodotto Caraibi: "Saranno disponibili molte navi di classe Oasis, che offriranno una grande varietà di itinerari – conclude Rotondo -. E poi c’è la nostra isola privata, Perfect Day at Cococay, dal fortissimo appeal per le famiglie. Attraverso il nostro partner Executive Cruises, stiamo quindi lanciando un prodotto air and cruise, per facilitare la vendita dei prodotti intercontinentali". [post_title] => Rotondo, Rcl: per il mercato italiano è stata un'estate magica [post_date] => 2022-10-04T12:45:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664887501000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La possibilità, per le adv, di reimpostare la loro fee o mark-up nella sezione voli, in modo da poter fornire al cliente, anche durante il processo di scelta del biglietto aereo, il prezzo finale comprensivo dei diritti di agenzia. E' una delle funzionalità inedite della prossima release della piattaforma Revolution di Easy Market, che si presenta al Ttg di Rimini, dal 12 al 14 ottobre con una serie di importanti novità, nonché per raccontare le iniziative future: appuntamenti formativi, eventi inediti che si svolgeranno nei prossimi mesi in giro per l’Italia in collaborazione con importanti enti del turismo e fam trip in destinazioni da sogno, a corto e lungo raggio…. Negli stessi giorni si terranno anche gli Easy Breakfast: l’occasione per offrire ai colleghi la prima colazione pre-accesso in fiera. Tornando al nuovo rilascio Revolution in arrivo, con questi andrà anche live il Self change tool, strumento che consentirà all’agenzia di gestire in piena autonomia i cambi volo e itinerario. Continuano poi gli upgrade relativi al salvadanaio elettronico. Ricaricabile tramite My Bank , account To Pay e carta di credito , consente alle agenzie che prenotano i voli (linea, Ndc, low cost), come qualsiasi altro servizio sulla piattaforma, il riconoscimento di un cash back immediato dell’1% sull’intero importo dell’acquisto, anche sulle tasse. “Non vediamo l’ora di poter incontrare i colleghi agenti a casa nostra, per poter mostrare loro il volto umano di un’azienda altamente tecnologica, mossa dalla passione e dall’entusiasmo per il proprio lavoro, proiettata al futuro e focalizzata nell’ offrire strumenti di qualità e soluzioni concrete per aumentare la marginalità delle adv", sottolinea il direttore commerciale di Easy Market, Dario Ricchiari. [post_title] => Nuova release in arrivo per la piattaforma Revolution di Easy Market. Le novità alla fiera di Rimini [post_date] => 2022-10-04T12:30:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664886613000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sul caso bollette e costo energetico prende la parola Federalberghi, dopo il caso della chiusura nel Salento di una serie di alberghi. «Il caso degli alberghi del Salento non sarà l'unico, nel prossimo mese ne vedremo tanti altri, la situazione per il nostro settore è drammatica e non possiamo permetterci di aspettare il 2024». Lo dice all'Ansa il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, che sottolinea: «Serve un intervento subito, per il governo che si andrà ad insediare, ma anche per quello ancora in carica: trovare una soluzione per il costo dell'approvvigionamento energetico deve essere una assoluta priorità. Ci deve essere un intervento come per il Covid». Il costo delle bollette, fa notare Bocca, «è sei volte quello del 2019». Per questo, spiega l'imprenditore, c'è la convinzione che altre chiusure siano purtroppo imminenti: «Finita l'alta stagione e finiti i mesi in cui i fatturati potevano coprire le spese, saranno in tanti a non farcela più». Sina Hotels Bocca fa l'esempio del suo gruppo, Sina Hotels: «Spendiamo 100 mila euro al mese per ogni albergo, in pratica ci bruciamo le entrate di quest'anno con gli extra costi energetici da luglio a fine anno». Da qui la protesta e l'appello: «Non si può chiedere alle aziende di lavorare in perdita e non si può dire che bisogna avere pazienza, perché nel 2024 saremo autonomi, a quella data bisogna arrivarci e per un'azienda non è facile». Serve un intervento politico, insiste Bocca, e serve un intervento europeo come è stato per la pandemia da Covid. «Altrimenti in Italia rischiamo di avere in