Condor, da maggio nuovi voli via Francoforte per Miami Condor espande ancora una volta il suo programma in Nord America introducendo i collegamenti per Miami, nello stato della Florida. Da maggio e settembre 2024, Condor opererà tre voli diretti settimanali da Francoforte all’aeroporto internazionale di Miami. Miami, la città più nota del Sunshine State, è conosciuta soprattutto per l’omonima spiaggia con i grattacieli che svettano sullo sfondo, ma si sta affermando anche come destinazione per le arti e la cultura grazie ai creativi quartieri Wynwood e Design District, oltre che per i suoi iconici quartieri multiculturali. Miami è anche il punto di partenza per escursioni attraverso le paludi tropicali delle Everglades e per raggiungere le Florida Keys, collegate da ponti a Key West, il punto più meridionale degli Stati Uniti. Condividi

