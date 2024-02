Condor aggiunge al network invernale la Thailandia con Bangkok e Phuket Condor aggiungerà due nuove destinazioni al proprio network: da settembre 2024 la compagnia atterrerà in Thailandia con quattro voli settimanali da Francoforte a Bangkok e tre voli settimanali per Phuket. Il vettore opererà così l’unico collegamento non stop dalla Germania a Phuket e sarà anche l’unica compagnia aerea tedesca a volare direttamente a Bangkok da Francoforte. Le novità includono anche un nuovo collegamento da Berlino a Dubai, che sarà lanciato dal prossimo ottobre. Sulle rotte verso la Thailandia verrà utilizzato un Airbus A330neo, configurato in tre classi di servizio: Business Class, Premium Economy ed Economy Class. Con queste due destinazioni, Condor riporta i suoi passeggeri in Asia per la prima volta dopo la pandemia. Il programma di volo prevede poi frequenze giornaliere verso gli Emirati Arabi Uniti con un A320neo: da Dubai, Condor opera poi grazie alla partnership con Emirates verso molte altre destinazioni. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor aggiungerà due nuove destinazioni al proprio network: da settembre 2024 la compagnia atterrerà in Thailandia con quattro voli settimanali da Francoforte a Bangkok e tre voli settimanali per Phuket. Il vettore opererà così l'unico collegamento non stop dalla Germania a Phuket e sarà anche l'unica compagnia aerea tedesca a volare direttamente a Bangkok da Francoforte. Le novità includono anche un nuovo collegamento da Berlino a Dubai, che sarà lanciato dal prossimo ottobre. Sulle rotte verso la Thailandia verrà utilizzato un Airbus A330neo, configurato in tre classi di servizio: Business Class, Premium Economy ed Economy Class. Con queste due destinazioni, Condor riporta i suoi passeggeri in Asia per la prima volta dopo la pandemia. Il programma di volo prevede poi frequenze giornaliere verso gli Emirati Arabi Uniti con un A320neo: da Dubai, Condor opera poi grazie alla partnership con Emirates verso molte altre destinazioni. [post_title] => Condor aggiunge al network invernale la Thailandia con Bangkok e Phuket [post_date] => 2024-02-12T10:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707733545000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Grazie al volo diretto Mauritius diventerà una delle destinazioni preferite degli italiani": Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority -commenta così la notizia del ritorno di Air Mauritius con il collegamento da Roma, operativo dal prossimo ottobre. "Per noi il mercato italiano è il decimo in Europa: se nel 2022 avevamo accolto circa 24.000 visitatori italiani, nel 2023 sono stati 30.000 e nel 2024 raggiungeranno i 40.000. Per quanto riguarda i dati internazionali, nel 2023 sono arrivati a Mauritius 1,295 milioni di turisti e il nostro obiettivo per il 2024 è quello di raggiungere quota 1,4 milioni". Per accogliere i nuovi ospiti Mauritius offrirà entro il 2025 una capacità aggiuntiva di 2.600 camere, sta sviluppando una pipeline di hotel e progetta tante nuove attività. "Abbiamo l’importante obiettivo di far crescere il turismo in modo sostenibile, equo e inclusivo. Ciascun componente della popolazione di Mauritius dovrà trarne vantaggio. Mauritius è molto più di un’isola: abbiamo la bellezza della natura, la cultura, la religione, la tradizione, la gastronomia ma, soprattutto, un’ospitalità leggendaria. Credo che sia proprio questo il nostro main asset: il livello del servizio dell’isola è al di sopra di ogni aspettativa. Vogliamo anche mostrare che Mauritius è una destinazione sostenibile". "Tra gli strumenti che abbiamo reso disponibili a tutti gli operatori turistici - aggiunge infatti Belinda Udhin, tourism promotion officer dell’Mtpa - c’è una piattaforma dove registrasi per monitorare l’evoluzione del proprio percorso di sostenibilità e ottenere una certificazione. Noi stessi stiamo lavorando per certificare l’aderenza ai principi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: non vogliamo sfruttare oltre misura le nostre risorse naturali come l’acqua e l’elettricità e lavoriamo per i mauriziani e per i nostri ospiti". Tante le iniziative che attirano l’interesse internazionale sulla destinazione; tra queste la campagna promozionale “Feel our island energy” che racconta l’energia che pervade l’isola e connette emozionalmente abitanti e visitatori. "Tutti sono parte di questa campagna, perché dietro al successo dell’industria del turismo di Mauritius c’è la nostra gente - conclude Bundhun - Vogliamo anche stare al passo con l’innovazione tecnologica e far conoscere la ricca proposta turistica di Mauritius al maggior numero possibile di persone grazie a una forte presenza nel mondo dei social media". [post_title] => Mauritius, Bundhun: "Con il volo diretto saremo una delle destinazioni preferite dagli italiani" [post_date] => 