piazza 1 milione di disoccupati perché le aziende costrette a chiudere saranno tante». L'Italia, dice, «è l'anello debole della catena, i tedeschi hanno avuto il super investimento del governo, i francesi hanno il nucleare e noi rimaniamo con il cerino in mano, anche perché non possiamo sapere quando finirà questa crisi. Non è possibile che sia così: la politica intervenga e lo faccia subito». [post_title] => Bocca: «Il costo delle bollette è 6 volte tanto quello del 2019. Così si chiude» [post_date] => 2022-10-04T12:14:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664885667000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi pacchetti, nuovi prodotti di nicchia, nuove idee, per stare al passo coi tempi. E per soddisfare o stuzzicare gli operatori italiani del turismo outgoing. La Repubblica Ceca si presenterà così a Rimini in occasione della prossima edizione del Ttg Travel Experience. Al suo stand (Pad C1 – 63/98) CzechTourism non si limiterà a ribadire le proprie strategie promozionali, ma fornirà una serie di nuove suggestioni pensate ad hoc per il mercato italiano. Tour operator e agenti di viaggio saranno quindi ancora una volta coadiuvati nel perfezionare o arricchire la propria offerta estera. Forte di un’offerta classic ampissima e di alto livello, che proprio per la sua intensità e unicità, non passa mai di moda e non smette di affascinare, CzechTourism parte dall’evergreen per elaborare nuove proposte, sempre più in chiave esperienziale. Lungi dallo stancare e venir sorpassati, storia e cultura in Cechia si rinnovano, trasformandosi in pretesti per esperienze indimenticabili. Tra monumenti storici, castelli, antiche tradizioni e siti Unesco da una parte, una ricca gastronomia, fiumi di birre e vini, artigianato prezioso e folklore dall’altra, il passato in questo Paese dai mille volti non si scontra, anzi si incontra con il presente e il futuro, disegnati da moderni skyline, città in continua evoluzione, design e designer d’eccellenza, riconversioni industriali e tendenze urban. Ampia scelta anche per la vacanza attiva, dal cicloturismo al trekking, all'hiking o alle semplici passeggiate nei parchi naturali. [post_title] => Repubblica Ceca: nuovi spunti per scoprire il Paese, fra cultura e attività outdoor [post_date] => 2022-10-04T12:10:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664885427000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono numerose le testimonianze spezzine del romanico e non tutte sono meta del turismo abituale. La Camera di Commercio, nell’ambito del progetto europeo ‘Itinera Romanica+’ di cui è partner e finanziato sul programma Interreg Marittimo, le ha censite e inserite in tre percorsi tematici per valorizzare in chiave turistica chiese, pievi, castelli, borghi e relativi territori. Gli itinerari messi a punto dall’ente camerale, con la collaborazione dell’Università di Genova, riguardano le province di Imperia, La Spezia e Savona. In tutto 6 tracciati e 34 siti coinvolti. Nei giorni scorsi in Camera di Commercio la presentazione dei percorsi spezzini con amministratori, guide turistiche, storici e ricercatori. A breve cartellonistica, brochure e app identificheranno i percorsi e i loro simboli. «La Camera di Commercio – ha sottolineato il segretario generale, Marco Casarino - si occupa di turismo, sia in termini di promozione locale che di reperimento di risorse europee: in questo contesto, e considerando il valore economico che ha la cultura, si inserisce il progetto ‘Itinera Romanica+’ grazie al quale è stato possibile valorizzare testimonianze storiche legate da un filo conduttore, l’arte romanica, con l’obiettivo di arricchire e diversificare l’offerta turistica».I percorsi spezzini sono: Itinerario 1 Levanto (Sant’Andrea, Castello di Celasco, Borgo, Pieve di San Siro), Monterosso (rovine di Sant’Antonio del Mesco), Brugnato (Cattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano), Vernazza (Santa Margherita); Itinerario 2 La Spezia (San Venerio di Migliarina), Porto Venere (San Lorenzo e San Pietro); Itinerario 3 Sarzana (Castello della Brina, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Sant’Andrea), Ameglia (Castello e borgo). Il progetto ‘Itinera Romanica+’, che ha come capofila il