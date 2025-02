Codeshare Ita-gruppo Lufthansa: in vendita i voli per viaggiare dal 30 marzo Decolla a tutti gli effetti il codeshare fra Ita Airways e le cinque compagnie del Gruppo Lufthansa – Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti – con i voli in vendita, per viaggiare a partire dal prossimo 30 marzo. I passeggeri hanno così la possibilità di volare con un unico biglietto verso la destinazione desiderata, effettuando il check-in presso l’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio direttamente all’arrivo, nell’aeroporto di destinazione finale. Inoltre, potranno godere di maggiore scelta e flessibilità, con accesso a oltre 100 nuovi collegamenti già a partire dalla prossima stagione estiva. «Dopo averlo anticipato lo scorso 3 febbraio oggi confermiamo il raggiungimento di questo significativo traguardo – ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways – Gli accordi di codeshare con le compagnie del Gruppo Lufthansa rappresentano un passo fondamentale verso un importante incremento della connettività per i nostri passeggeri, che potranno beneficiare di collegamenti verso oltre cento nuove destinazioni. Questa collaborazione inaugura anche una fase di sinergie strategiche destinate a rafforzare la nostra posizione sul mercato». I passeggeri delle compagnie del Gruppo Lufthansa, a loro volta, potranno raggiungere le destinazioni servite dal network di Ita e avranno accesso a destinazioni nazionali (come Brindisi, Firenze, Milano Linate, Palermo, Torino, Venezia) e internazionali, tra cui Tirana, Sofia, Malta e Atene, raggiungibili attraverso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. I passeggeri di Ita Airways potranno volare con codice AZ sui voli operati da Lufthansa in partenza da Francoforte e Monaco di Baviera verso numerose città in Italia (Verona, Cagliari, Olbia, Bologna, Catania, Milano – Linate e Malpensa – Roma, Napoli, Venezia, Firenze e Torino), in Germania (Amburgo, Berlino, Hannover, Düsseldorf, Dresda e Brema) e alcune destinazioni internazionali (Praga, Dublino e Cracovia). Grazie alla partnership con Swiss, potranno inoltre avere accesso da Zurigo alle principali città italiane (Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Napoli) e a molteplici destinazioni internazionali nel network della compagnia svizzera come Varsavia Copenaghen e Stoccolma. Con Austrian Airlines i passeggeri Ita potranno volare via Vienna in Italia (Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Milano Malpensa e Firenze) e in Europa, tra cui Innsbruck, Varsavia, Podgorica, Chisinau e Varna. Infine, con Brussels Airlines, i viaggiatori potranno raggiungere alcune destinazioni italiane (Milano Malpensa, Venezia, Bologna) da Bruxelles, mentre Air Dolomiti offrirà diversi collegamenti in Italia (Venezia, Firenze, Torino, Milano Linate e Malpensa, Verona, Bologna, Cagliari) dagli aeroporti di Monaco di Baviera e Francoforte, e una destinazione internazionale verso Cracovia. I membri del programma fedeltà di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i punti sui voli delle compagnie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines e guadagnare punti extra sui loro voli dal 1° marzo al 15 aprile 2025. Allo stesso modo, i 36 milioni di membri di Miles & More, il programma fedeltà del Gruppo Lufthansa, potranno accumulare e utilizzare i punti su tutti i voli Ita. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_386228" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Aiav è entrata a far parte del Comitato promotore che porterà alla costituzione del Consorzio Trust Data Identity Network. Il Consorzio avrà il compito di valorizzare e promuovere presso imprese e cittadini l’utilizzo dell’identità digitale, strumento che ha già dimostrato di consentire importanti vantaggi in termini di risparmio e semplificazione di ogni procedura. Insieme ad Aiav, fanno parte del Comitato autorevoli professionisti e rappresentanti di realtà istituzionali e imprenditoriali, tra cui: Adiconsum, Flowe (Mediolanum), BFF Bank, Confassociazioni, Experian, InfoCert – Tinexta Group, Gruppo CSE, Telepass, Buffetti Finance, PagoPA, Cetif Advisorory (Spin off dell’Università Cattolica di Milano) Associazione, Fiditalia, Arisk (Spin off del Politecnico di Torino), Share e molti altri. « entrare a far parte di questo Comitato in rappresentanza del turismo - ha commentato Fulvio Avataneo, presidente Aiav - uno dei settori chiave nello studio di modalità di verifica più sicure e immediate, finalizzate, ad esempio, ad una più semplice gestione di pagamenti e procedure di riconoscimento. Il vantaggio non risiede solo nel risparmio di tempo e di lavoro, ma anche nella possibilità di limitare l’incidenza di frodi ai danni di imprese, istituzioni e, ovviamente, consumatori”. [post_title] => Aiav entra nel Comitato che costituirà il Trust Data Identity Network [post_date] => 2025-02-25T13:30:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740490221000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485379 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Miglior sito archeologico per l’Italia al premio Gist Acta 2025 – Archeological & Cultural Tourism Award, promosso dal Gruppo italiano stampa turistica. Il riconoscimento è stato consegnato alle Grotte di Pertosa-Auletta durante l’ultima edizione di TourismA di Firenze, appuntamento annuale dedicato all’archeologia e al turismo culturale. Il premio è volto a valorizzare le istituzioni e i professionisti che rendono accessibili al grande pubblico le risorse del patrimonio culturale archeologico italiano e mondiale. Fra questi i direttori e i referenti di musei, siti Unesco e parchi