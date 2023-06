City Airlines ha ottenuto il Coa. In arrivo il primo Airbus A319 Passi avanti per City Airlines, la nuova divisione regionale di Lufthansa, che ha ottenuto nei giorni scorsi il Certificato di operatore aereo (Coa) dall’autorità aeronautica tedesca. L’elenco riportato dalla Luftfahrt-Bundesamt evidenzia che City Airlines ha ricevuto il Coa numero D-425, che consentirà al vettore di operare aerei più pesanti di 10 tonnellate. Intanto la compagnia regionale, secondo quanto riferito da ch-aviation.com, riceverà da Lufthansa un Airbus A319 (precedentemente utilizzato da Lufthansa CityLine) attualmente in manutenzione. “Fondata a Monaco di Baviera nell’estate del 2022, vogliamo offrire ai nostri ospiti sulle rotte a breve e medio raggio un’esperienza di volo eccezionale con la comprovata qualità Lufthansa”, si legge sul sito web di City Airlines, che al momento contiene solo informazioni di base sulla compagnia aerea. Il decollo della compagnia era stato inizialmente fissato attorno alle metà del 2023.