Comune di Capannori, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del romanico diffuso nelle cinque regioni dell’area di cooperazione - ossia Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e PACA - attraverso la realizzazione di percorsi di collegamento fra siti romanici accessibili e lo sviluppo di azioni congiunte di tutela, promozione e valorizzazione. [post_title] => Camera di Commercio, gli itinerari spezzini del progetto europeo Itinera Romanica+ [post_date] => 2022-10-04T12:02:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664884932000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_364415" align="alignleft" width="200"] Harry Sommer[/caption] A partire da oggi non sarà più necessario presentare test, indossare mascherine o essere vaccinati per salire a bordo delle navi Norwegian Cruise Line. La compagnia ha infatti aggiornato i protocolli globali su sicurezza e salute, alla luce dei progressi significativi nel contrasto alla pandemia, allineandoli a quelli di molte altre organizzazioni di viaggio a livello mondiale. “La salute e la sicurezza sono sempre la nostra prima priorità - sottolinea Harry Sommer, presidente e ceo di Ncl -. Molti viaggiatori hanno aspettato pazientemente di fare la loro tanto attesa vacanza in mare e non vediamo l'ora di festeggiare il loro ritorno". Con l'allentamento dei protocolli, la compagnia continuerà comunque a seguire le linee guida di viaggio richieste dalle destinazioni visitate dalle proprie navi. Per conoscere i requisiti specifici per paese, i viaggiatori possono consultare www.ncl.com/travel-requirements-by-country. Gli ospiti hanno inoltre la possibilità di fare riferimento a www.ncl.com/freestyle-cruise/cruise-travel-documents per ulteriori informazioni sulla documentazione di viaggio richiesta. [post_title] => Ncl: basta test, mascherine e obbligo di vaccinazione per salire a bordo [post_date] => 2022-10-04T11:55:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664884557000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431588 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta archivia i primi 7 mesi del 2022 con un totale di 1,2 milioni di arrivi internazionali, pari al 77% dei volumi del 2019. L'Italia, in particolare, si conferma secondo mercato per Malta, con un recupero che viaggia ad un ritmo veloce, e i primi sette mesi del 2022 che si posizionano all'88% del medesimo periodo del 2019. Tra gennaio e luglio 2022, quasi 191.000 turisti italiani hanno visitato Malta, generando 1,2 milioni di pernottamenti e 110 milioni di euro di spesa. Riconfermate per la stagione autunno/inverno 16 rotte dirette tra Italia e Malta con voli operati da Air Malta (in codeshare con Ita Airways) e Ryanair. Air Malta ha anche deciso di raddoppiare i voli quotidiani in partenza da Roma Fiumicino programmando un collegamento al mattino ed uno serale per arricchire l’offerta del volato e permettere una più facile organizzazione di short break e weekend nell’arcipelago maltese. Segno più anche per il ricettivo: sono soprattutto i boutique hotel nell’area della capitale ad aver aumentato l’offerta e nella sola Valletta, con un totale di 975 posti letto disponibili, contro i 679 del 2019. VisitMalta parteciperà al prossimo Ttg Travel Experience di Rimini, insieme a quattro dmc maltesi. “La nostra presenza in fiera sarà nel segno dell’entusiasmo e della volontà di fare del nostro meglio per offrire sempre più strumenti utili al trade per la promozione e la vendita di Malta - afferma Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. E con una meta così ricca e poliedrica come è l’Arcipelago Maltese, gli obiettivi ci appaiono ancora più facili da raggiungere”. [post_title] => Estate positiva per Malta. L'Italia si conferma secondo mercato per numero di arrivi [post_date] => 2022-10-04T11:13:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664882001000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "croatia airlines punta su una flotta di soli airbus a220 entro il 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":11167,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ripartono le attività al Museo del Tessuto con tanti appuntamenti per approfondire i temi delle mostre in corso.\r

