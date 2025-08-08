Codacons: il 71% di puntualità dei treni av di Fs è insoddisfacente I dati sulla puntualità dei treni diffusi oggi dal gruppo Fs sono del tutto insoddisfacenti per il Codacons, con particolare riferimento all’alta velocità. Numeri che, purtroppo, peggioreranno ad agosto a causa dei tanti cantieri aperti sulla rete. Un tasso di puntualità al 71% per i treni Av equivale a circa 3 convogli su 10 che arrivano a destinazione in ritardo – spiega il Codacons – Dato ancor più grave se si considera che chi utilizza l’alta velocità spende tariffe sensibilmente più elevate rispetto agli altri collegamenti in cambio di viaggi più veloci. Numeri quelli sulla puntualità dei treni destinati ad essere stravolti ad agosto, a causa dei tanti cantieri aperti sulla rete e legati al Pnrr: uno studio realizzato dal Codacons attesta infatti come per andare da Roma a Milano ad agosto con un Frecciarossa si impiegherà da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto ai normali tempi di percorrenza; ci vorranno circa 120 minuti in più per raggiungere in treno Napoli partendo da Milano. Fino a +100 minuti tra Firenze e Napoli, fino a +60 minuti tra Roma e Firenze – calcola l’associazione. Condividi

Turkish, che detiene già il 50% di SunExpress in una joint venture con Lufthansa e il 49% di Air Albania, da essa fondata, afferma di voler \"rafforzare\" la propria posizione nel settore dell'aviazione globale e \"migliorare\" la propria competitività sul mercato e ha pertanto tenuto colloqui non vincolanti per valutare una fusione con Air Europa e potenziali sinergie di partnership.\r

\r

Proprietà\r

La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano Türkiye Wealth Fund, di cui lo Stato turco detiene il 49,12% del capitale e la parte restante è quotata in borsa, evidenzia la complementarietà della rete globale di Turkish Airlines e della presenza di Air Europa nella penisola iberica e in America Latina, sia nel segmento passeggeri che in quello cargo, che consente una \"crescita accelerata e su larga scala nel mercato latinoamericano\".","post_title":"Turkish presenterà a breve un'offerta vincolante su Air Europa","post_date":"2025-08-08T13:32:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754659931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La tariffa da 10 euro per attraversare il Ponte sullo Stretto rappresenterà, con ogni probabilità, il pedaggio più caro al mondo. Lo afferma il Codacons, commentando la nota della società Stretto di Messina secondo cui alla data di entrata in esercizio del ponte, si stima una tariffa base per le autovetture di circa 10 euro.\r

\r

Stando ai dati disponibili ad oggi, per attraversare i 3,66 km del ponte la spesa si aggirerà attorno ai 10 euro ad automobilista, in pratica 2,73 euro a chilometro. Oggi sulla rete autostradale italiana il costo medio del pedaggio ammonta a 0,075 euro a chilometro, che sale a 0,089 euro sulle autostrade di montagna. Ad esempio per attraversare i 603 km che separano il casello di Roma Sud da quello di Milano Nord, si paga oggi un pedaggio di 45,5 euro.\r

\r

Se si guarda all’estero, il pedaggio per l’Eurotunnel che collega la Francia al Regno costa 72 euro per percorrere 50,45 km, con una spesa media di 1,42 euro a chilometro.\r

Questo significa che il pedaggio pagato dai cittadini per attraversare il Ponte sullo Stretto costerebbe il 3.540% in più rispetto le normali tariffe autostradali praticate oggi sul territorio italiano.","post_title":"Il pedaggio sul ponte di Messina costerà 10 euro. E' il più alto del mondo","post_date":"2025-08-08T13:15:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754658917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati sulla puntualità dei treni diffusi oggi dal gruppo Fs sono del tutto insoddisfacenti per il Codacons, con particolare riferimento all’alta velocità. Numeri che, purtroppo, peggioreranno ad agosto a causa dei tanti cantieri aperti sulla rete.\r

Un tasso di puntualità al 71% per i treni Av equivale a circa 3 convogli su 10 che arrivano a destinazione in ritardo – spiega il Codacons – Dato ancor più grave se si considera che chi utilizza l’alta velocità spende tariffe sensibilmente più elevate rispetto agli altri collegamenti in cambio di viaggi più veloci.\r

