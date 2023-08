Aeroporto Catania: il terminal provvisorio sarà operativo da domattina L’aeroporto di Catania avanza, lentamente, verso la completa ripartenza delle operazioni dopo lo stop causato da un incendio nella notte dello scorso 16 luglio. L’ultimo aggiornamento della Sac, società di gestione di Fontanarossa, ha confermato ieri in serata che “è stato completato l’allestimento del nuovo Terminal provvisorio approntato insieme all’Aeronautica Militare tra il Terminal C e il B – precisa una nota -. La struttura di circa 500 mq, dotata di apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e un varco security per i passeggeri e i bagagli a mano, è stata già consegnata alla Sac che sta provvedendo a istallare i monitor, le postazioni check in, i gate, oltre alla segnaletica di sicurezza, alle sedute e ai distributori di acqua e cibo”. Restano, purtroppo, le difficoltà e i disagi per le migliaia di passeggeri coinvolti dalle cancellazione e dai trasferimenti dei voli sugli altri aeroporti della Sicilia: da Palermo a Trapani, passando per Comiso. Riprende la Sac: “Non appena concluse queste operazioni, come già anticipato, il Terminal sarà operativo a partire dalla mattina del 3 agosto e consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora, 5 arrivi e 5 partenze, a 14 voli ogni ora, 7 arrivi e 7 partenze” Condividi

Il servizio va ad aggiungersi al collegamento diretto in Frecciarossa che parte da Fiumicino Aeroporto alle 9:38 e arriva a Napoli alle 11:33 per intercettare i voli del mattino, e a quello in direzione opposta che parte dal capoluogo campano alle 5:45 e arriva a Fiumicino Aeroporto alle 7:52. Altri Frecciarossa collegano lo scalo aeroportuale della capitale al centro città non solo di Napoli, ma anche di Firenze, Bologna, Padova e Venezia.\r

In questo modo l’esperienza di viaggio, che unisce il trasporto aereo con quello ferroviario, sarà sempre più integrata. Una soluzione che si sposa pienamente con Fco Connect: il servizio lanciato da Trenitalia, Aeroporti di Roma e Ita Airways pensato per svolgere le operazioni di check-in direttamente ai banchi della stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto.\r

Dall’inaugurazione del servizio, lo scorso aprile, sino alla fine di luglio, i passeggeri che hanno svolto le operazioni di check-in ai banchi in stazione sono stati oltre 7.000, di cui 6.400 con almeno un bagaglio da stiva. Solo nelle ultime settimane, sono stati circa 100 i passeggeri che ogni giorno hanno usufruito del servizio presso i banchi dedicati della stazione ferroviaria di Fiumicino, dove è possibile anche consegnare direttamente il bagaglio, per poi ritirarlo presso la destinazione finale operata dalla Ita Airways.\r

Per quanto riguarda i passeggeri che raggiungono l’aeroporto in treno, si conferma il trend in crescita registrato nei mesi primaverili e, per l'estate 2023, si registra un aumento delle prenotazioni. Sul podio dei viaggiatori esteri che scelgono il biglietto combinato “treno + aereo” a pari merito, in prima posizione, Argentina e Usa, seguiti dal Brasile.\r

La top five delle città di partenza/arrivo con il treno è invece composta da Firenze, Napoli, Milano, Bologna e Venezia, vista la possibilità di arrivare direttamente all’Aeroporto di Fiumicino senza ulteriori scali ferroviari, semplificando il viaggio e accorciandone i tempi.","post_title":"Trenitalia: dal 5 agosto la nuova tratta serale da Roma Fiumicino a Napoli","post_date":"2023-08-02T09:54:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690970087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rafforza il suo legame con Olbia e si conferma sponsor del Red Valley Festival, l’evento musicale protagonista dal 2015 delle notti sarde.\r

Dal 12 al 15 agosto 2023 numerosi artisti calcheranno il palco dell’Olbia Arena: non solo protagonisti ormai affermati della scena pop nazionale e internazionale, come Black Eyed Peas, Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31 ed Elodie, ma anche cantanti e cantautori emergenti già ai vertici delle classifiche, tra cui Lazza, Tananai, Ernia e Madame. Si preannunciano, quindi, 4 serate adrenaliniche e all’insegna del divertimento, in una delle mete di vacanze più ambite dell’estate.\r

“Per la summer 2023 raggiungere Olbia sarà ancora più semplice - dichiara Valeria Rebasti, international market director della compagnia -. La nostra presenza presso lo scalo sardo si rafforza ulteriormente, grazie a 10 nuovi collegamenti, che si affiancano alle nostre rotte più classiche. La nostra offerta complessiva, a livello locale, è di circa 1,1 milioni di posti in vendita. Non vediamo l’ora di ospitare a bordo dei nostri aeromobili tutti gli appassionati di musica pop, rap ed elettronica, desiderosi di passare qualche giorno all’insegna della musica live più coinvolgente, in una delle destinazioni più belle e affascinanti della Sardegna”.\r