2024-02-09T12:20:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707481207000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461221" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Prima partecipazione alla Bit per I4T, forte di una esperienza assicurativa cinquantennale e da venti anni referente di fiducia del mondo travel. Chiuso il 2023 con un volume di affari di oltre 50 milioni di euro, e avviato il 2024 con il rinnovo di tutti i contratti con i network, l’intermediario assicurativo punta ora a un prodotto sempre più performante. “Veniamo da anni in cui, fra pandemie, instabilità di talune aree del mondo e conseguenti cancellazioni, l’assicurazione è diventata un elemento fondamentale del viaggio - chiarisce Christian Garrone, responsabile di I4T -. Il nostro obiettivo è di operare con maggiore dinamismo, offrire prestazioni e forme di consulenza sempre più flessibili e adattabili al modello business dei nostri clienti”. Per fare fronte alle richieste, spesso diverse fra le zone d’Italia, I4T ha nominato due nuovi area manager: Pierluigi Picilli per l’area di Milano e Gabriele de Stefano per la Puglia e la Basilicata, portando a 14 addetti il proprio team commerciale. Segnali di una crescita progressiva che, per il 2024, punta essenzialmente al consolidamento, a promozioni di iniziative che coinvolgano i clienti nel segno di una svolta green. [post_title] => I4T: nel 2023 volumi per oltre 50 mln. Pierluigi Picilli e Gabriele de Stefano nuovi area manager [post_date] => 2024-02-09T12:15:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707480930000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 di Volotea da Verona decolla all'insegna delle novità: infatti, dopo le 6 nuove rotte già annunciate per quest’anno - Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux - il vettore spagnolo ha aggiunto un nuovo tassello al proprio network con il debutto verso l'aeroporto di Salerno, porta d'accesso alla Costiera Amalfitana. “Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo volo per Salerno – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Si tratta di un traguardo importante, che ci permette di consolidare il nostro impegno a livello locale e di ampliare ulteriormente il nostro ricco portfolio di destinazioni. Attraverso questa nuova rotta, si accorciano le distanze tra il Veneto e la Campania: i viaggiatori veronesi potranno volare comodamente verso la splendida costiera amalfitana e tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire la storia della città scaligera”. Salerno sarà raggiungibile dal Catullo dal prossimo 2 settembre, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, nove in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità 2024), due in Francia (Bordeaux e Parigi Orly), tre in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Zante), tre in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia), una in Germania (Berlino), una in Repubblica Ceca (Praga) e una in Danimarca (Copenaghen). [post_title] => Volotea da Verona con un network da 20 destinazioni, Salerno inclusa [post_date] => 2024-02-09T11:49:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707479375000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461203" align="alignleft" width="300"] Maurizio Biasuzzi[/caption] Nuovo masterplan da 40 milioni di euro per BiHoliday, che punta in questo modo a rinnovare i propri villaggi dopo un 2023 da risultati record. L'operatore open air del gruppo Biasuzzi ha infatti chiuso l'anno appena trascorso con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro, per una crescita del 15% sul 2022 e un giro d'affari superiore di ben il 43% ai livelli pre-Covid del 2019. Nel complesso il mondo BiHoliday vale oltre 1.2 milioni di presenze, con una prevalenza di italiani e tedeschi, seguiti da austriaci, danesi e olandesi. In crescita inoltre gli arrivi da Repubblica Ceca, Polonia e Inghilterra. [caption id="attachment_461204" align="alignright" width="300"] Tiziano Baggio[/caption] Il mega-piano di ristrutturazioni riguarderà in prima battuta il rinnovo del villaggio San Francesco di Caorle e a ruota di quello di Bi Village di Fazana, in Croazia. «Il progetto verrà completato entro il 2030 – spiega l'a.d., Maurizio Biasuzzi -: renderà le nostre strutture ancora più straordinarie. La timeline dei lavori è stata studiata per incunearsi nelle pause tra le varie stagioni, senza penalizzare in alcun modo l'attività turistica». «Si tratta di un masterplan che a breve presenteremo nel dettaglio – aggiunge il general manager di BiHoliday, Tiziano Baggio - e che si svilupperà all'insegna di una bellezza sostenibile». [caption id="attachment_461205" align="alignleft" width="300"] Ilenia Cherubin[/caption] Ma oltre all'ingente piano di investimenti, vi è da sottolineare il percorso che è stato avviato in casa BiHoliday sul fronte della formazione del personale e della sua stabilizzazione, come spiega Ilenia Cherubin, sales & marketing manager del gruppo: «La complessità della situazione attuale ci ha spinti a varare da alcuni anni la Bi-Academy: un ente di formazione interno sviluppato con il Ciset, che ci consente di preparare il personale prima che inizi la sua esperienza in struttura. L’obiettivo è fidelizzare il più possibile il team che lavora nelle nostre strutture». Lo staff BiHoliday è composto in particolare da 190 persone. Di queste il 45% è fisso e impiegato a tempo pieno (50% uomini, 50% donne), mentre il 60% del top management vede donne ricoprire dei ruoli chiave. La nuova stagione partirà il prossimo 24 aprile, con l'apertura di entrambi i villaggi. Le prenotazioni segnalano già una crescita sensibile: a oggi +29% al San Francesco e + 32% al Bi Village rispetto allo stesso periodo del 2023. Annunciati anche i nuovi camp in collaborazione con la squadra di Lega Basket A di Treviso e con il team campione d'Italia del volley femminile di Seria A, Imoco Volley di Conegliano. [post_title] => Cresce il giro d'affari di BiHoliday che vara un piano d'investimenti da 40 mln [post_date] => 2024-02-09T11:30:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707478205000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La crociera come esperienza sempre più unica: mete inattese, momenti esclusivi tra cielo, mare e terra. Per Costa Crociere, impegnata a Sanremo nell’evento più atteso dell’anno, i Protagonisti del Mare, l’incontro a bordo della Smeralda, palcoscenico sul mare del festival della musica italiana, è l’occasione per presentare le novità alle oltre 700 agenzie invitate. “Questo è un momento unico che creiamo da tre anni - spiega il senior vice president global marketing & sales, Francesco Muglia -: un contesto unico di un itinerario unico; una sea experience. Ed è un ottimo contesto per presentare le novità, intese come nuovo posizionamento del brand e una nuova filosofia. L’obiettivo è creare esperienze di mare e di terra sempre più diversificate, proponendo location differenti che testiamo accuratamente: l’itinerario è il primo driver di vendita”. Il 2023 è stato un anno di recupero e di rilancio: “Il primo semestre ha registrato un tasso di crescita leggermente inferiore - aggiunge Luigi Stefanelli, Southern Europe region associate vice president - ma il secondo è andato oltre ogni aspettativa. I nostri 75 anni di storia e tradizione sono sinonimi di innovazione. Dopo aver investito investito in gastronomia, escursioni, nuove navi, rinnovato flotta esistente, nel 2024 lanciamo le sea destinations. La soddisfazione del cliente è tornata superiore a quella pre-pandemia”. [caption id="attachment_461183" align="alignright" width="300"] Riccardo Fantoni[/caption] Per quanto riguarda la comunicazione, oltre al nuovo linguaggio, sono state avviate nuove partnership come quella con Sanremo: “In questo modo siamo arrivati a raggiungere nuovi clienti - aggiunge Stefanelli -. Le azioni sul trade e gli investimenti sono sempre più mirati”. A partire dalla prossima estate ancora nuove esperienze, nuove destinazioni: “Nel pacchetto My exploration - sottolinea Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia - soddisfiamo i clienti che volevano libertà e flessibilità, senza però rinunciare alle esperienze più iconiche. Non solo: volevamo abbattere la barriera prezzo e abbiamo ridotto il taglio da quattro a tre escursioni. E c'è anche una nuova commissione per le adv: dal 5% al 10%”. [post_title] => Costa: le novità per le adv tra itinerari inattesi e commissioni inedite [post_date] => 2024-02-09T10:21:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707474083000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461169 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thai Airways rinnova in modo significativo la flotta, sulla scia di una ripresa concreta e duratura della domanda di viaggio: secondo quanto anticipato da Reuters il vettore avrebbe, infatti, siglato con Boeing un ordine fermo da ben 45 B787. Ci sarebbero anche opzioni che potrebbero aumentare le dimensioni dell'accordo fino a circa 80 velivoli per soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali. Proprio all'inizio del 2024 Thai Airways ha confermato anche il ritorno di un collegamento diretto dall'Italia con il volo da Milano Malpensa a Bangkok, che sarà operativo dall'inizio del prossimo luglio. L'accordo dovrebbe essere presentato ufficialmente alla fine di febbraio ed è già riportato nel portafoglio ordini pubblicato da Boeing come un contratto per 45 velivoli con un cliente non rivelato. Gli aerei saranno alimentati da motori della GE Aerospace, che attualmente domina il mercato dei motori per 787 in concorrenza con la britannica Rolls-Royce. Boeing non ha commentato la notizia e ha rinviato le domande alla compagnia aerea, che a sua volta non ha fornito dichiarazioni. [post_title] => Thai Airways: in arrivo un ordine a Boeing per ben 45 aeromobili 787 [post_date] => 