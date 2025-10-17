Condor: la poltrona di business class a bordo del tram storico nel centro di Milano

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via un accordo tra Liguria e Piemonte per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali. L’idea di stabilire una forma organica di collaborazione fra le due regioni turistiche aveva preso forma a metà agosto in un incontro fra gli assessori Lombardi e Bongioanni a Sanremo ed era stata ulteriormente sviluppata in occasione di Cheese a Bra con l’annuncio del protocollo. Con questa intesa Liguria e Piemonte scelgono di unire le forze per promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e competitivo, creando un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze dei due territori. L’obiettivo comune è valorizzare la continuità territoriale e la complementarità dell’offerta tra mare e montagna, creando un sistema turistico integrato di qualità, capace di sviluppare progetti integrati e – in prospettiva – di veri e propri prodotti turistici capaci di valorizzare le eccellenze dei due territori ed essere così ancora più competitivi sui mercati nazionali e internazionali. «Questa firma – spiega l’assessore regionale a Turismo e Marketing territoriale della Regione Liguria Luca Lombardi – segna un passo importante verso una collaborazione strutturale con il Piemonte. Lavorare in sinergia ci permetterà di rafforzare l’immagine turistica delle nostre regioni e generare ricadute concrete per i territori. Liguria e Piemonte sono naturalmente connessi: il verde delle montagne e il mare formano un legame storico e culturale che oggi si rinnova anche in chiave di turismo sostenibile. La nostra regione può già contare su oltre 4mila chilometri di percorsi dedicati all’outdoor, dall’escursionismo al cicloturismo, che diventano ancora più attrattivi se messi in rete con quelli piemontesi». «È un accordo che definirei storico – aggiunge l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni - perché mette insieme l’offerta turistica del Piemonte e quella della Liguria attraverso il turismo all’aperto, e in particolare quello delle ciclovie. Piemonte e Liguria sono unite da una storia antica rappresentata dalle 'vie del sale': le antiche strade su cui si saliva dalla Riviera e si scendeva dalle montagne incontrandosi. Il Piemonte portava il grano, la Liguria portava l’olio, il sale e le acciughe, ingrediente base di tanti piatti simbolo della cucina piemontese. Quelle antiche vie oggi sono percorsi turistici straordinari: per il Piemonte cito la Strada dell’Assietta e l’Alta via del Sale, e sul versante ligure la più bella ciclovia d’Europa che è la Ospedaletti-Imperia. Messo assieme questo pacchetto avremo un prodotto straordinario, le 'Alpi che si gettano nel mare' i nostri imprenditori accresceranno l’offerta da collocare sui mercati accanto ai laghi, alla montagna, all’enogastronomia. Potremo 'avere il mare' fra i prodotti turistici del Piemonte. Una proposta nuova per andare a penetrare mercati nuovi». Tra i primi ambiti di collaborazione rientra lo sviluppo del nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento delle Camere di Commercio di Cuneo e di Riviere di Liguria, rappresenta un passo concreto nella direzione di un turismo outdoor capace di unire montagna e mare, consolidando così la proposta turistica sovraregionale in chiave di sostenibilità e competitività. L’accordo prevede a tale scopo la rapida costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con personale delle Direzioni turismo di entrambe le regioni e figure con specifiche competenze nel settore, per garantire la piena attuazione degli obiettivi condivisi. [post_title] => Liguria e Piemonte valorizzano l’offerta tra mare e montagna con un sistema turistico integrato [post_date] => 2025-10-17T13:25:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760707553000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le caratteristiche strisce colorate di Condor Airlines, cifra distintiva della livrea del vettore tedesco, campeggiano su uno degli storici tram che attraversano il centro di Milano, per un'iniziativa che punta a far toccare con mano ai viaggiatori - milanesi e non - il comfort della poltrona di business class degli A330-900. E' possibile vivere questa esperienza fino al 21 ottobre 2025, sullo storico tram 1830: il percorso, con partenza e arrivo a Piazza Castello, in giorni e orari selezionati al mattino e al pomeriggio, dura circa 45 minuti e offre ai partecipanti un viaggio immersivo nel mondo Condor. A bordo è dunque possibile provare la poltrona di business class, conoscere le novità di prodotto e di servizio pensate per rendere ogni volo un’esperienza premium, e ricevere gadget esclusivi dedicati ai partecipanti. Le corse sono gratuite e aperte a tutti nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 ottobre, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite e accesso limitato ai posti disponibili. Si consiglia di presentarsi almeno 10 minuti prima della partenza. [gallery ids="499454,499458,499457,499453,499455,499451"] [post_title] => Condor: la poltrona di business class a bordo del tram storico nel centro di Milano [post_date] => 2025-10-17T13:22:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760707345000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => National Geographic-Lindblad Expeditions ha annunciato il suo programma per il 2027-2028, che comprende un itinerario con eclissi solare e una stagione estesa nell'alto Artico. Come riporta Travelweekly, il tour operator e compagnia di crociere di spedizione includerà esperti per offrire ai viaggiatori una conoscenza più approfondita della destinazione che visiteranno. In totale, la compagnia aggiungerà nove nuovi viaggi. "Dalle Azzorre a Barcellona: un viaggio speciale per un'eclissi solare" si svolgerà dal 28 luglio al 9 agosto a bordo della National Geographic Orion, offrendo ai viaggiatori l'opportunità di ammirare un'eclissi solare totale in mare. Il percorso dell'eclissi sarà visibile dallo stretto di Gibilterra. L'itinerario include anche una visita privata all'Alhambra, l'esplorazione di Tangeri e la visita a Malaga, una delle città più antiche della Spagna. A bordo saranno presenti naturalisti e un fotografo del National Geographic. Dalla Groenlandia al Canada "Fabled Lands of the North: Greenland to Newfoundland" offrirà ai passeggeri un viaggio di 16 giorni, da Nuuk, in Groenlandia, a Terranova, in Canada. Questo itinerario artico includerà kayak, trekking ed escursioni in gommone Zodiac con un team di esperti, tra cui archeologi. Le crociere partiranno