archeologici che, mediante campagne di comunicazione, iniziative speciali e dialogo costante con il territorio, ne permettono una fruizione più empatica. Tra le motivazioni si specifica che le Grotte di Pertosa-Auletta, in provincia di Salerno, sono un sito di straordinaria bellezza olistica, tanto di interesse archeologico quanto naturalistico. Formate dall'erosione dell'acqua nel corso di millenni offrono un viaggio sotterraneo, caratterizzato da stalattiti, stalagmiti e formazioni rocciose di rara bellezza. Oltre alla loro spettacolarità naturale, le Grotte di Pertosa-Auletta hanno una notevole importanza archeologica. Sono parte di un ecosistema ricco di biodiversità, ospitando diverse specie di flora e fauna, alcune delle quali sono rare o endemiche. Tutti questi aspetti rendono le grotte non solo un luogo di studio e conservazione ma anche una destinazione turistica di grande attrattività. Ha ritirato il premio Maria Rosaria Carfagna presidente della fondazione MidA. l'ente che gestisce il sito. “E’ un premio che ci rende orgogliosi e ci motiva nel continuare il nostro percorso di condivisione e promozione del patrimonio di bellezza e conoscenze che le Grotte di Pertosa-Auletta ci donano ogni giorno – commenta la stessa Maria Rosaria Carfagna –. Questo premio assume per noi una valenza ancora maggiore oggi. Perché proprio quest’anno abbiamo dato il via a una nuova campagna di scavi archeologici che, sin dalle prime battute, ci sta rivelando scoperte sensazionali”. La Fondazione MidA ha infatti richiesto e ottenuto una concessione per ricerche e scavi archeologici di durata triennale (2025-2027) al ministero della Cultura. La prima fase degli scavi, diretti da Felice Larocca, speleo-archeologo e direttore del museo Speleo-Archeologico di Pertosa, ha evidenziato l’esistenza di una struttura di culto di età ellenistica (IV-I secolo a.C.) e individuato un’ulteriore estensione della palafitta protostorica presente nella cavità, unico caso in Europa in ambiente ipogeo. Nei prossimi mesi sono previsti studi specialistici e varie attività di documentazione che faranno luce su nuove scoperte. [post_title] => Alle Grotte di Pertosa-Auletta il Gist Acta 2025 – Archeological & Cultural Tourism Award [post_date] => 2025-02-25T12:36:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740486979000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485377 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decolla a tutti gli effetti il codeshare fra Ita Airways e le cinque compagnie del Gruppo Lufthansa - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti - con i voli in vendita, per viaggiare a partire dal prossimo 30 marzo. I passeggeri hanno così la possibilità di volare con un unico biglietto verso la destinazione desiderata, effettuando il check-in presso l'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio direttamente all’arrivo, nell’aeroporto di destinazione finale. Inoltre, potranno godere di maggiore scelta e flessibilità, con accesso a oltre 100 nuovi collegamenti già a partire dalla prossima stagione estiva. «Dopo averlo anticipato lo scorso 3 febbraio oggi confermiamo il raggiungimento di questo significativo traguardo - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - Gli accordi di codeshare con le compagnie del Gruppo Lufthansa rappresentano un passo fondamentale verso un importante incremento della connettività per i nostri passeggeri, che potranno beneficiare di collegamenti verso oltre cento nuove destinazioni. Questa collaborazione inaugura anche una fase di sinergie strategiche destinate a rafforzare la nostra posizione sul mercato». I passeggeri delle compagnie del Gruppo Lufthansa, a loro volta, potranno raggiungere le destinazioni servite dal network di Ita e avranno accesso a destinazioni nazionali (come Brindisi, Firenze, Milano Linate, Palermo, Torino, Venezia) e internazionali, tra cui Tirana, Sofia, Malta e Atene, raggiungibili attraverso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. I passeggeri di Ita Airways potranno volare con codice AZ sui voli operati da Lufthansa in partenza da Francoforte e Monaco di Baviera verso numerose città in Italia (Verona, Cagliari, Olbia, Bologna, Catania, Milano - Linate e Malpensa - Roma, Napoli, Venezia, Firenze e Torino), in Germania (Amburgo, Berlino, Hannover, Düsseldorf, Dresda e Brema) e alcune destinazioni internazionali (Praga, Dublino e Cracovia). Grazie alla partnership con Swiss, potranno inoltre avere accesso da Zurigo alle principali città italiane (Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Napoli) e a molteplici destinazioni internazionali nel network della compagnia svizzera come Varsavia Copenaghen e Stoccolma. Con Austrian Airlines i passeggeri Ita potranno volare via Vienna in Italia (Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Milano Malpensa e Firenze) e in Europa, tra cui Innsbruck, Varsavia, Podgorica, Chisinau e Varna. Infine, con Brussels Airlines, i viaggiatori potranno raggiungere alcune destinazioni italiane (Milano Malpensa, Venezia, Bologna) da Bruxelles, mentre Air Dolomiti offrirà diversi collegamenti in Italia (Venezia, Firenze, Torino, Milano Linate e Malpensa, Verona, Bologna, Cagliari) dagli aeroporti di Monaco di Baviera e Francoforte, e una destinazione internazionale verso Cracovia. I membri del programma fedeltà di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i punti sui voli delle compagnie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines e guadagnare punti extra sui loro voli dal 1° marzo al 15 aprile 2025. Allo stesso modo, i 36 milioni di membri di Miles & More, il programma fedeltà del Gruppo Lufthansa, potranno accumulare e utilizzare i punti su tutti i voli Ita. [post_title] => Codeshare Ita-gruppo