2024-02-09T09:43:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707471824000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una brand awareness sempre più forte, la forza di un prodotto marcatamente alternativo rispetto all'immaginario più comune dei Caraibi: così Lucilla Venditti, sales and marketing representative di Barbados Tourism Marketing, guarda con ottimismo ai prossimi mesi, traguardando una crescita degli arrivi italiani «persino ai livelli pre-Covid, quanto raggiungevamo i 6-7.000 visitatori». Tutto ciò dopo un 2023 «in netta crescita, soprattutto per il segmento viaggi di nozze e famiglie, ma l'isola è un condensato di possibilità che vanno oltre la mera proposta balneare e capace di catturare la curiosità di molteplici target di visitatori. Con esperienze autentiche frutto di un grande investimento sul capitale umano, con un patrimonio storico-culturale da scoprire, con gli eventi, lo sport e la proposta gastronomica di tutto rispetto - mix di sapori caraibici, africani e internazionali - in grado di sorprendere anche il viaggiatore italiano più esigente». I collegamenti aerei dall'Europa sono garantiti in primis da British Airways «che opera voli diretti, giornalieri, da Londra Heathrow e di conseguenza comodamente fruibili partendo da numerose città italiane collegate allo scalo britannico. Inoltre, c'è Condor che opera durante tutto il periodo invernale, da ottobre ad aprile, via Francoforte dalle principali città del nostro Paese». Anche quest'anno le attività di promozione e collaborazione con il trade includeranno diverse iniziative «tra cui fam trip in collaborazione con i tour operator per far conoscere direttamente l'isola agli agenti di viaggio. Si svolgeranno nei mesi di marzo, maggio e anche a novembre» Infine c'è aria di rinnovo ai vertici del Barbados Tourism Marketing che, dal prossimo 1° aprile, vedrà ufficialmente in carica Andrea Franklin, in qualità di chief executive officer e Cheryl Carter, che affiancherà la nuova ceo in veste di chief operations officer. «Entrambe vantano una lunga e consolidata esperienza nel settore turistico e fa piacere sottolineare come nei ruoli chiave a Barbados, anche a livello politico, ci siano le donne, a cominciare dalla presidentessa della Repubblica, Sandra Mason, in carica dal 2021 quando l'isola si è staccata dalla corona britannica». [post_title] => Barbados avanza sul mercato Italia: un'offerta poliedrica che va oltre il mare [post_date] => 2024-02-09T09:25:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707470754000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lounge esclusive che offriranno un nuovo livello di servizi, su misura per i viaggiatori alto spendenti: questa la nuova proposta di Delta Air Lines che mira all'apertura di cinque nuove lounge nel 2024, con l'aggiunta di più di 2.700 posti al network esistente. La prima lounge debutterà a giugno all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e, con i suoi 38.000 metri quadrati, sarà la più grande tra le lounge del vettore. I nuovi club arrivano mentre la compagnia si concentra sulla crescente importanza dei viaggiatori che volano nelle classi premium: i ricavi derivanti dai biglietti di business class o premium economy sono cresciuti del 26% lo scorso anno - come sottolinea lo stesso vettore - generando un fatturato di 19,1 miliardi di dollari, mentre le vendite dei biglietti della cabina principale sono aumentate del 20%, raggiungendo i 24,5 miliardi di dollari. Delta non ha svelato quali saranno i requisiti di ingresso alle lounge ma le nuove lounge premium saranno inaugurate al Jfk di New York, Los Angeles e Boston; inoltre, il Delta Sky Club debutterà a Charlotte, aggiungerà un secondo Club a Seattle e amplierà i Club esistenti di Miami e New York La Guardia. "Vogliamo che ognuno dei nostri ospiti riceva un livello di servizio altamente personalizzato e dedicato - ha dichiarato Claude Roussel, vice president - Sky Club and Lounge Experience -. Non basta avere spazi bellissimi e offerte eccezionali. I clienti delle lounge premium devono sentirsi accolti e conosciuti quando entrano, proprio come nel loro hotel o ristorante preferito". [post_title] => Delta Air Lines punta sul segmento up-level con il debutto delle lounge premium [post_date] => 2024-02-09T09:17:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707470245000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "condor aggiunge al network invernale la thailandia con bangkok e phuket" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2638,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor aggiungerà due nuove destinazioni al proprio network: da settembre 2024 la compagnia atterrerà in Thailandia con quattro voli settimanali da Francoforte a Bangkok e tre voli settimanali per Phuket. Il vettore opererà così l'unico collegamento non stop dalla Germania a Phuket e sarà anche l'unica compagnia aerea tedesca a volare direttamente a Bangkok da Francoforte.\r