a bordo delle navi National Geographic Resolution o Explorer. "Alla scoperta dei parchi nazionali della Patagonia da Punta Arenas a Puerto Montt" si immergerà nella Patagonia, dall'isola di Chiloé al parco nazionale Torres del Paine, sulla National Geographic Resolution. I viaggiatori di questo itinerario di 17 giorni avranno un permesso speciale per esplorare la Riserva di Karukinka, una riserva naturale privata grande all'incirca quanto il Rhode Island. Tra le altre attrazioni, la navigazione nei fiordi, la visita ai ghiacciai e l'esplorazione di quattro parchi nazionali. «Questi viaggi sono ispirati dalla curiosità e dallo spirito avventuroso dei nostri ospiti e restano fedeli a ciò che rende così speciale viaggiare con noi: piccole navi, guide e naturalisti che accompagnano ed esperienze che danno vita a ogni destinazione in modo autentico e significativo» ha affermato Natalya Leahy, ceo di Lindblad Expeditions. [post_title] => National Geographic-Lindblad Expeditions presenta le crociere 2027-28 [post_date] => 2025-10-17T12:58:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760705882000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499439 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => World Travel Market (WTM) London ha annunciato che il programma conferenze per il 2025 è ora online, con 40 sessioni già confermate e altre in arrivo. Quest’anno, per la prima volta, tutte le aree e le sessioni saranno unite da un tema comune: “Reimmaginare il viaggio in un mondo che cambia”. Questo filo conduttore offrirà ai relatori l’opportunità di condividere le proprie riflessioni su come il turismo e i viaggi stiano evolvendo, dalle nuove politiche globali ai cambiamenti nei comportamenti dei viaggiatori. Il programma conferenze di WTM London 2025 è stato progettato per consolidare il grande successo dello scorso anno, quando la partecipazione complessiva è aumentata del 19%. In particolare, il Sustainability Summit ha registrato un incremento del 128% nel numero di partecipanti, mentre i summit dedicati a Marketing e Tecnologia hanno visto una crescita del 75%. Il programma prevede il ritorno di numerose sessioni ormai consolidate. Tra queste, il WTM Trends Report, in collaborazione con Oxford Economics, seguito da una tavola rotonda di alto profilo per discutere i risultati. L’incontro si terrà al Yellow Theatre martedì 4 novembre dalle 11:30 alle 12:45. Anche il WTM Ministers’ Summit, giunto alla sua 19ª edizione, è in programma per martedì 4 novembre, presso le nuove ICC Maritime Suites, dalle 10:30 alle 12:30. L’evento, moderato dalla BBC, riunirà ancora una volta leader globali del turismo per delineare il futuro dei viaggi attraverso dibattiti dinamici su politiche, strategie e investimenti. Il ministro britannico del turismo, Sir Chris Bryant, parteciperà inoltre a un panel di alto livello dal titolo “From Fortnum to F1”, dedicato all’evoluzione di Londra come destinazione per grandi eventi. L’incontro si terrà al Yellow Theatre, martedì 4 novembre dalle 15:00 alle 15:45. WTM London 2025 includerà anche una serie di summit tematici, in linea con le diverse aree del programma: DEAI Summit, a cura di Uwern Jong, Experientialist®-in-Chief di OutThere, dedicato al tema “Reclaiming Global Inclusion”. Si terrà al Orange Theatre, mercoledì 5 novembre dalle 10:45 alle 14:00. Technology Summit, a cura di Timothy O’Neil-Dunne, Presidente di T2Impact LLC, incentrato su “The Technology Case for Empathy in Travel”. Si terrà al Purple Theatre, mercoledì 5 novembre dalle 10:45 alle 14:00. Geo-economics Summit, curato da Mark Frary, autore e consulente, dedicato a “Macro-economic Shifts in Travel”. Si terrà al Orange Theatre, martedì 4 novembre dalle 11:00 alle 14:15. Marketing Summit, organizzato da Matthew Gardiner (Travel Massive) e Tina Charisma (Charisma Campaign), sul tema “Travel Marketing Evolution”. Si terrà al Yellow Theatre, giovedì 6 novembre dalle 10:30 alle 14:45. Sustainability Summit, a cura di Tina O’Dwyer, fondatrice e CEO di The Tourism Space, dal titolo “Sustainable Tourism is Dead – Long Live Sustainable Tourism”. Si terrà al Purple Theatre, martedì 4 novembre dalle 11:00 alle 14:15. Inoltre, è prevista una serie di sessioni dedicate esclusivamente a media e influencer, incentrate sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei media di viaggio. Si terranno nel Media Centre mercoledì 5 novembre dalle 14:00 alle 16:30. Tra le altre sessioni di rilievo, il futurologo del cibo Tony Hunter esplorerà l’intersezione tra gastronomia, tecnologia e turismo, con un focus su come la Generazione Alpha stia ridefinendo il turismo gastronomico. L’incontro si terrà al Yellow Theatre mercoledì 5 novembre dalle 11:30 alle 12:15. La Conference Manager, Brooke Gilbertson, ha dichiarato: “Lo scorso anno abbiamo alzato l’asticella, e il nostro team ha raccolto la sfida di rendere le sessioni e i summit di WTM London 2025 ancora più coinvolgenti. Il ritmo del cambiamento nel mondo dei viaggi sta accelerando: per questo motivo abbiamo chiesto a tutti i relatori di riflettere sul tema ‘Reimmaginare il viaggio in un mondo che cambia’ e di aiutare i partecipanti a trovare nuovi modi per prosperare in questo periodo cruciale per l’industria del turismo e dei viaggi.” [post_title] => WTM London 2025 presenta il programma delle conferenze [post_date] => 2025-10-17T12:39:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => wtm-london ) [post_tag_name] => Array ( [0] => wtm london ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760704782000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Kenya il turismo si sta trasformando e offre sempre più opportunità di scoperta ai viaggiatori rivelando le sue spiagge. Distese di sabbie bianche, affacciate sulle acque calde dell’oceano Indiano, dove vivere momenti di relax e wellness, ma anche l’affascinante incontro con i delfini e con la barriera corallina e le sue specie animali. Da Nairobi si vola a Diani, dove si trova il Diamonds Leisure Beach & Golf Resort, una struttura tanto amata dagli italiani. Davvero affascinante nelle sue parti comuni, ma un work-in-progress per quanto riguarda le camere. La ristrutturazione è in corso a partire dal dopo-Covid e il resort ha scelto di continuare ad accogliere i suoi ospiti senza chiudere; diverse aree sono già state rinnovate. «Il Diamonds è stato costruito nei primi anni ‘60 dal Dr.Meister: gli ospiti trascorrevano qui lunghi periodi di vacanza, facendo anche i safari e quanto questa terra meravigliosa può offrire. - racconta Elmar de Beer, executive assistant manager del resort - Il Dr. Meister e la sua famiglia hanno gestito l’hotel fino all’inizio degli anni ‘90, realizzando