Lufthansa: in vendita i voli per viaggiare dal 30 marzo [post_date] => 2025-02-25T12:34:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740486864000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485363" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Lido di Venezia[/caption] Doppia novità per il gruppo Soges, che allo stesso tempo esce per la prima volta dai confini toscani e debutta come white label company. La compagnia fiorentina ha infatti siglato un contratto di affitto nove più nove con Step Real Estate per la gestione del futuro Meliá Venezia Lido, già noto con il nome di Hotel Helvetia. L'affiliazione al brand spagnolo è frutto di un ulteriore accordo di franchising. La proprietà verrà inaugurata il prossimo 30 giugno. Situata sul Gran Viale del Lido di Venezia in un complesso degli anni Venti completamente ristrutturato, sarà un 4 stelle superior dotato di 60 camere, un ristorante e un bar. Con questa new entry salgono a 12 gli hotel operati da Soges, dieci dei quali gestiti con il marchio in house Place of Charme. Il valore della locazione a regime, a partire dalla terza annualità, sarà di 1,5 milioni di euro all'anno più Iva, mentre il contratto di franchising ha una durata di 18 anni, salvo un diritto di cessazione anticipata di Soges al verificarsi di certe condizioni dopo 48 mesi. "Questa operazione segna un traguardo significativo nella nostra strategia di crescita, consentendoci di ampliare il nostro portafoglio - commenta il presidente Soges, Paolo Galardi -. La scelta di investire in questa nuova location riflette il nostro impegno a puntare su destinazioni di grande attrattiva turistica, dove i visitatori possono vivere esperienze capaci di unire comfort e autenticità". [post_title] => Soges sbarca al Lido di Venezia come white label company di un Meliá [post_date] => 2025-02-25T11:42:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740483723000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I passeggeri che scelgono di viaggiare con Qatar Airways potranno presto chiedere a un agente di viaggio dotato di intelligenza artificiale di prenotare i loro voli: è questa la più recente innovazione della compagnia aerea che rivoluziona il booking attraverso Sama Ai. In pratica Sama, l'assistente di volo virtuale dotata di intelligenza artificiale, è ora disponibile su QVerse, app e sito web del vettore e rende la prenotazione semplice e personalizzata: Sama interagisce infatti in modo naturale con i viaggiatori attraverso la voce e la chat, guidandoli in ogni fase del viaggio. Grazie a una prenotazione intuitiva e potenziata dall'intelligenza artificiale, i viaggiatori possono chiedere a Sama -24 ore su 24 - informazioni sui voli in base alle quali sarà lei stessa a creare un itinerario su misura. Il nuovo strumento è stato lanciato dalla compagnia in occasione del Web Summit Qatar 2025, insieme ad altre innovazioni, Dream Destination - The Pulse, QVerse Multi-Sensory Experience, AI Menu, Privilege Club Collection e Reward Seat Finder. «La partnership di Qatar Airways con Web Summit Qatar illustra il nostro impegno verso l'innovazione e sottolinea la nostra ricerca di adottare progressi tecnologici all'avanguardia per offrire esperienze leader ai passeggeri» afferma il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer. «Qatar Airways sta sfruttando sempre più le tecnologie innovative per migliorare e semplificare l'esperienza del cliente - continua il cco, Thierry Antinori -. Puntiamo a fornire ai nostri passeggeri l'eccellenza dal momento in cui aprono l'applicazione mobile o il sito web di Qatar Airways, e il nostro team ha sviluppato strumenti di intelligenza artificiale digitale per guidare e coinvolgere i passeggeri durante le loro esperienze di prenotazione e di viaggio». [post_title] => Qatar Airways: l'intelligenza artificiale debutta in un nuovo tool di prenotazione [post_date] => 2025-02-25T10:18:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740478734000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rafforza l'offerta di Partner Solution: la società del gruppo Dylog specializzata nella produzione di servizi tecnologici e consulenza per la distribuzione viaggi ha perfezionato l’acquisizione del ramo turismo della Svb Lab di Palermo, relativo alla produzione di sistemi di prenotazione e interfacce xml per agenzie di viaggi e tour operator. Tra le soluzioni che da oggi entrano a far parte del portfolio Partner Solution vi sono la piattaforma di prenotazione b2b2c R-Engine, completamente personalizzabile con circa 150 connessioni xml a fornitori di ogni tipologia di servizi turistici e di trasporto; la soluzione di booking chiavi in mano All-In 360, senza investimenti iniziali per adv e to; il compositore di viaggi per creare itinerari personalizzati dinamico e intuitivo, R-Compositor. «Siamo particolarmente lieti di aver raggiunto questo accordo - dichiara Roberto Gondoli, amministratore delegato di Partner Solution -: la piattaforma software Rsv realizzata da Svb Lab rappresenta lo stato dell’arte per flessibilità e completezza tra le soluzioni di booking online con integrazioni xml; si tratta di un segmento nel quale fino a oggi non eravamo presenti, ma che ci vedrà sicuri protagonisti insieme ai nuovi colleghi della sede di Palermo». «L’ingresso in Partner Solution e nel gruppo Dylog è una sorta di coronamento dell’impegno che abbiamo profuso negli ultimi venti anni per raggiungere il nostro attuale livello tecnologico - dichiara Alessandro Scotto, head strategist di Svb Lab -. E questo grazie anche alla fiducia che nel tempo ci hanno accordato numerosi protagonisti del settore viaggi e turismo; siamo entusiasti di unirci a Partner Solution e di continuare a innovare insieme». [post_title] => Partner