\r

Le novità includono anche un nuovo collegamento da Berlino a Dubai, che sarà lanciato dal prossimo ottobre.\r

\r

Sulle rotte verso la Thailandia verrà utilizzato un Airbus A330neo, configurato in tre classi di servizio: Business Class, Premium Economy ed Economy Class. \r

\r

Con queste due destinazioni, Condor riporta i suoi passeggeri in Asia per la prima volta dopo la pandemia. Il programma di volo prevede poi frequenze giornaliere verso gli Emirati Arabi Uniti con un A320neo: da Dubai, Condor opera poi grazie alla partnership con Emirates verso molte altre destinazioni.","post_title":"Condor aggiunge al network invernale la Thailandia con Bangkok e Phuket","post_date":"2024-02-12T10:25:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707733545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Grazie al volo diretto Mauritius diventerà una delle destinazioni preferite degli italiani\": Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority -commenta così la notizia del ritorno di Air Mauritius con il collegamento da Roma, operativo dal prossimo ottobre.\r

\r

\"Per noi il mercato italiano è il decimo in Europa: se nel 2022 avevamo accolto circa 24.000 visitatori italiani, nel 2023 sono stati 30.000 e nel 2024 raggiungeranno i 40.000. Per quanto riguarda i dati internazionali, nel 2023 sono arrivati a Mauritius 1,295 milioni di turisti e il nostro obiettivo per il 2024 è quello di raggiungere quota 1,4 milioni\".\r

\r

Per accogliere i nuovi ospiti Mauritius offrirà entro il 2025 una capacità aggiuntiva di 2.600 camere, sta sviluppando una pipeline di hotel e progetta tante nuove attività. \"Abbiamo l’importante obiettivo di far crescere il turismo in modo sostenibile, equo e inclusivo. Ciascun componente della popolazione di Mauritius dovrà trarne vantaggio. Mauritius è molto più di un’isola: abbiamo la bellezza della natura, la cultura, la religione, la tradizione, la gastronomia ma, soprattutto, un’ospitalità leggendaria. Credo che sia proprio questo il nostro main asset: il livello del servizio dell’isola è al di sopra di ogni aspettativa. Vogliamo anche mostrare che Mauritius è una destinazione sostenibile\".\r

\r

\"Tra gli strumenti che abbiamo reso disponibili a tutti gli operatori turistici - aggiunge infatti Belinda Udhin, tourism promotion officer dell’Mtpa - c’è una piattaforma dove registrasi per monitorare l’evoluzione del proprio percorso di sostenibilità e ottenere una certificazione. Noi stessi stiamo lavorando per certificare l’aderenza ai principi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: non vogliamo sfruttare oltre misura le nostre risorse naturali come l’acqua e l’elettricità e lavoriamo per i mauriziani e per i nostri ospiti\".\r

\r

Tante le iniziative che attirano l’interesse internazionale sulla destinazione; tra queste la campagna promozionale “Feel our island energy” che racconta l’energia che pervade l’isola e connette emozionalmente abitanti e visitatori. \"Tutti sono parte di questa campagna, perché dietro al successo dell’industria del turismo di Mauritius c’è la nostra gente - conclude Bundhun - Vogliamo anche stare al passo con l’innovazione tecnologica e far conoscere la ricca proposta turistica di Mauritius al maggior numero possibile di persone grazie a una forte presenza nel mondo dei social media\".","post_title":"Mauritius, Bundhun: \"Con il volo diretto saremo una delle destinazioni preferite dagli italiani\"","post_date":"2024-02-09T12:20:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707481207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461221\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Prima partecipazione alla Bit per I4T, forte di una esperienza assicurativa cinquantennale e da venti anni referente di fiducia del mondo travel. Chiuso il 2023 con un volume di affari di oltre 50 milioni di euro, e avviato il 2024 con il rinnovo di tutti i contratti con i network, l’intermediario assicurativo punta ora a un prodotto sempre più performante.\r