qualcosa di molto bello sulla costa del Kenya: un hotel incastonato tra le rocce e la bellezza della natura, a fianco del quale è stato realizzato anche un vasto campo da golf. Il fondatore ha sempre ritenuto importante condividere con la comunità locale acqua potabile e cibo, in una forma di restituzione; un impegno che prosegue ancora oggi sia con la distribuzione di cibo e acqua ai villaggi vicini che con il sostegno a una scuola per donne abusate. L’hotel è sempre stato una location esclusiva: gli ospiti partecipavano a feste e serate in smoking e abiti da sera, accompagnati dal suono del pianoforte. Poi il Dr.Meister è mancato e la moglie ha ceduto la proprietà all’attuale proprietario, la famiglia Cantaria, che ha frequentato il resort per tanti anni in qualità di ospite. Da 4 anni il Diamonds è gestito da Planhotel Hospitality, il gruppo fondato dall’imprenditore italiano Franco Rosso alla fine degli anni ‘90 e oggi impegnato nella gestione di hotel e resort dell’Oceano Indiano. - prosegue De Beer - Il portfolio di Planhotel è suddiviso in 3 brand: due sono all inclusive - come i Diamonds Resort - e il terzo riunisce Camps ricchi di ogni comfort, da cui partire alla scoperta dell’Africa e delle sue bellezze». Il Diamonds può accogliere fino a 500 ospiti e il team di servizio è costituito da 300 persone. Ci sono 5 piscine e una ricca offerta f&b oltre a 2 affascinanti grotte di corallo, ideali per organizzare una cena intima - nello spazio più piccolo - un matrimonio o un evento familiare con lo chef che cucina dal vivo - in quello più grande. Il Diamonds Leisure Beach & Golf Resort ha vinto il premio Travellers’ Choice di Trip Advisor nel 2025. L’incontro con la natura africana può proseguire a solo un’ora di distanza da Diani. Si raggiunge il parco nazionale di Kisite, parte della riserva marina Kisite Mpunguti (28km2), gestita dal Kenya Wildlife Service e preservata grazie a una serie di rigide regole comportamentali. Su un’imbarcazione locale si raggiunge l’area dove nuotano i delfini “bottlenose” e dove si trovano anche le tartarughe marine. Ci si può immergere e fare snorkeling per avvicinarsi ai simpatici animali e per ammirare l’habitat marino di tante diverse specie. È un’esperienza davvero emozionante, ideale per completare un viaggio nel Magical Kenya. Chiara Ambrosioni [gallery ids="499400,499401,499402,499403,499404,499406"] [post_title] => Kenya: le spiagge di Diani, l’accoglienza del Diamonds Resort e l'esperienza coi delfini [post_date] => 2025-10-17T10:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760698509000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 27 al 29 marzo 2026 la fiera di Padova ospiterà la Fiera del cicloturismo , la più importante rassegna italiana dedicata al turismo in bicicletta, evento nazionale organizzato da Bikenomist . Dopo quattro edizioni svoltesi a Milano e Bologna, la fiera arriva in Veneto e conta di restarvi per le prossime tre edizioni, fino al 2028. Il cicloturismo in Italia genera ogni anno 89 milioni di presenze e ha un impatto economico, diretto e indotto, di 9,8 miliardi di euro (fonte Isnart/Legambiente 2025). Il Veneto è una delle mete d'eccellenza per il cicloturismo, grazie a infrastrutture di alto livello. Ne è un esempio la sua rete escursionistica di ben 1.430 km, completamente segnalata e supportata da 18 cartografie cicloturistiche e applicazioni digitali di ultima generazione. Un altro dato economico significativo è la spesa media giornaliera per l'alloggio: 65 euro per i turisti italiani e 70 euro per quelli stranieri. La permanenza media è elevata rispetto ad altri settori, raggiungendo le tre notti per il 65% dei turisti. Padova in particolare rappresenta da anni un modello di mobilità sostenibile , grazie a una delle più estese reti ciclabili italiane, che arriva a quasi 300 chilometri e connette la città ei suoi dintorni con servizi integrati di tram e bike sharing (anche elettrico). La rete di ciclovie, tra cui una fluviale molto suggestiva che circonda il centro cittadino, collega Padova a importanti percorsi nazionali ed europei, promuovendo il turismo eco-sostenibile. Nelle province di Padova, Treviso e Vicenza si trova il cuore del distretto della bici del Veneto , un'area ad alta specializzazione nella produzione di biciclette e componentistica. Qui sostengono aziende storiche che contribuiscono in modo significativo all'economia del settore ciclistico, sia a livello regionale che nazionale. La fiera del cicloturismo è il punto di riferimento in Italia per il mondo delle vacanze in bicicletta, e rappresenta un punto di incontro per destinazioni, tour operator, marchi di biciclette e appassionati: insieme per connettersi, condividere idee e promuovere un turismo attivo e sostenibile. L'ultima edizione della fiera ha registrato la presenza di 22.000 visitatori, coinvolgendo 250 espositori, 40 buyer internazionali e 25 paesi, e quest'anno si pone l'obiettivo di far crescere ulteriormente l'iniziativa. Infatti, lo sviluppo internazionale dell'evento è al centro dell'attenzione di Bikenomist, l'azienda organizzatrice. «L'Italia è oggi la destinazione più desiderata al mondo per chi sceglie le vacanze in bicicletta - ha dichiarato Pinar Pinzuti , direttrice della fiera del cicloturismo -. Con la prossima edizione della fiera a Padova vogliamo rafforzare questo primato, facendo crescere l'evento come punto di riferimento per gli operatori del settore: un luogo dove connettersi, lavorare insieme e costruire il futuro del turismo attivo e rigenerativo. La fiera del cicloturismo si posiziona a livello internazionale come il Cicloturismo Show ed è ormai un appuntamento imperdibile per aziende privati ​​ed enti pubblici ». «Con l'edizione 2026 puntiamo ad avere un'alta integrazione tra turismo in bicicletta e tecnologia: nel giorno di apertura presenteremo un agente di intelligenza artificiale programmato per assistere tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo delle vacanze in bicicletta o che vogliono fare un passo ulteriore e sfidare se stessi» - aggiunge Pinar Pinzuti -. Il cicloturismo rappresenta una forma di turismo sostenibile in forte crescita , che porta numerosi vantaggi ai territori che lo promuovono e lo supportano. È un'opportunità strategica e la sua importanza si riflette su diversi piani. Durante il Forum si svolge il workshop B2B della Fiera del Cicloturismo: un evento esclusivo di networking pensato per connettere i principali attori del settore . Con la partecipazione di buyer nazionali e internazionali e seller, il workshop rappresenta un'opportunità unica per le aziende di instaurare nuove collaborazioni e sviluppare il proprio business nel settore in forte crescita del