Solution acquisisce il ramo turismo di Svb Lab [post_date] => 2025-02-25T09:12:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740474761000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485308 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Genova ospiterà domani, 25 febbraio, a Palazzo Imperiale il Travel Open Day, organizzato dal Gruppo Travel, con la partecipazione di importanti tour operator che incontreranno le agenzie di viaggio del territorio, proponendo novità della propria programmazione outgoing e incoming. L’evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Genova e sarà l’occasione per rafforzare i contatti con operatori del turismo e agenzie del territorio interessate a proporre la destinazione nei propri pacchetti e a conoscere le novità e gli eventi in programma sul capoluogo ligure. Questi eventi itineranti che il Gruppo Travel organizza ormai da molti anni offrono un’opportunità unica per incontrare colleghi, aziende, fornitori e professionisti, creando momenti di confronto e aggiornamento sulle tendenze e le sfide del mercato. Per la prima volta sarà presente al Tod anche Fto, presieduto da Gabriele Milani, con il quale il Gruppo Travel ha recentemente avviato una partnership. La Federazione dei tour operator organizzerà un momento di formazione rivolto alle agenzie presenti. Tra gli operatori partecipanti al Tod: Albatravel, Allianz, Ota Viaggi, Viaggi Oggi, Austria, Msc, Europ Assistance, Gnv, Star Clippers, Gioco Viaggi, Snav, Azemar, Öbb Italia (Ferrovie Austriache), Tbo.com, Sand, Mokoro, Fto, Azeta Viaggi. [post_title] => Genova ospita il Travel Open Day: operatori e agenzie di viaggio a Palazzo Imperiale [post_date] => 2025-02-24T13:54:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740405249000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà alto più di 500 metri il nuovo sviluppo alberghiero e residenziale di Corinthia Hotels e Dubai General Properties. Situato all'interno di un complesso a due torri sulla Sheikh Zayed Road della città emiratina, nei pressi del Museum of the Future, la proprietà si svilupperà su due torri collegate da una lobby sospesa a oltre 200 metri di altezza. Il nuovo complesso ospiterà quindi anche il 5 stelle Corinthia Dubai, insieme a serviced apartments e attici firmati dalla stessa compagnia alberghiera. Presente pure Corinthia Wellness, una spa di nuova generazione con piscine interne ed esterne, attrezzature fitness, personal trainer e un team di esperti dedicati al benessere. L’accesso al complesso sarà garantito da quattro ingressi distinti, assicurando una gestione fluida del traffico. Dubai General Properties ha incaricato AtkinsRéalis come studio di architettura e consulente ingegneristico principale. La gestione del progetto sarà affidata alla società Qp del gruppo Corinthia, con il completamento previsto entro il 2030. La struttura includerà anche spazi per eventi e un grande salone con viste su Jumeirah Beach, oltre a cinque ristoranti e bar con panorami sulla città e sul mare. Tra le strutture del complesso vi saranno anche piscine panoramiche e private per gli attici e gli appartamenti. Previsto pure un private club e ampi spazi verdi. Con una superficie edificata totale di circa 330 mila metri quadrati, le torri offriranno viste sullo skyline di Sheikh Zayed Road, sul Burj Khalifa, sul Burj Al Arab e su Jumeirah Beach. Il punto culminante del progetto sarà la piscina a cielo aperto più alta del mondo, situata a oltre 500 metri d’altezza. [post_title] => Corinthia apre un hotel a Dubai con la piscina a cielo aperto più alta del mondo [post_date] => 2025-02-24T13:43:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740404618000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485301 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry milanese per il gruppo limehome che raddoppia la propria presenza nel capoluogo lombardo con 18 serviced apartments situati all'interno di un innovativo complesso di nuova costruzione in via privata Ruggero Ruggeri, in prossimità del parco Lambro e sulla linea della M2. Il compound Park Towers è un progetto firmato dall’architetto milanese Paolo Asti, composto da due grattacieli di 23 e 16 piani e da un edificio in linea di tre piani. Le strutture, in classe A3, sono completamente immerse nel verde. Limehome si inserisce in questo connubio, prendendo in locazione il terzo edificio di tre piani. Tutte le unità sono bilocali, dal design moderno e funzionale: 16 di questi dispongono di grandi terrazze di oltre 20 mq. “Siamo entusiasti di inaugurare 18 nuovi appartamenti all’interno del progetto Park Towers - commenta Alessandro Giuffrè, country manager Italia & director expansion di limehome -. In una città dinamica, attenta al design e ai nuovi trend come Milano, siamo certi che le caratteristiche di questa nuova struttura saranno particolarmente apprezzate dai nostri ospiti”. La prima proprietà aperta dal gruppo tedesco nel capoluogo lombardo si trova in via Stresa 22, nel quartiere Maggiolina, e conta 12 unità. È stata inaugurata nel 2023 e ha avuto un tasso di occupazione del 97.4% nel corso del 2024. [post_title] => Limehome raddoppia a Milano con 18 serviced apartments in zona parco Lambro [post_date] => 2025-02-24T13:12:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740402730000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "codeshare ita gruppo lufthansa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":28,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3304,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_386228\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Aiav è entrata a far parte del Comitato promotore che porterà alla costituzione del Consorzio Trust Data Identity Network.\r