La programmazione inizia con la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo prevista in tutta Italia domenica 9 ottobre. Per l'occasione il Museo propone il laboratorio motorio \"La danza delle righe e dei pois\" sul tema del \"ritmo\" che parte dall'osservazione dei motivi decorativi dei tessuti esposti alla mostra Due secoli di Textile e Fashion Design. (riservato ai bambini di 4/6 anni, domenica 9 ottobre alle ore 17.00, ingresso gratuito).\r

Alla stessa mostra - che racconta le trasformazioni del design nel tessile e nella moda tra Sette e Novecento - il Museo dedica altri cinque appuntamenti:\r

Sabato 22 ottobre (in replica sabato 26 novembre) ore 17.00 è la volta di \"Vestiti impossibili per avventure impossibili\". Un laboratorio creativo per la fascia 4/6 anni per diventare piccoli stilisti.\r

Domenica 23 ottobre ore 16.30 \"Guanti da paura\" attende i bambini più grandi (7/10 anni), con un laboratorio a tema Halloween.\r

Sabato 12 novembre (in replica sabato 10 dicembre) ore 17.00 i tessuti stampati di Gio Pomodoro saranno oggetto dell'attività \"Un viaggio in Tasmania\" per i bambini 4/6 anni.\r

\r

Alla mostra \"Mr and Mrs Clark. Ossie Clark and Celia Birtwell\" sono invece dedicati tre incontri tra novembre e dicembre, tutti dedicati ai bambini della fascia 7/10 anni.\r

Agli straordinari e particolarissimi abiti di carta creati da Ossie Clark e presenti in moda è dedicato un laboratorio in calendario domenica 13 novembre e in replica domenica 11 dicembre sempre alle 16.30. \"Paper dress: quando la carta si trasformò in abito\" prevede la visita alla mostra e la creazione di un proprio personalissimo abito in carta.\r

\"Lanciamoci in pista. A tempo di musica\" cercherà di calare i partecipanti nell'atmosfera della Londra degli anni Sessanta. Domenica 27 novembre alle ore 16.30 musica, moda e danza saranno gli ingredienti di questo laboratorio creativo.\r

Tariffa per tutti i laboratori 5 euro Info e prenotazioni sul sito www.museodeltessuto.it/eventi/\r

\r

Grazie alla sponsorizzazione tecnica di Unicoop Firenze, il Museo ha inoltre organizzato un ciclo di visite guidate alla mostra \"Mr and Mrs Clark\" che si svolgeranno il sabato o la domenica ore 17 secondo un calendario stabilito.\r

\r

","post_title":"Museo del Tessuto di Prato, un autunno tra mostre, eventi ed iniziative","post_date":"2022-10-04T15:10:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1664896249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_431617\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Elena Muntoni, brand manager di Delphina[/caption]\r

\r

Migliore gruppo alberghiero indipendente green d’ Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al resort & spa Le Dune di Badesi: Delphina hotels & resorts vince cinque riconoscimenti ai World Travel Awards 2022, gli \"Oscar del turismo mondiale\".\r

\r

\r

L'organizzazione dei World Travel Awards ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa e il Resort Valle dell’Erica è stato riconfermato “Europes’s Leading Green Resort” e “ Italy’s Leading Green Resort”, migliore green resort d'Europa e d’Italia nel 2022.\r

Una vittoria che riconferma i successi ottenuti già nel 2021, a partire dal titolo di “Italy's Leading Hotel Group 2022”, migliore gruppo alberghiero italiano, assegnato a Delphina hotels & resorts per il terzo anno consecutivo.\r

Ed il gruppo alberghiero sardo potrebbe rientrare nella rosa dei possibili vincitori a livello mondiale per essere riconfermato come World’s Leading Green Independent Hotel Group, migliore gruppo alberghiero indipendente green al mondo, premio che sarà reso noto a Novembre.\r

\r

«Questi riconoscimenti- dichiara Elena Muntoni, brand manager Delphina- ci riempiono di orgoglio e sono la prova che la strada intrapresa 30 anni fa si è dimostrata visionaria e giusta, continuiamo a seguirla con sempre più importanti azioni volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente e della natura che ci accoglie. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato le nostre azioni e la nostra filosofia green che fin dall'inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale e familiare che cerchiamo continuamente di trasmettere».\r

\r

Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella missione aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. \r

\r

E dal 2018 l'azienda è entrata nella \"Lounge\" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.\r

\r

Premiato anche il Resort Valle dell’Erica, eletto per la quarta volta “Europe’s Leading Green Resort”, migliore green resort d'Europa a cui si aggiunge la riconferma per la terza volta a livello nazionale come “Italy's Leading Green Resort”.\r