\r

“Veniamo da anni in cui, fra pandemie, instabilità di talune aree del mondo e conseguenti cancellazioni, l’assicurazione è diventata un elemento fondamentale del viaggio - chiarisce Christian Garrone, responsabile di I4T -. Il nostro obiettivo è di operare con maggiore dinamismo, offrire prestazioni e forme di consulenza sempre più flessibili e adattabili al modello business dei nostri clienti”.\r

\r

Per fare fronte alle richieste, spesso diverse fra le zone d’Italia, I4T ha nominato due nuovi area manager: Pierluigi Picilli per l’area di Milano e Gabriele de Stefano per la Puglia e la Basilicata, portando a 14 addetti il proprio team commerciale. Segnali di una crescita progressiva che, per il 2024, punta essenzialmente al consolidamento, a promozioni di iniziative che coinvolgano i clienti nel segno di una svolta green.","post_title":"I4T: nel 2023 volumi per oltre 50 mln. Pierluigi Picilli e Gabriele de Stefano nuovi area manager","post_date":"2024-02-09T12:15:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707480930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 di Volotea da Verona decolla all'insegna delle novità: infatti, dopo le 6 nuove rotte già annunciate per quest’anno - Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux - il vettore spagnolo ha aggiunto un nuovo tassello al proprio network con il debutto verso l'aeroporto di Salerno, porta d'accesso alla Costiera Amalfitana.\r

“Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo volo per Salerno – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Si tratta di un traguardo importante, che ci permette di consolidare il nostro impegno a livello locale e di ampliare ulteriormente il nostro ricco portfolio di destinazioni. Attraverso questa nuova rotta, si accorciano le distanze tra il Veneto e la Campania: i viaggiatori veronesi potranno volare comodamente verso la splendida costiera amalfitana e tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire la storia della città scaligera”.\r

Salerno sarà raggiungibile dal Catullo dal prossimo 2 settembre, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. \r

Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, nove in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità 2024), due in Francia (Bordeaux e Parigi Orly), tre in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Zante), tre in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia), una in Germania (Berlino), una in Repubblica Ceca (Praga) e una in Danimarca (Copenaghen).","post_title":"Volotea da Verona con un network da 20 destinazioni, Salerno inclusa","post_date":"2024-02-09T11:49:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707479375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461203\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maurizio Biasuzzi[/caption]\r

\r

Nuovo masterplan da 40 milioni di euro per BiHoliday, che punta in questo modo a rinnovare i propri villaggi dopo un 2023 da risultati record. L'operatore open air del gruppo Biasuzzi ha infatti chiuso l'anno appena trascorso con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro, per una crescita del 15% sul 2022 e un giro d'affari superiore di ben il 43% ai livelli pre-Covid del 2019. Nel complesso il mondo BiHoliday vale oltre 1.2 milioni di presenze, con una prevalenza di italiani e tedeschi, seguiti da austriaci, danesi e olandesi. In crescita inoltre gli arrivi da Repubblica Ceca, Polonia e Inghilterra.\r

\r

[caption id=\"attachment_461204\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Tiziano Baggio[/caption]\r

\r

Il mega-piano di ristrutturazioni riguarderà in prima battuta il rinnovo del villaggio San Francesco di Caorle e a ruota di quello di Bi Village di Fazana, in Croazia. «Il progetto verrà completato entro il 2030 – spiega l'a.d., Maurizio Biasuzzi -: renderà le nostre strutture ancora più straordinarie. La timeline dei lavori è stata studiata per incunearsi nelle pause tra le varie stagioni, senza penalizzare in alcun modo l'attività turistica». «Si tratta di un masterplan che a breve presenteremo nel dettaglio – aggiunge il general manager di BiHoliday, Tiziano Baggio - e che si svilupperà all'insegna di una bellezza sostenibile».\r

\r

[caption id=\"attachment_461205\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ilenia Cherubin[/caption]\r

\r

Ma oltre all'ingente piano di investimenti, vi è da sottolineare il percorso che è stato avviato in casa BiHoliday sul fronte della formazione del personale e della sua stabilizzazione, come spiega Ilenia Cherubin, sales & marketing manager del gruppo: «La complessità della situazione attuale ci ha spinti a varare da alcuni anni la Bi-Academy: un ente di formazione interno sviluppato con il Ciset, che ci consente di preparare il personale prima che inizi la sua esperienza in struttura. L’obiettivo è fidelizzare il più possibile il team che lavora nelle nostre strutture». Lo staff BiHoliday è composto in particolare da 190 persone. Di queste il 45% è fisso e impiegato a tempo pieno (50% uomini, 50% donne), mentre il 60% del top management vede donne ricoprire dei ruoli chiave.\r