Volotea opera su Olbia dal 2012 e oggi collega lo scalo con 14 destinazioni in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 all’estero (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa in Francia e Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia in Spagna).\r

\r

","post_title":"Volotea su Olbia con 1,1 milioni di posti in vendita e la sponsorizzazione del Red Valley Festival","post_date":"2023-08-02T09:40:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690969254000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Gnv è nuovamente sponsor del Raid dell’Etna, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicata alle auto storiche, giunta alla XXV edizione.\r

In programma dal 24 al 30 settembre, la corsa con partenza da Palermo e arrivo a Catania, è un raduno internazionale riservato ad autovetture di particolare interesse storico e collezionistico che prevede un itinerario a tappe di circa 1000 chilometri complessivi alla scoperta delle residenze nobiliari più esclusive e dei volti meno noti dell’intera isola.\r

L’impegno per la valorizzazione di una meta turistica come la Sicilia è l’aspetto che accomuna Gnv e l’iniziativa: la compagnia opera in Sicilia da 30 anni, con tratte che permettono di collegare l’isola a tutti i principali porti dell’arco tirrenico grazie alle linee giornaliere Genova-Palermo e Napoli-Palermo, oltre ai collegamenti Civitavecchia-Palermo, Civitavecchia-Termini Imerese e Napoli-Termini Imerese.\r

Come ogni anno, dall’inizio della sponsorship, i partecipanti alla manifestazione potranno usufruire di uno sconto dedicato per viaggiare a bordo delle navi Gnv verso Palermo da Genova, Civitavecchia e Napoli.","post_title":"Gnv supporta anche quest'anno il Raid dell'Etna, in scena dal 24 al 30 settembre","post_date":"2023-08-02T09:15:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690967700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia si è aggiudicata il bando per operare i voli in continuità dall'aeroporto di Ancona per Milano Linate, Napoli e Roma. La compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri è stata di fatto l'unica ad aver partecipato al bando, il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte era ieri, 31 luglio.\r

\r

Dopo Barcellona, Bucarest e Amsterdam il network Aeroitalia dal Raffaello Sanzio si allargherà quindi alle tre destinazioni italiane di riferimento.\r

\r

“Il 1° ottobre è alle porte e con questa data si segnerà una giornata storica per Ancona: partiranno, infatti, le tratte aeree da e per Milano Linate, Roma e Napoli - ha dichiarato il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni Una promessa mantenuta grazie anche all’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Oggi si chiude il bando di gara. Per questo la Lega ritiene utile procedere all’aggiudicazione velocemente per consentire l’operatività dei voli onorati nei tempi previsti. Le nostre amate Marche devono ripartire subito a tutta velocità”.","post_title":"Aeroitalia mette radici ad Ancona: voli per Milano Linate, Napoli e Roma","post_date":"2023-08-01T12:35:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690893358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1.\r

Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica.\r

Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale.\r

Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate.","post_title":"Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo \"GP Travel Club\"","post_date":"2023-08-01T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690891059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_445817\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina[/caption]\r

\r

Caronte, caos aerei e impennata delle tariffe stanno frenando la stagione estiva. \"Agosto solido per il turismo, ma sotto le attese di inizio stagione\"\r

\r

Lieve rallentamento per il turismo. Per il mese di agosto 2023 sono attese 82 milioni di presenze turistiche presso le strutture ricettive italiane, circa 7,6 milioni in più dello scorso luglio ma 800mila in meno rispetto ad agosto 2022. Un calo di modesta entità, che certo non compromette l'andamento della stagione; ma che costituisce, comunque, un segnale negativo per il comparto, che da ottobre dello scorso anno aveva inanellato solo risultati positivi\r

\r

A stimarlo è CST per Assoturismo Confesercenti, sulla base di un'indagine condotta su un campione di 1.492 imprenditori della ricettività in Italia.\r

\r

A contribuire alla leggera frenata delle presenze ad agosto - che per il 58% saranno di italiani - una serie di fattori. Tra questi, l'alluvione in Romagna avvenuta proprio in un periodo chiave per le prenotazioni straniere; ma sui flussi turistici esteri ha pesato anche Caronte e l'ampio risalto che la stampa internazionale ha riservato all'ondata di caldo in Italia. Ad incidere su viaggiatori italiani ed esteri invece l'aumento dei prezzi delle destinazioni legati al caro-vita e - in particolare sulle vacanze last minute - l'impennata delle tariffe aeree e dei costi di trasporto.\r