Numeri quelli sulla puntualità dei treni destinati ad essere stravolti ad agosto, a causa dei tanti cantieri aperti sulla rete e legati al Pnrr: uno studio realizzato dal Codacons attesta infatti come per andare da Roma a Milano ad agosto con un Frecciarossa si impiegherà da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto ai normali tempi di percorrenza; ci vorranno circa 120 minuti in più per raggiungere in treno Napoli partendo da Milano. Fino a +100 minuti tra Firenze e Napoli, fino a +60 minuti tra Roma e Firenze – calcola l’associazione.","post_title":"Codacons: il 71% di puntualità dei treni av di Fs è insoddisfacente","post_date":"2025-08-08T13:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754658558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_288091\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La baia di Ha Long, uno dei punti più belli del VIetnam[/caption]\r

\r

Il settore turistico vietnamita continua a registrare numeri in forte crescita: nei primi sette mesi del 2025 il Paese asiatico ha accolto oltre 12 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 22,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica del ministero delle Finanze vietnamita, come riporta Vietnam News.\r

\r

Solo nel mese di luglio, gli arrivi hanno toccato quota 1,56 milioni, con un aumento del 35,7% su base annua. Fattori chiave del boom turistico includono politiche sui visti più favorevoli e campagne promozionali in particolare per le celebrazioni per le festività nazionali, confermando l'Asia come il principale mercato di provenienza, con quasi 10 milioni di arrivi, seguita da Europa e America.\r

\r

Le destinazioni più gettonate restano le due metropoli Hanoi e Ho Chi Minh City, insieme alle località balneari di Da Nang, Phu Quoc e Nha Trang, apprezzate per l'offerta variegata e la vivace scena ricettiva. Il comparto turistico ha trainato anche i consumi: nei primi sette mesi, il fatturato da servizi di alloggio e ristorazione ha raggiunto circa 19 miliardi di dollari, segnando un +15%, mentre quello dei servizi turistici è cresciuto del +20%.","post_title":"La crescita del Vietnam: 12 milioni di turisti internazionali nel 2025","post_date":"2025-08-08T12:32:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1754656371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A luglio 2025, a fronte di un aumento delle tariffe medie sul 2024, l’Italia si colloca ai vertici del mercato turistico nel Mediterraneo: da un lato, il nostro Paese guida per tasso di saturazione ota, segnando un 43,2% contro il 27,8% della Francia, il 35,1% della Grecia e il 39,2% della Spagna; dall’altro, risulta essere competitivo sul fronte dei prezzi, con una tariffa media di 156,20 euro, inferiore sia a Grecia (229,40 euro) che a Spagna (181,90 euro).\r

È quanto si apprende dall’infografica mensile del ministero del turismo elaborata dell’ufficio statistica in base alle analisi di Data Appeal.\r

Inoltre, l’Italia registra un tasso di saturazione ota del 47,9% a giugno e, finora, del 32,2% per agosto. Relativamente alla permanenza nell’intero trimestre estivo, i turisti statunitensi fanno segnare la durata media di soggiorno più lunga (12,8 notti), seguiti da francesi (5,5 notti) e britannici (5,3 notti).\r

Per quanto concerne il prodotto balneare, Ravenna, Cattolica, Tropea e Finale Ligure risultano i Comuni col più alto livello di saturazione; mentre Agropoli, Nardò e Sciacca si contraddistinguono per il maggior incremento percentuale, nel confronto col medesimo periodo del 2024.\r

Nell’ambito del prodotto montano, invece, sono Pescasseroli, Ortisei, Tesero, Cortina d’Ampezzo e Selva di Val Gardena i Comuni con la saturazione più elevata; laddove Castel di Sangro e Pré-Saint-Didier registrano il maggior aumento percentuale di saturazione.","post_title":"Italia ai vertici del mercato turistico del Mediterraneo per saturazione ota","post_date":"2025-08-08T12:21:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754655709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495779","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulle spiagge semivuote registrate a luglio in Italia assistiamo in queste ore a “lacrime di coccodrillo” da parte dei gestori degli stabilimenti balneari. Lo afferma il Codacons, che interviene sulle denunce lanciate oggi dalle associazioni di categoria.\r