cicloturismo. [post_title] => Padova, a marzo 2026 la quinta edizione della fiera del cicloturismo [post_date] => 2025-10-17T10:25:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760696715000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai migliora l'esperienza di viaggio dei passeggeri: dal prossimo novembre infatti tutte le tariffe di classe economy includeranno pasti e intrattenimento a bordo. «Ridefinire l’offerta della classe economy su tutti i voli rappresenta un’evoluzione significativa del nostro modello di business, offrendo ai clienti un viaggio più comodo e di qualità - commenta il ceo della compagnia aerea, Ghaith Al Ghaith -. Il nostro obiettivo resta quello di investire nel miglioramento dell’esperienza del cliente e offrire valore aggiunto in ogni fase del viaggio, attraverso servizi, tecnologie e sviluppo del prodotto. Ascoltando i feedback dei clienti e rispondendo alle dinamiche di mercato, flydubai continua a rafforzare la sua posizione come attore chiave nel settore dell’aviazione degli Emirati e come contributore fondamentale alla visione di Dubai come hub globale per il commercio e il turismo». Diversi, negli ultimi anni, gli investimenti del vettore per ogni fase del viaggio: tra questi, l’introduzione di un’area check-in dedicata alla business class, per un inizio di viaggio personalizzato e fluido, e l’apertura della nuova Business Class Lounge al Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Dubai. In parallelo flydubai continua ad ampliare e modernizzare la propria flotta: la compagnia ha già ricevuto nove nuovi aeromobili quest’anno, portando la flotta a 95 Boeing 737. Altri tre velivoli sono attesi entro la fine del 2025. Allo stesso tempo è in corso un programma di retrofit completo per i Boeing 737-800 Next-Generation, introducendo i sedili Business Class reclinabili e nuovi sedili Economy più comodi e stilosi, in linea con le aspettative dei clienti. Con l'arrivo dei Boeing 787 Dreamliner, dal 2027, la compagnia darà vita a una nuova fase di crescita, migliorndo le capacità sul lungo raggio e offrendo un livello superiore di comfort e servizio, oltre ad aumentare anche la capacità sulle rotte esistenti Dall'Italia, flydubai opera collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa; oltre che voli stagionali estivi da Olbia. [post_title] => Flydubai: da novembre pasti e intrattenimento a bordo per tutte le tariffe economy [post_date] => 2025-10-17T09:25:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760693119000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499369 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la brand awareness sul nostro mercato e con essa i risultati: per Civitatis il 2025 si sta rivelando un anno positivo, con la previsione di arrivare a circa un milione di clienti, necessari per mettere in cantiere l'ulteriore balzo fino al milione e mezzo preventivato per il 2026. Agenzie partner privilegiato «Sul mercato italiano lavoriamo al 90% tramite il canale delle agenzie di viaggio - spiega il ceo Alberto Gutiérrez -, un canale che intendiamo presidiare con grande attenzione. Proprio per questo, la piattaforma riservata alle agenzie è il frutto di un grande lavoro di implementazione, che prosegue incessante. Fra le ultime novità, l'inserimento della funzione buy now, pay later e, ormai dall'anno scorso, la destinazione Giappone, che sta registrando un successo costante». Attualmente, l'Italia rappresenta per Civitatis il secondo mercato straniero dopo quello messicano, «un dato che ci fa molto piacere - aggiunge Verònica de Iscar, chief of b2b sales officer (che potrebbe assumere anche il ruolo di Alex Mazzola, che ha lasciato il gruppo, ndr)- perchè premia l'attenzione e la cura che poniamo per disegnare e proporre le esperienze in tutto il mondo. Ad ogni attività corrisponde un singolo partner, con il quale lavoriamo garantendo un attento controllo qualità e prezzi competitivi grazie alle economie di scala dettate dai nostri volumi». La selezione di un singolo partner per ogni esperienza consente poi di instaurare un rapporto di fiducia e fidelizzazione, con la garanzia della migliore qualità al miglior prezzo. «Il nostro è un brand fresco, giovane e dinamico - aggiunge Gutiérrez -. In Italia possiamo contare su un team di 40 persone, che hanno il compito di veicolare una proposta chiara, completa e flessibile, forte di escursioni sempre garantite in lingua italiana», Oltre a tour e attività, Civitatis propone poi i transfer, anche premium, un segmento che quest'anno in Italia ha visto crescere i volumi del 63%. [post_title] => Civitatis, Gutiérrez: «Italia secondo mercato straniero» [post_date] => 2025-10-16T13:38:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760621889000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499353 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Savills è impegnata nella ricerca e selezione di un gestore per il nuovo boutique hotel 5 stelle che nascerà nel centro storico di Brescia. Il progetto prevede la conversione di un elegante edificio storico situato in piazza della Loggia in un boutique hotel di circa 50 camere e suite. La struttura Lo sviluppo prevede, tra i diversi servizi, anche un ristorante gourmet, un ristorante privé con terrazza panoramica, un tasting lounge ed una spa, offrendo un’esperienza esclusiva in una delle piazze più iconiche della città. Il processo di ricerca e selezione è stato affidato al team Hospitality & Leisure di Savills in Italia, attivo sul mercato nei servizi di ricerca e selezione di operatori alberghieri. Dario Leone, head of hospitality & leisure di Savills commenta: «Il progetto “Casa Fasoli” rappresenta un’ opportunità unica per gli operatori di fascia alta interessati ad entrare a Brescia, città che sta attraversando una fase di sviluppo significativo anche dal punto di vista dei flussi turistici. La ricchezza culturale, unita alla posizione strategica rispetto ai principali collegamenti e hub aeroportuali, oltre alla crescente attrattività sia a livello nazionale che internazionale la rendono ogni giorno una destinazione più interessante». [post_title] => Savillas seleziona un gestore per Casa Fasoli a Brescia [post_date] => 2025-10-16T11:36:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760614592000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "condor la poltrona di business class a bordo del tram storico nel centro di milano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":121,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1670,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via un accordo tra Liguria e Piemonte per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali.\r