\r

«La natura unica della Sardegna è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. - continua Muntoni – Vincere per quattro anni consecutivi questo titolo e essere stati premiati come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa è la prova che siamo sulla giusta strada. È il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. E fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra». \r

\r

Un grande traguardo per l'elegante resort dall’anima green a pochi minuti da Santa Teresa Gallura, pensato per offrire una vacanza 5 stelle in libertà. Una location esclusiva nel Mediterraneo immersa in 28 ettari di parco, tra arbusti ed essenze mediterranee, affacciata sugli Arcipelaghi di La Maddalena e del sud della Corsica davanti a 1400 metri di costa incontaminata e spiagge da sogno di sabbia bianca. Come tutte le strutture Delphina, il Valle dell’Erica utilizza solo energia 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, ha adottato importanti politiche plastic free e sostiene una cucina sana e locale basata su ingredienti genuini e preferibilmente a km 0.\r

\r

Il riconoscimento come migliore gruppo alberghiero indipendente green in Europa per Delphina e come migliore green resort d’Europa e d’Italia per il Resort Valle dell’Erica si aggiunge a un altro riconoscimento internazionale, The Norns Awards, che ha assegnato il premio speciale ad Elena Muntoni, Brand Manager di Delphina hotels & resorts per l’impegno concreto nel preservare la natura unica della Sardegna e averne fatto una risorsa primaria per offrire una vacanza sempre più ecosostenibile, alla scoperta delle tradizioni e della cucina genuina dell’isola, nel rispetto del protocollo “We are green”\r

Riconferma per il terzo anno consecutivo anche per il Resort & SPA Le Dune di Badesi, rieletto Italy's Leading Beach Resort 2022, migliore beach resort d'Italia. Immerso in un parco di 280.000 metri quadrati tra dune di sabbia, ginepri e profumata macchia mediterranea, questo paradiso delle famiglie è una vera oasi naturale con 5 hotel, 10 ristoranti, un'elegante SPA, numerose attività gratuite per il tempo libero e servizi per praticare sport acquatici.\r

\r

«Questo premio - conclude Muntoni - ci riempie di orgoglio e ci ispira a fare sempre meglio. A rendere unica la nostra offerta la bellezza della spiaggia di Li Junchi Bandiera Blu anche quest’anno. Lunga 8 chilometri e proprio di fronte al resort, è molto amata dagli ospiti che possono fare lunghe passeggiate su zone quasi deserte e, grazie al centro nautico, praticare diversi sport acquatici: canoa, corsi di vela con catamarani, windsurf e kitesurf. Le dune di sabbia dietro la spiaggia hanno una vegetazione affascinante con ginepri, rose marine e altre essenze, mentre il panorama spazia dall’isolotto di Isola Rossa all'Asinara. \r

E' aperta alle visite di adulti e bambini anche una fattoria di cinque ettari con orto, frutteto, vigneto e uliveto per conoscere le piante tipiche e ampliare la produzione a km 0 del resort. Il Resort Valle dell’Erica e il Resort Le Dune, come le altre strutture della collezione Delphina, sono eccellenze dell’ospitalità sostenibile».\r

","post_title":"Delphina hotels & resorts: migliore gruppo alberghiero indipendente green d'Europa","post_date":"2022-10-04T15:07:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1664896047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il load factor delle navi con partenza dalla Penisola ha sfiorato finora il 100%. Per il mercato tricolore, il 2022 si chiuderà probabilmente con numeri persino superiori al 2019\". Gianni Rotondo parla dell'estate magica dell'Italia per Royal Caribbean International. Molti i fattori a spiegare il successo della proposta Rcl secondo il general manager Emea region – international representatives offices. Tra questi, senz'altro, le due navi di ultima di generazione Wonder e Odyssey of the Seas basate a Roma (Civitavecchia). Ma anche il porto in esclusiva nell’Adriatico (Ravenna) e una nuova squadra commerciale e di pubbliche relazioni dedicata, nonché la predisposizione di servizi maggiormente allineati alle necessità dei passeggeri tricolori, tra i quali l’assistente che parla italiano sulle navi.\r