Come ci dice l’Istat, dal 2019 ad oggi le tariffe dei servizi quali lidi e piscine sono aumentate complessivamente del 32,7%, rendendo una giornata al mare sempre più un salasso per le famiglie, al punto che molte, come dimostrano i dati dei balneari, rinunciano del tutto alle spiagge a pagamento – afferma il Codacons.\r

\r

Esempi : Twiga e altri\r

E per capire i livelli record raggiunti dai lidi sul nostro territorio, basti pensare che per la “tenda imperiale” del Twiga in Versilia la spesa raggiunge i 1.500 euro al giorno, 600 euro la tenda normale.\r

Al Cinque Vele Beach Club di Pescoluse (Le) chi prenota oggi per la data del 16 agosto presso la zona “exclusive” spende 940 euro optando per la formula con possibilità di rimborso se si annulla la prenotazione entro 30 giorni dall’arrivo.\r

All’Augustus Hotel di Forte dei Marmi la spesa per una postazione davanti al mare ad agosto è di 560 euro al giorno, e da diritto a 2 lettini singoli, uno matrimoniale, 2 sdraio, teli e cassaforte.\r

Al Nikki Beach Costa Smeralda la formula “Letto da spiaggia + divano” (lettini da spiaggia matrimoniali con un divano a due posti e un ombrellone) costa 550 euro al giorno, e include un credito di 230 euro utilizzabile sul menu (ma con servizio di bottiglia ridotto); 450 euro la cabana sulla spiaggia, 400 euro due lettini e ombrellone, tutti con credito da 230 euro incluso.\r

Per una giornata al mare nella spiaggia del prestigioso Hotel Excelsior del Lido di Venezia, la spesa per una capanna in prima fila è di 515 euro (con 2 sdraio, lettino con materasso, tavolo con posti a sedere e altri benefit).","post_title":"I balneari piangono. La tenda imperiale al Twiga costa 1500 euro al giorno","post_date":"2025-08-08T10:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754650659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Egyptair, la compagnia di bandiera egiziana che con oltre 30 voli settimanali collega Roma e Milano a Il Cairo, lancia il concorso fotografico “Scorci dal cielo” con in palio due biglietti aerei per viaggiare in Business Class dall’Italia con destinazione Il Cairo.\r

Il contest sarà attivo dal 12 al 31 agosto 2025 sul canale Instagram di Egyptair rivolto a tutti coloro i quali vivono o sono residenti in Italia. Il meccanismo è semplice e veloce: basta scattare una foto dall’oblò durante un volo – in partenza o in arrivo da qualsiasi destinazione, nazionale o internazionale – e condividerla come storia sul proprio profilo, aggiungendo l’hashtag dedicato #fotodalcielo e taggando il profilo ufficiale di Egyptair @egyptair. In palio per il fortunato vincitore, due biglietti in Business Class per la capitale egiziana.\r

Il vincitore del concorso fotografico verrà decretato, tramite estrazione, il 25 settembre. Il regolamento completo è consultabile sul sito Egyptair a questo link: egyptair.regolamento.online \r

“Scorci dal cielo” è un’iniziativa pensata per coinvolgere tutti gli appassionati di viaggio e del mondo magico racchiuso tra le piramidi e il Mar Rosso. Il Cairo, infatti, custodisce i resti della civiltà egizia sulle fertili rive del Nilo. Nel famoso sito archeologico di Giza si possono ammirare le Piramidi di Chefren, Micerino e Cheope, inserite tra le 7 Meraviglie del Mondo Antico, oltre all’imponente ed enigmatica Grande Sfinge. Merita una visita anche il nuovo GEM-Grande Museo Egizio, l’area espositiva che ospita la più completa collezione di reperti dell’Antico Egitto, tra cui la Sala di Tutankhamon con i tesori ritrovati nella sua tomba e la Sala delle Mummie con i resti dei più celebri faraoni.","post_title":"Egyptair lancia il concorso: \"scorci dal cielo\", in palio un biglietto in business class","post_date":"2025-08-08T10:35:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754649322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mondo del turismo open air è in aumento costante, lo dimostrano i dati e l’interesse che vi ruota attorno: si consolida la crescita del movimento e le prospettive per l’estate 2025. Il Salone del camper, appuntamento dedicato al camperismo e ai mezzi ricreazionali, dal 13 al 21 settembre 2025 alla Fiere di Parma, sarà un momento di verifica e confronto sui temi legati a questo settore. La manifestazione, organizzata da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, è alla sua 16^ edizione e la prevendita dei biglietti è disponibile sul sito www.salonedelcamper.it.\r