\r

L’idea di stabilire una forma organica di collaborazione fra le due regioni turistiche aveva preso forma a metà agosto in un incontro fra gli assessori Lombardi e Bongioanni a Sanremo ed era stata ulteriormente sviluppata in occasione di Cheese a Bra con l’annuncio del protocollo.\r

\r

Con questa intesa Liguria e Piemonte scelgono di unire le forze per promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e competitivo, creando un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze dei due territori.\r

\r

L’obiettivo comune è valorizzare la continuità territoriale e la complementarità dell’offerta tra mare e montagna, creando un sistema turistico integrato di qualità, capace di sviluppare progetti integrati e – in prospettiva – di veri e propri prodotti turistici capaci di valorizzare le eccellenze dei due territori ed essere così ancora più competitivi sui mercati nazionali e internazionali.\r

\r

«Questa firma – spiega l’assessore regionale a Turismo e Marketing territoriale della Regione Liguria Luca Lombardi – segna un passo importante verso una collaborazione strutturale con il Piemonte. Lavorare in sinergia ci permetterà di rafforzare l’immagine turistica delle nostre regioni e generare ricadute concrete per i territori. Liguria e Piemonte sono naturalmente connessi: il verde delle montagne e il mare formano un legame storico e culturale che oggi si rinnova anche in chiave di turismo sostenibile. La nostra regione può già contare su oltre 4mila chilometri di percorsi dedicati all’outdoor, dall’escursionismo al cicloturismo, che diventano ancora più attrattivi se messi in rete con quelli piemontesi».\r

\r

«È un accordo che definirei storico – aggiunge l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni - perché mette insieme l’offerta turistica del Piemonte e quella della Liguria attraverso il turismo all’aperto, e in particolare quello delle ciclovie. Piemonte e Liguria sono unite da una storia antica rappresentata dalle 'vie del sale': le antiche strade su cui si saliva dalla Riviera e si scendeva dalle montagne incontrandosi. Il Piemonte portava il grano, la Liguria portava l’olio, il sale e le acciughe, ingrediente base di tanti piatti simbolo della cucina piemontese. Quelle antiche vie oggi sono percorsi turistici straordinari: per il Piemonte cito la Strada dell’Assietta e l’Alta via del Sale, e sul versante ligure la più bella ciclovia d’Europa che è la Ospedaletti-Imperia. Messo assieme questo pacchetto avremo un prodotto straordinario, le 'Alpi che si gettano nel mare' i nostri imprenditori accresceranno l’offerta da collocare sui mercati accanto ai laghi, alla montagna, all’enogastronomia. Potremo 'avere il mare' fra i prodotti turistici del Piemonte. Una proposta nuova per andare a penetrare mercati nuovi».\r

\r

Tra i primi ambiti di collaborazione rientra lo sviluppo del nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento delle Camere di Commercio di Cuneo e di Riviere di Liguria, rappresenta un passo concreto nella direzione di un turismo outdoor capace di unire montagna e mare, consolidando così la proposta turistica sovraregionale in chiave di sostenibilità e competitività.\r

\r

L’accordo prevede a tale scopo la rapida costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con personale delle Direzioni turismo di entrambe le regioni e figure con specifiche competenze nel settore, per garantire la piena attuazione degli obiettivi condivisi.","post_title":"Liguria e Piemonte valorizzano l’offerta tra mare e montagna con un sistema turistico integrato","post_date":"2025-10-17T13:25:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760707553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Le caratteristiche strisce colorate di Condor Airlines, cifra distintiva della livrea del vettore tedesco, campeggiano su uno degli storici tram che attraversano il centro di Milano, per un'iniziativa che punta a far toccare con mano ai viaggiatori - milanesi e non - il comfort della poltrona di business class degli A330-900.\r

\r

E' possibile vivere questa esperienza fino al 21 ottobre 2025, sullo storico tram 1830: il percorso, con partenza e arrivo a Piazza Castello, in giorni e orari selezionati al mattino e al pomeriggio, dura circa 45 minuti e offre ai partecipanti un viaggio immersivo nel mondo Condor. A bordo è dunque possibile provare la poltrona di business class, conoscere le novità di prodotto e di servizio pensate per rendere ogni volo un’esperienza premium, e ricevere gadget esclusivi dedicati ai partecipanti.\r

\r

Le corse sono gratuite e aperte a tutti nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 ottobre, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite e accesso limitato ai posti disponibili. Si consiglia di presentarsi almeno 10 minuti prima della partenza.\r

\r

[gallery ids=\"499454,499458,499457,499453,499455,499451\"]\r

\r

","post_title":"Condor: la poltrona di business class a bordo del tram storico nel centro di Milano","post_date":"2025-10-17T13:22:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760707345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"National Geographic-Lindblad Expeditions ha annunciato il suo programma per il 2027-2028, che comprende un itinerario con eclissi solare e una stagione estesa nell'alto Artico. \r

Come riporta Travelweekly, il tour operator e compagnia di crociere di spedizione includerà esperti per offrire ai viaggiatori una conoscenza più approfondita della destinazione che visiteranno. In totale, la compagnia aggiungerà nove nuovi viaggi. \r

\r

\"Dalle Azzorre a Barcellona: un viaggio speciale per un'eclissi solare\" si svolgerà dal 28 luglio al 9 agosto a bordo della National Geographic Orion, offrendo ai viaggiatori l'opportunità di ammirare un'eclissi solare totale in mare. Il percorso dell'eclissi sarà visibile dallo stretto di Gibilterra. L'itinerario include anche una visita privata all'Alhambra, l'esplorazione di Tangeri e la visita a Malaga, una delle città più antiche della Spagna. A bordo saranno presenti naturalisti e un fotografo del National Geographic. \r

Dalla Groenlandia al Canada\r

\"Fabled Lands of the North: Greenland to Newfoundland\" offrirà ai passeggeri un viaggio di 16 giorni, da Nuuk, in Groenlandia, a Terranova, in Canada. Questo itinerario artico includerà kayak, trekking ed escursioni in gommone Zodiac con un team di esperti, tra cui archeologi. Le crociere partiranno a bordo delle navi National Geographic Resolution o Explorer.\r

\r

\"Alla scoperta dei parchi nazionali della Patagonia da Punta Arenas a Puerto Montt\" si immergerà nella Patagonia, dall'isola di Chiloé al parco nazionale Torres del Paine, sulla National Geographic Resolution. I viaggiatori di questo itinerario di 17 giorni avranno un permesso speciale per esplorare la Riserva di Karukinka, una riserva naturale privata grande all'incirca quanto il Rhode Island. Tra le altre attrazioni, la navigazione nei fiordi, la visita ai ghiacciai e l'esplorazione di quattro parchi nazionali. \r