\r

\"Tra gli altri elementi decisivi e in parte inaspettati - prosegue Rotondo - c’è stata anche la possibilità di beneficiare della disponibilità di cabine a ridosso dell’estate. Una sfida, certo, perché sottolinea la tendenza last minute della domanda, ma anche un’opportunità per un bacino come quello italiano, meno avvezzo degli altri all’advance booking spinto. E la Penisola ha fortunatamente risposto bene, contribuendo sensibilmente a vendere l’intera nostra capacità disponibile\".\r

\r

Per l’inverno in arrivo, Rcl punta quindi ora, come vuole tradizione, sul prodotto Caraibi: \"Saranno disponibili molte navi di classe Oasis, che offriranno una grande varietà di itinerari – conclude Rotondo -. E poi c’è la nostra isola privata, Perfect Day at Cococay, dal fortissimo appeal per le famiglie. Attraverso il nostro partner Executive Cruises, stiamo quindi lanciando un prodotto air and cruise, per facilitare la vendita dei prodotti intercontinentali\".\r

\r

","post_title":"Rotondo, Rcl: per il mercato italiano è stata un'estate magica","post_date":"2022-10-04T12:45:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1664887501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La possibilità, per le adv, di reimpostare la loro fee o mark-up nella sezione voli, in modo da poter fornire al cliente, anche durante il processo di scelta del biglietto aereo, il prezzo finale comprensivo dei diritti di agenzia. E' una delle funzionalità inedite della prossima release della piattaforma Revolution di Easy Market, che si presenta al Ttg di Rimini, dal 12 al 14 ottobre con una serie di importanti novità, nonché per raccontare le iniziative future: appuntamenti formativi, eventi inediti che si svolgeranno nei prossimi mesi in giro per l’Italia in collaborazione con importanti enti del turismo e fam trip in destinazioni da sogno, a corto e lungo raggio…. Negli stessi giorni si terranno anche gli Easy Breakfast: l’occasione per offrire ai colleghi la prima colazione pre-accesso in fiera.\r

\r

Tornando al nuovo rilascio Revolution in arrivo, con questi andrà anche live il Self change tool, strumento che consentirà all’agenzia di gestire in piena autonomia i cambi volo e itinerario. Continuano poi gli upgrade relativi al salvadanaio elettronico. Ricaricabile tramite My Bank , account To Pay e carta di credito , consente alle agenzie che prenotano i voli (linea, Ndc, low cost), come qualsiasi altro servizio sulla piattaforma, il riconoscimento di un cash back immediato dell’1% sull’intero importo dell’acquisto, anche sulle tasse.\r

\r

“Non vediamo l’ora di poter incontrare i colleghi agenti a casa nostra, per poter mostrare loro il volto umano di un’azienda altamente tecnologica, mossa dalla passione e dall’entusiasmo per il proprio lavoro, proiettata al futuro e focalizzata nell’ offrire strumenti di qualità e soluzioni concrete per aumentare la marginalità delle adv\", sottolinea il direttore commerciale di Easy Market, Dario Ricchiari.\r

\r

","post_title":"Nuova release in arrivo per la piattaforma Revolution di Easy Market. Le novità alla fiera di Rimini","post_date":"2022-10-04T12:30:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1664886613000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sul caso bollette e costo energetico prende la parola Federalberghi, dopo il caso della chiusura nel Salento di una serie di alberghi.\r

\r

«Il caso degli alberghi del Salento non sarà l'unico, nel prossimo mese ne vedremo tanti altri, la situazione per il nostro settore è drammatica e non possiamo permetterci di aspettare il 2024». Lo dice all'Ansa il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, che sottolinea: «Serve un intervento subito, per il governo che si andrà ad insediare, ma anche per quello ancora in carica: trovare una soluzione per il costo dell'approvvigionamento energetico deve essere una assoluta priorità. Ci deve essere un intervento come per il Covid».\r

\r

Il costo delle bollette, fa notare Bocca, «è sei volte quello del 2019». Per questo, spiega l'imprenditore, c'è la convinzione che altre chiusure siano purtroppo imminenti: «Finita l'alta stagione e finiti i mesi in cui i fatturati potevano coprire le spese, saranno in tanti a non farcela più».\r