\r

La nuova stagione partirà il prossimo 24 aprile, con l'apertura di entrambi i villaggi. Le prenotazioni segnalano già una crescita sensibile: a oggi +29% al San Francesco e + 32% al Bi Village rispetto allo stesso periodo del 2023. Annunciati anche i nuovi camp in collaborazione con la squadra di Lega Basket A di Treviso e con il team campione d'Italia del volley femminile di Seria A, Imoco Volley di Conegliano.","post_title":"Cresce il giro d'affari di BiHoliday che vara un piano d'investimenti da 40 mln","post_date":"2024-02-09T11:30:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707478205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crociera come esperienza sempre più unica: mete inattese, momenti esclusivi tra cielo, mare e terra. Per Costa Crociere, impegnata a Sanremo nell’evento più atteso dell’anno, i Protagonisti del Mare, l’incontro a bordo della Smeralda, palcoscenico sul mare del festival della musica italiana, è l’occasione per presentare le novità alle oltre 700 agenzie invitate. “Questo è un momento unico che creiamo da tre anni - spiega il senior vice president global marketing & sales, Francesco Muglia -: un contesto unico di un itinerario unico; una sea experience. Ed è un ottimo contesto per presentare le novità, intese come nuovo posizionamento del brand e una nuova filosofia. L’obiettivo è creare esperienze di mare e di terra sempre più diversificate, proponendo location differenti che testiamo accuratamente: l’itinerario è il primo driver di vendita”.\r

\r

Il 2023 è stato un anno di recupero e di rilancio: “Il primo semestre ha registrato un tasso di crescita leggermente inferiore - aggiunge Luigi Stefanelli, Southern Europe region associate vice president - ma il secondo è andato oltre ogni aspettativa. I nostri 75 anni di storia e tradizione sono sinonimi di innovazione. Dopo aver investito investito in gastronomia, escursioni, nuove navi, rinnovato flotta esistente, nel 2024 lanciamo le sea destinations. La soddisfazione del cliente è tornata superiore a quella pre-pandemia”.\r

\r

[caption id=\"attachment_461183\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Riccardo Fantoni[/caption]\r

\r

Per quanto riguarda la comunicazione, oltre al nuovo linguaggio, sono state avviate nuove partnership come quella con Sanremo: “In questo modo siamo arrivati a raggiungere nuovi clienti - aggiunge Stefanelli -. Le azioni sul trade e gli investimenti sono sempre più mirati”. A partire dalla prossima estate ancora nuove esperienze, nuove destinazioni: “Nel pacchetto My exploration - sottolinea Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia - soddisfiamo i clienti che volevano libertà e flessibilità, senza però rinunciare alle esperienze più iconiche. Non solo: volevamo abbattere la barriera prezzo e abbiamo ridotto il taglio da quattro a tre escursioni. E c'è anche una nuova commissione per le adv: dal 5% al 10%”.\r

\r

","post_title":"Costa: le novità per le adv tra itinerari inattesi e commissioni inedite","post_date":"2024-02-09T10:21:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707474083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461169","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways rinnova in modo significativo la flotta, sulla scia di una ripresa concreta e duratura della domanda di viaggio: secondo quanto anticipato da Reuters il vettore avrebbe, infatti, siglato con Boeing un ordine fermo da ben 45 B787.\r

\r

Ci sarebbero anche opzioni che potrebbero aumentare le dimensioni dell'accordo fino a circa 80 velivoli per soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali. Proprio all'inizio del 2024 Thai Airways ha confermato anche il ritorno di un collegamento diretto dall'Italia con il volo da Milano Malpensa a Bangkok, che sarà operativo dall'inizio del prossimo luglio.\r

\r

L'accordo dovrebbe essere presentato ufficialmente alla fine di febbraio ed è già riportato nel portafoglio ordini pubblicato da Boeing come un contratto per 45 velivoli con un cliente non rivelato.\r

\r

Gli aerei saranno alimentati da motori della GE Aerospace, che attualmente domina il mercato dei motori per 787 in concorrenza con la britannica Rolls-Royce.\r

