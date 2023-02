Cathay Pacific scandisce i numeri della ripresa. Domanda elevata dall’Italia Cathay Pacific riprende quota e, dopo il ritorno dell’anno scorso sulle principali rotte europee che hanno di fatto trainato la ripresa del traffico, ora beneficia della riapertura della regione asiatica. “Cina, certo, dove abbiamo programmato 100 voli a settimana verso 14 destinazioni – dichiara Daniele Bordogna, regional head of trade sales Europe della compagnia -, ma anche di destinazioni quali Thailandia, dove operiamo tre voli giornalieri su Bangkok e uno quotidiano su Phuket; e ancora Filippine e Giappone, senza dimenticare l’Australia. Tutt mete di grande richiamo anche per i turisti italiani”. Il collegamento Milano Malpensa-Hong Kong, “ripristinato lo scorso ottobre e attualmente attivo con due frequenze settimanali, risponde a una domanda che si dimostra elevata e costante. A livello globale la capacità messa in campo da Cathay a fine 2022 si attestava attorno al 30% dei livelli pre pandemia, ma salirà al 70% per fine 2023 e contiamo di raggiunge i numeri 2019 entro fine 2024”. Una tabella di marcia che corre in parallelo agli ambiziosi piani di sviluppo del vettore: “Attendiamo l’ingresso in flotta di 48 nuovi aeromobili da qui al 2028, che supporteranno l’espansione del network internazionale considerata anche l’apertura nel 2025 delle nuova pista di dell’aeroporto di Hong Kong che ci consentirà di disporre di un numero di slot superiore del 50% rispetto al livello attuale”. Nel frattempo, per incentivare il ritorno di Hong Kong quale destinazione turistica internazionale è partita la campagna ‘Hello, Hong Kong’ con la messa a disposizione di 500.000 biglietti aerei gratuiti per raggiungere la città: “Ora l’iniziativa riguarda la regione del Sud-est asiatico, ma arriverà anche in Europa e dunque in Italia, dove Cathay in collaborazione con alcuni partner to e agenzie, si farà carico della distribuzione”.