\r

«Questi viaggi sono ispirati dalla curiosità e dallo spirito avventuroso dei nostri ospiti e restano fedeli a ciò che rende così speciale viaggiare con noi: piccole navi, guide e naturalisti che accompagnano ed esperienze che danno vita a ogni destinazione in modo autentico e significativo» ha affermato Natalya Leahy, ceo di Lindblad Expeditions.","post_title":"National Geographic-Lindblad Expeditions presenta le crociere 2027-28","post_date":"2025-10-17T12:58:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760705882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"World Travel Market (WTM) London ha annunciato che il programma conferenze per il 2025 è ora online, con 40 sessioni già confermate e altre in arrivo.\r

Quest’anno, per la prima volta, tutte le aree e le sessioni saranno unite da un tema comune: “Reimmaginare il viaggio in un mondo che cambia”. Questo filo conduttore offrirà ai relatori l’opportunità di condividere le proprie riflessioni su come il turismo e i viaggi stiano evolvendo, dalle nuove politiche globali ai cambiamenti nei comportamenti dei viaggiatori.\r

Il programma conferenze di WTM London 2025 è stato progettato per consolidare il grande successo dello scorso anno, quando la partecipazione complessiva è aumentata del 19%. In particolare, il Sustainability Summit ha registrato un incremento del 128% nel numero di partecipanti, mentre i summit dedicati a Marketing e Tecnologia hanno visto una crescita del 75%.\r

Il programma prevede il ritorno di numerose sessioni ormai consolidate. Tra queste, il WTM Trends Report, in collaborazione con Oxford Economics, seguito da una tavola rotonda di alto profilo per discutere i risultati. L’incontro si terrà al Yellow Theatre martedì 4 novembre dalle 11:30 alle 12:45.\r

Anche il WTM Ministers’ Summit, giunto alla sua 19ª edizione, è in programma per martedì 4 novembre, presso le nuove ICC Maritime Suites, dalle 10:30 alle 12:30. L’evento, moderato dalla BBC, riunirà ancora una volta leader globali del turismo per delineare il futuro dei viaggi attraverso dibattiti dinamici su politiche, strategie e investimenti.\r

Il ministro britannico del turismo, Sir Chris Bryant, parteciperà inoltre a un panel di alto livello dal titolo “From Fortnum to F1”, dedicato all’evoluzione di Londra come destinazione per grandi eventi. L’incontro si terrà al Yellow Theatre, martedì 4 novembre dalle 15:00 alle 15:45.\r

WTM London 2025 includerà anche una serie di summit tematici, in linea con le diverse aree del programma:\r

\r

\r

\t\r

DEAI Summit, a cura di Uwern Jong, Experientialist®-in-Chief di OutThere, dedicato al tema “Reclaiming Global Inclusion”. Si terrà al Orange Theatre, mercoledì 5 novembre dalle 10:45 alle 14:00.\r

\r

\t\r

Technology Summit, a cura di Timothy O’Neil-Dunne, Presidente di T2Impact LLC, incentrato su “The Technology Case for Empathy in Travel”. Si terrà al Purple Theatre, mercoledì 5 novembre dalle 10:45 alle 14:00.\r

\r

\t\r

Geo-economics Summit, curato da Mark Frary, autore e consulente, dedicato a “Macro-economic Shifts in Travel”. Si terrà al Orange Theatre, martedì 4 novembre dalle 11:00 alle 14:15.\r

\r

\t\r

Marketing Summit, organizzato da Matthew Gardiner (Travel Massive) e Tina Charisma (Charisma Campaign), sul tema “Travel Marketing Evolution”. Si terrà al Yellow Theatre, giovedì 6 novembre dalle 10:30 alle 14:45.\r

\r

\t\r

Sustainability Summit, a cura di Tina O’Dwyer, fondatrice e CEO di The Tourism Space, dal titolo “Sustainable Tourism is Dead – Long Live Sustainable Tourism”. Si terrà al Purple Theatre, martedì 4 novembre dalle 11:00 alle 14:15.\r

\r

\r

Inoltre, è prevista una serie di sessioni dedicate esclusivamente a media e influencer, incentrate sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei media di viaggio. Si terranno nel Media Centre mercoledì 5 novembre dalle 14:00 alle 16:30.\r

Tra le altre sessioni di rilievo, il futurologo del cibo Tony Hunter esplorerà l’intersezione tra gastronomia, tecnologia e turismo, con un focus su come la Generazione Alpha stia ridefinendo il turismo gastronomico. L’incontro si terrà al Yellow Theatre mercoledì 5 novembre dalle 11:30 alle 12:15.\r

La Conference Manager, Brooke Gilbertson, ha dichiarato:\r

\r

\r

“Lo scorso anno abbiamo alzato l’asticella, e il nostro team ha raccolto la sfida di rendere le sessioni e i summit di WTM London 2025 ancora più coinvolgenti. Il ritmo del cambiamento nel mondo dei viaggi sta accelerando: per questo motivo abbiamo chiesto a tutti i relatori di riflettere sul tema ‘Reimmaginare il viaggio in un mondo che cambia’ e di aiutare i partecipanti a trovare nuovi modi per prosperare in questo periodo cruciale per l’industria del turismo e dei viaggi.”\r

","post_title":"WTM London 2025 presenta il programma delle conferenze","post_date":"2025-10-17T12:39:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["wtm-london"],"post_tag_name":["wtm london"]},"sort":[1760704782000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Kenya il turismo si sta trasformando e offre sempre più opportunità di scoperta ai viaggiatori rivelando le sue spiagge. Distese di sabbie bianche, affacciate sulle acque calde dell’oceano Indiano, dove vivere momenti di relax e wellness, ma anche l’affascinante incontro con i delfini e con la barriera corallina e le sue specie animali.\r

\r

Da Nairobi si vola a Diani, dove si trova il Diamonds Leisure Beach & Golf Resort, una struttura tanto amata dagli italiani. Davvero affascinante nelle sue parti comuni, ma un work-in-progress per quanto riguarda le camere. La ristrutturazione è in corso a partire dal dopo-Covid e il resort ha scelto di continuare ad accogliere i suoi ospiti senza chiudere; diverse aree sono già state rinnovate.\r