Sina Hotels\r

Bocca fa l'esempio del suo gruppo, Sina Hotels: «Spendiamo 100 mila euro al mese per ogni albergo, in pratica ci bruciamo le entrate di quest'anno con gli extra costi energetici da luglio a fine anno». Da qui la protesta e l'appello: «Non si può chiedere alle aziende di lavorare in perdita e non si può dire che bisogna avere pazienza, perché nel 2024 saremo autonomi, a quella data bisogna arrivarci e per un'azienda non è facile».\r

\r

Serve un intervento politico, insiste Bocca, e serve un intervento europeo come è stato per la pandemia da Covid. «Altrimenti in Italia rischiamo di avere in piazza 1 milione di disoccupati perché le aziende costrette a chiudere saranno tante». L'Italia, dice, «è l'anello debole della catena, i tedeschi hanno avuto il super investimento del governo, i francesi hanno il nucleare e noi rimaniamo con il cerino in mano, anche perché non possiamo sapere quando finirà questa crisi. Non è possibile che sia così: la politica intervenga e lo faccia subito».","post_title":"Bocca: «Il costo delle bollette è 6 volte tanto quello del 2019. Così si chiude»","post_date":"2022-10-04T12:14:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1664885667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi pacchetti, nuovi prodotti di nicchia, nuove idee, per stare al passo coi tempi. E per soddisfare o stuzzicare gli operatori italiani del turismo outgoing. La Repubblica Ceca si presenterà così a Rimini in occasione della prossima edizione del Ttg Travel Experience. Al suo stand (Pad C1 – 63/98) CzechTourism non si limiterà a ribadire le proprie strategie promozionali, ma fornirà una serie di nuove suggestioni pensate ad hoc per il mercato italiano. Tour operator e agenti di viaggio saranno quindi ancora una volta coadiuvati nel perfezionare o arricchire la propria offerta estera.\r

\r

Forte di un’offerta classic ampissima e di alto livello, che proprio per la sua intensità e unicità, non passa mai di moda e non smette di affascinare, CzechTourism parte dall’evergreen per elaborare nuove proposte, sempre più in chiave esperienziale. Lungi dallo stancare e venir sorpassati, storia e cultura in Cechia si rinnovano, trasformandosi in pretesti per esperienze indimenticabili. Tra monumenti storici, castelli, antiche tradizioni e siti Unesco da una parte, una ricca gastronomia, fiumi di birre e vini, artigianato prezioso e folklore dall’altra, il passato in questo Paese dai mille volti non si scontra, anzi si incontra con il presente e il futuro, disegnati da moderni skyline, città in continua evoluzione, design e designer d’eccellenza, riconversioni industriali e tendenze urban. Ampia scelta anche per la vacanza attiva, dal cicloturismo al trekking, all'hiking o alle semplici passeggiate nei parchi naturali.","post_title":"Repubblica Ceca: nuovi spunti per scoprire il Paese, fra cultura e attività outdoor","post_date":"2022-10-04T12:10:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1664885427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono numerose le testimonianze spezzine del romanico e non tutte sono meta del turismo abituale. La Camera di Commercio, nell’ambito del progetto europeo ‘Itinera Romanica+’ di cui è partner e finanziato sul programma Interreg Marittimo, le ha censite e inserite in tre percorsi tematici per valorizzare in chiave turistica chiese, pievi, castelli, borghi e relativi territori.\r

\r

Gli itinerari messi a punto dall’ente camerale, con la collaborazione dell’Università di Genova, riguardano le province di Imperia, La Spezia e Savona. In tutto 6 tracciati e 34 siti coinvolti. Nei giorni scorsi in Camera di Commercio la presentazione dei percorsi spezzini con amministratori, guide turistiche, storici e ricercatori. A breve cartellonistica, brochure e app identificheranno i percorsi e i loro simboli.\r

\r

«La Camera di Commercio – ha sottolineato il segretario generale, Marco Casarino - si occupa di turismo, sia in termini di promozione locale che di reperimento di risorse europee: in questo contesto, e considerando il valore economico che ha la cultura, si inserisce il progetto ‘Itinera Romanica+’ grazie al quale è stato possibile valorizzare testimonianze storiche legate da un filo conduttore, l’arte romanica, con l’obiettivo di arricchire e diversificare l’offerta turistica».I percorsi spezzini sono: Itinerario 1 Levanto (Sant’Andrea, Castello di Celasco, Borgo, Pieve di San Siro), Monterosso (rovine di Sant’Antonio del Mesco), Brugnato (Cattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano), Vernazza (Santa Margherita); Itinerario 2 La Spezia (San Venerio di Migliarina), Porto Venere (San Lorenzo e San Pietro); Itinerario 3 Sarzana (Castello della Brina, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Sant’Andrea), Ameglia (Castello e borgo).\r

