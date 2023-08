Catania: riapertura del Terminal A entro i primi giorni della prossima settimana All’aeroporto di Catania è operativo, come anticipato ieri, il terminal aggiuntivo realizzato in collaborazione con l’Aeronautica militare. In pratica i passeggeri trasportati da e per Fontanarossa arrivano al 70% del totale e, sommati al 15% operato da Comiso, portano il sistema aeroportuale della Sicilia orientale a movimentare circa l’85% dei passeggeri totali. L’aggiornamento quotidiano della Sac specifica inoltre che “Sul fronte Terminal A, si conferma che si sono conclusi i lavori di bonifica delle aree e degli ambienti funzionali al riavvio operativo della struttura: il terminal A ritornerà alla sua piena operatività entro i primi giorni della settimana prossima, tenuto conto che il suo utilizzo è subordinato all’ottenimento di autorizzazioni rilasciate da diversi enti, per le quali la Sac ha già avviato la procedura”. Non si placano però le polemiche che vedono scontrarsi da una parte il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani e la Sac, e dall’altra il catanese Adolfo Urso, ministro delle Imprese di Fdi che si scaglia contro Enac e Sac “sui mancati investimenti negli ultimi 11 anni, e sulla ristrutturazione del terminal Morandi”. Condividi