\r

Il Consorzio avrà il compito di valorizzare e promuovere presso imprese e cittadini l’utilizzo dell’identità digitale, strumento che ha già dimostrato di consentire importanti vantaggi in termini di risparmio e semplificazione di ogni procedura.\r

\r

Insieme ad Aiav, fanno parte del Comitato autorevoli professionisti e rappresentanti di realtà istituzionali e imprenditoriali, tra cui: Adiconsum, Flowe (Mediolanum), BFF Bank, Confassociazioni, Experian, InfoCert – Tinexta Group, Gruppo CSE, Telepass, Buffetti Finance, PagoPA, Cetif Advisorory (Spin off dell’Università Cattolica di Milano) Associazione, Fiditalia, Arisk (Spin off del Politecnico di Torino), Share e molti altri.\r

\r

« entrare a far parte di questo Comitato in rappresentanza del turismo - ha commentato Fulvio Avataneo, presidente Aiav - uno dei settori chiave nello studio di modalità di verifica più sicure e immediate, finalizzate, ad esempio, ad una più semplice gestione di pagamenti e procedure di riconoscimento. Il vantaggio non risiede solo nel risparmio di tempo e di lavoro, ma anche nella possibilità di limitare l’incidenza di frodi ai danni di imprese, istituzioni e, ovviamente, consumatori”.","post_title":"Aiav entra nel Comitato che costituirà il Trust Data Identity Network","post_date":"2025-02-25T13:30:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740490221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Miglior sito archeologico per l’Italia al premio Gist Acta 2025 – Archeological & Cultural Tourism Award, promosso dal Gruppo italiano stampa turistica. Il riconoscimento è stato consegnato alle Grotte di Pertosa-Auletta durante l’ultima edizione di TourismA di Firenze, appuntamento annuale dedicato all’archeologia e al turismo culturale. Il premio è volto a valorizzare le istituzioni e i professionisti che rendono accessibili al grande pubblico le risorse del patrimonio culturale archeologico italiano e mondiale. Fra questi i direttori e i referenti di musei, siti Unesco e parchi archeologici che, mediante campagne di comunicazione, iniziative speciali e dialogo costante con il territorio, ne permettono una fruizione più empatica.\r

\r

Tra le motivazioni si specifica che le Grotte di Pertosa-Auletta, in provincia di Salerno, sono un sito di straordinaria bellezza olistica, tanto di interesse archeologico quanto naturalistico. Formate dall'erosione dell'acqua nel corso di millenni offrono un viaggio sotterraneo, caratterizzato da stalattiti, stalagmiti e formazioni rocciose di rara bellezza. Oltre alla loro spettacolarità naturale, le Grotte di Pertosa-Auletta hanno una notevole importanza archeologica. Sono parte di un ecosistema ricco di biodiversità, ospitando diverse specie di flora e fauna, alcune delle quali sono rare o endemiche. Tutti questi aspetti rendono le grotte non solo un luogo di studio e conservazione ma anche una destinazione turistica di grande attrattività. Ha ritirato il premio Maria Rosaria Carfagna presidente della fondazione MidA. l'ente che gestisce il sito.\r

\r

“E’ un premio che ci rende orgogliosi e ci motiva nel continuare il nostro percorso di condivisione e promozione del patrimonio di bellezza e conoscenze che le Grotte di Pertosa-Auletta ci donano ogni giorno – commenta la stessa Maria Rosaria Carfagna –. Questo premio assume per noi una valenza ancora maggiore oggi. Perché proprio quest’anno abbiamo dato il via a una nuova campagna di scavi archeologici che, sin dalle prime battute, ci sta rivelando scoperte sensazionali”.\r