\r

rova conferma nelle indagini Enit che l'Italia sia una delle mete più ambite dell'estate 2025 . La componente del turismo internazionale cresce a ritmi più elevati rispetto a quella italiana: Germania, Francia, USA, Svizzera e Canada si confermano i principali mercati in aumento.\r

Effetto positivo sui flussi\r

Anche il Giubileo ha un effetto positivo sui flussi, una vetrina turistica non solo per la Capitale, ma anche per le regioni limitrofe, Marche e Umbria ad esempio, leader del turismo religioso. Le tempi posizionano l'Italia al secondo posto nella speciale classifica mondiale delle mete più ricercate e desiderate per le vacanze, davanti a Turchia e Francia, e subito dietro la Spagna. I flussi internazionali si concentreranno soprattutto al Nord (7,7 milioni), poi nelle destinazioni del Centro Italia (5,5 milioni) e, quindi, al Sud (5,4 milioni). \r

\r

L'Ufficio Statistica e l'Osservatorio Nazionale del Turismo (MiTur) sottolineano che i dati relativi al primo trimestre dell'anno indicano un'industria turistica in buona salute e che il turismo italiano sarà all'insegna della componente estera: oltre 8,6 miliardi di euro la spesa turistica (+6,44% sul 2024 e +29,13% sul 2019); e per le presenze seconda destinazione europea per crescita rispetto al 2019, con un +8,3%, dietro alla sola Spagna (+11,2%). ","post_title":"Cresce il movimento del turismo on air. A settembre a Parma il Salone del camper","post_date":"2025-08-08T10:30:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754649004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495770","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air, espande il network da Napoli con il lancio di una nuova rotta internazionale verso la città rumena di Craiova. La rotta sarà attiva a partire dal 28 ottobre 2025, con voli operati due volte a settimana, il martedì e il sabato. I biglietti sono già disponibili su www.wizzair.com o sull'app mobile WIZZ con tariffe a partire da 19 euro e 99 .\r

Questa nuova rotta fa parte della più ampia strategia di Wizz Air per rafforzare la sua presenza presso l'aeroporto di Napoli, una delle cinque basi italiane della compagnia aerea, e il suo lancio sarà facilitato dall'arrivo del secondo aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo alla base a ottobre 2025. Il numero di rotte operate da Wizz Air dalla città sale a 15 in 9 paesi, confermando ulteriormente l'importanza strategica della base campana all'interno del network della compagnia. \r

\r

Primi sette mesi\r

Nei primi sette mesi del 2025, la compagnia aerea ha già operato oltre 2.000 voli da e per Napoli, trasportando 426.000 passeggeri e con un tasso di completamento del 100% (nessun volo è stato cancellato). Anche le performance operative hanno continuato a migliorare, con la puntualità delle partenze cresciuta di oltre il 20% rispetto al 2024.\r

Il lancio di questo nuovo collegamento riflette i principi della Customer First Compass — l'iniziativa strategica di Wizz Air supportata da 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni — progettata per elevare l'esperienza dei passeggeri, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi.\r

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha dichiarato: \"Siamo entusiasti di rafforzare la nostra presenza in una base strategica come Napoli con il lancio della nuova rotta per Craiova, che migliora ulteriormente la connettività tra il Sud Italia e l'Est Europa. Napoli, una delle nostre cinque basi in Italia, riveste un'importanza fondamentale per il nostro network: con questa nuova rotta, i nostri collegamenti con la Romania salgono a sei. Il mercato italiano è il nostro principale per numero di passeggeri e, per mantenere questa posizione, è fondamentale investire in aree cruciali come Napoli\".\r

\r

\r

","post_title":"Wizz Air incrementa i voli da Napoli con la nuova rotta verso Craiova","post_date":"2025-08-08T10:25:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754648712000]}]}}