\r

«Il Diamonds è stato costruito nei primi anni ‘60 dal Dr.Meister: gli ospiti trascorrevano qui lunghi periodi di vacanza, facendo anche i safari e quanto questa terra meravigliosa può offrire. - racconta Elmar de Beer, executive assistant manager del resort - Il Dr. Meister e la sua famiglia hanno gestito l’hotel fino all’inizio degli anni ‘90, realizzando qualcosa di molto bello sulla costa del Kenya: un hotel incastonato tra le rocce e la bellezza della natura, a fianco del quale è stato realizzato anche un vasto campo da golf. Il fondatore ha sempre ritenuto importante condividere con la comunità locale acqua potabile e cibo, in una forma di restituzione; un impegno che prosegue ancora oggi sia con la distribuzione di cibo e acqua ai villaggi vicini che con il sostegno a una scuola per donne abusate.\r

\r

L’hotel è sempre stato una location esclusiva: gli ospiti partecipavano a feste e serate in smoking e abiti da sera, accompagnati dal suono del pianoforte. Poi il Dr.Meister è mancato e la moglie ha ceduto la proprietà all’attuale proprietario, la famiglia Cantaria, che ha frequentato il resort per tanti anni in qualità di ospite. Da 4 anni il Diamonds è gestito da Planhotel Hospitality, il gruppo fondato dall’imprenditore italiano Franco Rosso alla fine degli anni ‘90 e oggi impegnato nella gestione di hotel e resort dell’Oceano Indiano. - prosegue De Beer - Il portfolio di Planhotel è suddiviso in 3 brand: due sono all inclusive - come i Diamonds Resort - e il terzo riunisce Camps ricchi di ogni comfort, da cui partire alla scoperta dell’Africa e delle sue bellezze».\r

\r

Il Diamonds può accogliere fino a 500 ospiti e il team di servizio è costituito da 300 persone. Ci sono 5 piscine e una ricca offerta f&b oltre a 2 affascinanti grotte di corallo, ideali per organizzare una cena intima - nello spazio più piccolo - un matrimonio o un evento familiare con lo chef che cucina dal vivo - in quello più grande. Il Diamonds Leisure Beach & Golf Resort ha vinto il premio Travellers’ Choice di Trip Advisor nel 2025. L’incontro con la natura africana può proseguire a solo un’ora di distanza da Diani. Si raggiunge il parco nazionale di Kisite, parte della riserva marina Kisite Mpunguti (28km2), gestita dal Kenya Wildlife Service e preservata grazie a una serie di rigide regole comportamentali. Su un’imbarcazione locale si raggiunge l’area dove nuotano i delfini “bottlenose” e dove si trovano anche le tartarughe marine. Ci si può immergere e fare snorkeling per avvicinarsi ai simpatici animali e per ammirare l’habitat marino di tante diverse specie. È un’esperienza davvero emozionante, ideale per completare un viaggio nel Magical Kenya.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"499400,499401,499402,499403,499404,499406\"]","post_title":"Kenya: le spiagge di Diani, l’accoglienza del Diamonds Resort e l'esperienza coi delfini","post_date":"2025-10-17T10:55:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760698509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 27 al 29 marzo 2026 la fiera di Padova ospiterà la Fiera del cicloturismo , la più importante rassegna italiana dedicata al turismo in bicicletta, evento nazionale organizzato da Bikenomist .\r

\r

Dopo quattro edizioni svoltesi a Milano e Bologna, la fiera arriva in Veneto e conta di restarvi per le prossime tre edizioni, fino al 2028.\r

\r

Il cicloturismo in Italia genera ogni anno 89 milioni di presenze e ha un impatto economico, diretto e indotto, di 9,8 miliardi di euro (fonte Isnart/Legambiente 2025). Il Veneto è una delle mete d'eccellenza per il cicloturismo, grazie a infrastrutture di alto livello. Ne è un esempio la sua rete escursionistica di ben 1.430 km, completamente segnalata e supportata da 18 cartografie cicloturistiche e applicazioni digitali di ultima generazione.\r

\r

Un altro dato economico significativo è la spesa media giornaliera per l'alloggio: 65 euro per i turisti italiani e 70 euro per quelli stranieri. La permanenza media è elevata rispetto ad altri settori, raggiungendo le tre notti per il 65% dei turisti.\r

\r

Padova in particolare rappresenta da anni un modello di mobilità sostenibile , grazie a una delle più estese reti ciclabili italiane, che arriva a quasi 300 chilometri e connette la città ei suoi dintorni con servizi integrati di tram e bike sharing (anche elettrico). La rete di ciclovie, tra cui una fluviale molto suggestiva che circonda il centro cittadino, collega Padova a importanti percorsi nazionali ed europei, promuovendo il turismo eco-sostenibile.\r

\r

Nelle province di Padova, Treviso e Vicenza si trova il cuore del distretto della bici del Veneto , un'area ad alta specializzazione nella produzione di biciclette e componentistica. Qui sostengono aziende storiche che contribuiscono in modo significativo all'economia del settore ciclistico, sia a livello regionale che nazionale.\r

\r

La fiera del cicloturismo è il punto di riferimento in Italia per il mondo delle vacanze in bicicletta, e rappresenta un punto di incontro per destinazioni, tour operator, marchi di biciclette e appassionati: insieme per connettersi, condividere idee e promuovere un turismo attivo e sostenibile.\r

\r

L'ultima edizione della fiera ha registrato la presenza di 22.000 visitatori, coinvolgendo 250 espositori, 40 buyer internazionali e 25 paesi, e quest'anno si pone l'obiettivo di far crescere ulteriormente l'iniziativa. Infatti, lo sviluppo internazionale dell'evento è al centro dell'attenzione di Bikenomist, l'azienda organizzatrice.\r

\r

«L'Italia è oggi la destinazione più desiderata al mondo per chi sceglie le vacanze in bicicletta - ha dichiarato Pinar Pinzuti , direttrice della fiera del cicloturismo -. Con la prossima edizione della fiera a Padova vogliamo rafforzare questo primato, facendo crescere l'evento come punto di riferimento per gli operatori del settore: un luogo dove connettersi, lavorare insieme e costruire il futuro del turismo attivo e rigenerativo. La fiera del cicloturismo si posiziona a livello internazionale come il Cicloturismo Show ed è ormai un appuntamento imperdibile per aziende privati ​​ed enti pubblici ».\r

\r

«Con l'edizione 2026 puntiamo ad avere un'alta integrazione tra turismo in bicicletta e tecnologia: nel giorno di apertura presenteremo un agente di intelligenza artificiale programmato per assistere tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo delle vacanze in bicicletta o che vogliono fare un passo ulteriore e sfidare se stessi» - aggiunge Pinar Pinzuti -.\r