\r

La Fondazione MidA ha infatti richiesto e ottenuto una concessione per ricerche e scavi archeologici di durata triennale (2025-2027) al ministero della Cultura. La prima fase degli scavi, diretti da Felice Larocca, speleo-archeologo e direttore del museo Speleo-Archeologico di Pertosa, ha evidenziato l’esistenza di una struttura di culto di età ellenistica (IV-I secolo a.C.) e individuato un’ulteriore estensione della palafitta protostorica presente nella cavità, unico caso in Europa in ambiente ipogeo. Nei prossimi mesi sono previsti studi specialistici e varie attività di documentazione che faranno luce su nuove scoperte.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Alle Grotte di Pertosa-Auletta il Gist Acta 2025 – Archeological & Cultural Tourism Award","post_date":"2025-02-25T12:36:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740486979000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decolla a tutti gli effetti il codeshare fra Ita Airways e le cinque compagnie del Gruppo Lufthansa - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti - con i voli in vendita, per viaggiare a partire dal prossimo 30 marzo.\r

I passeggeri hanno così la possibilità di volare con un unico biglietto verso la destinazione desiderata, effettuando il check-in presso l'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio direttamente all’arrivo, nell’aeroporto di destinazione finale.\r

Inoltre, potranno godere di maggiore scelta e flessibilità, con accesso a oltre 100 nuovi collegamenti già a partire dalla prossima stagione estiva.\r

«Dopo averlo anticipato lo scorso 3 febbraio oggi confermiamo il raggiungimento di questo significativo traguardo - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - Gli accordi di codeshare con le compagnie del Gruppo Lufthansa rappresentano un passo fondamentale verso un importante incremento della connettività per i nostri passeggeri, che potranno beneficiare di collegamenti verso oltre cento nuove destinazioni. Questa collaborazione inaugura anche una fase di sinergie strategiche destinate a rafforzare la nostra posizione sul mercato».\r

I passeggeri delle compagnie del Gruppo Lufthansa, a loro volta, potranno raggiungere le destinazioni servite dal network di Ita e avranno accesso a destinazioni nazionali (come Brindisi, Firenze, Milano Linate, Palermo, Torino, Venezia) e internazionali, tra cui Tirana, Sofia, Malta e Atene, raggiungibili attraverso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

I passeggeri di Ita Airways potranno volare con codice AZ sui voli operati da Lufthansa in partenza da Francoforte e Monaco di Baviera verso numerose città in Italia (Verona, Cagliari, Olbia, Bologna, Catania, Milano - Linate e Malpensa - Roma, Napoli, Venezia, Firenze e Torino), in Germania (Amburgo, Berlino, Hannover, Düsseldorf, Dresda e Brema) e alcune destinazioni internazionali (Praga, Dublino e Cracovia).\r

Grazie alla partnership con Swiss, potranno inoltre avere accesso da Zurigo alle principali città italiane (Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Napoli) e a molteplici destinazioni internazionali nel network della compagnia svizzera come Varsavia Copenaghen e Stoccolma.\r

Con Austrian Airlines i passeggeri Ita potranno volare via Vienna in Italia (Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Milano Malpensa e Firenze) e in Europa, tra cui Innsbruck, Varsavia, Podgorica, Chisinau e Varna. Infine, con Brussels Airlines, i viaggiatori potranno raggiungere alcune destinazioni italiane (Milano Malpensa, Venezia, Bologna) da Bruxelles, mentre Air Dolomiti offrirà diversi collegamenti in Italia (Venezia, Firenze, Torino, Milano Linate e Malpensa, Verona, Bologna, Cagliari) dagli aeroporti di Monaco di Baviera e Francoforte, e una destinazione internazionale verso Cracovia.\r

I membri del programma fedeltà di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i punti sui voli delle compagnie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines e guadagnare punti extra sui loro voli dal 1° marzo al 15 aprile 2025. Allo stesso modo, i 36 milioni di membri di Miles & More, il programma fedeltà del Gruppo Lufthansa, potranno accumulare e utilizzare i punti su tutti i voli Ita.","post_title":"Codeshare Ita-gruppo Lufthansa: in vendita i voli per viaggiare dal 30 marzo","post_date":"2025-02-25T12:34:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1740486864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485363\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Lido di Venezia[/caption]\r

\r

Doppia novità per il gruppo Soges, che allo stesso tempo esce per la prima volta dai confini toscani e debutta come white label company. La compagnia fiorentina ha infatti siglato un contratto di affitto nove più nove con Step Real Estate per la gestione del futuro Meliá Venezia Lido, già noto con il nome di Hotel Helvetia. L'affiliazione al brand spagnolo è frutto di un ulteriore accordo di franchising.\r