\r

Boeing non ha commentato la notizia e ha rinviato le domande alla compagnia aerea, che a sua volta non ha fornito dichiarazioni. ","post_title":"Thai Airways: in arrivo un ordine a Boeing per ben 45 aeromobili 787","post_date":"2024-02-09T09:43:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707471824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una brand awareness sempre più forte, la forza di un prodotto marcatamente alternativo rispetto all'immaginario più comune dei Caraibi: così Lucilla Venditti, sales and marketing representative di Barbados Tourism Marketing, guarda con ottimismo ai prossimi mesi, traguardando una crescita degli arrivi italiani «persino ai livelli pre-Covid, quanto raggiungevamo i 6-7.000 visitatori».\r

\r

Tutto ciò dopo un 2023 «in netta crescita, soprattutto per il segmento viaggi di nozze e famiglie, ma l'isola è un condensato di possibilità che vanno oltre la mera proposta balneare e capace di catturare la curiosità di molteplici target di visitatori. Con esperienze autentiche frutto di un grande investimento sul capitale umano, con un patrimonio storico-culturale da scoprire, con gli eventi, lo sport e la proposta gastronomica di tutto rispetto - mix di sapori caraibici, africani e internazionali - in grado di sorprendere anche il viaggiatore italiano più esigente».\r

\r

I collegamenti aerei dall'Europa sono garantiti in primis da British Airways «che opera voli diretti, giornalieri, da Londra Heathrow e di conseguenza comodamente fruibili partendo da numerose città italiane collegate allo scalo britannico. Inoltre, c'è Condor che opera durante tutto il periodo invernale, da ottobre ad aprile, via Francoforte dalle principali città del nostro Paese». \r

\r

Anche quest'anno le attività di promozione e collaborazione con il trade includeranno diverse iniziative «tra cui fam trip in collaborazione con i tour operator per far conoscere direttamente l'isola agli agenti di viaggio. Si svolgeranno nei mesi di marzo, maggio e anche a novembre»\r

\r

Infine c'è aria di rinnovo ai vertici del Barbados Tourism Marketing che, dal prossimo 1° aprile, vedrà ufficialmente in carica Andrea Franklin, in qualità di chief executive officer e Cheryl Carter, che affiancherà la nuova ceo in veste di chief operations officer. «Entrambe vantano una lunga e consolidata esperienza nel settore turistico e fa piacere sottolineare come nei ruoli chiave a Barbados, anche a livello politico, ci siano le donne, a cominciare dalla presidentessa della Repubblica, Sandra Mason, in carica dal 2021 quando l'isola si è staccata dalla corona britannica».","post_title":"Barbados avanza sul mercato Italia: un'offerta poliedrica che va oltre il mare","post_date":"2024-02-09T09:25:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707470754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lounge esclusive che offriranno un nuovo livello di servizi, su misura per i viaggiatori alto spendenti: questa la nuova proposta di Delta Air Lines che mira all'apertura di cinque nuove lounge nel 2024, con l'aggiunta di più di 2.700 posti al network esistente.\r

\r

La prima lounge debutterà a giugno all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e, con i suoi 38.000 metri quadrati, sarà la più grande tra le lounge del vettore.\r

\r

I nuovi club arrivano mentre la compagnia si concentra sulla crescente importanza dei viaggiatori che volano nelle classi premium: i ricavi derivanti dai biglietti di business class o premium economy sono cresciuti del 26% lo scorso anno - come sottolinea lo stesso vettore - generando un fatturato di 19,1 miliardi di dollari, mentre le vendite dei biglietti della cabina principale sono aumentate del 20%, raggiungendo i 24,5 miliardi di dollari.\r

\r

Delta non ha svelato quali saranno i requisiti di ingresso alle lounge ma le nuove lounge premium saranno inaugurate al Jfk di New York, Los Angeles e Boston; inoltre, il Delta Sky Club debutterà a Charlotte, aggiungerà un secondo Club a Seattle e amplierà i Club esistenti di Miami e New York La Guardia.\r

\r

\"Vogliamo che ognuno dei nostri ospiti riceva un livello di servizio altamente personalizzato e dedicato - ha dichiarato Claude Roussel, vice president - Sky Club and Lounge Experience -. Non basta avere spazi bellissimi e offerte eccezionali. I clienti delle lounge premium devono sentirsi accolti e conosciuti quando entrano, proprio come nel loro hotel o ristorante preferito\".","post_title":"Delta Air Lines punta sul segmento up-level con il debutto delle lounge premium","post_date":"2024-02-09T09:17:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707470245000]}]}}