Il cicloturismo rappresenta una forma di turismo sostenibile in forte crescita , che porta numerosi vantaggi ai territori che lo promuovono e lo supportano. È un'opportunità strategica e la sua importanza si riflette su diversi piani.\r

\r

Durante il Forum si svolge il workshop B2B della Fiera del Cicloturismo: un evento esclusivo di networking pensato per connettere i principali attori del settore . Con la partecipazione di buyer nazionali e internazionali e seller, il workshop rappresenta un'opportunità unica per le aziende di instaurare nuove collaborazioni e sviluppare il proprio business nel settore in forte crescita del cicloturismo. \r

\r

","post_title":"Padova, a marzo 2026 la quinta edizione della fiera del cicloturismo","post_date":"2025-10-17T10:25:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760696715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai migliora l'esperienza di viaggio dei passeggeri: dal prossimo novembre infatti tutte le tariffe di classe economy includeranno pasti e intrattenimento a bordo.\r

\r

«Ridefinire l’offerta della classe economy su tutti i voli rappresenta un’evoluzione significativa del nostro modello di business, offrendo ai clienti un viaggio più comodo e di qualità - commenta il ceo della compagnia aerea, Ghaith Al Ghaith -. Il nostro obiettivo resta quello di investire nel miglioramento dell’esperienza del cliente e offrire valore aggiunto in ogni fase del viaggio, attraverso servizi, tecnologie e sviluppo del prodotto. Ascoltando i feedback dei clienti e rispondendo alle dinamiche di mercato, flydubai continua a rafforzare la sua posizione come attore chiave nel settore dell’aviazione degli Emirati e come contributore fondamentale alla visione di Dubai come hub globale per il commercio e il turismo».\r

Diversi, negli ultimi anni, gli investimenti del vettore per ogni fase del viaggio: tra questi, l’introduzione di un’area check-in dedicata alla business class, per un inizio di viaggio personalizzato e fluido, e l’apertura della nuova Business Class Lounge al Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Dubai.\r

\r

In parallelo flydubai continua ad ampliare e modernizzare la propria flotta: la compagnia ha già ricevuto nove nuovi aeromobili quest’anno, portando la flotta a 95 Boeing 737. Altri tre velivoli sono attesi entro la fine del 2025. Allo stesso tempo è in corso un programma di retrofit completo per i Boeing 737-800 Next-Generation, introducendo i sedili Business Class reclinabili e nuovi sedili Economy più comodi e stilosi, in linea con le aspettative dei clienti.\r

\r

Con l'arrivo dei Boeing 787 Dreamliner, dal 2027, la compagnia darà vita a una nuova fase di crescita, migliorndo le capacità sul lungo raggio e offrendo un livello superiore di comfort e servizio, oltre ad aumentare anche la capacità sulle rotte esistenti\r

Dall'Italia, flydubai opera collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa; oltre che voli stagionali estivi da Olbia.","post_title":"Flydubai: da novembre pasti e intrattenimento a bordo per tutte le tariffe economy","post_date":"2025-10-17T09:25:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760693119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499369","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la brand awareness sul nostro mercato e con essa i risultati: per Civitatis il 2025 si sta rivelando un anno positivo, con la previsione di arrivare a circa un milione di clienti, necessari per mettere in cantiere l'ulteriore balzo fino al milione e mezzo preventivato per il 2026.\r

Agenzie partner privilegiato\r

«Sul mercato italiano lavoriamo al 90% tramite il canale delle agenzie di viaggio - spiega il ceo Alberto Gutiérrez -, un canale che intendiamo presidiare con grande attenzione. Proprio per questo, la piattaforma riservata alle agenzie è il frutto di un grande lavoro di implementazione, che prosegue incessante. Fra le ultime novità, l'inserimento della funzione buy now, pay later e, ormai dall'anno scorso, la destinazione Giappone, che sta registrando un successo costante».\r

\r

Attualmente, l'Italia rappresenta per Civitatis il secondo mercato straniero dopo quello messicano, «un dato che ci fa molto piacere - aggiunge Verònica de Iscar, chief of b2b sales officer (che potrebbe assumere anche il ruolo di Alex Mazzola, che ha lasciato il gruppo, ndr)- perchè premia l'attenzione e la cura che poniamo per disegnare e proporre le esperienze in tutto il mondo. Ad ogni attività corrisponde un singolo partner, con il quale lavoriamo garantendo un attento controllo qualità e prezzi competitivi grazie alle economie di scala dettate dai nostri volumi».\r

\r

La selezione di un singolo partner per ogni esperienza consente poi di instaurare un rapporto di fiducia e fidelizzazione, con la garanzia della migliore qualità al miglior prezzo. «Il nostro è un brand fresco, giovane e dinamico - aggiunge Gutiérrez -. In Italia possiamo contare su un team di 40 persone, che hanno il compito di veicolare una proposta chiara, completa e flessibile, forte di escursioni sempre garantite in lingua italiana», Oltre a tour e attività, Civitatis propone poi i transfer, anche premium, un segmento che quest'anno in Italia ha visto crescere i volumi del 63%.\r

\r

","post_title":"Civitatis, Gutiérrez: «Italia secondo mercato straniero»","post_date":"2025-10-16T13:38:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760621889000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499353","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Savills è impegnata nella ricerca e selezione di un gestore per il nuovo boutique hotel 5 stelle che nascerà nel centro storico di Brescia. Il progetto prevede la conversione di un elegante edificio storico situato in piazza della Loggia in un boutique hotel di circa 50 camere e suite.\r

La struttura\r

Lo sviluppo prevede, tra i diversi servizi, anche un ristorante gourmet, un ristorante privé con terrazza panoramica, un tasting lounge ed una spa, offrendo un’esperienza esclusiva in una delle piazze più iconiche della città. Il processo di ricerca e selezione è stato affidato al team Hospitality & Leisure di Savills in Italia, attivo sul mercato nei servizi di ricerca e selezione di operatori alberghieri.\r

\r

Dario Leone, head of hospitality & leisure di Savills commenta: «Il progetto “Casa Fasoli” rappresenta un’ opportunità unica per gli operatori di fascia alta interessati ad entrare a Brescia, città che sta attraversando una fase di sviluppo significativo anche dal punto di vista dei flussi turistici. La ricchezza culturale, unita alla posizione strategica rispetto ai principali collegamenti e hub aeroportuali, oltre alla crescente attrattività sia a livello nazionale che internazionale la rendono ogni giorno una destinazione più interessante».","post_title":"Savillas seleziona un gestore per Casa Fasoli a Brescia","post_date":"2025-10-16T11:36:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760614592000]}]}}