\r

La proprietà verrà inaugurata il prossimo 30 giugno. Situata sul Gran Viale del Lido di Venezia in un complesso degli anni Venti completamente ristrutturato, sarà un 4 stelle superior dotato di 60 camere, un ristorante e un bar. Con questa new entry salgono a 12 gli hotel operati da Soges, dieci dei quali gestiti con il marchio in house Place of Charme. Il valore della locazione a regime, a partire dalla terza annualità, sarà di 1,5 milioni di euro all'anno più Iva, mentre il contratto di franchising ha una durata di 18 anni, salvo un diritto di cessazione anticipata di Soges al verificarsi di certe condizioni dopo 48 mesi.\r

\r

\"Questa operazione segna un traguardo significativo nella nostra strategia di crescita, consentendoci di ampliare il nostro portafoglio - commenta il presidente Soges, Paolo Galardi -. La scelta di investire in questa nuova location riflette il nostro impegno a puntare su destinazioni di grande attrattiva turistica, dove i visitatori possono vivere esperienze capaci di unire comfort e autenticità\".","post_title":"Soges sbarca al Lido di Venezia come white label company di un Meliá","post_date":"2025-02-25T11:42:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740483723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I passeggeri che scelgono di viaggiare con Qatar Airways potranno presto chiedere a un agente di viaggio dotato di intelligenza artificiale di prenotare i loro voli: è questa la più recente innovazione della compagnia aerea che rivoluziona il booking attraverso Sama Ai.\r

\r

In pratica Sama, l'assistente di volo virtuale dotata di intelligenza artificiale, è ora disponibile su QVerse, app e sito web del vettore e rende la prenotazione semplice e personalizzata: Sama interagisce infatti in modo naturale con i viaggiatori attraverso la voce e la chat, guidandoli in ogni fase del viaggio. Grazie a una prenotazione intuitiva e potenziata dall'intelligenza artificiale, i viaggiatori possono chiedere a Sama -24 ore su 24 - informazioni sui voli in base alle quali sarà lei stessa a creare un itinerario su misura.\r

\r

Il nuovo strumento è stato lanciato dalla compagnia in occasione del Web Summit Qatar 2025, insieme ad altre innovazioni, Dream Destination - The Pulse, QVerse Multi-Sensory Experience, AI Menu, Privilege Club Collection e Reward Seat Finder.\r

\r

«La partnership di Qatar Airways con Web Summit Qatar illustra il nostro impegno verso l'innovazione e sottolinea la nostra ricerca di adottare progressi tecnologici all'avanguardia per offrire esperienze leader ai passeggeri» afferma il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer.\r

\r

«Qatar Airways sta sfruttando sempre più le tecnologie innovative per migliorare e semplificare l'esperienza del cliente - continua il cco, Thierry Antinori -. Puntiamo a fornire ai nostri passeggeri l'eccellenza dal momento in cui aprono l'applicazione mobile o il sito web di Qatar Airways, e il nostro team ha sviluppato strumenti di intelligenza artificiale digitale per guidare e coinvolgere i passeggeri durante le loro esperienze di prenotazione e di viaggio».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: l'intelligenza artificiale debutta in un nuovo tool di prenotazione","post_date":"2025-02-25T10:18:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740478734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza l'offerta di Partner Solution: la società del gruppo Dylog specializzata nella produzione di servizi tecnologici e consulenza per la distribuzione viaggi ha perfezionato l’acquisizione del ramo turismo della Svb Lab di Palermo, relativo alla produzione di sistemi di prenotazione e interfacce xml per agenzie di viaggi e tour operator. Tra le soluzioni che da oggi entrano a far parte del portfolio Partner Solution vi sono la piattaforma di prenotazione b2b2c R-Engine, completamente personalizzabile con circa 150 connessioni xml a fornitori di ogni tipologia di servizi turistici e di trasporto; la soluzione di booking chiavi in mano All-In 360, senza investimenti iniziali per adv e to; il compositore di viaggi per creare itinerari personalizzati dinamico e intuitivo, R-Compositor.\r

\r

«Siamo particolarmente lieti di aver raggiunto questo accordo - dichiara Roberto Gondoli, amministratore delegato di Partner Solution -: la piattaforma software Rsv realizzata da Svb Lab rappresenta lo stato dell’arte per flessibilità e completezza tra le soluzioni di booking online con integrazioni xml; si tratta di un segmento nel quale fino a oggi non eravamo presenti, ma che ci vedrà sicuri protagonisti insieme ai nuovi colleghi della sede di Palermo».\r

\r

«L’ingresso in Partner Solution e nel gruppo Dylog è una sorta di coronamento dell’impegno che abbiamo profuso negli ultimi venti anni per raggiungere il nostro attuale livello tecnologico - dichiara Alessandro Scotto, head strategist di Svb Lab -. E questo grazie anche alla fiducia che nel tempo ci hanno accordato numerosi protagonisti del settore viaggi e turismo; siamo entusiasti di unirci a Partner Solution e di continuare a innovare insieme».\r