\r

\"Sarà un agosto solido per il turismo, ma certamente sotto le attese di inizio stagione\", commenta Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo Confesercenti. \"Purtroppo, l'andamento dell'estate è stato influenzato negativamente da una serie di circostanze sfortunate. Caronte ha paradossalmente raffreddato l'estate, e il caos generato dall'incendio dell'aeroporto di Catania e dalle conseguenti difficoltà di trasporti ha avuto un impatto negativo, facendo saltare almeno 40mila pernottamenti in Sicilia. Eventi imprevedibili che pesano sui numeri del turismo italiano e sulle imprese del comparto, che si trovano a fronteggiare anche il caro-mutui dovuto all'incremento dei tassi di interesse. Una situazione da monitorare\".","post_title":"Assoturismo: agosto sarà al di sotto delle attese di inizio stagione","post_date":"2023-08-01T11:05:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690887924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jet2.com amplia il network dell'estate 2024 con il lancio di tre nuove rotte tra cui una in Italia e precisamente la Glasgow-Verona; le altre due novità sono previste da Birmingham per Tivat (Montenegro) e Lesbo.\r

\r

In questo modo salgono a oltre 400 le rotte servite da 11 aeroporti del Regno Unito per la summer del prossimo anno, per un totale di più di 17 milioni di posti in vendita.\r

\r

Verona e tutta l'area del lago di Garda saranno raggiungibili da Glasgow con un volo stagionale operativo dall'8 maggio al 25 settembre, con una frequenza alla settimana, il mercoledì.\r

\r

La tratta per Tivat sarà operativa dal 2 maggio al 31 ottobre con un volo settimanale, il giovedì, dal 2 maggio, cui si aggiungerà un altro collegamento (lunedì) dal 1° luglio. Con Birmingham salgono a tre gli aeroporti britannici collegati alla città del Montenegro, insieme a Manchester e Londra Stansted.\r

\r

Infine, il collegamento per Lesbo verrà proposto con un volo settimanale, la domenica, tra il 26 maggio e il 6 ottobre. Oltre a questa nuova rotta, viene aggiunto anche un secondo servizio settimanale per Lesbo dall'aeroporto di Londra Stansted.\r

\r

\"Oltre a guardare avanti a un'intensa estate 2023 stiamo anche vedendo che molti passeggeri vogliono prenotare in anticipo per la prossima estate, il che è un'ottima notizia - ha osservato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays -. Di conseguenza ci stiamo muovendo per dare ai clienti e alle agenzie di viaggio una scelta ancora più ampia grazie al lancio di queste tre nuove rotte per l'estate 24\".","post_title":"Jet2.com collegherà Glasgow a Verona con un volo stagionale nell'estate 2024","post_date":"2023-08-01T09:30:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690882227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere amplia la partnership con la Formula 1: lo scorso weekend la compagnia crocieristica ha infatti debuttato come title sponsor durante il Gran premio del Belgio.\r

I trofei dei piloti e dei costruttori vincitori sono stati disegnati in collaborazione con Msc Crociere e a conferire i premi è stato il ceo, Gianni Onorato, che ha partecipato alla cerimonia sul podio. \"Essere il title sponsor in Belgio è un altro importante passo per la nostra partnership con la Formula 1® - ha dichiarato il Onorato -. Il trofeo Msc Crociere è stato consegnato sul podio della Formula 1®; un momento incredibile che celebra il successo dei piloti e riconosce il lavoro di squadra che porta a risultati vincenti\".\r

Questa collaborazione rafforza ulteriormente la partnership che ha già ottenuto ottimi risultati per entrambi i brand. Le future title sponsorship saranno rivelate in occasione di altri Gran Premi di Formula 1® durante la stagione del campionato mondiale 2024. Msc Crociere è Official Cruise Partner della Formula 1® fino alla fine del Campionato del Mondo Fia di Formula 1 del 2026.\r

Nell'ambito della partnership globale, Msc posizionerà le sue navi nelle città vicine alle gare in occasione di alcuni weekend del Grand Prix. Il primo di questi weekend di eventi si svolgerà a novembre ad Abu Dhabi, per l'ultima gara della stagione 2023, mentre altre gare si svolgeranno nel 2024. MSC Virtuosa trascorrerà il weekend del Grand Prix™ in banchina, offrendo agli appassionati una combinazione unica di alloggio e ospitalità, oltre a pacchetti Vip per garantire che il weekend di gara sia un'esperienza memorabile. Questa offerta sarà estesa ad altre destinazioni, con altre navi, a partire dall'inizio della stagione 2024.","post_title":"Msc rafforza la collaborazione con la Formula 1 e debutta come title sponsor","post_date":"2023-08-01T09:15:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690881356000]}]}}