\r

Il progetto ‘Itinera Romanica+’, che ha come capofila il Comune di Capannori, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del romanico diffuso nelle cinque regioni dell’area di cooperazione - ossia Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e PACA - attraverso la realizzazione di percorsi di collegamento fra siti romanici accessibili e lo sviluppo di azioni congiunte di tutela, promozione e valorizzazione.","post_title":"Camera di Commercio, gli itinerari spezzini del progetto europeo Itinera Romanica+","post_date":"2022-10-04T12:02:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1664884932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_364415\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Harry Sommer[/caption]\r

\r

A partire da oggi non sarà più necessario presentare test, indossare mascherine o essere vaccinati per salire a bordo delle navi Norwegian Cruise Line. La compagnia ha infatti aggiornato i protocolli globali su sicurezza e salute, alla luce dei progressi significativi nel contrasto alla pandemia, allineandoli a quelli di molte altre organizzazioni di viaggio a livello mondiale.\r

\r

“La salute e la sicurezza sono sempre la nostra prima priorità - sottolinea Harry Sommer, presidente e ceo di Ncl -. Molti viaggiatori hanno aspettato pazientemente di fare la loro tanto attesa vacanza in mare e non vediamo l'ora di festeggiare il loro ritorno\". Con l'allentamento dei protocolli, la compagnia continuerà comunque a seguire le linee guida di viaggio richieste dalle destinazioni visitate dalle proprie navi. Per conoscere i requisiti specifici per paese, i viaggiatori possono consultare www.ncl.com/travel-requirements-by-country. Gli ospiti hanno inoltre la possibilità di fare riferimento a www.ncl.com/freestyle-cruise/cruise-travel-documents per ulteriori informazioni sulla documentazione di viaggio richiesta.","post_title":"Ncl: basta test, mascherine e obbligo di vaccinazione per salire a bordo","post_date":"2022-10-04T11:55:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1664884557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta archivia i primi 7 mesi del 2022 con un totale di 1,2 milioni di arrivi internazionali, pari al 77% dei volumi del 2019. L'Italia, in particolare, si conferma secondo mercato per Malta, con un recupero che viaggia ad un ritmo veloce, e i primi sette mesi del 2022 che si posizionano all'88% del medesimo periodo del 2019. Tra gennaio e luglio 2022, quasi 191.000 turisti italiani hanno visitato Malta, generando 1,2 milioni di pernottamenti e 110 milioni di euro di spesa.\r

Riconfermate per la stagione autunno/inverno 16 rotte dirette tra Italia e Malta con voli operati da Air Malta (in codeshare con Ita Airways) e Ryanair. Air Malta ha anche deciso di raddoppiare i voli quotidiani in partenza da Roma Fiumicino programmando un collegamento al mattino ed uno serale per arricchire l’offerta del volato e permettere una più facile organizzazione di short break e weekend nell’arcipelago maltese.\r

Segno più anche per il ricettivo: sono soprattutto i boutique hotel nell’area della capitale ad aver aumentato l’offerta e nella sola Valletta, con un totale di 975 posti letto disponibili, contro i 679 del 2019.\r

VisitMalta parteciperà al prossimo Ttg Travel Experience di Rimini, insieme a quattro dmc maltesi. “La nostra presenza in fiera sarà nel segno dell’entusiasmo e della volontà di fare del nostro meglio per offrire sempre più strumenti utili al trade per la promozione e la vendita di Malta - afferma Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. E con una meta così ricca e poliedrica come è l’Arcipelago Maltese, gli obiettivi ci appaiono ancora più facili da raggiungere”.","post_title":"Estate positiva per Malta. L'Italia si conferma secondo mercato per numero di arrivi","post_date":"2022-10-04T11:13:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1664882001000]}]}}