\r

","post_title":"Partner Solution acquisisce il ramo turismo di Svb Lab","post_date":"2025-02-25T09:12:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1740474761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova ospiterà domani, 25 febbraio, a Palazzo Imperiale il Travel Open Day, organizzato dal Gruppo Travel, con la partecipazione di importanti tour operator che incontreranno le agenzie di viaggio del territorio, proponendo novità della propria programmazione outgoing e incoming.\r

\r

L’evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Genova e sarà l’occasione per rafforzare i contatti con operatori del turismo e agenzie del territorio interessate a proporre la destinazione nei propri pacchetti e a conoscere le novità e gli eventi in programma sul capoluogo ligure.\r

\r

Questi eventi itineranti che il Gruppo Travel organizza ormai da molti anni offrono un’opportunità unica per incontrare colleghi, aziende, fornitori e professionisti, creando momenti di confronto e aggiornamento sulle tendenze e le sfide del mercato.\r

\r

Per la prima volta sarà presente al Tod anche Fto, presieduto da Gabriele Milani, con il quale il Gruppo Travel ha recentemente avviato una partnership. La Federazione dei tour operator organizzerà un momento di formazione rivolto alle agenzie presenti.\r

\r

Tra gli operatori partecipanti al Tod: Albatravel, Allianz, Ota Viaggi, Viaggi Oggi, Austria, Msc, Europ Assistance, Gnv, Star Clippers, Gioco Viaggi, Snav, Azemar, Öbb Italia (Ferrovie Austriache), Tbo.com, Sand, Mokoro, Fto, Azeta Viaggi.","post_title":"Genova ospita il Travel Open Day: operatori e agenzie di viaggio a Palazzo Imperiale","post_date":"2025-02-24T13:54:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1740405249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà alto più di 500 metri il nuovo sviluppo alberghiero e residenziale di Corinthia Hotels e Dubai General Properties. Situato all'interno di un complesso a due torri sulla Sheikh Zayed Road della città emiratina, nei pressi del Museum of the Future, la proprietà si svilupperà su due torri collegate da una lobby sospesa a oltre 200 metri di altezza.\r

\r

Il nuovo complesso ospiterà quindi anche il 5 stelle Corinthia Dubai, insieme a serviced apartments e attici firmati dalla stessa compagnia alberghiera. Presente pure Corinthia Wellness, una spa di nuova generazione con piscine interne ed esterne, attrezzature fitness, personal trainer e un team di esperti dedicati al benessere. L’accesso al complesso sarà garantito da quattro ingressi distinti, assicurando una gestione fluida del traffico.\r

\r

Dubai General Properties ha incaricato AtkinsRéalis come studio di architettura e consulente ingegneristico principale. La gestione del progetto sarà affidata alla società Qp del gruppo Corinthia, con il completamento previsto entro il 2030. La struttura includerà anche spazi per eventi e un grande salone con viste su Jumeirah Beach, oltre a cinque ristoranti e bar con panorami sulla città e sul mare. Tra le strutture del complesso vi saranno anche piscine panoramiche e private per gli attici e gli appartamenti. Previsto pure un private club e ampi spazi verdi. Con una superficie edificata totale di circa 330 mila metri quadrati, le torri offriranno viste sullo skyline di Sheikh Zayed Road, sul Burj Khalifa, sul Burj Al Arab e su Jumeirah Beach. Il punto culminante del progetto sarà la piscina a cielo aperto più alta del mondo, situata a oltre 500 metri d’altezza.","post_title":"Corinthia apre un hotel a Dubai con la piscina a cielo aperto più alta del mondo","post_date":"2025-02-24T13:43:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740404618000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485301","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry milanese per il gruppo limehome che raddoppia la propria presenza nel capoluogo lombardo con 18 serviced apartments situati all'interno di un innovativo complesso di nuova costruzione in via privata Ruggero Ruggeri, in prossimità del parco Lambro e sulla linea della M2. Il compound Park Towers è un progetto firmato dall’architetto milanese Paolo Asti, composto da due grattacieli di 23 e 16 piani e da un edificio in linea di tre piani. Le strutture, in classe A3, sono completamente immerse nel verde.\r

\r

Limehome si inserisce in questo connubio, prendendo in locazione il terzo edificio di tre piani. Tutte le unità sono bilocali, dal design moderno e funzionale: 16 di questi dispongono di grandi terrazze di oltre 20 mq. “Siamo entusiasti di inaugurare 18 nuovi appartamenti all’interno del progetto Park Towers - commenta Alessandro Giuffrè, country manager Italia & director expansion di limehome -. In una città dinamica, attenta al design e ai nuovi trend come Milano, siamo certi che le caratteristiche di questa nuova struttura saranno particolarmente apprezzate dai nostri ospiti”. La prima proprietà aperta dal gruppo tedesco nel capoluogo lombardo si trova in via Stresa 22, nel quartiere Maggiolina, e conta 12 unità. È stata inaugurata nel 2023 e ha avuto un tasso di occupazione del 97.4% nel corso del 2024.","post_title":"Limehome raddoppia a Milano con 18 serviced apartments in zona parco Lambro","post_date":"2025-02-24T13:12:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740402730000]}]}}